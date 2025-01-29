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Digital Chief DC Commerce


DC Commerce — российская платформа электронной коммерции с более чем 60 готовыми микросервисами для быстрого запуска и масштабирования крупных e-commerce проектов. Решение позволяет строить индивидуальные бэкенды, внедрять инновации и управлять омниканальными бизнесами любого масштаба. DC Commerce автоматически масштабируется под нагрузку и поддерживает развертывание как OnPrem, SaaS или в частном облаке. Платформа зарегистрирована в реестре отечественного ПО(Реестровая запись №22330 от 24.04.2024).


29.01.2025 Совместимость DC Commerce и Nova Container Platform поможет повысить эффективность разработки цифровых решений для электронной торговли 1
23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом 1
30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы 1
21.12.2023 От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения 1
16.10.2023 Российское решение для онлайн-торговли нового поколения презентовали на Ecom Retail Week 2023 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Digital Chief и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Chief - Диджитал шеф 5 4
Magento Inc 37 3
SAP SE 5279 2
Oracle Corporation 6694 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
8230 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Рексофт - Reksoft 419 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Монолит-Инфо 121 1
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Северсталь ПАО - Severstal 478 2
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ФосАгро 126 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Castorama - Касторама 31 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 3
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5784 1
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