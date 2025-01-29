Digital Chief DC Commerce
DC Commerce — российская платформа электронной коммерции с более чем 60 готовыми микросервисами для быстрого запуска и масштабирования крупных e-commerce проектов. Решение позволяет строить индивидуальные бэкенды, внедрять инновации и управлять омниканальными бизнесами любого масштаба. DC Commerce автоматически масштабируется под нагрузку и поддерживает развертывание как OnPrem, SaaS или в частном облаке. Платформа зарегистрирована в реестре отечественного ПО(Реестровая запись №22330 от 24.04.2024).
Digital Chief и организации, системы, технологии, персоны:
|Кунцевич Сергей 5 4
|Телицын Вячеслав 3 2
|Морарь Максим 19 1
|Грачев Евгений 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
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