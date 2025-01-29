DC Commerce — российская платформа электронной коммерции с более чем 60 готовыми микросервисами для быстрого запуска и масштабирования крупных e-commerce проектов. Решение позволяет строить индивидуальные бэкенды, внедрять инновации и управлять омниканальными бизнесами любого масштаба. DC Commerce автоматически масштабируется под нагрузку и поддерживает развертывание как OnPrem, SaaS или в частном облаке. Платформа зарегистрирована в реестре отечественного ПО(Реестровая запись №22330 от 24.04.2024).