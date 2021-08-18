Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Diasoft FA#
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 78
Diasoft FA# упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Diasoft - Диасофт 354 9
|Microsoft Corporation 11168 5
|АйТи 753 3
|SAP SE 3220 2
|Рикор Холдинг - Rikor 70 2
|InfoWatch - Инфовотч 615 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Oracle Corporation 3363 2
|Ред Софт - Red Soft 246 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Прогноз 197 1
|РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
|TmaxSoft 44 1
|ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
|Ланит Интеграция 101 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|Mirantis - Мирантис 21 1
|IBM 3557 1
|Cisco Systems 2056 1
|Ланит ГК 1160 1
|Крок 1221 1
|Dr.Web - Доктор Веб 978 1
|Jolla - Sailfish Holding 58 1
|Docsvision - ДоксВижн 780 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Samsung Electronics 5730 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Путин Владимир 1828 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Гребенщиков Дмитрий 22 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Алексанкин Андрей 3 2
|Золотых Кирилл 11 2
|Бартунов Олег 32 1
|Андреев Сергей 40 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Решетков Александр 5 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Сухарева Галина 2 1
|Обозная Ольга 2 1
|Варов Константин 24 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Семенов Александр 69 1
|Кучугин Илья 41 1
|Жаров Александр 165 1
|Касперская Наталья 199 1
|Соколов Алексей 121 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Глазков Александр 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768670, в очереди разбора - 672354.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768670, в очереди разбора - 672354.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru