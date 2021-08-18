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Diasoft FA#


18.08.2021 Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие 1
04.03.2020 «Диасофт» объединил все решения для бизнеса под новым брендом Digital Q 1
31.07.2019 Банк «Зенит» и «Диасофт» реализовали проект перехода на МСФО 9 1
01.07.2019 Банк «Зенит» внедрил систему «Диасофт» для работы на финансовых рынках 1
15.04.2019 Росбанк перешел на МСФО 9 при поддержке «Диасофт» 1
05.03.2019 «Диасофт» расскажет на конференции CNews о роли импортозамещения в цифровой трансформации 1
22.02.2019 «Диасофт Платформа» предложила правки в требования к отечественному ПО 1
23.10.2018 «Диасофт» привел свои решения в соответствие с требованиями МСФО 9 1
05.07.2018 «Диасофт» представил банкам первую версию продукта для поддержки МСФО (IFRS) 9 1
01.06.2018 «Диасофт Платформа» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 2
25.04.2018 Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 1
24.04.2018 Почему Реестр российского ПО так и не смог запустить в стране импортозамещение 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
25.07.2017 «Диасофт» представила ПО для внутреннего учета в рамках новых требований ЦБ РФ 1
23.05.2017 «Диасофт» повысила защиту программных продуктов Diasoft FA# и Flextera 2
11.04.2017 Diasoft Database Adapter интегрируют в машину баз данных «Скала-СР / Postgres Pro» 1
08.02.2017 Росбанк автоматизировал работу на финансовых рынках на базе Diasoft FA# Treasury 1
24.03.2016 Энергетики попросили российских разработчиков написать для них ПО ценой в сотни миллионов 1
22.10.2015 «Рикор» и «Диасофт» представили комплекс решений для банков 2
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
01.09.2015 ИТ-платформу для российской власти будет писать СП «Ростеха», «Ростелекома» и «Диасофта» 1
21.08.2015 «Рикор» и «Диасофт Платформа» предложили российский программно-аппаратный комплекс для B2C-компаний 3
21.07.2015 BSS обновила систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
22.04.2015 Объем продаж InfoWatch в 2014 г. увеличился на 67% 1
26.03.2015 «Диасофт» выбрала решения Positive Technologies для безопасной разработки и защиты банковского ПО 1
09.02.2015 «Диасофт Платформа» и InfoWatch совместно создадут DLP-решение 1
16.09.2014 «НТЦ ИТ Роса» и «Диасофт» сотрудничают в рамках создания отечественной программной платформы для развертывания приложений 1
11.09.2014 «Диасофт» лишился контракта в США из-за своего российского происхождения 1
20.08.2014 HDS и «Диасофт» запустили в «боевую» эксплуатацию стенд сертифицированного оборудования Hitachi с ПО «Диасофт» 1
07.07.2014 Началось создание "100-процентно российской программной платформы" 1
12.05.2014 «Росавтобанк» перешел на автоматизированную банковскую систему Diasoft FA# 1
23.08.2013 Зарубежные вендоры не разобрались в российской отчетности 1
28.05.2013 «Диасофт» начал охоту на облачные стартапы. Первое приобретение 1
28.05.2013 «Диасофт» инвестировал в поставщика сервисов MIS по подписке Seeneco 1
10.04.2013 «Диасофт» увеличила свой доход по итогам 2012 г. на 31% 2
22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
05.10.2012 Российское ПО для банков включено в рейтинг мировых лидеров 2

Публикаций - 53, упоминаний - 78

Diasoft FA# упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 354 9
Microsoft Corporation 11168 5
АйТи 753 3
SAP SE 3220 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Oracle Corporation 3363 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Прогноз 197 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
TmaxSoft 44 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ланит Интеграция 101 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Mirantis - Мирантис 21 1
IBM 3557 1
Cisco Systems 2056 1
Ланит ГК 1160 1
Крок 1221 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Samsung Electronics 5730 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Банк Зенит 132 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Сбербанк страхование 47 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Роснефть НК 367 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Hyundai Motor 146 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпром ПАО 524 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DevOps - Development и Operations 297 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
OpenStack 347 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Linux OS 4276 5
Diasoft FA# Beans - Diasoft Financial Architecture 15 5
Microsoft Windows 856 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Diasoft Database Adapter 12 3
Diasoft Framework 17 3
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Java - Язык программирования 1180 2
TmaxSoft Tibero 40 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Microsoft SQL Server 798 2
Oracle СУБД 32 1
SAP NetWeaver 62 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 1
Alfresco 114 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 143 1
TmaxSoft JEUS 10 1
BSS BS-Client ДБО 110 1
Рикор EcoServer 21 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ReactOS 9 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 1
Diasoft Flextera 45 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
Diasoft Flextera BI 12 1
Diasoft Player 1 1
Diasoft Sensor 5 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Exchange 684 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
SQL - Язык программирования 436 1
Путин Владимир 1828 3
Смирнов Алексей 142 3
Гребенщиков Дмитрий 22 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Алексанкин Андрей 3 2
Золотых Кирилл 11 2
Бартунов Олег 32 1
Андреев Сергей 40 1
Прозоровский Василий 40 1
Решетков Александр 5 1
Сивидов Алексей 31 1
Сухарева Галина 2 1
Обозная Ольга 2 1
Варов Константин 24 1
Гусев Дмитрий 48 1
Рустамов Рустам 169 1
Семенов Александр 69 1
Кучугин Илья 41 1
Жаров Александр 165 1
Касперская Наталья 199 1
Соколов Алексей 121 1
Никифоров Николай 1126 1
Глазков Александр 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Европа 3788 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Восточная Европа 1691 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Казахстан - Республика 2650 1
Южная Корея - Республика 1466 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
TAdviser Report 6 1
Интернет-экономика - форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768670, в очереди разбора - 672354.
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