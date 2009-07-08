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Deutsche Telekom T-Mobile Germany T-Mobile Deutschland DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH

Deutsche Telekom - T-Mobile Germany - T-Mobile Deutschland - DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2009 Сбой «Билайна» мог быть связан с 3G 1
04.04.2008 T-Mobile предложит iPhone за ?99 1
10.11.2005 28 ноября состоится семинар "Измерение производительности развивающихся сетей" 1
25.01.2005 T-Mobile Germany заменит 10 тысяч базовых GSM-станций 1
16.06.2003 Число западноевропейских абонентов мобильной связи превысило 307 млн. 1
05.02.2003 T-Mobile и O2 Germany договорились о создании общей UMTS-сети 1
15.01.2003 В T-Mobile изменен состав совета директоров 1
26.12.2002 T-Mobile Austria объявила тарифы на отправку MMS-сообщений 1
13.06.2002 "Открытый Мобильный Альянс" - новая всемирная организация телекоммуникационных компаний 1
29.06.2001 Состоялось годовое собрание акционеров ОАО "МТС" 2
06.03.2001 Новости от Кубань-GSM 1
13.06.2000 "Мобильные ТелеСистемы" объявила о начале первичного публичного размещения своих акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а также об официальном начале роудшоу 1
13.03.2000 Инвесторы компании ICO потратят $7,1 млрд на создание системы спутниковой связи 2
08.12.1999 Microsoft предлагает программное обеспечение для веб-телефонов 3

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Deutsche Telekom и организации, системы, технологии, персоны:

Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1423 7
Deutsche Telekom 955 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 3
Vodafone Group 1412 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Deutsche Telekom - T-Mobile Austria 7 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9530 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1918 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 169 2
МТС - Кубань GSM 118 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 2
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 16 1
Pendrell Corporation - New ICO - ICO Global Communications 17 1
МТС - Телеком XXI 31 1
МТС - МТС – НН - МТС – Нижний Новгород 4 1
МТС - Телеком-900 13 1
МТС - Донтелеком 18 1
МегаФон 10857 1
Microsoft Corporation 25825 1
Huawei 4690 1
Apple Inc 13231 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
Oracle Corporation 7092 1
Fujitsu 2108 1
Комплит - Complete 115 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 1
Philips 2100 1
Sony 6752 1
Lenovo Motorola 3569 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 350 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 423 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Arthur Andersen 64 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 6
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29804 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9348 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9824 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2643 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26455 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10276 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4906 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2485 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1116 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1774 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1161 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 73 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1077 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4522 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7764 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4506 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5930 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7405 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7927 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4018 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPhone 6 4861 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7662 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 894 1
Apple iPhone 8 189 1
CBOSS icq2sms 4 1
Microsoft Mobile Explorer 12 1
Vodafone Notera GPRS-сеть 6 1
Vodafone live! 20 1
Смирнов Михаил 73 2
Мискевич Иван 1 1
Taufmann Gernot - Тауфманн Гернот 2 1
McCaw Craig - Маккоу Крейг 26 1
Horn Joachim - Хорн Иоахим 3 1
Новицкий Евгений 32 1
Морошкин Александр 118 1
Корнеева Ксения 31 1
Лейвиман Александр 12 1
Тимошин Андрей 12 1
Довгаль Дмитрий 9 1
Вронец Александр 12 1
Сергиенко Кирилл 1 1
Ricke Kai-Uwe - Рике Кай-Уве 16 1
Akhavan Hamid - Ахаван Хамид 4 1
Obermann Rene - Оберманн Рене 10 1
Arora Nikesh - Арора Никеш 9 1
Stapleton Bob - Степлтон Боб 2 1
Германия - Федеративная Республика 13259 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 5
Россия - РФ - Российская федерация 167319 4
Европа 25003 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 3
Норвегия - Королевство 1864 2
Италия - Итальянская Республика 4515 2
Франция - Французская Республика 8189 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2302 2
Россия - Кубань 232 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Абинск 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8625 1
Канада 5088 1
США - Нью-Йорк 3186 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2615 1
Нидерланды - Амстердам 631 1
Великобритания - Лондон 2434 1
Австрия - Вена 261 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2377 1
Саудовская Аравия - Королевство 670 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Нидерланды 3759 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Таиланд - Королевство 933 1
Австрия - Австрийская Республика 1358 1
Европа Западная 1496 1
Филиппины - Республика 601 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 487 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 273 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3886 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6719 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 358 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 364 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3144 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7068 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6579 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1285 1
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 40 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6822 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2926 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 731 1
Аудит - аудиторский услуги 1274 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8526 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1923 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Telecom.paper 194 2
AppleInsider 401 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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