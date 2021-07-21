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Индексная книга CNews*
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Deutsche Telekom T-Mobile Sprint Nextel Corporation Sprint Communications

Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications


21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»
04.01.2021 Взломан крупный оператор связи. Хакеры украли записи сотен тысяч разговоров
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G
30.05.2018 T-Mobile раздавал личные данные своих 70 млн клиентов всем желающим
15.04.2013 Dish Network готов купить Sprint Nextel за $25,5 млрд
29.03.2013 Sprint Nextel и SoftBank отказались от оборудования Huawei под давлением властей США
08.02.2013 T-Mobile обеспечил удаленных сотрудников безопасным доступом к корпоративным данным с помощью SecurAccess
17.12.2012 Первопроходец WiMAX продан
28.08.2012 Sprint начинает продажи Microsoft Office 365 с помощью платформы Parallels Automation
24.05.2012 Ericsson проведет модернизацию сети оператора T-Mobile USA для запуска LTE
20.12.2011 В США сорвалась телеком-сделка года
25.10.2011 Смартфон Samsung для Sprint
01.09.2011 Минюст США намерен заблокировать сделку между T-Mobile и AT&T
13.05.2011 AT&T выплатит $6 млрд отступных, если покупка T-Mobile USA не состоится
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд
21.03.2011 AT&T покупает T-Mobile USA за $39 млрд
09.03.2011 3Q представила ультракомпактные нетбуки на базе разных ОС
18.01.2011 Против Samsung и T-Mobile поданы иски из-за задержки обновлений Android OS
05.10.2010 T-Mobile myTouch позволяет использовать видеотелефонию на Android OS
09.09.2010 Смартфон T-Mobile G2 анонсирован официально
30.10.2009 Huawei и T-Mobile протестировали самоорганизующуюся сеть LTE
18.08.2009 С «гуглофонами» HTC возникли неожиданные сложности
22.06.2009 T-Mobile G2 представлен официально, но под иным названием
15.06.2009 Хакеры угрожают продать конфиденциальные данные T-Mobile USA
26.05.2009 T-Mobile выдала тайну нового iPhone
29.04.2009 T-Mobile выпускает второй «гуглофон»
24.04.2009 Американцы купили 1 млн «гуглофонов» за полгода
23.04.2009 T-Mobile извиняется перед 40 млн клиентов за отсутствие связи
10.04.2009 T-Mobile готовится к грандиозному анонсу 21 апреля
25.02.2009 Mobile World Congress: организован первый в мире международный видео-вызов по технологии LTE
05.02.2009 Новые модели «гуглофонов» от T-Mobile, дебют в Австралии
20.01.2009 T-Mobile расширяет географию продаж G1 в Европе
22.12.2008 Стали известны неофициальные характеристики T-Mobile G2
03.12.2008 «Эрикссон» будет управлять 3G-сетями T-Mobile UK и 3 UK
03.12.2008 Sprint провел испытания трансатлантической линии связи со скоростью 40 Гбит/с
25.11.2008 Мобильникам Google кризис не страшен
29.10.2008 Wal-Mart будет продавать T-Mobile G1
28.10.2008 В Китае начались нелегальные продажи T-Mobile G1
24.10.2008 Мобильник от Google не дотянул до iPhone
22.10.2008 Запуск T-Mobile G1 ожидали около 150 человек

Публикаций - 1311, упоминаний - 1628

Deutsche Telekom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AT&T Inc 1652 227
Vodafone Group 1342 174
Deutsche Telekom 910 166
Verizon Communications - Bell Atlanitic 918 153
Google LLC 10951 142
Samsung Electronics 9737 132
Lenovo Motorola 3503 132
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 122
Microsoft Corporation 23512 120
Apple Inc 11202 118
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 110
Orange S.A. - Orange Group 1026 109
HTC Corporation 1492 93
Intel Corporation 11673 90
Verizon - WorldCom 486 88
Cisco Systems 4876 76
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 70
LG Electronics 3541 69
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 265 68
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9459 62
NTT DoCoMo 1132 60
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 57
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 55
Telefonica - Telefónica España 547 54
Qualcomm Technologies 1702 53
IBM - International Business Machines Corp 9195 52
Nortel Networks 1295 51
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10087 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8055 46
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 44
Orange France Télécom 654 43
Sony Ericsson 1123 42
Deutsche Telekom - T-Mobile USA 61 41
Yahoo! 3688 41
Huawei 3511 39
MCI Worldcom 117 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6950 36
Dell EMC 4917 36
China Mobile 397 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 76
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6199 40
SoftBank Group 247 22
Merrill Lynch 433 20
eBay Inc 1598 19
Citi - Citigroup 291 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6636 16
Enron - Enrongate 121 15
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 14
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 440 14
Walt Disney Company 573 13
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 12
Walmart - Wal-Mart Stores 366 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 538 11
Россети Ленэнерго 2350 10
Caterpillar 88 10
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 10
American Express - Amex 310 9
Warner 554 9
Prudential Securities 68 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2836 8
UBS AG 299 8
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 7
Federated Hermes - Federated Investors 57 7
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 7
United Airlines - авиакомпания 90 7
Visa International 1872 7
McDonald’s - Макдоналдс 193 6
Coca-Cola Company 250 6
British Airways - British Midland International 124 6
The Home Depot Inc 60 6
Bank of America - Банк Америки 221 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 5
Boeing 987 5
Sequoia Capital 106 5
Priceline.com - online travel agency 139 5
ABN AMRO 67 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 53
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17978 33
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 18
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10388 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4389 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 603 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9133 8
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 939 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 7
Судебная власть - Judicial power 2096 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 7
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3698 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 228 5
Верховный суд Российской Федерации 779 5
Администрация Президента РФ 977 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 4
Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China 153 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 197 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 198 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 128 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 864 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 2
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2702 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 126
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 79
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 14
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 7
WiMAX Forum 68 6
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 64 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 4
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Демократическая политическая партия США 116 2
Linux Foundation 174 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
OPA - Open Patent Alliance 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
ETNO Association - European Telecommunications Network Operators' Association - Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи 2 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
Коммунистические партии 56 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
Greenpeace - Гринпис 118 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 34 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25042 528
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79266 373
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22265 314
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21387 270
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17532 215
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9445 152
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6172 146
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21971 121
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14855 115
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53355 115
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13590 114
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11522 108
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39036 96
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6617 90
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19236 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8731 78
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7487 76
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11653 70
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12609 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6731 66
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11854 65
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6478 63
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17338 62
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7365 61
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6080 61
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5245 57
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2414 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15090 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13235 54
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8450 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6351 54
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5697 52
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 50
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5449 49
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3240 48
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1264 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25692 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5736 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11304 45
Google Android 12569 142
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 117
Apple iPhone 6 6176 69
Microsoft Windows 2000 12681 69
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 68
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 65
Microsoft Windows 14452 61
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 47
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 39
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 30
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1439 29
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 71 29
Nokia Symbian OS 1399 28
Oracle Java - язык программирования 2768 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 27
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 26
Linux OS 8259 25
Apple iPhone 3 404 21
Apple iPad 3740 18
Apple iPhone 4 746 17
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 881 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 16
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 15
Age of Kings 3446 15
Apple iOS 6813 15
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 14
Microsoft Windows Mobile 6 252 14
Google Maps - Карты Google 776 14
Microsoft Skype 1977 13
Google YouTube - Видеохостинг 2430 13
Samsung Galaxy 1058 13
Microsoft Office 3440 13
HTC Sense UI - графическая оболочка 266 13
HTC Magic 30 13
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 349 12
HP - palmOne Treo 95 12
Apple iTunes Store 1063 12
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 12
Google Play - Google Store - Android Market 2940 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 17
Rubin Andy - Рубин Энди 61 13
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 10
Bush George - Буш Джордж 305 9
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 6
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 6
Солонин Виталий 89 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 5
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 18 5
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 30 5
Summer Ron - Зоммер Рон 41 4
Демидов Михаил 133 4
Сидоров Василий 52 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 4
Valente Oliver - Валенте Оливер 4 4
Ксенин Алекс 311 4
Кусков Денис 218 4
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 4
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 3
Буянов Алексей 28 3
Рейман Леонид 1031 3
Лопатин Виктор 25 3
Белоусов Сергей 234 3
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 2
Ваньков Вадим 14 2
Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Муртазин Эльдар 55 2
Домбровский Юрий 62 2
Гончарук Александр 92 2
Suri Rajeev - Сури Раджив 19 2
Патока Андрей 108 2
Фокин Дмитрий 20 2
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 2
Нефедов Павел 46 2
Фадеев Михаил 56 2
Мельникова Анастасия 247 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50194 758
Европа 21317 238
Россия - РФ - Российская федерация 123032 214
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17146 203
Германия - Федеративная Республика 12015 201
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 178
Япония 12882 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15093 96
Южная Корея - Республика 6290 72
Канада 4710 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39387 54
Франция - Французская Республика 7085 53
Азия - Азиатский регион 4660 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13166 45
Нидерланды 3307 45
Испания - Королевство 3601 44
Китай - Тайвань 3739 44
США - Нью-Йорк 2811 42
Италия - Итальянская Республика 4224 38
Финляндия - Финляндская Республика 3474 38
США - Калифорния 4667 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 34
Австрия - Австрийская Республика 1115 33
Швеция - Королевство 3461 33
Америка Северная 2835 30
Америка 2155 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14997 27
Индия - Республика 5073 26
США - Калифорния - Сан-Франциско 1385 25
Чехия - Чешская Республика 1278 22
Америка Латинская 1687 21
США - Колумбия - Вашингтон 1366 21
Сингапур - Республика 1771 19
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 18
Европа Западная 1346 17
Великобритания - Лондон 2367 17
Африка - Африканский регион 3271 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2379 16
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 16
Украина 7273 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42030 114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14096 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20151 98
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4050 78
Абонентская база - Абонентская плата 5302 69
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10311 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41725 54
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4725 49
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6865 48
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5668 47
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8875 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15079 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9196 28
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 524 27
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3272 26
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5236 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4249 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6073 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6041 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4831 22
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3308 21
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 747 21
Кредитование - Сrediting 5119 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5299 21
Английский язык 6161 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24013 20
Финансовые показатели 2074 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4192 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1758 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10701 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4264 17
Internet Economy - Интернет-экономика 5479 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3895 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6799 16
Юриспруденция - Jurisprudence 6235 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7538 16
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4560 15
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1898 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4005 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9927 14
Thomson Reuters - Рейтер 5773 74
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 66
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11005 35
CNET Networks - CNET News 1638 32
CBS MarketWatch 309 30
FT - Financial Times 1166 30
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 25
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 19
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 17
Bloomberg 1110 16
91Mobiles 1699 14
AppleInsider 385 14
AP - Associated Press 1994 13
Telecom Today - Today in Telecom 138 12
NYT - The New York Times 1001 12
Telecom.paper 167 11
The Register 1403 11
allNetDevices 160 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 11
Total Telecom 613 10
Electronista 166 10
Forbes - Форбс 632 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 8
The Verge - Издание 502 8
Newsbytes News Network 379 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 8
CNews - ZOOM.CNews 1757 7
Times 646 7
Cellular News 233 7
Liberty Media 67 7
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 7
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 6
DigiTimes - Издание 1295 6
TechRadar 89 6
Engadget - Блог о технологиях 418 6
HPC.ru 117 6
Faulkner Information Services 100 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1182 6
RCR News 107 6
ZDnet 596 5
500 Startups 14349 74
Internet Stock Report 992 65
S&P 500 551 30
Gartner - Гартнер 3475 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7464 24
S&P - Standard and Poor’s 482 20
IDC - International Data Corporation 4849 18
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 11
ABI Research 233 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 9
Juniper Research 502 7
Strategy Analytics 283 6
Forrester Research 812 6
In-Stat/MDR 64 6
In-Stat 115 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 4
IHS iSuppli 397 4
Moody's Investors Service 135 4
Bear Stearns 79 4
Thomson Financial - Thomson First Call 206 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
Infonetics Research 50 3
Gartner - Dataquest 348 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 37 3
IHS Infonetics Research 90 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 3
Mobile Research Group 67 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2131 2
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 2
GfK Rus - ГФК-Русь 206 2
Berg Insight 19 2
Fortune Global 100 139 2
comScore 389 2
SmartMarketing 73 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 2
Harris Interactive 83 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 2
Synergy Research Group 40 2
DigiTimes Research 22 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 13 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 33 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 29 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 61 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 40 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 210 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11649 49
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 25
CeBIT 461 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2070 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 3
День молодёжи - 27 июня 691 2
Венчурная ярмарка 25 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 2
iF Design Awards 25 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
Microsoft Ignite 38 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 1
CEATEC 49 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 1
Qualcomm 4G/5G Summit 1 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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