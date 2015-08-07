Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Deutsche Bank
Дойчебанк
Публикаций - 288, упоминаний - 433
Deutsche Bank упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 12
|Краснов Михаил 76 6
|Лощинин Дмитрий 37 6
|Путин Владимир 2437 5
|Кочетков Владислав 247 5
|Клягин Максим 27 4
|Соловьев Юрий 28 4
|Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 4
|Пунтиков Николай 22 3
|Егоров Александр 62 3
|Бабаев Кирилл 54 3
|Химич Роман 39 3
|Макаров Валентин 165 3
|Щеголев Игорь 684 3
|Тынкован Александр 50 2
|Ананьев Алексей 101 2
|Дергунова Ольга 114 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 118 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 2
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
|Фомичев Андрей 64 2
|Чачава Александр 78 2
|Мацоцкий Сергей 166 2
|Avenia Cristiano - Авения Кристиано 2 2
|Bush George - Буш Джордж 296 2
|Катрич Алексей 42 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Баранов Сергей 19 2
|Бычков Александр 39 2
|Иващеева Елена 7 2
|Карачинский Анатолий 87 2
|Ryan Charles - Райян Чарльз 6 2
|Дмитриев Кирилл 99 2
|Волож Аркадий 206 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 2
|Рейман Леонид 1001 2
|Малофеев Константин 104 2
|Юрченко Евгений 131 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru