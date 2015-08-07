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Deutsche Bank
Дойчебанк

Deutsche Bank - Дойчебанк


07.08.2015 «Ростелеком» пролонгирует опционное соглашение с Deutsche Bank
26.02.2015 Deutsche Bank модернизирует свою ИТ-инфраструктуру с помощью HP
24.07.2014 Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS
23.10.2013 Luxoft продает банкам долги IBM, Dell и Samsung
19.02.2010 Deutsche Bank внедрит АБС на базе решений SAP
22.07.2009 Россия: Deutsche Bank поглотил команду ИТ-аутсорсера
31.10.2008 Altimo погасила кредит перед Deutsche Bank
29.01.2008 2008: Verysell потратит $65 млн на поглощения
29.01.2008 Deutsche Bank и инвестиционный фонд Hillside купили миноритарный пакет акций Verysell
14.03.2007 Deutsche Bank предоставит Altimo двухлетний кредит в сумме $1,5 млрд
07.03.2007 Altimo заключил соглашения с Deutsche Bank о выкупе 1 млн 775,6 тыс. ADR "ВымпелКома"
25.07.2005 Чиновники "откупаются" от претендентов на "Связьинвест"
21.08.2003 Deutsche Bank оштрафован за нечестную игру при слиянии HP и Compaq
20.12.2002 Reuters: IBM и Deutsche Bank заключили технологический договор
12.08.2002 Deutsche Bank и TDC приобретут 51% акций Cesky Telecom
06.05.2002 Объединение HP и Compaq официально завершено
27.04.2002 Суд по делу Hewlett-Packard продолжается
27.04.2002 Слушанья по иску Хьюлетта продолжаются
17.04.2002 Deutsche Bank: голосование по слиянию HP/Compaq было независимым
28.03.2002 Deutsche Bank резюмировал прогнозы аналитиков относительно перспектив iBanking
08.11.2001 Deutsche Bank инвестирует в Азию
24.08.2001 Deutsche Bank выбрал Actuate как стандартную технологию по доставке информации для своих подразделений
15.08.2001 Deutsche Bank предстоит выяснение отношений с Deutsche Telekom в связи с продажей крупного пакета акций
05.10.2000 Deutsche Bank присоединился к онлайновой системе торговли облигациями TradeWeb
15.08.2000 Deutsche Bank снова победил киберсквоттеров
10.08.2000 Акции VA Linux выросли на 14% после рекомендации финансового аналитика Deutsche Bank об их покупке
26.06.2000 Крупнейший немецкий портал онлайновой торговли WEB.DE AG внедряет платежную систему paybox.net и Deutsche Bank
09.03.2000 Citibank, Deutsche Bank и Warburg Dillon Read создадут онлайновую брокерскую фирму для торговли валютными опционами
31.01.2000 Mannesmann и Deutsche Bank плнируют создать интернет-банк
31.01.2000 Mannesmann и Deutsche Bank создают интернет-банк
05.01.2000 Deutsche Bank намерен существенно расширить онлайновые операции
01.09.1999 Deutsche Bank и Nokia будут разрабатывать новую банковскую службу, доступную через мобильные телефоны

Публикаций - 288, упоминаний - 433

Deutsche Bank упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20985 32
IBM 8669 32
Luxoft - Люксофт 261 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 23
HP Inc. 5099 21
Oracle Corporation 5806 21
HP - Hewlett-Packard 3423 21
Intel Corporation 10785 20
Cisco Systems 4628 17
Samsung Electronics 8937 16
Альфа-Групп - Altimo 381 16
HP Compaq Computer Corp 1852 16
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 14
Deutsche Telekom 889 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 14
Nokia Corporation 5234 12
Oracle - Sun Microsystems 2158 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 12
Apple Inc - Эппл Рус 10099 12
Yandex - Яндекс 4552 12
SEC Consult Services 1272 12
Dell EMC 4467 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 10
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 10
Nortel Networks 1286 10
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 261 9
Google LLC 9412 9
Verizon - WorldCom 416 9
AT&T Inc 1554 9
SAP SE 4370 8
Yahoo! 3468 8
Lenovo Motorola 3318 8
KLA Corporation 72 8
Meta - Facebook 4119 8
Telenor 688 7
Amazon Inc - Amazon.com 2520 7
Рексофт - Reksoft 312 7
Киевстар 435 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 949 7
АФК Система ПАО 1617 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 30
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 30
UBS AG 288 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1764 26
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 24
Merrill Lynch 427 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 19
Citigroup 270 18
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 13
Bank of America - Банк Америки 208 12
Альфа-Групп 581 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 11
Boeing 895 10
Citibank - Ситибанк 250 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 843 8
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 7
РТС - Фондовая биржа 317 7
Visa International 1640 7
Barclays 82 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 6
McDonald’s - Макдоналдс 179 6
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 64 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 6
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 6
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 5
eBay Inc 1560 5
BNP Paribas 60 5
ABN AMRO 62 5
ГПБ - Газпромбанк 799 5
Mannesmann 92 5
UPS 91 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 366 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 4
DuPont 87 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 4
LinkedIn 547 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 9
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 116 6
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Федеральное казначейство России 863 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 2
Счётная палата РФ 554 2
Правительство РФ 2646 2
СБУ - Служба безопасности Украины 65 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 11 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 25 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 44 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 39 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 809 1
Роснано 619 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 595 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 1
Федеральное собрание Российской Федерации 93 1
Президент Российской Федерации 1718 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 555 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 29
Руссофт - Russoft 342 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 1
Единая Россия - Политическая партия 218 1
OIN - Open Invention Network 22 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 128 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 3
ИТ-аутсорсинг 844 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 3
NAND flash memory - Флеш-память 374 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 44 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 502 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1340 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 284 1
Системы охлаждения 87 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 177 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 280 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1454 1
Google Android 11645 9
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 8
Oracle PeopleSoft 367 6
Linux OS 7176 5
SAP Sybase 278 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 4
Apple iPad 3537 4
Microsoft Windows 10 10098 4
Apple iOS 6210 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 4
VK - Mail.ru Одноклассники 972 4
Microsoft Windows Phone OS 1521 4
Java - Язык программирования 2392 3
Apple iPhone 5 732 3
Software AG webMethods 71 3
Apple iPhone 4 727 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 270 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 970 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 2
Microsoft Azure 1214 2
LiveInternet - блог-платформа 144 2
HP - palmOne Treo 85 2
Oracle JD Edwards 146 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
IBM DB2 298 2
Informix СУБД 101 2
BlackBerry PlayBook 88 2
Microsoft Office 2993 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 33 2
Baidu 227 2
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 2
JavaScript - Язык программирования 934 2
Symbian OS 1387 2
Motorola XOOM 52 2
SUSE Linux 137 2
Apple iPod 1376 1
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 68 1
Microsoft Edge - браузер 1772 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
AWS - Amazon Web Services 600 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 12
Краснов Михаил 76 6
Лощинин Дмитрий 37 6
Путин Владимир 2437 5
Кочетков Владислав 247 5
Клягин Максим 27 4
Соловьев Юрий 28 4
Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 4
Пунтиков Николай 22 3
Егоров Александр 62 3
Бабаев Кирилл 54 3
Химич Роман 39 3
Макаров Валентин 165 3
Щеголев Игорь 684 3
Тынкован Александр 50 2
Ананьев Алексей 101 2
Дергунова Ольга 114 2
Сенаторов Михаил 42 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 118 2
Брюквин Юрий 280 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Фомичев Андрей 64 2
Чачава Александр 78 2
Мацоцкий Сергей 166 2
Avenia Cristiano - Авения Кристиано 2 2
Bush George - Буш Джордж 296 2
Катрич Алексей 42 2
Никифоров Николай 1131 2
Баранов Сергей 19 2
Бычков Александр 39 2
Иващеева Елена 7 2
Карачинский Анатолий 87 2
Ryan Charles - Райян Чарльз 6 2
Дмитриев Кирилл 99 2
Волож Аркадий 206 2
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 42 2
Рейман Леонид 1001 2
Малофеев Константин 104 2
Юрченко Евгений 131 2
Россия - Российская федерация - РФ 82237 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 56
Германия - Федеративная Республика 7779 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 17
Европа 7252 15
Украина 5525 14
Великобритания - Лондон 1840 14
США - Нью-Йорк 2587 12
Индия - Республика 4074 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 11
Япония 7891 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 9
Европа Восточная 2809 8
Франция - Французская Республика 4922 8
Казахстан - Республика 4128 8
США - Калифорния 3067 7
Сингапур - Республика 1517 6
США - Делавэр 133 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 6
Чехия - Чешская Республика 973 5
Австралия - Австралийский Союз 2652 5
Польша - Республика 1458 5
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 5
Румыния 547 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1440 4
Африка - Африканский регион 2662 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 4
Швеция - Королевство 1811 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 4
Украина - Киев 906 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 378 4
Беларусь - Белоруссия 3200 4
Италия - Итальянская Республика 2817 3
Бразилия - Федеративная Республика 1896 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 3
Азия - Азиатский регион 3150 3
Южная Корея - Республика 3251 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 6
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1206 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1099 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 14 1
Инсорсинг - Инхаус 23 1
ISDEX интернет-индекс 196 1
Английский язык 374 1
Градус Цельсия 222 1
Болезнь Паркинсона 101 1
ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 3 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
Резерв универсального обслуживания 41 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
Open Space - Офис открытого типа 16 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 135 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 52 1
Thomson Reuters - Рейтер 5678 24
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 16
FT - Financial Times 1067 10
CBS MarketWatch 269 9
Associated Press 1965 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 7
SiliconValley.com - SV.com 238 6
WSJ - The Wall Street Journal 1193 5
Bloomberg 935 4
Total Telecom 260 4
InformationWeek 175 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 3
NYT - The New York Times 943 3
InterNetNews - InternetNews.com 198 2
Viacom - Video & Audio Communications 113 2
AppleInsider 380 2
Fortune 156 2
Forbes - Форбс 559 2
The Washington Post 288 2
CNET - Издание 1557 2
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