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Dataquest



23.05.2008 Ноутбуки: Acer растроится на 3 бренда 1
17.05.2007 Samsung разработал карту памяти microSD емкостью 8 ГБ 1
03.08.2006 Ноутбуки Toshiba наконец берут свое в России 1
18.05.2006 Продажи КПК Acer в России утроились 1
19.04.2006 Samsung анонсировал карту памяти для телефонов емкостью 2 ГБ 1
09.02.2006 Samsung представил самую быструю Micro Memory Card 1
16.09.2005 Закон Мура в области чипов дал сбой 1
31.05.2005 Россия – первый скупщик ПК в Европе 1
31.05.2005 Samsung запустил 4 ГБ NAND в массовое производство 1
30.03.2005 Gartner пророчит появление "всеядных" вирусов 1
28.01.2005 Ноутбук стал потребительским товаром в России 1
20.01.2005 Новое поколение ноутбуков штурмует Россию 1
20.01.2005 Dataquest: в 2004 году произошло удвоение российского рынка мобильных ПК 1
17.01.2005 Бум Wi-Fi докатился до России 1
14.01.2005 Российский рынок ноутбуков вырос вдвое 2
13.01.2005 IDC: количество точек доступа в Европе вырастет к 2008 году до 110 тыс. 1
12.08.2004 Acer увеличила оборот в России в 2,5 раза 1
28.04.2004 Вендор и крупные розничные сети – эффект не всегда очевиден 1
02.02.2004 Samsung представил новые чипы памяти 1
30.01.2004 Gartner: в 2003 году рынок серверов пережил бум 1
23.10.2003 2КОМ предлагает аудит безопасности ИС компаний 1
08.09.2003 Dataquest: Nokia остается лидером по продажам мобильников 1
19.03.2003 О хакерах-альтруистах, изменниках и героях 1
18.03.2003 Intel: спрос на Centrino растет рекордными темпами 1
28.02.2003 Ведущие исследовательские фирмы снизили прогнозы по росту рынка полупроводников 2
25.02.2003 Gartner: рынок полупроводников будет расти 1
18.02.2003 Беспроводные сети выведут Россию в люди? 1
17.02.2003 Рынок КПК: темпы роста продаж снижаются 3
28.01.2003 Gartner Dataquest: поставки КПК снизились в 2002 году 1
15.12.2002 Reuters: полупроводниковый сектор вырос на 1,4% 1
26.11.2002 Мировые продажи мобильных телефонов выросли в третьем квартале на 7,8% 1
25.11.2002 Samsung удерживает третье место по производству мобильных телефонов 1
19.11.2002 По прогнозу Nokia, к 2005 году в мире будет полтора миллиарда абонентов сотовой связи 1
13.11.2002 Microsoft борется за симпатии индийских программистов 1
04.10.2002 "Санни", голубой зуб и конвергентные сети 1
30.09.2002 Dataquest: Беспроводным локальным сетям не страшен экономический спад 1
27.09.2002 О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне 1
20.09.2002 Gartner Dataquest: оборот рынка WLAN-сетей достигнет в этом году $2,1 млрд. 1
20.09.2002 Беспроводные локальные сети сулят большие прибыли 1
13.09.2002 Рынок телекоммуникаций: Хороший абонент — многоговорящий абонент? 1

Публикаций - 61, упоминаний - 65

Dataquest упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 8060 19
Samsung Electronics 7997 15
HP Compaq 504 9
Nokia Corporation 4293 9
IBM 6379 9
Siemens AG - Сименс Россия 1729 8
Lenovo Motorola 2388 8
Sony 4454 7
Acer Group 1964 7
Ericsson 1560 6
HP - Hewlett-Packard 2243 6
Nokia Alcatel-Lucent 1001 6
Dell EMC 3723 6
HP Inc. 4410 6
Toshiba Corporation 2159 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 513 5
NEC 1145 5
Microsoft Corporation 17337 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1916 4
Philips 1418 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6011 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7180 4
Rover Computers 323 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8065 4
Merlion iRU - Деловой офис 176 3
Sony Ericsson 971 3
LG Electronics 2771 3
Deutsche Telekom 542 3
Cisco Systems 3406 3
Сонет 98 2
NTT DoCoMo 669 2
Orange France Télécom 379 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 181 2
Sonera 150 2
СМАРТС Ярославль-GSM 26 2
AT&T Inc 988 2
Sharp Corporation 779 2
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 491 2
China Telecom 176 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7417 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 236 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4582 1
Евросеть 1310 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 808 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 143 1
Nordea 28 1
Рапида НКО - платежные система 126 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Платежный Центр РНКО 28 1
Белый Ветер 174 1
Пентагон - Министерство обороны США 660 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6675 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 247 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 697 1
Федеральное казначейство России 829 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1044 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 243 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1450 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 309 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 217 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 17 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 176 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 322 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 33 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8917 8
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 437 6
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 420 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2486 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5383 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6616 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2274 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2668 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 602 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2458 3
3G - Стандарт мобильной связи 4623 3
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 262 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 881 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 582 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4140 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1367 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2142 2
DDR - Double data rate 1685 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 439 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7941 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 290 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 368 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3721 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1582 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 253 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 28 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 360 1
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 67 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 80 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 99 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 332 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 448 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 518 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 50 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 114 1
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 33 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 323 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 29 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 66 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1082 1
Intel Centrino 430 10
Microsoft Windows 10 9180 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 688 3
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 72 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1768 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 271 2
Intel Celeron - Серия процессоров 577 2
Microsoft Outlook 996 2
Palm OS 291 2
Linux OS 6161 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 404 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 196 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 851 1
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 14 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 443 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 100 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
Microsoft ActiveX 108 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 602 1
Apple macOS X 1242 1
HPE Synergy 29 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2983 1
Microsoft Windows XP 1708 1
Intel x86 - архитектура процессора 1192 1
Symbian OS 1163 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2133 1
Microsoft Office 2662 1
Apple macOS 1090 1
Низовский Григорий 33 3
Мишин Глеб 62 3
Андреев Андрей 29 2
Мартынов Владислав 97 1
Николаев Александр 17 1
Умаров Михаил 49 1
Баранова Наталья 5 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 150 1
Устинов Алексей 4 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 73595 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 23278 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8989 17
Европа 5771 16
Африка - Африканский регион 2152 12
Европа Западная 1080 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10948 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1494 9
Ближний Восток 2131 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23896 9
Европа Восточная 2503 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6832 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10492 6
Германия - Федеративная Республика 5762 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 809 4
Южная Корея - Республика 2500 4
Япония 5476 4
Австралия - Австралийский Союз 1725 4
Украина - Киев 785 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1100 3
Франция - Французская Республика 3329 3
Россия - ПФО - Казань 1793 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1983 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8469 3
Казахстан - Республика 3598 3
Швеция - Королевство 1303 3
Азия - Азиатский регион 2466 3
Украина 4903 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1059 3
Россия - СФО - Новосибирск 2667 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1798 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 704 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1086 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1476 2
Польша - Республика 1174 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2705 2
Америка 746 2
Финляндия - Финляндская Республика 1241 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3431 2
Чехия - Чешская Республика 736 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 554 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1047 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
Закон Мура - Moore's law 120 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 17 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 18 1
Русский язык 1326 1
Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
DigiTimes - Издание 1180 2
FT - Financial Times 423 1
Bloomberg 854 1
ZDnet 405 1
NYT - The New York Times 759 1
Associated Press 1063 1
CRN 36 1
New Scientist 509 1
Vnunet 194 1
IDC - International Data Corporation 3912 15
Gartner 2837 9
Gartner Dataquest 114 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 3
Forrester Research 620 3
Frost & Sullivan 151 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 58 1
NPD DisplaySearch 268 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 28 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 95 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 36 1
Олимпийские игры - Olympic Games 383 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 145 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
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