Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dataquest
Публикаций - 61, упоминаний - 65
Dataquest упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Низовский Григорий 33 3
|Мишин Глеб 62 3
|Андреев Андрей 29 2
|Мартынов Владислав 97 1
|Николаев Александр 17 1
|Умаров Михаил 49 1
|Баранова Наталья 5 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 150 1
|Устинов Алексей 4 1
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 43 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5070 2
|DigiTimes - Издание 1180 2
|FT - Financial Times 423 1
|Bloomberg 854 1
|ZDnet 405 1
|NYT - The New York Times 759 1
|Associated Press 1063 1
|CRN 36 1
|New Scientist 509 1
|Vnunet 194 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 28 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 95 1
|ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1015123, в очереди разбора - 917264.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru