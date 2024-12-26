Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 165516
ИКТ 12960
Организации 10165
Ведомства 1441
Ассоциации 963
Технологии 3376
Системы 24876
Персоны 69863
География 2705
Статьи 1507
Пресса 1173
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2539
Мероприятия 843

DarkNet Deep Web Даркнет Теневой интернет Теневая Сеть Темный интернет Скрытый интернет

DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет


26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025

ли совместный отчёт с обзором мировых трендов даркнета в 2024 г. и прогнозом на 2025 г. В 2024 г. в даркнете наблюдался всплеск интереса к криптодрейнерам — вредоносным программам, используемым
18.12.2024 «Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики

льзовали взломанные учетные записи компаний малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги своим клиентам, для атаки на целевую компанию. Примерно треть таких компаний-подрядчиков также упоминались на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики. Системный анализ DarkNet для поиска «слитых» учетных записей, относящихся к инфраструктуре наших клиентов, кото
09.08.2024 Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99

Эксперты Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировали объявления о предоставлении услуг, связанных с эксплуатацией ботнетов в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Ботнет — сеть устройств, зараженных вредоносным ПО. С их помощью злоумышленники могут совершать автоматизированные массовые атаки, в том числе и

30.07.2024 Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет

ИТ-платформы, что приводит к тому, что ценная бизнес-информация становится доступной все большему количеству людей. Unsplash - Charlesdeluvio Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных Доля российских объявлений – около 10%. По данным аналитиков Positive Technologies, в пятерку лидеров входят также США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Такие сл
14.05.2024 Россиянин проведет почти 20 лет за решеткой за магазин в даркнете. Он чудом избежал пожизненного заключения

йс Россиянин Дмитрий Крикливец по решению судьи Игоря Мацко должен будет провести 16 лет своей жизни в тюрьме. По информации Краснодарского краевого суда, Крикливец был владельцем интернет-магазина в даркнете, посредством которого сбывал запрещенные в России вещества. На момент выхода материала приговор в силу не вступил. Крикливца защищают адвокаты Янна Галаган, Александр Сарычев и Андрей

24.01.2024 Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей

Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence представила отчет «Инновации в тени: как злоумышленники экспериментируют с ИИ». Специалисты проанализировали сообщения в даркнете на тему использования злоумышленниками ChatGPT и других аналогичных решений на основе больших языковых моделей. Всего в 2023 г. на теневых форумах и в специализированных Telegram-канал
18.01.2024 Анализ рынка даркнета: тренды 2023 г. и прогнозы на 2024

Kaspersky Digital Footprint Intelligence в 2022 г. ежемесячно обнаруживала в среднем около 386 таких постов, а в 2023 г. — уже 476. Риск утечки личных и корпоративных учетных данных стал еще выше. В даркнете увеличилось количество сообщений, относящихся к стилерам — программам для кражи конфиденциальной информации, такой как учетные данные для входа в систему, финансовые реквизиты и личные
22.09.2023 DDoS, программы-вымогатели, майнеры: «Лаборатория Касперского» проанализировала ландшафт киберугроз для интернета вещей

В новом отчёте «Обзор угроз для IoT-устройств в 2023 году» исследователи «Лаборатории Касперского» рассказали про сотни обнаруженных в даркнете объявлений о продаже услуг по проведению DDoS-атак с использованием умных устройств, конкуренции между атакующими за контроль над заражёнными гаджетами и топ-стран, откуда чаще всего п
12.05.2023 Google будет читать чужие письма в Gmail, чтобы спасти пользователей от даркнета

Если даркнет слишком долго вглядывается в тебя... Google распространил свой сервис мониторинга даркнета на пользователей Gmail в США. Информацию об этом огласили на конференции Google I/O

11.05.2023 В даркнете предлагают услуги по созданию дипфейк-видео за $20 тысяч

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — объявления с предложениями услуг по созданию дипфейк-роликов. Судя по опубликованным сообщениям, стоимость создания одной минуты такого видео составля
11.04.2023 Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали объявления о продаже вредоносных приложений для Google Play на нескольких форумах в даркнете — русскоязычных и международных — с помощью сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence. Цены на программы и аккаунты разработчиков (они необходимы, чтобы загружать приложения в м
17.11.2022 Сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI открыл API

оссийский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet. DLBI предлагает своим клиентам анализ внешней серверной инфраструктуры с выявлением

08.09.2022 Сотни секретных документов НАТО выставлены на продажу в даркнете

Серьезная утечка Секретные документы, которые Генеральный штаб Вооруженных сил Португалии получил по каналам НАТО, оказались в даркнете. Об утечке сообщила газета Diário de Notícias, ссылаясь на свои источники. Речь идет о сотне засекреченных документов, которые в августе 2022 г. выставили на продажу в даркнете.
29.08.2022 Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников

Покупка логинов и паролей В даркнете впервые стали покупать базы данных, которые содержат логины и пароли российских сайт
10.06.2022 Group-IB: в даркнете выросло количество утекших баз данных российских компаний

Group-IB сообщила о том, что в мае и в начале июня 2022 г. в даркнете было выложено рекордное количество баз данных российских компаний — более 50. Для сравнения: в апреле было 32, а в марте — всего 16. Среди жертв, чьи базы были выложены в публичный дос
05.04.2022 Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra. Не обошлось без участия США

я привели к полной остановке работы ресурса. По информации Telegram-канала Baza, доступ к ресурсу в даркнете действительно закрыт. Однако его владельцы утверждают, что это связано с некими техн
26.01.2022 «Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной

Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубл
22.10.2021 Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете

Данные водителей столицы продаются в даркнете Злоумышленники выставили на продажу в даркнете базу данных водителей Москвы и Московской области. База стоимостью в $800 содержит 50 млн строк с данными водителей, зарегистриров
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умее
08.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила в даркнете около 700 объявлений на тему эксплойтов

За первое полугодие 2021 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила в русскоязычном даркнете около 700 объявлений, связанных с эксплойтами. Непосредственно сами программы для использования ошибок или уязвимостей содержались в 47 постах — в них можно было напрямую купить экспло
29.06.2021 BI.ZONE обнаружил в даркнете объявления о продаже поддельных QR-кодов для ресторанов

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве появились в продаже в даркнете, их средняя цена составляет 11 тыс. руб, рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. С 28 июня 2021 г. столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-ко
07.05.2021 В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn

для успешных фишинговых атак, как на людей, чьи данные «утекли», так и на их коллег и партнёров. В даркнете продается база данных 500 миллионов пользователей LinkedIn За доступ к полной подбор
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов

arch, исследовательского подразделения компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила в даркнете объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации и справок об отрицательном
23.03.2021 Check Point: отчаявшиеся соискатели обращаются к киберпреступникам за работой

подразделения Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила рост объявлений о поиске работы в даркнете и на хакерских форумах. Даркнет — часть Интернета, которая не видна поисковым систем
04.03.2021 «Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продается в даркнете в среднем за $500

вели от 100 до 500 операций. «Сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете скамом или покупатели действительно получают то, что ищут, невозможно. Под некоторым
26.01.2021 Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток

Черная кошка в темной комнате Европол объявил о ликвидации крупнейшего на сегодняшний день подпольного рынка в даркнете — DarkMarket. Об этом сообщает The Hacker News. Данный рынок специализировался на торговле наркотиками, крадеными или поддельными кредитными картами, фальшивыми деньгами, анонимными SI
20.01.2021 Русскоязычный хозяин крупнейшего криминального рынка даркнета закрывает проект и наставляет хакеров не стремиться к богатству

Все данные будут удалены Киберкриминальный рынок даркнета Jocker's Stash объявил о скором прекращении деятельности. Его владелец обещает удалить все данные с серверов 15 февраля 2021 г. Появившаяся в 2014 г. площадка специализируется на торго
13.01.2021 Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android

Check Point Research обнаружила в даркнете группу создателей вредоносных программ для мобильных устройств на платформе Android.
06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете

Главное, взломать заранее В даркнете активно продается новый инструмент для спамеров, позволяющий обходить стандартную защиту аккаунтов e-mail: эксплуатируя функцию в протоколе Internet Message Access Protocol (IMAP), зло
14.12.2020 Хакеры устроили в даркнете распродажу 80 тыс. баз данных

Хакерская распродажа Около 80 тыс. баз данных SQL выставлены на продажу в даркнете по цене $550 за штуку. Как выяснили журналисты ZDNet, это улов киберпреступной кампании, продолжающейся с начала 2020 г. Злоумышленники взламывали базы, скачивали их содержимое, удалял
01.09.2020 В российском даркнете раздают грандиозную базу данных американских избирателей

Гигабайты персональных данных в открытом доступе В российском даркнете появилась база данных с информацией о миллионах американских избирателей. Как пишет «Коммерсант», распространением базы занимается пользователь одного из хакерских форумов под псевдони
30.10.2019 Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт

Крупнейшая база данных В даркнете на продажу выставлена база данных кредитных карт, в которой представлены записи боле
23.08.2019 В русскоязычном даркнете расцвела торговля «цифровыми личностями»

Российский рынок «цифровых личностей» Эксперты ИБ-фирмы IntSights Inc опубликовали исследование, посвящённое набирающему популярность ресурсу Richlogs, подпольному рынку в даркнете, где продаются и покупаются «цифровые отпечатки» (digital fingerprints) различных пользователей. Под этими отпечатками преимущественно понимается украденная история посещения веб-стран
08.07.2019 Tor исправит ошибку, из-за которой интернет-криминал сбегал в другие «секретные сети»

ся принимать новые. Tor Project устранит баг, который годами использовался для уничтожения сайтов в даркнете В интернете доступно несколько различных наборов инструментов для эксплуатации этой

03.05.2019 Хозяева наркорынка в даркнете бежали, прихватив чужие биткоины на $30 миллионов

Было ваше, стало наше Популярный подпольный рынок в даркнете, известный как Wall Street Market, закрылся, а его создатели похитили всю криптовалю
12.04.2019 Уничтожены полсотни подпольных наркорынков в даркнете. Громкий успех или оглушительный провал властей?

тельные органы США, Канады и 17 стран ЕС провели скоординированную операцию против наркоторговцев в даркнете. В итоге операции 61 человек арестован, конфисковано почти 300 кг наркотиков, 51 еди
09.11.2018 «Лаборатория Касперского»: цифровая личность может стоить менее $50 в Dark Web

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели исследование рынков Dark Web, в ходе которого выяснили, что киберпреступники могут продавать цифровую жизнь пользователя менее чем за $50. Имеются в виду данные аккаунтов в социальных сетях, банковские реквизиты,

04.10.2018 Скан российского паспорта для махинаций стоит в Даркнете $10. Как не попасть на продажу

Торговля паспортами в Даркнете Отсканированный паспорт гражданина России можно приобрести в «темном интернете» всег
19.10.2017 В даркнете недорого продается ПО для быстрого потрошения банкоматов

Cutlet Maker в даркнете Вредоносное ПО Cutlet Maker, предназначенное для кражи денег из банкоматов, можно свободно купить в «темном» интернете, сообщает «Лаборатория Касперского». Ценник одного из предложений
03.07.2017 Хакер украл у нелегалов интернета биткоины на $365 тысяч

Воровство в даркнете Тридцатипятилетний хакер Майкл Рико (Michael Richo) признал себя виновным в выманива

Публикаций - 411, упоминаний - 502

DarkNet и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4871 63
Telegram Group 1972 63
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1387 58
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 618 47
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 915 33
Ростелеком 9688 28
Google LLC 11773 24
Microsoft Corporation 24615 21
Meta Platforms - Facebook 4438 19
X Corp - Twitter 2844 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1173 16
Yandex - Яндекс 7328 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12516 15
Apple Inc 12086 13
InfoWatch - Инфовотч 1013 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8737 12
GitHub 813 11
Check Point Software Technologies 760 10
МегаФон 8786 10
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 9
REvil - Хакерская группировка 48 9
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 303 9
Conti - Хакерская группировка 37 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2890 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 8
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3892 8
PayPal 654 7
Trend Micro 600 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1130 7
Fortinet 386 7
Amazon Inc - Amazon.com 2996 7
Softline - Софтлайн 2803 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 6
Cisco Systems 5114 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2544 6
ESET - ESET Software 1133 6
8207 6
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 6
Darkside - Хакерская группировка 26 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7295 27
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 12
Unsplash 752 12
Почта России ПАО 2111 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2801 7
LinkedIn 635 7
РЖД - Российские железные дороги 1903 7
Альфа-Банк 1768 7
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 7
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 638 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 781 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 6
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 6
Россети Ленэнерго 1700 6
Colonial Pipeline 32 6
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 6
ГПБ - Газпромбанк 1083 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1628 5
Tesla Motors 396 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
Спортмастер - Sportmaster 176 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 460 4
eBay Inc 1619 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 960 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 3
Uber 330 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 3
NanduQ - Qiwi 996 3
Сбер - СберЛогистика 62 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1325 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 3
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 3
William Hill 5 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5429 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11600 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4736 28
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1130 27
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2731 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4070 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3130 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3274 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3329 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1513 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4506 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 549 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1084 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4949 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 674 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1374 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3044 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2883 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1900 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5904 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1158 4
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 634 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Федеральное казначейство России 1771 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2793 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1359 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 3
АЮР - Ассоциация юристов России 41 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АФТ - Ассоциация Финтех 162 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1432 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Демократическая политическая партия США 115 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27304 371
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6609 177
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12587 168
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65843 151
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29643 121
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7532 121
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4966 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50290 92
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1895 88
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6105 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11332 78
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2933 78
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12730 74
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10949 73
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1409 68
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2135 63
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4858 62
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10485 60
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12510 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24432 54
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7414 50
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3046 46
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13304 46
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6914 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30647 46
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3083 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21106 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16121 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25312 37
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9177 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19224 35
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4211 35
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 584 34
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1442 34
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3909 34
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2182 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24093 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11994 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15700 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3682 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4424 87
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 43 38
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 37
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 31
Microsoft Windows 15650 30
Google Android 13988 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5162 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 15
Linux OS 9932 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 630 14
FreePik 972 14
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 297 13
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 23 13
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 12
Google YouTube - Видеохостинг 2747 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 9
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 9
Google Chrome - браузер 1561 8
Microsoft Office 3729 8
Dream Market - darknet - Подпольная торговая площадка 8 8
Google Gmail 945 8
Apple iOS 7804 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 7
JavaScript - JS - язык программирования 1186 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2029 7
WhatsApp Messenger 1081 6
Python - высокоуровневый язык программирования 925 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 6
Microsoft Office Excel 1195 6
F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 29 6
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 6
Apple - App Store 2889 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 5
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 5
Оганесян Ашот 122 37
Мельникова Анастасия 369 22
Зайцев Михаил 258 10
Путин Владимир 3168 8
Шадаев Максут 1005 8
Бедеров Игорь 52 8
Арсентьев Андрей 67 7
Дрюков Владимир 43 7
Водясов Алексей 222 6
Гвоздев Дмитрий 126 6
Баулин Валерий 43 6
Вураско Александр 24 6
Янкин Андрей 35 5
Каргалев Ярослав 21 5
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 5
Кирюхин Дмитрий 86 5
Галов Дмитрий 41 5
Дягилев Василий 84 4
Плешков Алексей 67 4
Fxmsp 6 4
Волков Дмитрий 63 4
Лукацкий Алексей 119 4
Павлов Никита 67 4
Кузнецов Александр 123 4
Рахметов Руслан 56 3
Perry Mike - Перри Майк 6 3
Скулкин Олег 37 3
Лагода Георгий 59 3
Чаркин Евгений 296 3
Сергеев Михаил 108 3
Акимов Максим 187 3
Кирьянова Александра 133 3
Pratt Ian - Пратт Йэн 5 3
Holland Alex - Холланд Алекс 3 3
Щербель Сергей 4 3
Павлов Алексей 18 3
Свистунова Ольга 26 3
Новикова Юлия 6 3
Кулишенко Алиса 3 3
Шейкин Артем 34 3
Россия - РФ - Российская федерация 144035 253
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52084 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43128 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17011 31
Германия - Федеративная Республика 12674 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13314 28
Украина 7603 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14107 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14186 21
Европа 21762 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17351 20
Франция - Французская Республика 7841 18
Япония 13279 12
Индия - Bharat 5428 12
Беларусь - Белоруссия 5635 11
Канада 4880 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3525 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7410 9
Сингапур - Республика 1849 9
Ближний Восток 2940 8
Нидерланды 3513 8
Италия - Итальянская Республика 4350 8
Румыния 728 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2934 8
Азия - Азиатский регион 5525 7
США - Калифорния 4623 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 7
Бразилия - Федеративная Республика 2359 6
Казахстан - Республика 5519 6
Китай - Тайвань 3982 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3093 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2719 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 932 6
Швеция - Королевство 3618 5
Земля - планета Солнечной системы 10372 5
Польша - Республика 1959 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 608 4
Африка - Африканский регион 3476 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47952 184
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50954 128
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3461 75
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6908 57
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6040 55
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24060 52
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10949 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13460 39
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8032 39
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 864 38
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10933 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14290 30
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9779 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28985 29
Паспорт - Паспортные данные 2507 29
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2821 27
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 508 26
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1616 26
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 670 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 5820 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8343 22
Кредитование - Сrediting - Заём 6694 22
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2723 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18432 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16290 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6110 19
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4649 18
Английский язык 6629 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9915 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3481 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8626 16
Энергетика - Energy - Energetically 5076 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4864 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6947 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7829 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4808 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7590 14
BleepingComputer - Издание 337 23
Коммерсантъ - Издательский дом 1852 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11239 9
Ведомости 989 8
Forbes - Форбс 816 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 958 8
Известия ИД 622 7
ZDnet 660 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 5
Bloomberg 1284 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2704 3
РИА Новости 917 3
Reddit 311 2
Joker’s Stash 2 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 2
The Verge - Издание 554 2
The Register - The Register Hardware 1550 2
KrebsOnSecurity 15 2
RAIDforums - хакерский форум 12 2
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 2
HackForums 2 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5909 2
NYT - The New York Times 1053 2
Wired - Издание 232 2
Ars Technica 418 2
Новосибирска онлайн - Новосибирск online 2 2
Phys.org 972 1
Localbitcoins.com 1 1
WikiLeaks 119 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
The Guardian - Британская газета 360 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Комсомольская правда ИД 66 1
AP - Associated Press 2004 1
Richlogs 1 1
SiliconAngle 8 1
Roem.ru - Роем.ру 47 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 647 1
IDG - International Data Group 115 1
Securelist 22 1
Gartner - Гартнер 3556 8
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3193 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 96 5
Comparitech 5 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8125 3
IDC - International Data Corporation 4909 2
CNews Инновация года - награда 111 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
RiskIQ 9 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
MalwareHunterTeam 13 1
HFS Research 48 1
Dimensional Research 14 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Google Threat Analysis Group 16 1
Frost & Sullivan 203 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
Cybersecurity Ventures 9 1
CNews Мишень 166 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
Markets&Markets Research 112 1
Microsoft IoT Signals 2 1
Fortune Global 500 286 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Constella Intelligence 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 592 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1036 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 76 2
РЭШ - Российская электронная школа 24 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 528 1
РАН - Российская академия наук 1868 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 89 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 329 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 921 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 25 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 28 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 375 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
БГУ - Белорусский государственный университет 31 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
CNews AWARDS - награда 519 3
CNews FORUM Кейсы 224 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2004 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 2
SC Awards Europe 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1213 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Национальная банковская премия 2 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Data Fusion Contest 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1334485, в очереди разбора - 774264.
Создано именных указателей - 165516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще