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Daimler AG


30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
19.01.2021 Storedot начала испытания аккумуляторов сверхбыстрой зарядки 1
29.07.2020 Программистка выложила в открытый доступ исходники 50 компаний от Microsoft до Qualcomm 1
25.06.2020 Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ 1
20.05.2020 Из-за кривых настроек безопасности в Сеть утекли исходные коды бортовых компьютеров Mercedes 8
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок 1
19.09.2019 IBM откроет доступ к мощнейшему квантовому компьютеру для всех желающих 1
07.06.2019 В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня 1
21.03.2019 Daimler: Облака открывают возможности для экономии 10
23.01.2019 Россия упала в рейтинге инноваций Bloomberg 1
30.07.2018 Кремниевая долина в 2019 году станет местом тестирования беспилотных решений Bosch и Daimler 10
07.06.2018 SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики 1
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 1
15.05.2017 Gemalto поддерживает работу цифрового ключа на базе смартфона для автомобилей 2
28.04.2017 Гениальный топ-менеджер Tesla уволился после скандала с Маском 1
22.02.2017 Daimler AG управляет документооборотом с помощью Citrix ShareFile 2
13.01.2017 Глава Mail.Ru инвестировал в роботов-курьеров 2
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 1
23.11.2016 Путину предложили создать в России открытую ОС для беспилотных автомобилей 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
11.12.2015 У Nokia больше нет навигационного бизнеса 2
03.08.2015 Nokia продала свой навигационный бизнес 2
23.04.2015 Nokia хочет продать свои карты компании Apple 1
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
16.04.2015 BlaBlaCar купил своего главного конкурента 1
24.09.2014 Беспилотные грузовики Mercedes будут управляться с помощью планшета 1
17.09.2014 Mercedes-Benz выпустил свой первый люксовый гибрид 1
05.09.2014 Mercedes победил «слепые» зоны у своих грузовиков 3
31.07.2014 Dassault Systèmes купила разработчика решений для многочастичного моделирования 1
29.07.2014 BMW анонсировала компактный зарядник для электромобилей 1
09.07.2014 BMW создает беспроводной зарядник для электромобилей 1
07.07.2014 Mercedes протестировал самоуправляемый «грузовик будущего» 3
24.06.2014 В Германии предлагают оснащать робомобили «черными ящиками» 1
17.06.2014 Создатель Apple Siri и владелец клавиатуры Swype может быть продан Samsung 1
04.04.2014 Создан чип для дешевых автомобильных камер кругового обзора 1
11.03.2014 Ethernet проникает в автомобили 1
04.03.2014 Mercedes-Benz пустит Android в свои автомобили 2
29.11.2013 Mercedes стал ближе к Google и Tesla 4
24.09.2013 Lexmark купила немецкого разработчика ECM-решений Saperion AG 1

Публикаций - 71, упоминаний - 122

Daimler AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 7
Microsoft Corporation 11110 6
Navteq 110 4
SAP SE 3216 3
Samsung Electronics 5686 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
SEC Consult Services 931 2
Nokia Networks 54 2
Микротест 177 2
Nvidia Corp 2028 2
NXP Freescale Semiconductor 97 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 2
Nokia Technologies 12 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
IBM 3546 2
Huawei 2731 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Optima - Оптима 50 1
Extollo Communications 1 1
М2М телематика 165 1
Fiserv 8 1
Oculus VR 48 1
Codemasters 169 1
Rakuten 29 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
BOE Technology 16 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Nintendo 224 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 229 1
Adobe Systems 810 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Lenovo Motorola 1010 1
MediaTek 315 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Lenovo Group 1638 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 8
Uber Technologies 258 5
Uber 257 4
Tesla Motors 241 2
The Walt Disney Company 167 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 3 1
Starship Technologies 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Robert Bosch GmbH 9 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 7 1
UFG Private Equity 25 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
SoftBank Group 101 1
Barclays 50 1
Almaz Capital Partners 118 1
Русский стандарт Банк 302 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
UBS AG 119 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Яндекс.Такси 271 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
BMW 250 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Big Data - Большие данные 1136 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 4
Nvidia GeForce GTX 2071 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Microsoft Azure 1171 2
Nokia N - серия 243 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 2
IBM Cloud 84 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Яндекс.Музыка 131 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
SAP Leonardo 24 1
Nuance Swype Keyboard 61 1
Nvidia Drive 6 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
Microsoft Azure Key Vault 2 1
IBM Quantum Experience 7 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
SAP Conversational AI 3 1
SAP Leonardo Machine Learning Foundation 5 1
Nvidia Ampere 13 1
Citrix ShareFile 10 1
HERE Maps 41 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Google Chrome OS 306 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Яндекс.Авто 33 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 1
SAP SuccessFactors 110 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Артемьев Игорь 66 1
Григорьева Евгения 57 1
Vetter Guido - Веттер Гвидо 1 1
Drzymala Michael - Джимала Михаэль 1 1
Hefner Michael - Хевнер Майкл 1 1
Honley Stephen - Хонли Стефан 1 1
Костиков Александр 4 1
Жвачкин Сергей 8 1
Львов Евгений 10 1
Мельникова Анастасия 166 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 28 1
Морозов Александр 16 1
Делицын Леонид 94 1
Ускова Ольга 128 1
Зайцев Михаил 145 1
Путин Владимир 1826 1
Рязанов Антон 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
Германия - Федеративная Республика 3648 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 14
Европа 3766 7
Франция - Французская Республика 2130 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Япония 2792 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 2
Индия - Республика 2175 2
Эстония - Эстонская Республика 417 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Казахстан - Республика 2637 2
Великобритания - Кембридж 71 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
США - Йорктаун Хайтс 5 1
Россия - Курск 231 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Украина 3374 1
Испания - Королевство 1256 1
Россия - Калининградская область 539 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
США - Калифорния 974 1
США - Сан-Франциско 696 1
Россия - Томская область 421 1
США - Саннивейл 22 1
Россия - Томск 450 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Европа Западная 615 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
CNews - Auto.CNews 50 6
Bloomberg 785 2
FT - Financial Times 247 1
ZDnet 381 1
BleepingComputer - Издание 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TechSpot 22 1
Under The Breach 2 1
Markets&Markets Research 78 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764635, в очереди разбора - 668322.
Создано именных указателей - 46354.
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