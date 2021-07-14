Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 62601
ИКТ 5645
Организации 3765
Ведомства 1365
Ассоциации 431
Технологии 2233
Системы 13418
Персоны 22790
География 1127
Статьи 751
Пресса 644
ИАА 450
НИИ, ВУЗы и библиотеки 838
Мероприятия 671

DBaaS
Database as a Service
Базы данных как сервис
Облачное хранение и управление структурированными данными



14.07.2021 В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems
30.07.2015 IBM покупает поставщика облачных баз данных с открытым исходным кодом Compose
27.10.2014 Oracle представила новый облачный сервис Data as a Service for Sales
28.08.2014 «Оргэнергогаз» построил частное «облако» на платформе Oracle
22.07.2014 Exadata Database Machine X4-8 оптимизирован для облачных DBaaS-решений и баз данных in-memory
13.11.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS

Публикаций - 65, упоминаний - 118

DBaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5814 26
VMware 1983 12
Microsoft Corporation 21025 12
IBM - International Business Machines Corp 8705 9
Ростелеком - DataLine - Даталайн 243 8
SAP SE 4379 7
Amazon Inc - Amazon.com 2533 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 4
Softline - Софтлайн 1768 3
NVision Group - Энвижн Груп 629 3
5035 3
Citrix Systems 726 3
Selectel - Селектел 147 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 95 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 2
Commvault 161 2
HP Inc. 5105 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 2
GitHub 452 2
VK - Mail.ru Group 2816 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7523 2
Uptime Institute 173 2
Hitachi Vantara 105 2
G-Core Labs 70 2
SAP CIS - САП СНГ 810 2
Intel Corporation 10810 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 2
Pure Storage 46 2
СКБ Контур 436 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 2
Tableau Software 48 2
Deloitte - Делойт 275 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 69 2
Ланит - Онланта 78 2
DataPro - ДатаПро 59 2
Прогноз 224 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4861 5
Posti Group Corporation - Itella 24 3
Банк Зенит 194 2
РесурсТранс 16 2
АльфаСтрахование СГ 233 2
ТрансКонтейнер 29 1
Ак Барс Банк 183 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
OTP Group - ОТП Банк 134 1
Ford 351 1
Рольф 48 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 236 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1923 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 1
УЭК - Универсальная электронная карта 554 1
Казахмыс - Kazakhmys 42 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 9 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
Segezha Group - Сегежа Групп 90 1
Wildberries 152 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 232 1
Столичные аптеки 11 1
Газпром ПАО 778 1
Почта России ПАО 1800 1
РЖД - Российские железные дороги 1333 1
ГПБ Лизинг 10 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 711 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1620 1
Avito - Авито 192 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 492 1
Альфа-Банк 1336 1
X5 Group - Пятерочка 291 1
Аэрофлот 618 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Федеральное казначейство России 867 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12391 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 25
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1105 23
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 674 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2523 10
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 654 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 7
Kubernetes 365 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 114 6
Big Data - Большие данные 1250 5
OpenStack 359 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 933 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 284 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 650 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 399 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1807 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4130 4
DevOps - Development и Operations 348 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1465 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 775 3
NoSQL - not only SQL СУБД 96 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1429 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1215 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3199 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1146 2
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 83 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 137 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 285 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1592 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2257 2
BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 6 2
ИТ-аутсорсинг 860 2
Site-to-Site VPN - средство организации виртуальных сетей 5 2
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 37 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 10
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 338 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 474 9
Microsoft SQL Server 1265 9
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 107 7
SQL - Язык программирования 577 7
Redis СУБД 48 7
Microsoft Azure 1219 6
Orecle Exadata Database Machine X 96 5
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 124 5
Intel x86 - архитектура процессора 1279 5
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express 89 5
Apache Cassandra 35 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 145 4
МТС Cloud - CloudMTS 141 4
Microsoft Azure Stack 60 3
Oracle Cloud Platform 152 3
Linux OS 7212 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 3
Microsoft Windows 10 10135 2
Kaspersky Internet Security 347 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 36 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 2
Microsoft Visual Studio 304 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 64 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Oracle VM VirtualBox 100 2
Oracle Data Cloud 10 2
IBM Bluemix 38 2
Microsoft Windows PowerShell 103 2
Jenkins 24 2
Containerum Managed Kubernetes 15 2
Oracle СУБД 49 2
AWS - Amazon Web Services 606 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
Apple iOS 6255 2
IBM DB2 311 2
Дергилёв Никита 42 4
Летунов Илья 48 2
Марченко Дмитрий 28 2
Зинкевич Сергей 21 2
Вайнер Всеволод 26 2
Кучугин Илья 41 2
Кушнир Леонид 18 2
Колбин Евгений 53 2
Самойлов Юрий 67 2
Галкин Николай 17 2
Соловьев Михаил 18 2
Апасов Николай 4 2
Москвин Алексей 3 2
Козлов Михаил 167 2
Хренков Владимир 18 2
Бородин Геннадий 4 2
Мельников Игорь 3 2
Гонтарев Павел 70 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 1
Натрусов Артем 137 1
Чаркин Евгений 199 1
Филатов Андрей 104 1
Тихонова Кристина 44 1
Генс Георгий 72 1
Гревцев Александр 31 1
Засохлин Иван 9 1
Вахнин Павел 52 1
Андрианов Павел 31 1
Шадаев Максут 422 1
Любимов Олег 22 1
Осипов Александр 32 1
Аникин Леонид 51 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
Осипов Константин 9 1
Колескин Тимур 14 1
Шевченко Владимир 135 1
Фокин Дмитрий 20 1
Захарченко Антон 6 1
Катамадзе Анна 72 1
Ермолаев Артем 343 1
Россия - Российская федерация - РФ 82580 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10915 4
Европа 7254 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 3
Россия - СФО - Новосибирск 2926 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2896 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1607 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 2
Германия - Федеративная Республика 7793 2
США - Калифорния - Кремниевая долина 626 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 658 1
Америка 1189 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1235 1
Нидерланды - Амстердам 490 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 1
Германия - Берлин 571 1
США - Калифорния 3070 1
Америка Северная 2599 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 270 1
Швеция - Стокгольм 352 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 47 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 60 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 176 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 49 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 322 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 861 1
Земля - планета Солнечной системы 6515 1
Франция - Французская Республика 4931 1
Россия - ПФО - Казань 1894 1
Европа Восточная 2815 1
Япония 7915 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1686 1
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1239 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
Физика - область естествознания 81 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
Пиратство - Авторское право 292 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 158 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
Gartner 3197 16
IDC - International Data Corporation 4527 5
Forrester Research 784 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 107 2
Fortune Global 500 269 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
Forrester Wave 23 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
Dimensional Research 12 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022