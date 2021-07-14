Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DBaaS
Database as a Service
Базы данных как сервис
Облачное хранение и управление структурированными данными
Публикаций - 65, упоминаний - 118
DBaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дергилёв Никита 42 4
|Летунов Илья 48 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Зинкевич Сергей 21 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Кучугин Илья 41 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Колбин Евгений 53 2
|Самойлов Юрий 67 2
|Галкин Николай 17 2
|Соловьев Михаил 18 2
|Апасов Николай 4 2
|Москвин Алексей 3 2
|Козлов Михаил 167 2
|Хренков Владимир 18 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Мельников Игорь 3 2
|Гонтарев Павел 70 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 1
|Натрусов Артем 137 1
|Чаркин Евгений 199 1
|Филатов Андрей 104 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Генс Георгий 72 1
|Гревцев Александр 31 1
|Засохлин Иван 9 1
|Вахнин Павел 52 1
|Андрианов Павел 31 1
|Шадаев Максут 422 1
|Любимов Олег 22 1
|Осипов Александр 32 1
|Аникин Леонид 51 1
|Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 1
|Осипов Константин 9 1
|Колескин Тимур 14 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Фокин Дмитрий 20 1
|Захарченко Антон 6 1
|Катамадзе Анна 72 1
|Ермолаев Артем 343 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru