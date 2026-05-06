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Cyberbird Fintech Group Кибертех Киберколлект

Cyberbird Fintech Group - Кибертех - Киберколлект

Финтех-группа Cyberbird (ООО “Кибертех”) — это объединение компаний, предоставляющих цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования. Cyberbird специализируется на полном управлении кредитными продуктами с использованием решений и технологий: от разработки ПО, рисковых и антифрод моделей до полного цикла взыскания задолженности.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 827 864 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 827 864 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 827 864 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.05.2026 Финтех-группа Cyberbird запустила возобновляемую кредитную линию 3
12.03.2026 Финтех-группа Cyberbird предложит Нигерии технологичные решения для взыскания задолженностей 1
06.02.2026 Финтех-группа Cyberbird внедрила ЕСИА как новый способ верификации заемщиков 3
11.12.2025 Новые источники данных для оценки заемщиков: Cyberbird подключил MobileScoring 3
08.12.2025 Cyberbird усилил цифровую верификацию клиентов с помощью T-ID 3
30.10.2025 Финтех-группа Cyberbird реализовала проверку данных клиентов через СБП для повышения безопасности выдачи потребительских займов 3
28.10.2025 Консолидация финансового рынка против фрода: финтех-группа Cyberbird подключилась к «ФинЦЕРТ» 3
27.01.2015 В салонах «Билайн» теперь можно застраховать имущество, здоровье и отдых 1

Публикаций - 8, упоминаний - 20

Cyberbird Fintech Group и организации, системы, технологии, персоны:

М Дата - MobileScoring 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9537 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1542 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 1
ВТБ Страхование 61 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5731 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6595 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9615 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5554 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 421 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 326 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 267 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 741 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1028 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 72 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6090 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5305 1
Биометрия - FAR - False Acceptance Rate - вероятность ложного допуска - FRR - False Reject Rate - вероятность ложного отказа 14 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6655 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3855 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3422 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3206 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 987 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8407 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7549 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3081 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 520 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7275 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8340 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3618 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6388 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29828 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13496 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2812 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 37 2
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6350 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 931 1
Талаева Ольга 3 3
Ледовской Евгений 3 3
Бабушкин Валерий 3 1
Мазуров Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8638 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
Нигерия - Федеративная Республика 340 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7565 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 5
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 168 4
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10945 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 951 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1348 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7645 1
Паспорт - Паспортные данные 2878 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11433 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1410 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1898 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 474 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7899 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6588 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
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