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Cyberbird Fintech Group Кибертех Киберколлект
Финтех-группа Cyberbird (ООО “Кибертех”) — это объединение компаний, предоставляющих цифровые решения в сфере альтернативного онлайн-кредитования. Cyberbird специализируется на полном управлении кредитными продуктами с использованием решений и технологий: от разработки ПО, рисковых и антифрод моделей до полного цикла взыскания задолженности.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 827 864 ₽*
СОБЫТИЯ
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Cyberbird Fintech Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 167555 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8638 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 1
|Нигерия - Федеративная Республика 340 1
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