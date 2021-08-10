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Cyber Threat Intelligence
Платформы и сервисы киберразведки
Threat Detection Technology (TDT)
Threat Intelligence
Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества



10.08.2021 В R-Vision TIP появилась встроенная интеграция с Eset Threat Intelligence
28.07.2021 ИИ выявляет мошенничество, сговор и другие преступления в медицине
23.04.2021 Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution
09.12.2020 Group-IB Threat Intelligence & Attribution прошла ИБ-проверку компании «большой четверки»
20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence
13.11.2017 Fujitsu представила сервис Cyber Threat Intelligence для защиты от кибератак
12.07.2017 Group-IB и EclecticIQ объединились в международных поставках данных threat intelligence о русскоязычных хакерах
14.06.2017 Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии за мошенничество при ИТ-закупках
16.03.2017 У Росгвардии появилась собственная киберразведка
18.08.2016 RSA NetWitness Suite интегрирован с технологиями Threat Intelligence для обнаружения угроз
12.04.2012 Россия: хакеров будут сажать по новой статье УК
18.03.2008 В Казани за мошенничество судят менеджера крупной сотовой компании

Публикаций - 102, упоминаний - 123

Cyber Threat Intelligence упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 411 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3819 12
Microsoft Corporation 22007 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 6
R-Vision - Р-Вижн 40 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 372 6
Check Point Software Technologies 690 5
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 57 5
IBM - International Business Machines Corp 8810 5
VK - Mail.ru Group 2929 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 4
Intel Corporation 11014 4
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 54 3
AMT Group - АМТ-Груп 255 3
Meta - Facebook 4161 3
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1074 3
Код Безопасности 414 3
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 27 3
Apple Inc 10377 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
Google LLC 9817 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7906 3
SEQ - SEC Consult Services 1339 3
Cisco Systems 4676 3
Fortinet 314 3
Accenture - Аксенчер 793 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 2
VMware 1992 2
Dell EMC 4639 2
Yandex - Яндекс 4768 2
Крок - Croc 1587 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 214 2
Инфосистемы Джет 854 2
InfoWatch - Инфовотч 827 2
Webmoney 509 2
Amazon Inc - Amazon.com 2566 2
BI.Zone 62 2
Trend Micro 565 2
Oracle Corporation 5891 2
АТАК - сеть магазинов 393 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5015 3
Открытие ФК 2003 3
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 5 2
Sony Pictures Entertainment 134 2
Simple Group - Симпл 7 2
Интер РАО ПАО 282 1
РЖД - Российские железные дороги 1397 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 86 1
Новосталь-М 3 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 1
SimpleWine 5 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 1
Альфа-Банк 1338 1
FILA 3 1
British Airways - British Midland International 120 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 87 1
Bank of America - Банк Америки 216 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Почта России ПАО 1822 1
Adidas 125 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 423 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 379 1
Qiwi 853 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2007 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 61 5
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 68 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 380 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 307 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7522 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6827 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2069 2
ПНФР - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики 1 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 45 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 89 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 125 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 140 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 50 1
Правительство Норвегии - Управление иммиграционной службы Норвегии - Immigration to Norway 1 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 498 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 146 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 404 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 434 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 1
Счётная палата РФ 579 1
Федеральное казначейство России 1137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1163 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 15 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1036 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2227 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7402 48
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1803 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12490 17
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1146 12
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 112 11
Threat Hunting - Охота за угрозами 18 8
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 138 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1225 8
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 227 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5598 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30461 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 829 5
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 80 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 300 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 495 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1044 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 4
СЗИ - Средства защиты информации 168 4
Big Data - Большие данные 1887 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 692 4
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 25 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 440 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7167 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 847 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1124 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6135 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4119 3
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 94 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2975 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7299 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1403 3
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 26 3
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 21 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 185 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 363 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 216 3
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 39 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1383 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1511 3
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 39 14
Google Android 11648 8
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform 6 6
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 106 6
Microsoft Windows 10 11196 6
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 6
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 23 5
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 5
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 18 4
Check Point Global Threat Impact Index 18 4
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 4
Linux OS 7436 4
Microsoft Office 3178 4
Check Point Global Threat Index 24 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 262 3
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 3
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 284 3
ESET Threat Intelligence 8 3
Check Point ThreatCloud 54 3
Apple iOS 6279 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 215 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 165 2
Google YouTube - Видеохостинг 2195 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 52 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 259 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 45 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 197 2
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 25 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 146 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 80 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 232 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 997 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1206 2
JavaScript - Язык программирования 940 2
Oracle Java - язык программирования 2499 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 12 2
Intel Core - Семейство процессоров 1237 2
Волков Дмитрий 45 11
Соловей Антон 5 5
Рахметов Руслан 31 4
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 4
Сачков Илья 105 4
Пирожков Александр 4 3
Ермаков Кирилл 6 3
Гольцов Александр 62 3
Калинин Александр 121 3
Гамаюнов Денис 4 2
Дворкович Аркадий 192 2
Окороков Виктор 2 2
Янкин Андрей 22 2
Дрюков Владимир 30 2
Тимошенко Андрей 11 2
Скляров Дмитрий 59 2
Ляпунов Игорь 63 2
Гарбук Сергей 16 2
Паршин Константин 48 2
Бондаренко Александр 32 2
Fxmsp 6 2
Касперская Наталья 244 2
Белоусов Сергей 229 2
Хайретдинов Рустэм 55 2
Курочкин Юрий 14 2
Миркасымов Рустам 7 2
Ходаков Сергей 40 2
Юсуфов Руслан 2 2
Янковский Игорь 4 2
Прибочий Михаил 35 2
Соколов Алексей 129 2
Зайцев Михаил 157 2
Хеирхабаров Теймур 3 2
Новикова Анастасия 3 2
Фесенко Станислав 4 2
Масалович Андрей 16 2
Сычев Артем 40 2
Поляков Сергей 63 1
Вайнер Всеволод 25 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 101073 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44264 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12235 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10775 9
Нидерланды 2096 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 7
Украина 5840 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12392 6
Азия - Азиатский регион 3484 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2512 6
Польша - Республика 1515 6
Германия - Федеративная Республика 8224 5
Беларусь - Белоруссия 3340 5
Франция - Французская Республика 5388 4
Испания - Королевство 2752 4
Румыния 584 4
Сингапур - Республика 1549 4
Казахстан - Республика 4363 4
Европа 9794 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1200 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 477 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 3
Малайзия 742 3
Бразилия - Федеративная Республика 1914 3
Грузия 1035 3
Африка - Африканский регион 2763 3
Ближний Восток 2522 3
Италия - Итальянская Республика 3063 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31719 3
Эстония - Эстонская Республика 687 2
Молдавия - Республика Молдова 650 2
Америка Латинская 1389 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 803 2
Болгария - Республика 642 2
Ботсвана - Республика 16 2
Испания - Валенсия - Аликанте 8 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 817 2
Таиланд - Королевство 668 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2004 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 262 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1353 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 245 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5120 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3679 3
Мошенничество 366 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 55 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2078 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5800 2
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 76 2
Человеческий фактор 455 2
Русский язык 3847 1
Банковский сектор экономики 1100 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 1
Слепые зоны 16 1
Торговля розничная 390 1
Цифровой регион - Федеральный проект 46 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 780 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Федеральное законодательство 1059 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1351 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 1
WikiLeaks 113 2
Forbes - Форбс 572 1
Thomson Reuters - Рейтер 5710 1
The Washington Post 292 1
Росбалт ИА 60 1
Gartner 3265 6
Forrester Research 800 3
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 2
IBM X-Force Exchange 5 2
IBM Managed Security Services 8 2
IBM X-Force Red Team 3 2
Kaspersky CyberSecurity Index 4 2
IDC - International Data Corporation 4567 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 1
Forrester Consulting 25 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 4 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 30 1
Recorded Future 10 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
РАН - Российская академия наук 1265 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 313 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
CNews AWARDS - награда 337 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 1
Fortinet Security Day 9 1
Kaspersky ON AIR 1 1
The Standoff 8 1
Check Point CPX 360 2 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
McAfee FOCUS 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
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