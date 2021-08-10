Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cyber Threat Intelligence
Платформы и сервисы киберразведки
Threat Detection Technology (TDT)
Threat Intelligence
Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества
Публикаций - 102, упоминаний - 123
Cyber Threat Intelligence упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волков Дмитрий 45 11
|Соловей Антон 5 5
|Рахметов Руслан 31 4
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 4
|Сачков Илья 105 4
|Пирожков Александр 4 3
|Ермаков Кирилл 6 3
|Гольцов Александр 62 3
|Калинин Александр 121 3
|Гамаюнов Денис 4 2
|Дворкович Аркадий 192 2
|Окороков Виктор 2 2
|Янкин Андрей 22 2
|Дрюков Владимир 30 2
|Тимошенко Андрей 11 2
|Скляров Дмитрий 59 2
|Ляпунов Игорь 63 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Паршин Константин 48 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Fxmsp 6 2
|Касперская Наталья 244 2
|Белоусов Сергей 229 2
|Хайретдинов Рустэм 55 2
|Курочкин Юрий 14 2
|Миркасымов Рустам 7 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Юсуфов Руслан 2 2
|Янковский Игорь 4 2
|Прибочий Михаил 35 2
|Соколов Алексей 129 2
|Зайцев Михаил 157 2
|Хеирхабаров Теймур 3 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Фесенко Станислав 4 2
|Масалович Андрей 16 2
|Сычев Артем 40 2
|Поляков Сергей 63 1
|Вайнер Всеволод 25 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
|WikiLeaks 113 2
|Forbes - Форбс 572 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5710 1
|The Washington Post 292 1
|Росбалт ИА 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru