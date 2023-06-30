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Customize Кастомизация Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий



30.06.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут создавать собственные кастомные стикеры в чатах

«Вконтакте» тестирует новый инструмент — UGC-стикеры в чатах. Функция поможет разнообразить общение: студенты, компании друзей, коллеги, фан-сообщества смогут создавать кастомные наборы стикеров для чата из локальных мемов и своих узнаваемых персонажей. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте». Создатели групповых чатов смогут сделать собственный UGC-н
29.12.2021 Сергей Тихомиров -

У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах

ландшафт предприятия или влияют только на отдельные небольшие его части. Очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имеет достаточно широкие возможности и хороший инструментарий для кастомизации CNews: А какие технологии, по вашему мнению, лучше всего подходят для таких задач? Сергей Тихомиров: На наш взгляд, очевидный лидер на рынке — 1С. Их технологическая платформа имее
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя

са к продукции «Сибура» до заказа, а в следующем году мы планируем довести этот показатель до 100%. Кастомизация «коробки». Как это было Первая CRM-система, Oracle Siebel CRM, «коробочное решен
28.11.2014 Николай Фокин - Модель SaaS дает бизнесу 3 главных преимущества – быстро, с возможностью кастомизации, по постоплате

ажу облачных услуг Cloud4Y под собственным брендом компаний-партнеров. В этом случае предполагается кастомизация панели управления для партнеров, которая заключается в замене логотипа, дизайна,
04.08.2006 Тест "кастомизации" телефона - ошибки русского iMode учтены

ента может повлиять положительно. Именно на это отчасти и была сделана ставка «Связным». Что такое «кастомизированный» телефон C конца июля известная сеть салонов сотовой связи предлагает «каст
25.07.2006 "Связной" объявил о кастомизации мобильных телефонов

Группа компаний «Связной» объявляет о запуске нового масштабного проекта по кастомизации мобильных телефонов. Теперь практически все популярные модели мобильных телефонов ведущих мировых производителей, поставляемые в сеть «Связной», будут оснащены порталом «Загрузка».

Публикаций - 1484, упоминаний - 1622

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Microsoft Corporation 23943 214
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 140
7440 127
Google LLC 11255 108
SAP SE 5040 103
Oracle Corporation 6450 91
Apple Inc 11502 79
Samsung Electronics 9894 79
IBM - International Business Machines Corp 9295 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 61
Intel Corporation 11815 53
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3090 52
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 51
Yandex - Яндекс 6208 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 50
VMware 2221 48
HP Inc. 5601 43
Meta Platforms - Facebook 4361 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1120 41
Huawei 3638 40
Dell EMC 4969 40
Cisco Systems 4968 39
Softline - Софтлайн 2272 38
Крок - Croc 1751 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 37
HTC Corporation 1493 33
VK - Mail.ru Group 3265 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 32
Amazon Inc - Amazon.com 2860 31
Telegram Group 1321 28
Docsvision - ДоксВижн 982 27
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 993 26
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X Corp - Twitter 2775 26
Nvidia Corp 3278 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1388 24
LG Electronics 3565 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 72
РЖД - Российские железные дороги 1720 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 32
Альфа-Банк 1650 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 27
Открытие ФК - Банк Открытие 520 27
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 25
Лента - Сеть розничной торговли 1831 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1342 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 423 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 365 15
Россети Ленэнерго 2334 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 875 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 333 14
Интеррос - Росбанк АКБ 566 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 449 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 13
Qiwi 957 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 13
Связной ГК 1354 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 12
Почта России ПАО 1966 12
Газпром нефть 534 11
ВТБ - ВТБ24 661 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 10
ПГК - Первая грузовая компания 174 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 375 10
Газпром ПАО 1201 10
Евросеть 1402 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 359 10
Транснефть 279 9
РусГидро ПАО - ГидроОГК 267 9
Роснефть НК - нефтяная компания 494 9
Visa International 1899 9
Северсталь ПАО - Severstal 398 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 400 8
Открытие ФК - Росгосстрах 313 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 67
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 57
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 23
Федеральное казначейство России 1628 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 14
Президент Российской Федерации 3962 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 12
Правительство Москвы 2142 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1236 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1238 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 103 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 7
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 211 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 696 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 270 5
Верховный суд Российской Федерации 783 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 924 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 726 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 131 4
ОМСУ - Органы местного самоуправления 28 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 26
4CIO 754 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 5
8K Association - Ассоциация 8K 168 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 114 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 236 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 83 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 167 1
Российская Ассоциация Телемедицины 18 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Eclipse Foundation 25 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 4 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 100 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 698
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 428
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 417
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 360
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 356
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 303
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 294
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 288
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 285
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8561 271
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22292 232
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3501 200
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 198
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5879 187
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 182
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 179
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 171
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11409 165
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 157
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6340 157
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9244 153
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13809 151
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9694 150
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9111 149
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 148
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 145
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23025 134
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 132
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10680 130
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9623 130
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5494 125
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 124
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13217 122
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11867 121
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8524 120
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8675 119
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6022 113
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17722 111
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6732 111
Google Android 13130 181
Microsoft Windows 14864 139
Apple iOS 7169 100
Linux OS 8791 98
Apple iPhone - серия смартфонов 6785 76
Microsoft Office 3558 62
Apple iPhone 6 6176 59
Microsoft Windows 2000 12693 52
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4432 47
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 908 44
Oracle Java - язык программирования 2837 43
Google Play - Google Store - Android Market 3095 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4436 39
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 38
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3641 37
Microsoft SharePoint Products and Technologies 786 35
Microsoft Azure 1352 34
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 414 33
Microsoft Windows 10 1596 31
Microsoft Skype 2002 29
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 28
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1142 28
Apple iPad 3775 28
Microsoft SQL Server 1516 27
Microsoft Office 365 889 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 26
Microsoft Exchange 1369 26
Microsoft Edge - браузер 1960 25
Microsoft SharePoint Server 694 24
Apple Mac - Apple Macintosh 2910 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2563 22
Apple - App Store 2718 22
Mozilla Firefox - браузер 1826 22
ВГТРК - Смотрим 560 22
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 278 21
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 858 21
Apple macOS 1834 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1840 21
Google Chrome - браузер 1455 21
Демидов Михаил 133 12
Востриков Юрий 40 12
Курьянов Сергей 162 11
Шадаев Максут 762 11
Сотин Денис 188 11
Натрусов Артем 235 10
Березин Максим 91 9
Нуралиев Борис 277 8
Чаркин Евгений 258 8
Тятюшев Максим 48 8
Рустамов Рустам 303 8
Путин Владимир 2871 8
Алешкин Сергей 64 7
Чурсин Дмитрий 45 7
Александров Александр 50 7
Лазаренко Дмитрий 29 7
Прозоровский Василий 40 7
Кирьянова Александра 95 7
Петров Кирилл 34 6
Осипов Александр 72 6
Панченко Иван 74 6
Хомутский Юрий 74 6
Бирюков Артем 10 6
Порошин Тимур 26 6
Булгаков Кирилл 69 6
Шилов Сергей 87 6
Самойлов Юрий 74 6
Семенов Александр 124 6
Абакумов Евгений 159 6
Урусов Виктор 76 6
Зайцев Андрей 47 6
Сивцев Илья 94 5
Боровиков Сергей 28 5
Кошкина Юлия 13 5
Ульянов Николай 62 5
Клочков Алексей 34 5
Спирин Антон 24 5
Потапенко Михаил 45 5
Никулин Игорь 24 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1001 5
Россия - РФ - Российская федерация 129514 967
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 175
Европа 21590 127
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 106
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 68
Казахстан - Республика 5173 44
Германия - Федеративная Республика 12324 43
Азия - Азиатский регион 5232 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 38
Южная Корея - Республика 6392 35
Солнце - звезда Солнечной системы 4977 33
Япония 13069 31
Украина 7423 30
Индия - Bharat 5203 30
Беларусь - Белоруссия 4793 28
Европа Восточная 3034 25
Россия - УФО - Екатеринбург 3497 24
Россия - СФО - Новосибирск 3895 24
Китай - Тайвань 3855 22
Италия - Итальянская Республика 4263 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 21
Бразилия - Федеративная Республика 2267 20
Америка Латинская 1733 20
Франция - Французская Республика 7652 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2525 19
Земля - планета Солнечной системы 10049 19
Америка 2158 18
Америка Северная 3134 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 17
Финляндия - Финляндская Республика 3515 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 16
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1335 16
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 13
Нидерланды 3365 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2457 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 394
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 367
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 324
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 244
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 203
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 169
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 145
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 130
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4924 104
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10284 94
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 79
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5451 75
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2597 67
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2023 65
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4488 59
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4859 55
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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