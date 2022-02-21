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Индексная книга CNews*
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Cryptocurrency Криптографическая валюта, криптовалюта Цифровая валюта Digital currency Электронные деньги Цифровые финансовые активы, ЦФА Digital financial assets


Криптовалюта (cryptocurrency, crypto)- разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система

Согласно Федеральному Закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, права по ценным бумагам и участия в капитале непубличного акционерного общества. ЦФА выпускаются с использованием технологии блокчейн, и обеспечены реальными базовыми активами. Среди преимуществ ЦФА — высокая защищенность, прозрачность и надежность трансакций. Выпуск ЦФА осуществляется организациями, включенными в реестр операторов информационных систем, надзор за деятельностью которых возложен на Банк России.


21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
29.10.2021 Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000
23.10.2021 Аппаратный кошелек для криптовалюты — сейф 21 века?
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене
01.12.2020 Биткоин установил исторический рекорд стоимости
06.11.2020 Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года
22.10.2020 Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч
06.08.2020 В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк
16.01.2020 Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания
31.12.2019 В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей
04.12.2019 Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал
25.11.2019 Хакеры обчистили владельцев самой криминализированной криптовалюты
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС
07.11.2019 Власти готовятся конфисковывать криптовалюту
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10%
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж
10.10.2019 Eset: банковский троян использовал Youtube для кражи криптовалюты
09.09.2019 Крупный российский интегратор выдает сотрудникам криптовалюту на мелкие радости жизни
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины
05.06.2019 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту
27.05.2019 Биткоин резким скачком отыграл годовое падение
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков
13.05.2019 Восстание биткоина: Главная мировая криптовалюта прошла важную отметку $7000
29.04.2019 Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео
03.04.2019 Курс биткоина резко пошел вверх. Главная криптовалюта мира восстала из мертвых
11.02.2019 Eset нашла в Google Play приложение для кражи криптовалюты
05.02.2019 Биткоин поставил исторический антирекорд
18.01.2019 Разработана криптовалюта - «убийца» биткоина
16.01.2019 «Лаборатория Касперского»: более трети россиян не понимают, как работает криптовалюта
05.12.2018 Zerocracy запустила криптовалюту Zold для микроплатежей
26.11.2018 Рухнувший биткоин поставил антирекорд года
16.11.2018 Eset нашла в Google Play приложения для кражи криптовалюты
07.11.2018 Майнинг биткоина стал дороже добычи золота
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты
06.07.2018 6 миллионов биткоинов потеряны навсегда

Публикаций - 1089, упоминаний - 1642

Cryptocurrency упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aros SEQ - SEC Consult Services 1585 66
Telegram Group 999 49
Microsoft Corporation 23396 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4100 35
Nvidia Corp 3203 25
Check Point Software Technologies 708 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2532 21
Meta Platforms - Facebook 4332 20
PayPal 644 20
Apple Inc 11104 19
Yandex - Яндекс 5553 19
Dr.Web - Доктор Веб 1208 17
Amazon Inc - Amazon.com 2779 16
IBM - International Business Machines Corp 9168 15
Intel Corporation 11624 15
Samsung Electronics 9667 14
AMD - Advanced Micro Devices 3836 13
Coinbase 37 11
Google LLC 10867 10
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1106 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6853 8
Элемент ГК - Elementec 25 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9994 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 795 8
Twitter 2686 7
GitHub 538 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 7
VK - Mail.ru Group 3185 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9324 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 461 5
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 4
LG Electronics 3530 4
Huawei 3459 3
TON Foundation 5 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 530 3
MVPower 11 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Adata Technology 78 2
Hyperledger - Open Ledger Project 20 2
InfoWatch - Инфовотч 908 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 21
Альфа-Банк 1580 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 11
Visa International 1866 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 6
Лента - Сеть розничной торговли 1665 6
Qiwi 918 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 158 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 5
Согласие СК - Согласие-Вита 33 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 4
eBay Inc 1595 3
Газпром ПАО 1144 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 3
Virgin Galactic 34 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1156 3
Ингушэнерго 8 2
АльфаСтрахование СГ 267 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 2
Россети МРСК Северного Кавказа - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 25 2
Societe Generale Group 72 2
Sony Pictures Entertainment 138 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 535 2
CME Group 20 2
TD Bank 8 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
TON Issuer 5 2
Почта России ПАО 1973 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 178 2
BCB Group 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 2
Western Union - Вестерн Юнион 127 2
BlackRock 24 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 190 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 130
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 109
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 62
Президент Российской Федерации 3492 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8918 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10301 19
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2331 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 934 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 285 5
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 26 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 4
Верховный суд Российской Федерации 777 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 4
Администрация Президента РФ 976 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 3
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 3
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 38 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 3
Таможня - Таможенная служба 1022 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 10 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 2
Linux Foundation 173 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 6 1
АЮР - Ассоциация юристов России 28 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
Free TON Community 5 1
Bitcoin Foundation 8 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19436 167
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10993 119
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2815 84
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6819 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38249 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52552 71
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25432 68
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4957 63
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2441 57
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4160 51
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 50
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8152 45
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7939 45
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10814 42
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 37
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78753 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21159 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12788 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 29
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7667 28
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1089 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3782 25
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3489 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13079 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9615 21
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 205 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17305 20
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1139 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5783 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21921 19
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты 349 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 19
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2058 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 18
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7357 16
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 290 14
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 432 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11452 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 481 144
Google Android 12435 51
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 328 40
Google Play - Google Store - Android Market 2897 34
Linux OS 8156 25
Apple - App Store 2565 21
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 16
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 87 16
WhatsApp Messenger 835 15
Microsoft Windows 10 13411 14
Apple iOS 6724 10
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3124 10
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 10
Apple macOS 1693 9
Oracle Java - язык программирования 2751 9
Microsoft Windows 2000 12612 9
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 9
Mozilla Firefox - браузер 1783 8
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 29 8
Microsoft Windows Server 2003 567 8
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 29 7
Microsoft Office 3405 7
AMD Radeon 273 7
JavaScript - JS - язык программирования 1021 7
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 460 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 6
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 33 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3987 6
Microsoft Windows 2693 6
Bitfinex - криптовалютная биржа 9 6
CoinCheck 10 6
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 14 6
Check Point Global Threat Index 27 6
Check Point ThreatCloud 54 5
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 5
Coinrail - криптовалютная биржа 6 5
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 762 5
Python - высокоуровневый язык программирования 562 5
Путин Владимир 2696 43
Исанин Антон 29 35
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 10
Дуров Павел 245 10
Аксаков Анатолий 120 7
Мельникова Анастасия 236 6
Абызов Михаил 66 6
Дягилев Василий 84 5
Солонин Сергей 89 5
Набиуллина Эльвира 78 5
McAfee John - МакАфи Джон 30 4
Лукашенко Александр 86 4
Моисеев Алексей 32 4
Чернышенко Дмитрий 412 4
Скоробогатова Ольга 38 3
Силуанов Антон 57 3
Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 3
Дуров Николай 18 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Бутерин Виталий 28 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 3
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 24 3
Греф Герман 364 2
Абрамович Роман 36 2
Буков Антон 4 2
Зайцев Михаил 181 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
Sherman Brad - Шерман Брэд 2 2
Дуров Никита 4 2
Водясов Алексей 146 2
Marcus David - Маркус Дэвид 8 2
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 2
Biden Joe - Байден Джо 74 2
Krause Max - Краузе Макс 3 2
Бессонов Александр 4 2
Медведев Дмитрий 1626 2
Сидорина Татьяна 11 2
Чебышев Виктор 16 2
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 2
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 192
Россия - РФ - Российская федерация 121506 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39010 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 46
Япония 12847 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13079 29
Беларусь - Белоруссия 4165 27
Казахстан - Республика 4750 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14732 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16987 21
Германия - Федеративная Республика 11762 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 14
Азия - Азиатский регион 4634 14
Украина 7215 14
Нидерланды 3288 13
Земля - планета Солнечной системы 9676 11
Китай - Тайвань 3660 9
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 9
Сингапур - Республика 1619 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 9
Польша - Республика 1770 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 8
Бразилия - Федеративная Республика 2083 8
Австрия - Австрийская Республика 1110 6
Индия - Республика 5036 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 6
Израиль 2600 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 6
Таиланд - Королевство 720 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 155 5
Франция - Французская Республика 7068 5
Россия - ПФО - Казань 2333 5
Европа 21238 5
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 253 5
Чехия - Чешская Республика 1276 4
Армения - Республика 1352 4
Испания - Королевство 3594 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10557 114
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19578 33
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3084 31
Юриспруденция - Jurisprudence 6159 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8816 27
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