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Cryptocurrency Криптографическая валюта, криптовалюта Цифровая валюта Digital currency Цифровые финансовые активы, ЦФА Digital financial assets


Криптовалюта (cryptocurrency, crypto)- разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система


21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
29.10.2021 Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000
23.10.2021 Аппаратный кошелек для криптовалюты — сейф 21 века?
08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене
01.12.2020 Биткоин установил исторический рекорд стоимости
06.11.2020 Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года
22.10.2020 Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч
06.08.2020 В России появится отечественная криптовалюта. Ее выпустит Сбербанк
16.01.2020 Биткоин показал взрывной рост. Побит рекорд скорости удорожания
31.12.2019 В России раскрыта группировка майнеров криптовалюты, месяцами воровавших электроэнергию
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей
04.12.2019 Таинственный хакер потратил на взлом «клона» Bitcoin больше, чем на нем заработал
25.11.2019 Хакеры обчистили владельцев самой криминализированной криптовалюты
15.11.2019 Россия намерена создать свою криптовалюту с Китаем и странами БРИКС
07.11.2019 Власти готовятся конфисковывать криптовалюту
24.10.2019 Цена биткоина за несколько минут рухнула на 10%
12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж
10.10.2019 Eset: банковский троян использовал Youtube для кражи криптовалюты
09.09.2019 Крупный российский интегратор выдает сотрудникам криптовалюту на мелкие радости жизни
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины
05.06.2019 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту
27.05.2019 Биткоин резким скачком отыграл годовое падение
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков
13.05.2019 Восстание биткоина: Главная мировая криптовалюта прошла важную отметку $7000
29.04.2019 Российский завхоз почти год прятал секретную криптоферму под видом обогревателя. Видео
03.04.2019 Курс биткоина резко пошел вверх. Главная криптовалюта мира восстала из мертвых
11.02.2019 Eset нашла в Google Play приложение для кражи криптовалюты
05.02.2019 Биткоин поставил исторический антирекорд
18.01.2019 Разработана криптовалюта - «убийца» биткоина
16.01.2019 «Лаборатория Касперского»: более трети россиян не понимают, как работает криптовалюта
05.12.2018 Zerocracy запустила криптовалюту Zold для микроплатежей
26.11.2018 Рухнувший биткоин поставил антирекорд года
16.11.2018 Eset нашла в Google Play приложения для кражи криптовалюты
07.11.2018 Майнинг биткоина стал дороже добычи золота
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты
06.07.2018 6 миллионов биткоинов потеряны навсегда

Публикаций - 531, упоминаний - 875

Cryptocurrency упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 66
Telegram Group 805 49
Microsoft Corporation 22497 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 35
Nvidia Corp 3118 25
Check Point Software Technologies 694 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 21
PayPal 634 20
Meta Platforms - Facebook 4267 20
Apple Inc 10683 19
Yandex - Яндекс 5015 19
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
Intel Corporation 11262 15
IBM - International Business Machines Corp 8941 15
Samsung Electronics 9333 14
AMD - Advanced Micro Devices 3661 13
Coinbase 29 11
Google LLC 10352 10
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 8
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 64 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
Twitter 2493 7
GitHub 487 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 5
LG Electronics 3372 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 3
TON Foundation 5 3
Huawei 3222 3
MVPower 11 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Hyperledger - Open Ledger Project 20 2
Dr.Web - Доктор Веб 1186 2
InfoWatch - Инфовотч 842 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 41
Альфа-Банк 1476 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Visa International 1809 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
Qiwi 878 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Газпром ПАО 1008 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 3
eBay Inc 1576 3
Virgin Galactic 34 3
Avito - Авито 237 2
Western Union 120 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
TD Bank 8 2
Почта России ПАО 1853 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Россети МРСК Северного Кавказа 25 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Societe Generale Group 68 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
CME Group 18 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
BCB Group 2 2
Ингушэнерго 7 2
TON Issuer 5 2
Абсолют Банк 118 1
Связьтранснефть 20 1
Starbucks - Старбакс 78 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 130
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 109
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 62
Президент Российской Федерации 3770 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 23
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 19
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 5
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Администрация Президента РФ 904 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 32 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 10 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Linux Foundation 167 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
Free TON Community 5 1
Bitcoin Foundation 8 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 167
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 119
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 83
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 81
Website - Вебсайт 9736 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 71
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 68
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 63
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 57
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 51
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 50
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 45
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 45
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 42
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 36
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 29
Мобильное приложение - Mobile app 4966 28
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 25
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 22
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 159 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 20
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 648 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 20
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Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 19
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 18
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 14
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 144
Google Android 11959 51
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Linux OS 7669 25
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WhatsApp Messenger 745 15
Microsoft Windows 10 11713 14
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Microsoft Windows Server 2003 467 8
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Microsoft Office 3247 7
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 7
AMD Radeon 187 7
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Check Point Global Threat Index 27 6
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 33 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
Microsoft Windows 2104 6
Bitfinex - криптовалютная биржа 9 6
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CoinCheck 10 6
Meta - Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 12 6
Check Point ThreatCloud 54 5
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Coinrail - криптовалютная биржа 6 5
Цифровой рубль - Крипторубль 29 5
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 5
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 5
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Лукашенко Александр 83 4
Моисеев Алексей 31 4
Чернышенко Дмитрий 320 4
Скоробогатова Ольга 35 3
Силуанов Антон 56 3
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Дуров Николай 18 3
Кирюхин Дмитрий 79 3
Бутерин Виталий 25 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 24 3
Греф Герман 345 2
Абрамович Роман 31 2
Буков Антон 4 2
Зайцев Михаил 164 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 2
Sherman Brad - Шерман Брэд 2 2
Дуров Никита 4 2
Водясов Алексей 114 2
Marcus David - Маркус Дэвид 8 2
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 2
Biden Joe - Байден Джо 58 2
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Медведев Дмитрий 1604 2
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Индия - Республика 4263 6
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Израиль 1756 6
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Чехия - Чешская Республика 1053 4
Армения - Республика 1112 4
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