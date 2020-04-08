Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Credit Suisse
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 86
Credit Suisse упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|The Verge - Издание 448 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|Bloomberg 785 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 3
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
|McGill University - Университет Макгилла 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru