Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Credit Suisse


08.04.2020 Koch Industries завершила процедуру приобретения Infor 1
12.02.2020 Американцы скупают акции Headhunter 1
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike 1
13.12.2019 У Apple трагедия. Продажи iPhone в Китае катастрофически упали 1
06.06.2019 Sberbank Private Banking представил платформу для консолидации данных из разных банков 1
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 1
23.04.2019 В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор 1
14.02.2019 Глава Qiwi вложил полмиллиона долларов в недоделанную видеоплатформу 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 3
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации 1
30.07.2018 В США обвал акций ИКТ-компаний 1
25.05.2018 Компания «отца Android» потерпела крах и продается на корню 1
04.05.2018 Гендиректор Qiwi залез в долг на $20 млн ради скупки акций компании 1
02.04.2018 HeadHunter идет на американскую биржу, чтобы продаться за $250 млн 1
19.06.2017 LG выпускает расширенную и урезанную версии провального флагмана G6 1
11.11.2016 Троян Retefe атакует пользователей систем онлайн-банкинга, Facebook, Gmail и PayPal 1
23.09.2016 Сооснователь Yota Devices вложился в BlockGeeks — социальную платформу блокчейн 1
16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов 1
24.08.2016 Teleperformance приобретет LanguageLine Solutions за $1,5 млрд 1
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково» 1
21.01.2016 Крупнейшие банки мира протестировали технологию биткоинов для обычных транзакций 1
18.01.2016 Знаменитый разработчик: «В ближайшее время Bitcoin умрет» 1
16.12.2015 В будущем году продажи iPhone снизятся впервые в истории 4
17.11.2015 Рынок банковской информатизации: спад сегодня и бум к 2020 г. 2
11.11.2015 Apple сокращает производство iPhone 6s из-за низкого спроса 6
10.11.2015 Microsoft купила третий стартап из Израиля 2
09.12.2014 Фундаментальные изменения в Windows: Пользователей ждет оплата на регулярной основе 1
17.03.2014 Консорциум GreenDataNet получил грант в размере 2,9 млн евро на разработку технологий повышения энергоэффективности ЦОДов 2
17.03.2014 Alibaba планирует крупнейшее IPO в истории интернета 1
03.03.2014 Главой совместного оператора «Ростелекома» и Tele2 стал человек из «Северстали» 1
11.06.2013 Software AG купила компанию, созданную российским ученым 1
11.06.2013 Software AG покупает поставщика средств управления инфраструктурой и ИТ alfabet 1
02.04.2013 Ikon Group открыла офис в Москве 1
15.02.2013 Аналитики рассказали, что ждет акции «Яндекса» и Mail.ru 4
06.02.2013 Dell будет выкуплена за $24,4 млрд 1
30.11.2012 Крупнейший сотовый оператор Казахстана подешевел на $1 млрд 1
28.11.2012 Microsoft раскрыла сведения о продажах Windows 8 1
15.11.2012 «Мегафон» привлечет на бирже до $2,1 млрд 1
31.10.2012 Virgin и «Роснано» основали совместный инвестиционный фонд 1
25.09.2012 Основатель Mail.ru продал свою долю за $408 млн 1

Публикаций - 68, упоминаний - 86

Credit Suisse упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 7
VK - Mail.ru Group 2485 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
Apple Inc - Эппл Рус 7729 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Google LLC 7168 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
IBM 3554 2
Синтерра - Synterra 569 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Samsung Electronics 5714 2
SEC Consult Services 931 2
iTeco - Ай-Теко 720 1
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 1
Cambridge Analytica 43 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Sprint Corporation 155 1
Canalys 151 1
Infor 147 1
Koch Industries 4 1
Swisscom 35 1
BT Group - British Telecommunications 86 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Essential Products Inc 4 1
Моторика 12 1
ВолгаТелеком 222 1
Visteon Corporation - Вистеон Электроникс Рус 1 1
Teleperformance 20 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Vivo 125 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Huawei 2733 1
Xiaomi 904 1
Facebook 3767 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 4
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 3
UBS AG 119 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Deutsche Bank 130 2
DST Global 165 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Qiwi 783 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
White&Case 2 1
BofA Securities 3 1
Jones Day 15 1
Latham & Watkins 6 1
Сбербанк SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
DXC Global 2 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Alfa Capital Partner 1 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
Highworld Investments 4 1
Uber 257 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Uber Technologies 258 1
Gambit Esports 6 1
LinkedIn 521 1
Russ Outdoor 7 1
Golden Gate Capital 12 1
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
ESforce 22 1
Freedom International Group 2 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
SK Gaming 9 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Virtus.pro 12 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Яндекс.Еда 93 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 3
Microsoft Azure 1171 2
Apple iPhone 6 547 2
Java - Язык программирования 1179 2
VK - Mail.ru Одноклассники 860 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Corning Gorilla Glass 496 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Google Android 10751 2
Моторика ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 2 1
Jooble.org 3 1
Qualcomm Hexagon 8 1
Essential Phone PH - смартфон 9 1
Bang&Olufsen - B&O Play BeoPlay - телевизор 14 1
Infor CloudSuite - Infor SyteLine 13 1
LG G - серия смартфонов 120 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Яндекс.Шеф 11 1
Microsoft Security Essentials - MSE 86 1
Google Pixel - Серия смартфонов 108 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone 11 152 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
SQL - Язык программирования 434 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Windows 854 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple iOS 5742 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Apple - App Store 2198 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Солонин Сергей 82 2
Мильнер Юрий 116 2
Фролкин Михаил 7 2
Вировиц Юрий 6 2
Rudnick Allan - Рудник Алан 1 1
Чех Илья 6 1
Saleh Paul - Салех Пол 1 1
Абрамов Борис 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Евдаков Кирилл 2 1
Kayne Richard - Кайне Ричард 1 1
Kayne Anderson Rudnick 3 1
Anderson John - Андерсон Джон 1 1
Еремеев Дмитрий 2 1
Samuelson Kevin - Семюэльсон Кевин 1 1
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 1
Hannan Jim - Ханнан Джим 2 1
Dominik David - Доминик Дэвид 1 1
Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
Зенин Алексей 2 1
Huberty Katy - Хьюберти Кэти 14 1
Лощинин Дмитрий 31 1
Сендеров Евгений 1 1
Сираканян Нарек 1 1
Фридлянд Михаил 1 1
Дуров Павел 216 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Чичваркин Евгений 82 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
Смирнов Александр 44 1
Либин Сергей 18 1
Таврин Иван 83 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Карачинский Анатолий 74 1
Делицын Леонид 94 1
Худавердян Тигран 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Казахстан - Республика 2646 3
Европа 3781 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Восточная Европа 1688 3
Великобритания - Лондон 826 3
Великобритания - Кембридж 71 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Специальный административный район Гонконг 554 1
Китай - Тайвань 595 1
Россия - Иннополис 292 1
Канада 1309 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Украина 3389 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
США - Лос-Анджелес 292 1
США - Нью-Йорк 1098 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
The Verge - Издание 448 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
Bloomberg 785 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
McGill University - Университет Макгилла 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще