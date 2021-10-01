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Corning Gorilla Glass


01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
22.09.2021 Nokia G50 –смартфон с батареей высокой емкости 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 2
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
09.04.2021 Новейший дорогой смартфон Lenovo ломается словно спичка. Видео 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 1
26.02.2021 Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото 1
26.02.2021 Samsung представила смартфон Galaxy A32. Цены 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 1
10.02.2021 В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена 1
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена 1
21.01.2021 Acer представила ноутбук TravelMate Spin B3 для учащихся 1
18.01.2021 HP представила недорогой ноутбук-трансформер HP ProBook x360 11 G7 Education Edition. Цена 1
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
18.12.2020 Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото 1
18.12.2020 Xiaomi выпустила смартфон с самой большой батареей в семействе. Видео 1
12.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны 1
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото 1
23.10.2020 Acer представила новые прочные ноутбуки TravelMate для бизнеса. Цены. Фото 1
23.10.2020 Acer представила свой первый ультрапортативный хромбук на базе платформы Qualcomm Snapdragon 7c с поддержкой 4G LTE. Цена. Фото 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
21.10.2020 Заклятый конкурент Xiaomi привез в Россию два любопытных смартфона. Цена, видео 1
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
02.10.2020 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео 1
01.10.2020 OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
03.09.2020 Acer объявила о выпуске новых ноутбуков Swift 5 и Swift 3 1
21.08.2020 В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1
31.07.2020 Xiaomi начала продавать в России свой самый дешевый смартфон. Видео 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
22.07.2020 OnePlus вернулась к истокам: Выпущен первый за многие годы дешевый смартфон. Видео 1
14.07.2020 realme представла смартфон X3 SuperZoom 1
07.07.2020 Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена 1
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео 1
29.06.2020 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1

Публикаций - 496, упоминаний - 562

Corning Gorilla Glass упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 132
Xiaomi 904 77
Google LLC 7128 74
Apple Inc - Эппл Рус 7680 70
Microsoft Corporation 11017 62
Lenovo Group 1636 40
Nvidia Corp 2011 33
OPPO Electronics 222 21
Nokia Corporation 2416 20
Qualcomm Technologies 1001 20
Intel Corporation 4152 20
Acer Group 1357 18
Lenovo Motorola 996 17
HP Inc. 2898 17
HMD Global - Nokia 116 15
Huawei 2726 14
Sony 2319 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 13
LG Electronics 1832 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 13
MediaTek 314 11
Dell EMC 2387 11
Realme 79 8
Ситилинк - Citilink 190 7
OnePlus - BBK Electronics 131 7
TCL Corporation 87 6
Corning Inc 30 6
Twitter 2204 5
AMD - Advanced Micro Devices 1664 4
Dell Technologies 133 4
Harman Kardon 164 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 4
Android Inc 9 4
Bang&Olufsen 81 4
Sprint Corporation 154 4
Essential Products Inc 4 3
BlackBerry Mobile 5 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Mali 54 3
Wacom 69 3
Carl Zeiss 174 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 9
Связной ГК 877 8
AliExpress Tmall 52 8
Евросеть 883 8
TÜV Rheinland Group 63 5
SoftBank Group 101 4
Wildberries 128 3
Credit Suisse 68 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
UMA - United Music Agency 17 2
Максимус 17 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 25 1
Asahi Glass 17 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
TripAdvisor 33 1
Citigroup 114 1
Почта России ПАО 1570 1
Белый Ветер 52 1
Uber 257 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
American Express 172 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Visa International 1344 1
AliExpress 275 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Uber Technologies 258 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 22
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 272
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 238
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 219
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 218
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 129
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 107
USB Type-C - USB-C 901 84
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 78
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 78
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 75
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 59
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 43
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 38
Smartphone - Смартфон 773 35
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 34
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 30
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 29
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 28
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 25
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 24
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 23
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 21
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 20
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 18
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 99 17
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 15
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 204 15
DDR - Double data rate 1066 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 13
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 13
ToF camera - Time-of-flight камера 54 12
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 11
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 11
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 11
USB Type-A - USB-A 148 10
3G - Стандарт мобильной связи 3709 10
USB OTG - On-The-Go 93 10
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 144 10
Google Android 10750 258
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 205
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 87
Nvidia GeForce GTX 2054 56
Samsung Galaxy Note 558 49
Microsoft Windows 10 6612 45
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 44
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 39
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 39
Apple iOS 5741 38
Google Play - Google Store - Android Market 2515 38
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 37
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 36
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 36
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 33
Microsoft Windows Phone OS 1472 31
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 29
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 28
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 27
Intel Core - Семейство процессоров 863 27
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 27
Samsung Galaxy 345 26
LG G - серия смартфонов 120 26
Microsoft Windows 8 1228 26
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 24
Google Android 9 Pie 159 24
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 23
Google Android 10 172 23
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 23
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 22
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 22
Apple iPhone 6 547 20
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 20
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 18
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 18
Google Nexus - Серия смартфонов 398 18
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 17
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 17
Google Android 8 Oreo 139 16
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 16
Rubin Andy - Рубин Энди 59 5
Lin James - Лин Джеймс 14 5
Jun Lei - Цзунь Лей 43 3
Man Yu - Мань Юй 9 3
Катаев Александр 36 3
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 3
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Panay Panos - Панай Панос 14 2
Xiang Wang - Сян Ван 9 2
Blass Evan - Бласс Эван 32 2
Lau Pete - Ло Пит 13 2
Seiche Florian - Зайхе Флориан 12 2
Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Терляков Андрей 2 1
Покровский Алексей 5 1
Pu Jeff - Пу Джефф 5 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Китайгородский Исаак 2 1
Граф Аркадий 24 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Amon Cristiano - Амон Кристиано 11 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Романюк Александр 5 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Ракишев Кенес 30 1
Малис Александр 110 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 237
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 34
Индия - Республика 2161 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 13
Европа 3730 11
Япония 2760 11
Северная Америка 1405 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 7
Ближний Восток 1468 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Южная Корея - Республика 1450 5
Африка 1482 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 5
Германия - Федеративная Республика 3614 5
США - Калифорния 969 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Украина 3347 4
Казахстан - Республика 2621 4
Испания - Барселона 529 4
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 3
Индонезия - Республика 384 3
Китай - Тайвань 589 3
Германия - Берлин 355 3
Китай - Пекин 319 3
Азия - Азиатский регион 1512 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 2
США - Нью-Йорк 1087 2
Канада 1294 2
США - Гавайи 12 1
Специальный административный район Гонконг 546 1
Китай - Хойчжоу 6 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Китай - Шэньчжэнь 89 1
Европа Северная - Скандинавия 273 1
Беларусь - Белоруссия 2081 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 5
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 51 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Русский язык 970 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 80
The Verge - Издание 448 7
Wikipedia - Википедия 274 6
Bloomberg 785 6
WSJ - The Wall Street Journal 161 4
Android Authority 33 3
GSM Arena 54 2
CNET - Издание 273 2
GizmoChina 77 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
ITHome 15 2
Reddit 198 2
Neowin 38 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 8 1
Windows Central 16 1
SlashLeaks 10 1
TENAA 16 1
SlashGear 131 1
Pocket-Lint 68 1
VentureBeat 79 1
DxOMark - Издание 34 1
PhoneArena 68 1
Wired - Издание 119 1
Nikkei - Издание 114 1
The Guardian - Британская газета 189 1
GizChina - Издание 40 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Business Insider 182 1
ZDnet 381 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2709 3
Gartner 2188 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 22
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 5
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 1
Samsung Unpacked 19 1
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