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Corning Gorilla Glass
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 496, упоминаний - 562
Corning Gorilla Glass упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5633 132
|Xiaomi 904 77
|Google LLC 7128 74
|Apple Inc - Эппл Рус 7680 70
|Microsoft Corporation 11017 62
|Lenovo Group 1636 40
|Nvidia Corp 2011 33
|OPPO Electronics 222 21
|Nokia Corporation 2416 20
|Qualcomm Technologies 1001 20
|Intel Corporation 4152 20
|Acer Group 1357 18
|Lenovo Motorola 996 17
|HP Inc. 2898 17
|HMD Global - Nokia 116 15
|Huawei 2726 14
|Sony 2319 14
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1204 13
|LG Electronics 1832 13
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 13
|MediaTek 314 11
|Dell EMC 2387 11
|Realme 79 8
|Ситилинк - Citilink 190 7
|OnePlus - BBK Electronics 131 7
|TCL Corporation 87 6
|Corning Inc 30 6
|Twitter 2204 5
|AMD - Advanced Micro Devices 1664 4
|Dell Technologies 133 4
|Harman Kardon 164 4
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 4
|Android Inc 9 4
|Bang&Olufsen 81 4
|Sprint Corporation 154 4
|Essential Products Inc 4 3
|BlackBerry Mobile 5 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
|Mali 54 3
|Wacom 69 3
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 22
|DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 80
|The Verge - Издание 448 7
|Wikipedia - Википедия 274 6
|Bloomberg 785 6
|WSJ - The Wall Street Journal 161 4
|Android Authority 33 3
|GSM Arena 54 2
|CNET - Издание 273 2
|GizmoChina 77 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
|ITHome 15 2
|Reddit 198 2
|Neowin 38 1
|Ice Universe - микроблог инсайдера 8 1
|Windows Central 16 1
|SlashLeaks 10 1
|TENAA 16 1
|SlashGear 131 1
|Pocket-Lint 68 1
|VentureBeat 79 1
|DxOMark - Издание 34 1
|PhoneArena 68 1
|Wired - Издание 119 1
|Nikkei - Издание 114 1
|The Guardian - Британская газета 189 1
|GizChina - Издание 40 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|Business Insider 182 1
|ZDnet 381 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2709 3
|Gartner 2188 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757137, в очереди разбора - 660827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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