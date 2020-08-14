Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Continental AG
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 58
Continental AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
|Путин Владимир 1831 1
|Ускова Ольга 128 1
|Морозов Александр 16 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 28 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Сурков Владислав 59 1
|Левашов Александр 88 1
|Гурко Александр 129 1
|Гельцер Андрей 3 1
|Ильин Егор 1 1
|Маньковский Андрэ 8 1
|Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
|Яковлева Елена 2 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews Analytics 1996 1
|Fortune 100 48 1
|NPD DisplaySearch 198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru