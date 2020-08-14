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Continental AG


14.08.2020 «Крок» помогает компаниям перейти на Microsoft Teams 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
01.07.2020 Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей 1
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 1
19.03.2020 В Microsoft Teams появилась функция подавления постороннего шума и возможность работы в офлайне 1
05.11.2019 «Вист групп» и Назарбаев Университет создали роботизированный тягач на базе Kamaz 5490 Neo 1
10.06.2019 «АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании 1
26.02.2019 HPE и Continental запускают блокчейн-платформу монетизации автомобильных данных 8
06.02.2018 Continental и Nvidia объединяют усилия для массового производства беспилотных автомобилей 2
13.04.2017 Continental разработала систему отслеживания дорожных условий для активной безопасности вождения 4
07.04.2017 Continental создает решение для моделирования внешней среды автомобиля 4
23.11.2016 Путину предложили создать в России открытую ОС для беспилотных автомобилей 1
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS» 1
17.07.2015 НП «ГЛОНАСС» готово оказать содействие для появления новых испытательных лабораторий 1
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
10.02.2015 «Ростех» выпустил автомобильные терминалы для «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
18.09.2014 BMW поможет «китайскому Google» создавать собственный беспилотный автомобиль 1
25.08.2014 NVidia Tegra станет основой для беспилотных автомобилей 1
04.08.2014 Continental превратит автомобиль в концертный зал 4
26.05.2014 В Калифорнии начнут выдавать права на управление беспилотными автомобилями 1
19.05.2014 Шины Continental научились следить за своим износом 5
07.05.2014 Беспилотные автомобили Volvo начали ездить по улицам Швеции 1
28.03.2014 Peugeot Citroen и IBM запустят новые сервисы в автомобилях 1
24.03.2014 Новый радар Toyota заметит пешехода с 80 метров 1
24.12.2013 Определены главные поставщики и потребители автомобильных ЖК-экранов 1
11.12.2013 Система ЭРА ГЛОНАСС построена и испытана 1
08.10.2013 Google патентует "Kinect для автомобилей" 1
07.10.2013 Русский мега-проект "ЭРА-ГЛОНАСС" почти завершен. Что дальше? 1
27.09.2013 Первый беспилотный Nissan получил госномер 1
18.09.2013 Tesla планирует создать беспилотный автомобиль за три года 2
11.09.2013 Nokia и Mercedes создадут 3D-карты для автомобилей-роботов 1
27.08.2013 Google создает собственный автомобиль 1
29.07.2013 Аналитики: Apple, Google и Microsoft угрожают производителям навигаторов 1
17.07.2012 Новая технология защищает автомобиль от последующих столкновений при ДТП 2
24.01.2008 Квартальная выручка Siemens выросла на 10% 1

Публикаций - 35, упоминаний - 58

Continental AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7210 6
Microsoft Corporation 11253 5
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 3
SAP SE 3230 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Nvidia Corp 2052 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
ГЛОНАСС АО 82 1
Navteq 110 1
IBM 3586 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Alibaba Cloud 26 1
AMT Group - АМТ-Груп 169 1
Trimble 25 1
Supermicro 65 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Seldon - Селдон 14 1
Elektrobit Automotive 1 1
Nokia Technologies 12 1
М2М телематика 165 1
Cognitive Pilot 35 1
KPMG - КПМГ 134 1
Dell EMC 2433 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Alibaba Group 298 1
Facebook 3769 1
Dell Technologies 133 1
Intel Corporation 4234 1
Fujitsu 751 1
Крок 1223 1
Twitter 2204 1
SUSE 168 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Mellanox Technologies 69 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Denso Corporation 10 1
Lockheed Martin 47 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
КазМунайГаз 7 1
Merrill Lynch 33 1
Uber 257 1
Valeo 7 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Nestle - Нестле 64 1
Uber Technologies 258 1
Транснефть 159 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Роснефть НК 367 1
Газпром ПАО 525 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car 5 1
Системы шумоподавления - Шумопонижение 7 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Nvidia GeForce GTX 2095 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Nvidia Drive 6 2
Microsoft Teams 214 2
Apple iOS 5742 2
Nvidia Drive Xavier 2 1
Tencent Cloud 6 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 1
Nvidia Volta GV 26 1
Nvidia Clara 6 1
Nvidia DGX POD 2 1
HPE Pointnext Services 12 1
Microsoft Kinect 42 1
Nvidia Ampere 13 1
MLPerf 5 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 3 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Axelot Datareon ESB 11 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 5 1
HERE Maps 41 1
Nokia N - серия 245 1
Python PyTorch 15 1
Google BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 5 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10752 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Baidu 179 1
Google TensorFlow 67 1
Cognitive Mini Radar 1 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Linux OS 4296 1
Путин Владимир 1831 1
Ускова Ольга 128 1
Морозов Александр 16 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 28 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Сурков Владислав 59 1
Левашов Александр 88 1
Гурко Александр 129 1
Гельцер Андрей 3 1
Ильин Егор 1 1
Маньковский Андрэ 8 1
Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
Яковлева Елена 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 7
Казахстан - Республика 2665 4
Беларусь - Белоруссия 2107 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Европа 3804 2
Япония 2832 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
США - Пенсильвания 58 1
Франция - Париж 377 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Испания - Барселона 537 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Технический регламент Таможенного союза - ТР ТС 018 2011 - О безопасности колесных транспортных средств 19 1
CNews - Auto.CNews 50 3
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews Analytics 1996 1
Fortune 100 48 1
NPD DisplaySearch 198 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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