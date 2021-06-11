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Compass Plus


11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте 3
01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure 1
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN 1
23.06.2017 «Юнистрим» запустил сервис cash-to-card при поддержке Compass Plus 1
18.01.2017 Kapital Bank представил обновленную версию мобильного и интернет-банкинга 1
17.11.2016 Процессинговый центр Compass Plus соответствует стандарту PCI DSS версии 3.2 1
10.11.2016 Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata 5
18.10.2016 Банк «Санкт-Петербург» оптимизировал взаимодействие с клиентами с помощью Compass Plus 1
07.09.2016 Банк «Форштадт» прошел сертификацию по программе Verified by Visa 2
20.05.2016 «МультиКарта» реализовала новый сервис для торговых компаний 1
02.10.2015 «Московский Кредитный Банк» внедрил комплексное решение по фрод-менеджменту от Compass Plus 4
15.04.2015 Compass Plus интегрировала денежные переводы Contact в свою процессинговую систему 1
25.03.2015 «Кредит Урал Банк» перевел обслуживание карт MasterCard в НСПК 1
11.02.2015 Банковский сервис для СМБ «Точка» запустил собственный процессинговый центр 1
02.02.2015 «Интервэйл» запустил сервис интернет-эквайринга 1
12.12.2014 Интернет-банкинг для физических лиц: борьба за юзабилити 1
31.10.2014 Бум мобильных приложений прошел 1
13.08.2014 Банк «Центр-инвест» реализовал выдачу потребительских кредитов через банкомат с помощью Compass Plus 1
01.08.2014 Интернет-банкинг в России переходит в стадию качественного развития 1
29.05.2014 Кризис стимулирует развитие аутсорсинга 1
17.04.2014 «Банк Фининвест» перевел карточную программу в процессинговый центр Compass Plus 1
27.02.2014 Фокус интересов провайдеров платежных услуг сместился с NFC на мобильные технологии 1
14.11.2013 Intervale внедрила antifraud-решение с помощью Compass Plus 4
12.11.2013 «Уралтрансбанк» запустил новый интернет-банк 1
04.09.2013 «Капитал Банк» запустил мобильный банкинг на базе TranzWare Mobile Banking для iOS 2
15.07.2013 «Инвестбанк» стал первым издателем карт UnionPay в Грузии 1
13.05.2013 «Связной Банк» перешел на собственный процессинг на базе решения Compass Plus 1
04.03.2013 Банк «Казанский» запустил в промышленную эксплуатацию процессинговый центр на базе TranzWare 1
15.02.2013 Процессинговый центр «ПриватБанка» способен обрабатывать 12 млн транзакций за сутки 3
20.12.2012 «Запсибкомбанк» внедрил программу лояльности с помощью Compass Plus 2
03.12.2012 Уточнение: данные исследования рынка ДБО будут скорректированы 2
28.08.2012 Банки отказываются от самописного ДБО в пользу профессионалов 2
21.06.2012 Пользователям «Номос-Линк» теперь доступны онлайн-переводы с карты на карту «Номос-Банка» 1
24.04.2012 Клиенты «Номос-Банка» теперь могут открывать вклады через интернет-банк 1
16.04.2012 «Номос-Банк» предоставил клиентам возможность управлять кредитами с помощью интернет-банка «Номос-Линк» 1
10.02.2012 «ПриватБанк» за секунду обработал 560 транзакций клиентов — владельцев пластиковых карт 1
14.12.2011 Банк «Санкт-Петербург» сменил главную ИТ-систему за $10 млн 1
24.02.2009 iFin-2009 «Электронные финансовые услуги в России»: итоги форума 1
12.02.2009 17-18 февраля пройдет международный Форум iFin 2009 1

Публикаций - 39, упоминаний - 58

Compass Plus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3363 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Intervale - Интервейл 45 1
ФОРС Дистрибуция 14 1
SAP SE 3220 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Google LLC 7177 1
Microsoft Corporation 11168 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Optima Services 18 1
Visa International 1346 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Открытие ФК 538 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Точка 124 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
JCB International 113 1
Kapital Bank 2 1
Юнистрим - Unistream 167 1
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Java - Язык программирования 1180 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
MasterCard MasterPass 29 1
Diasoft Flextera 45 1
НСПК ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 7 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Visa Verified By Visa 33 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Осипов Алексей 12 2
Чирков Андрей 5 2
Глазков Александр 57 1
Свириденко Кирилл 37 1
Дьяконов Борис 12 1
Пальчун Кирилл 47 1
Филимоненок Павел 19 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Чумаков Алексей 3 1
Кочергина Александра 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Россия - Челябинск 777 1
Индонезия - Республика 386 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Япония 2811 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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