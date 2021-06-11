Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Compass Plus
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 58
Compass Plus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осипов Алексей 12 2
|Чирков Андрей 5 2
|Глазков Александр 57 1
|Свириденко Кирилл 37 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Абрамейцев Алексей 17 1
|Чумаков Алексей 3 1
|Кочергина Александра 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770348, в очереди разбора - 674030.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770348, в очереди разбора - 674030.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru