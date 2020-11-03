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Columbus East
Колумбус



03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 1
28.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Variti разработали комплексные решения защиты облачных сайтов и приложений 2
23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding» 4
06.12.2019 «Мегафон» открыл первый Experience store в Москве 1
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud 3
02.08.2018 Columbus о том, на каких платформах будут расти облака 2
18.05.2018 Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет 1
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор» 12
18.01.2018 Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С» 4
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP 2
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1
30.06.2017 Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами 3
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ 2
30.05.2017 Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла 2
27.04.2017 Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13% 1
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin 1
22.03.2017 Columbus представила облачное решение для управления складом 1
21.02.2017 Экс-мэр Иннополиса возглавил ИТ-экспортера «Ростеха» 1
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками 2
07.09.2016 Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования 2
29.08.2016 Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8% 1
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 3
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе 7
17.06.2015 Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus 2
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 2
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
29.01.2015 Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ» 2
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos 1
11.11.2014 «Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus 4
29.09.2014 «СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail 2
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 1
01.08.2014 Mamagazin.ru внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 1
11.06.2014 Сеть обувных магазинов Obuv.com автоматизировала управление складом на базе Columbus WMS 1
11.06.2014 «Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus 1
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
28.05.2014 Управленческое ПО расширяет границы 1

Публикаций - 183, упоминаний - 408

Columbus East упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14754 50
Microsoft Business Solutions Division - MBS 130 20
SAP SE 3712 19
4531 16
Oracle Corporation 4141 11
IBM 4871 7
Крок 1383 7
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 91 6
Галактика - Корпорация 385 5
HP Inc. 3704 5
АйТи 874 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6557 5
Accenture - Аксенчер 627 5
Корус Консалтинг ГК 860 5
SAP CIS - САП СНГ 783 4
1С-Рарус 611 4
РДТЕХ 181 4
Компьюлинк ГК - Compulink 260 4
GMCS 306 4
Softline - Софтлайн 1593 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3214 3
Прогноз 206 3
Informatica 88 3
Intel Corporation 5791 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 396 3
KPN 51 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 172 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1130 3
Acronis - Акронис 389 2
iTeco - Ай-Теко 808 2
Oberon - Оберон 42 2
Yandex - Яндекс 4294 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 291 2
Cisco Systems 2659 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2074 2
VK - Mail.ru Group 2694 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 64 2
HP - Hewlett-Packard 1427 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5445 2
Samsung Electronics 7111 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 51 7
Toyota Motor - Тойота Мотор 235 7
Caterpillar 42 5
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 31 4
Метрополис ТРК 29 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4457 3
Bank of America - Банк Америки 125 3
Nestle - Нестле 77 3
X5 Group - Перекресток 226 3
IKEA - ИКЕА 96 2
Дикси - Сеть магазинов 82 2
Бинбанк 185 2
Kari - Кари - Сеть магазинов 38 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 37 2
Утконос 100 2
X5 Group 607 2
Auchan Holding - Ашан 155 2
Lexus 44 2
Nike 99 1
Dixis - Диксис 270 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 14 1
Деловые Линии ГК 36 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 50 1
Акрон ГК - Akron Holding 21 1
Новатэк 28 1
Свеза - Sveza 6 1
САНГ 3 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 91 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Новосибирскэнергосбыт 6 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 10 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 26 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 8 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 1
KupiVip 75 1
Nespresso 16 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 52 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
Градиент 7 1
Concept Group 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6413 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2407 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 148 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 338 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 166 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1562 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 528 1
Президент Российской Федерации 1532 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 490 1
МКС - Международная космическая станция 279 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 114 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 45 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 58 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 11 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 241 3
Руссофт - Russoft 305 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 179 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1799 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11220 35
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 256 16
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1386 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 866 10
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 301 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2284 6
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 155 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 465 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5752 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2285 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 631 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 130 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 47 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 603 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 667 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 139 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 998 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 523 2
e-Commerce - Электронная коммерция 310 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 134 2
Kubernetes 310 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 337 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 988 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8446 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 141 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 285 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 67 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 103 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 63 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 57 1
ИТ-аутсорсинг 752 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 44 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1501 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 13 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1416 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 749 1
OEE - Overall Equipment Effectiveness - Анализ эффективности загрузки оборудования 5 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 644 77
IBM Cognos BI 196 30
Microsoft Dynamics 239 13
Microsoft Office 2397 11
Microsoft Dynamics NAV 262 11
IBM Cognos TM1 36 8
Microsoft Dynamics CRM 470 6
Microsoft SQL Server 907 3
Microsoft Windows 10 8125 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 58 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 231 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 364 2
Microsoft Excel 630 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 876 2
Microsoft Outlook 830 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 114 2
Microsoft Dynamics CRM Online 36 2
Apple iOS 5759 2
Microsoft Azure 1173 2
Scala - Язык программирования 56 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
SAP NetWeaver 94 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 238 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
1С:Бухгалтерия 452 1
Microsoft Lync 272 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
Oracle JD Edwards 52 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
SAP Business All-in-One 46 1
Omnitracker 53 1
Adrenta 3 1
Microsoft Windows Intune 19 1
SoftPoint Data Cluster 3 1
Variti Active Bot Protection 2 1
Linux Cloud OS 14 1
Мартынов Владислав 91 15
Стороженко Денис 5 5
Косенков Денис 6 5
Зайцев Николай 29 5
Прянишников Николай 240 4
Демин Владимир 15 4
Степанова Надежда 5 3
Пронин Алексей 9 3
Зенкин Денис 224 3
Путин Владимир 2073 2
Никифоров Николай 1128 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 2
Захаров Андрей 30 2
Кочаров Армен 20 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 420 2
Казак Максим 124 2
Черных Дмитрий 13 2
Вольпе Борис 74 2
Комов Владимир 8 2
Заржецкий Александр 30 2
Сытин Дмитрий 50 2
Рудаков Денис 31 2
Андреев Максим 30 2
Петунин Алексей 58 1
Летунов Илья 48 1
Вольфсон Влад 55 1
Ганин Егор 50 1
Ковнир Евгений 71 1
Белоусов Сергей 222 1
Соколов Алексей 124 1
Свердлов Денис 166 1
Пак Олег 90 1
Дуров Павел 216 1
Греф Герман 292 1
Дягилев Василий 83 1
Поляков Сергей 61 1
Белоусов Максим 64 1
Касперский Евгений 248 1
Кулик Вадим 115 1
Мацоцкий Сергей 161 1
Россия - Российская федерация - РФ 68182 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9703 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21508 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9461 17
Украина 4390 17
Казахстан - Республика 3300 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19253 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1429 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7409 8
Дания - Королевство 504 8
Россия - СФО - Новосибирск 2424 7
Германия - Федеративная Республика 4804 7
Европа Восточная 2180 6
Европа 4839 5
Ближний Восток 1811 5
Беларусь - Белоруссия 2505 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5629 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2969 4
Канада 1697 4
Польша - Республика 1048 4
Франция - Французская Республика 2811 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 739 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1624 3
Америка 621 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1438 3
Европа Западная 845 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2475 3
Япония 4158 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 359 2
Австралия - Австралийский Союз 1457 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1326 2
Россия - Сибирь 1093 2
Африка - Африканский регион 1860 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 564 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 730 2
Россия - ПФО - Казань 1717 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1558 2
Испания - Королевство 1606 2
Латинская Америка 873 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 620 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4569 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2452 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3316 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1402 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1111 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1278 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3712 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 311 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 817 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 385 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 903 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 55 2
ИТ-аналитика 17 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Русский язык 1240 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 94 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 58 1
Fashion industry - Индустрия моды 24 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 133 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 240 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 314 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 340 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 321 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 485 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 113 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 96 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 387 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 468 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 594 1
TAdviser - Центр выбора технологий 219 3
CNews TV 472 2
Прайм - Агентство экономической информации 628 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5599 1
IDC - International Data Corporation 3340 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2431 5
Gartner 2543 4
Fortune 100 54 2
Fortune Global 500 182 1
Forrester Research 508 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 532 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 780 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 143 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 134 1
РАН - Российская академия наук 488 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 160 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 924461, в очереди разбора - 827432.
Создано именных указателей - 47156.
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