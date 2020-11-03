Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Columbus East
Колумбус
Публикаций - 183, упоминаний - 408
Columbus East упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 241 3
|Руссофт - Russoft 305 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 179 1
|Мартынов Владислав 91 15
|Стороженко Денис 5 5
|Косенков Денис 6 5
|Зайцев Николай 29 5
|Прянишников Николай 240 4
|Демин Владимир 15 4
|Степанова Надежда 5 3
|Пронин Алексей 9 3
|Зенкин Денис 224 3
|Путин Владимир 2073 2
|Никифоров Николай 1128 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 172 2
|Захаров Андрей 30 2
|Кочаров Армен 20 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 420 2
|Казак Максим 124 2
|Черных Дмитрий 13 2
|Вольпе Борис 74 2
|Комов Владимир 8 2
|Заржецкий Александр 30 2
|Сытин Дмитрий 50 2
|Рудаков Денис 31 2
|Андреев Максим 30 2
|Петунин Алексей 58 1
|Летунов Илья 48 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Ганин Егор 50 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Белоусов Сергей 222 1
|Соколов Алексей 124 1
|Свердлов Денис 166 1
|Пак Олег 90 1
|Дуров Павел 216 1
|Греф Герман 292 1
|Дягилев Василий 83 1
|Поляков Сергей 61 1
|Белоусов Максим 64 1
|Касперский Евгений 248 1
|Кулик Вадим 115 1
|Мацоцкий Сергей 161 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 219 3
|CNews TV 472 2
|Прайм - Агентство экономической информации 628 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 5599 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 924461, в очереди разбора - 827432.
Создано именных указателей - 47156.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 924461, в очереди разбора - 827432.
Создано именных указателей - 47156.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru