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Codec Кодек coder/decoder шифратор/дешифратор кодировщик/декодировщик compressor/decompressor



21.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Tiandy 1
18.07.2022 Гарнитура Bloody M320: быстрая передача звука без проводов 1
08.07.2022 «Вконтакте» открыла API для управления видеозвонками 1
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A 1
13.05.2022 «Вконтакте» открывает технологии видеоплатформы «VK видео» и доступ к ее инфраструктуре разработчикам ИТ-сервисов 1
24.12.2021 Рассекречены подробности о будущем Android 13. В нем множество новых полезных функций 1
23.12.2021 Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды 1
13.12.2021 DMTEL впервые в России выставил операторам интегральные оценки 1
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
07.09.2021 AptX Lossless — наконец-то идеальный звук по Bluetooth? 1
31.08.2021 Apple купила сервис для любителей классической музыки и тут же его закрыла 1
25.06.2021 ВКС-платформа Webex получила 800 новых функций 1
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 1
28.04.2021 Как изменить Bluetooth-кодек в ОС Android? 1
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS 1
03.09.2020 Intel представила процессоры Intel Core 11 поколения 1
02.09.2020 Bluetooth-кодеки — что это и какой вам нужен? 1
20.08.2020 Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас? 1
21.07.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи 1
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
15.05.2020 Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP 1
25.03.2020 «Мегафон» запустил поддержку аудиокодека EVS в сетях LTE 1
09.01.2020 Qualcomm представила аудио технологию aptX Voice 1
03.12.2019 Как выбрать наушники, если вы меломан: советы ZOOM 1
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD 1
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 1
22.05.2019 Выбираем IP-камеру для дачи: 7 моделей для наружного видеонаблюдения 1
14.03.2019 Новый Android изменился до неузнаваемости. Что в нем появилось 1
19.12.2018 «Мегафон» объявил о запуске в России технологии Enhanced Voice Service 1
16.11.2018 Vmware анонсировала обновления аналитической платформы Workspace ONE 1
17.10.2018 Краткий курс по выбору экшен-камеры 1
05.10.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 1
06.07.2018 LG Q7 и LG Q7+ поступают в продажу 1
26.09.2017 Вышла ОС для Mac на новой файловой системе 1
31.03.2017 Asus представила материнскую плату ROG Maximus IX Extreme. Фото 1
16.03.2017 CTI модернизировала АВКС для «Ростелекома» в Сибири 1
16.02.2017 Монтаж видео для любителей и профи 1
07.02.2017 «Убийца Android» случайно слил в сеть факт своего секретного ребрендинга 1
31.01.2017 Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270 1

Публикаций - 216, упоминаний - 216
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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