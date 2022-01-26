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Cloud Computing
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Облачные вычисления
Облачная инфраструктура


 

"Облачный рынок РФ: положение дел и перспективы. Рейтинги Market.CNews" Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews на CNews FORUM 2021.


26.01.2022 Компания «СиГИС технологии» запустила облачную платформу для BIM-моделирования на базе VK Cloud Solutions
22.12.2021 Облачные технологии МТС помогут бороться с кражами в магазинах Уфы
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность
30.11.2021 ZPlatform Cloud — облачная платформа BPM/ECM для автоматизации бизнес-процессов
Облачные сервисы 2021
19.11.2021 Сергей Боровиков - Уровень внедрения облачных технологий значительно вырос, но Россия пока в числе догоняющих
19.11.2021 Евгений Колбин - Облака помогли бизнесу в самые тяжелые моменты пандемии
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов
11.11.2021 enKod разместила данные в облачном S3-хранилище T1 Cloud
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»
25.10.2021 Облако в режиме Enterprise — оптимальное решение для бизнеса
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация
18.10.2021 Александр Колесов - Окно в Европу: как европейский интегратор развивает облачное направление в России
11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С»
08.10.2021 VMware представила новую стратегию Cloud Smart
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080
30.08.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021
30.08.2021 Как разобраться в SLA облачной платформы: основные моменты
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако
11.08.2021 Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions получила сертификат соответствия стандарту безопасности платежей PCI DSS
04.08.2021 Революционная облачная Windows сломалась сразу после запуска. Сервис отключен на неопределенный срок
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса?
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию
14.07.2021 Microsoft представила облачную платформу по аналитике углеродных выбросов для бизнеса
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета»
02.06.2021 7 ошибок безопасности при переходе на облачные приложения
02.06.2021 «Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-УРАЛ»
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы»
09.05.2021 Как зашифровать файлы в облаке, чтобы до них никто не добрался
28.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает облачный сервис для обработки большого потока запросов
28.04.2021 «Сигма» выводит на рынок облачный сервис для биллинга энергосбыта
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров
15.04.2021 SAP анонсировала результаты первого квартала 2021 года, повысив прогноз на год
14.04.2021 Yandex.Cloud стала первым официальным облачным партнером Elasticsearch в России

Публикаций - 2349, упоминаний - 4243

Cloud Computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21726 407
VMware 1987 240
IBM - International Business Machines Corp 8751 187
Google LLC 9696 166
Oracle Corporation 5880 136
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7890 133
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 121
5487 117
SAP SE 4400 116
Dell EMC 4509 115
HP Inc. 5166 100
Amazon Inc - Amazon.com 2556 96
Softline - Софтлайн 1819 90
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 223 80
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6370 77
Intel Corporation 10931 69
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1528 68
Крок - Croc 1583 67
Citrix Systems 730 65
Apple Inc 10295 62
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 61
Cisco Systems 4666 59
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 56
VK - Mail.ru Group 2924 53
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 486 53
Yandex - Яндекс 4728 53
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 52
NetApp - Network Appliance 602 50
Cinimex - Синимекс 164 48
Huawei 3065 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 46
Meta - Facebook 4154 45
IBS - ИБС ИТ Услуги 1399 44
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1101 43
Schneider Electric 479 41
Программный продукт ГК 3177 39
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 192 39
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 38
Samsung Electronics 9053 38
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 34
РЖД - Российские железные дороги 1377 125
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4993 119
X5 Group 656 90
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 793 69
Уралсиб Банк 454 65
ГПБ - Газпромбанк 807 59
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 232 59
Росбанк ПАО - Societe Generale 416 56
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1989 54
Почта России ПАО 1814 53
Альфа-Банк 1331 52
Ингосстрах СПАО 281 49
ПСБ - Промсвязьбанк 651 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1599 48
ПГК - Первая грузовая компания 117 47
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 42
Аэрофлот 621 41
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 40
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 39
МТС банк 265 31
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 28
Черкизово ГК 74 28
Газпром нефть 405 28
Открытие ФК 1406 28
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 27
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 87 26
Сургутнефтегаз - СНГ 165 26
ВТБ - ВТБ24 643 26
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 25
OKS Group 34 25
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 24
Интер РАО ПАО 269 23
Банк Зенит 197 23
Mary Kay - Мэри Кэй 85 23
ТМХ - Трансмашхолдинг 70 23
Мегаполис ТК 124 23
МКБ - Московский кредитный банк 301 22
Segezha Group - Сегежа Групп 93 22
Лента - Сеть розничной торговли 355 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5330 160
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7493 121
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1865 89
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 72
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1154 69
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2081 65
Федеральное казначейство России 1120 65
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 55
Правительство РФ 5472 49
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2564 48
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1298 46
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 947 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2072 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2871 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2388 33
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 33
Правительство Москвы 1402 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 833 29
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2062 28
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1241 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2194 19
Президент Российской Федерации 2621 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 16
Счётная палата РФ 575 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 16 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 785 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1349 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 624 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3255 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1942 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 83 10
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 891 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 860 9
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 479 8
Районный суд Москвы 255 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 405 6
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 6
TIA - Telecommunications Industry Association 66 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 4
Linux Foundation 164 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 203 4
Руссофт - Russoft 348 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 4
CSA - Cloud Security Alliance 12 3
ASF - Apache Software Foundation 94 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 3
АФТ - Ассоциация Финтех 92 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 61 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 40 2
АРБ - Ассоциация российских банков 175 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2482 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 583 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 390 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 209 2
OSI - Open Source Initiative 53 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
Free TON Community 5 1
Gen-Z Consortium 11 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12449 610
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3178 544
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 6064 271
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1260 225
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 209
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24871 204
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 638 162
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6892 160
Big Data - Большие данные 1852 128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5635 127
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5019 117
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5128 114
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1690 87
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 880 86
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1176 85
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1627 75
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10182 74
OpenStack 363 72
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5501 64
Масштабируемость - Scalability 1087 60
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 521 57
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2547 57
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4317 56
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 558 54
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 335 54
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 655 52
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1379 52
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2369 51
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 243 47
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 191 47
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6725 45
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8971 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2767 45
Отказоустойчивость - свойство технической системы 856 44
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1743 44
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1502 44
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1109 44
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 41
ИТ-аутсорсинг 864 41
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 453 37
Microsoft Azure 1226 172
Microsoft Windows 10 10819 154
Google Android 11628 127
Linux OS 7361 118
Microsoft Office 365 807 87
AWS - Amazon Web Services 620 87
Apple iOS 6268 86
Microsoft Office 3141 71
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 62
Apple iPhone - серия смартфонов 5949 53
VMware vSphere 323 53
Apple iPad 3560 50
Microsoft Exchange 1080 44
Microsoft SharePoint Products and Technologies 725 42
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 984 39
Microsoft SQL Server 1287 38
Oracle Java - язык программирования 2463 37
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 77 36
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 377 34
Apple Mac - Apple Macintosh 2553 33
Google Play - Google Store - Android Market 2655 33
Intel x86 - архитектура процессора 1266 32
Microsoft Windows 7 1760 32
1С:ERP Управление предприятием 213 30
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 395 29
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 118 28
Apache Hadoop 348 28
Microsoft Windows Phone OS 1541 27
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 27
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 687 26
Apple - App Store 2371 25
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 713 25
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 121 25
Dropbox - Файловый хостинг 423 25
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 25
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 24
Microsoft Skype 1888 24
Apple macOS 1329 24
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 24
Google Chrome - браузер 1200 23
Чаркин Евгений 201 113
Шадаев Максут 430 67
Абакумов Евгений 109 58
Натрусов Артем 136 58
Ермолаев Артем 347 52
Сотин Денис 106 50
Гуральников Сергей 162 50
Шевченко Владимир 135 48
Нестеров Алексей 84 47
Клепиков Алексей 80 46
Дьяченко Валерий 69 45
Бойко Елена 165 42
Прохорова Алла 48 40
Валчев Стоян 48 40
Урьяс Вадим 81 38
Козырев Алексей 274 37
Прохоров Фёдор 81 37
Шипов Савва 74 37
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 36
Слышкин Василий 60 36
Егоров Владимир 61 36
Богданов Кирилл 103 36
Казарин Станислав 113 35
Аксаков Анатолий 103 35
Белоусов Максим 71 34
Семенихин Игорь 40 34
Мацоцкий Сергей 171 33
Попов Андрей 80 33
Соловьев Алексей 65 33
Лысенко Эдуард 225 32
Трофимова Людмила 34 32
Мискевич Евгений 32 31
Гимранов Ринат 60 31
Рубин Адар 31 31
Путятинский Сергей 57 31
Козлов Михаил 167 29
Сыкулев Андрей 67 29
Антонов Александр 74 29
Евраев Михаил 228 28
Халматов Максим 48 27
Россия - Российская федерация - РФ 96909 1135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30544 292
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12193 275
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38976 245
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11859 133
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12097 117
Европа Восточная 2864 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11847 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10416 75
Германия - Федеративная Республика 8028 72
Европа 8737 69
Казахстан - Республика 4200 52
Украина 5773 51
Того - Тоголезская Республика 4765 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4807 46
Франция - Французская Республика 5146 44
Япония 8603 38
Беларусь - Белоруссия 3298 35
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 34
Индия - Республика 4126 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2041 33
Америка Северная 2623 31
Россия - УФО - Екатеринбург 2918 30
Азия - Азиатский регион 3326 29
Африка - Африканский регион 2715 29
Ближний Восток 2509 29
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 401 27
Испания - Королевство 2689 25
Австралия - Австралийский Союз 2674 24
Бразилия - Федеративная Республика 1905 24
Америка Латинская 1384 23
Россия - СФО - Новосибирск 3087 23
Италия - Итальянская Республика 3019 22
Грузия 1034 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2145 21
Канада 3067 21
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1183 21
Южная Корея - Республика 3639 21
Нидерланды 2049 20
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1181 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2780 295
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5588 270
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 227
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3676 171
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 116
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3683 101
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 71
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 69
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 65
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1321 44
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 41
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1541 40
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2055 35
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 29
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 40 26
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 25
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 24
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1305 21
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 688 21
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 786 20
Экономический эффект 480 18
Аутсорсинг 612 17
Русский язык 3600 15
Информационное общество - Государственная программа 1071 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 676 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 446 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2324 12
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 232 12
Человеческий фактор 428 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 825 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 564 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 452 9
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 442 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 864 8
Спам - Spam 334 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 480 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 576 7
Торговля розничная 354 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 237 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 657 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10395 48
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 12
Apps4All 25 9
Forbes - Форбс 569 8
TechCrunch - TechCrunch Awards 1145 8
TAdviser - Центр выбора технологий 230 8
ZDnet 566 7
CNews - ZOOM.CNews 1386 6
Thomson Reuters - Рейтер 5702 6
Bloomberg 985 5
WSJ - The Wall Street Journal 1202 5
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CNET - Издание 1562 4
DigiTimes - Издание 1282 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 3
The Guardian - Британская газета 317 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 241 3
N+1 - Издание 114 3
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NYT - The New York Times 949 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 3
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The Verge - Издание 461 3
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PC Magazine - PCMag 72 2
Комсомольская Правда - Газета 55 2
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Intelligent Enterprise 26 2
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 2
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ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 9
РАН - Российская академия наук 1118 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 564 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 345 6
Сириус - Образовательный центр 111 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 189 4
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 782 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 172 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 7 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 117 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 409 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 183 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 47 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 25 2
ИРИ - Институт развития интернета 95 2
Yale University - Йельский университет 114 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 87 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 78 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 47 1
Cornell University - Корнеллский университет 102 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 56 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 4 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 6 1
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CNews AWARDS - награда 337 134
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1425 64
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CNews APPWards 36 15
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 3
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CeBIT 442 2
Docflow 111 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Hitachi Information Forum 4 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 3 1
Хрустальный атом 3 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 67668.
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