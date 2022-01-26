Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Cloud Computing
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"Облачный рынок РФ: положение дел и перспективы. Рейтинги Market.CNews" Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews на CNews FORUM 2021.
Публикаций - 2349, упоминаний - 4243
Cloud Computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 201 113
|Шадаев Максут 430 67
|Абакумов Евгений 109 58
|Натрусов Артем 136 58
|Ермолаев Артем 347 52
|Сотин Денис 106 50
|Гуральников Сергей 162 50
|Шевченко Владимир 135 48
|Нестеров Алексей 84 47
|Клепиков Алексей 80 46
|Дьяченко Валерий 69 45
|Бойко Елена 165 42
|Прохорова Алла 48 40
|Валчев Стоян 48 40
|Урьяс Вадим 81 38
|Козырев Алексей 274 37
|Прохоров Фёдор 81 37
|Шипов Савва 74 37
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 36
|Слышкин Василий 60 36
|Егоров Владимир 61 36
|Богданов Кирилл 103 36
|Казарин Станислав 113 35
|Аксаков Анатолий 103 35
|Белоусов Максим 71 34
|Семенихин Игорь 40 34
|Мацоцкий Сергей 171 33
|Попов Андрей 80 33
|Соловьев Алексей 65 33
|Лысенко Эдуард 225 32
|Трофимова Людмила 34 32
|Мискевич Евгений 32 31
|Гимранов Ринат 60 31
|Рубин Адар 31 31
|Путятинский Сергей 57 31
|Козлов Михаил 167 29
|Сыкулев Андрей 67 29
|Антонов Александр 74 29
|Евраев Михаил 228 28
|Халматов Максим 48 27
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru