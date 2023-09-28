CVSS Common Vulnerability Scoring System Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы Vulnerability Assessment Оценка уязвимости

С помощью двух не очень опасных уязвимостей можно легко взломать знаменитые файерволлы Juniper 1

Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital 1

Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в межсетевых экранах и точках доступа Zyxel 1

Positive Technologies выпустила пакет экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и помогла закрыть опасную уязвимость 1

Благодаря исследованию Positive Technologies устранены уязвимости в системе Nokia NetAct для сотовых операторов 1

Создан инструмент для взлома Windows с помощью простого текстового файла 1

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Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco 1

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Positive Technologies помогла устранить уязвимость в сетевых хранилищах ASUSTOR 1

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