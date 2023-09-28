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CVSS Common Vulnerability Scoring System Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы Vulnerability Assessment Оценка уязвимости



28.09.2023 В тысячах файерволлов и маршрутизаторов Juniper есть «дыра» для захвата устройства 1

30.08.2023 С помощью двух не очень опасных уязвимостей можно легко взломать знаменитые файерволлы Juniper 1

24.08.2023 Эксперты Positive Technologies помогли исправить опасную уязвимость в сетевых хранилищах Western Digital 1

21.08.2023 «Дыра» в сверхпопулярном архиваторе WinRAR позволяет хакерам брать ПК под полный контроль 1

20.07.2023 Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры 1

05.07.2023 Две трети популярных файерволлов Fortinet полностью беззащитны перед хакерами. Производитель не закрывает «дыру» 1

28.06.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в межсетевых экранах и точках доступа Zyxel 1

07.06.2023 Устройства Zyxel под атаками хакеров. Компания объяснила пользователям, как им быть 1

23.05.2023 Positive Technologies выпустила пакет экспертизы для выявления кибератак на системы Yokogawa и помогла закрыть опасную уязвимость 1

12.05.2023 Cisco бросила на произвол судьбы владельцев 20 тыс. роутеров, к которым уже подбираются хакеры 1

19.04.2023 Благодаря исследованию Positive Technologies устранены уязвимости в системе Nokia NetAct для сотовых операторов 1

07.04.2023 Электронные замки квартир и гаражей в США попали во власть хакеров и лишились смысла. Разработчик на проблему не реагирует 1

06.04.2023 Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook 1

30.03.2023 Cloud Advisor представляет поиск уязвимостей для пользователей «Яндекс.облака» и Cloud 1

20.03.2023 Троян, шифрующий файлы в ОС Windows, переключился на Linux-серверы 1

09.03.2023 Создан инструмент для взлома Windows с помощью простого текстового файла 1

07.03.2023 В системе управления B&R APROL устранены уязвимости, выявленные Positive Technologies 1

03.03.2023 «Дыра» в Java-фреймворке наделала шума в США. Все госорганы обязаны срочно установить обновления 1

02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1

22.02.2023 Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco 1

01.02.2023 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в роутерах и других устройствах Zyxel 1

22.12.2022 Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса 1

06.12.2022 Android наводнили «дырявые» приложения, ворующие пароли и переписку. Под ударом миллионы пользователей 1

24.11.2022 Эксперты Национального киберполигона обнаружили критические уязвимости в SCADA-системе Valmet 1

15.10.2022 Две уязвимости в WhatsApp, которые действительно могут быть опасны 1

04.10.2022 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в сетевых хранилищах ASUSTOR 1

13.09.2022 Positive Technologies выявила опасную уязвимость в популярной CRM-системе 1

12.09.2022 Компьютеры HP переполнены «дырами». Создатели годами ленятся их устранять 1

16.08.2022 В промышленных контроллерах Mitsubishi исправлены две уязвимости 1

12.08.2022 Состоялся релиз новой версии системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 1

05.08.2022 VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение 1

26.07.2022 Автомобили в 170 странах мира можно удаленно обездвижить из-за «дыр» в китайских гаджетах 1

18.07.2022 Исследователи «РТК-Солар» за три года сообщили ФСТЭК о 137 уязвимостях 1

11.07.2022 Эксперты Национального киберполигона помогли повысить защищенность отечественной SCADA-системы для энергетики «Скада-Нева» 1

22.06.2022 В браузере Safari открылась «дыра», которую однажды уже чинили 9 лет назад. Ее вовсю эксплуатируют 1

06.06.2022 В Snap под Linux найдена брешь, позволяющая полностью захватывать ПК 1

01.06.2022 Найдены бреши в популярном протоколе удаленного управления ПК. Под угрозой 15 млн устройств 1

25.05.2022 Positive Technologies: уязвимость Cisco ASA могла позволить злоумышленнику попасть во внутреннюю сеть 1

19.05.2022 Найдены «дыры» в сотнях программных продуктов Intel 1

28.04.2022 Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре 1


Публикаций - 138, упоминаний - 138

CVSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 60
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1167 38
Microsoft Corporation 23868 19
Cisco Systems 4914 18
SAP SE 4898 12
VMware 2216 9
HP Inc. 5559 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 7
Digital Security - Диджитал Секьюрити 174 7
Red Hat 1259 7
IBM - International Business Machines Corp 9206 7
ERPScan - ЕРПСкан 23 7
Intel Corporation 11750 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 6
Schneider Electric 509 6
Oracle Corporation 6389 6
Fortinet 353 5
Apple Inc 11211 5
Google LLC 11109 5
GitHub 610 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 4
Citrix Systems 742 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 375 4
Qualys 55 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
Adobe Systems 1394 3
Check Point Software Technologies 723 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 3
Siemens AG - Siemens Group 2505 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 3
X Corp - Twitter 2477 3
ZyXEL Communications 288 3
Dell EMC 4946 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 2
Canonical 193 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 2
SAP CIS - САП СНГ 830 2
Meta Platforms - Facebook 4296 2
Snap Inc 91 2
Phoenix Contact - Феникс Контакт 43 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 4
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 19 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 72 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Первый Инвестиционный Банк 3 1
ЦентроКредит АКБ 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
Энергосоюз НПФ 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 1
LEGO 205 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 75 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 32 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 0 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 7
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 3 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
Президент Российской Федерации 3373 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 6 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 1
OWASP - Open Web Application Security Project 18 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
ASF - Apache Software Foundation 83 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 141
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 45
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1567 44
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CVE Details 3 1
EWeek 179 1
IDC - International Data Corporation 4775 6
DSecRG - Digital Security Research Group 9 6
IDC Security & Vulnerability Management 2 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 2
Juniper Research 510 1
Gartner - Гартнер 3316 1
Forrester Research 801 1
MalwareHunterTeam 9 1
HFS Research 45 1
The Nilson Report 6 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 2 1
Fortune Global 50 7 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 2
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 168 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 14 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
SAP Security Patch Day 1 1
Infosecurity - выставка 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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