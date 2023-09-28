Индексная книга CNews*
CVSS Common Vulnerability Scoring System Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы Vulnerability Assessment Оценка уязвимости
Публикаций - 138, упоминаний - 138
CVSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OWASP - Open Web Application Security Project 18 3
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
|ASF - Apache Software Foundation 83 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
|Мельникова Анастасия 281 13
|Ключников Михаил 18 13
|Зайцев Михаил 206 11
|Абрамов Никита 13 11
|Карпов Илья 31 11
|Димитренко Егор 8 8
|Водясов Алексей 195 7
|Назаров Владимир 17 7
|Дружинин Евгений 20 5
|Дорфман Антон 4 4
|Попов Александр 36 4
|Алейнов Юрий 3 3
|Частухин Дмитрий 10 3
|Малинкин Дмитрий 3 3
|Скляров Дмитрий 62 3
|Кирюхин Дмитрий 86 3
|Медов Андрей 5 3
|Кондратьев Константин 4 3
|Шароглазов Арсений 3 3
|Павлов Никита 49 2
|Сучков Владислав 2 2
|Сухих Ян 6 2
|Гуцко Дмитрий 3 2
|Рогачев Илья 3 2
|Галушкин Олег 178 2
|Никитин Виктор 18 2
|Костров Дмитрий 27 2
|Стенников Алексей 4 2
|Тюрин Алексей 16 2
|Чернов Даниил 78 2
|Максимов Юрий 24 2
|Поляков Александр 51 2
|Краснов Роман 9 2
|Тляпова Наталья 3 2
|Курнаков Иван 2 2
|Коляда Ксения 3 1
|Луцив Данила 6 1
|Федонин Сергей 2 1
|Перевалов Никита 1 1
|Зуева Анастасия 3 1
|BleepingComputer - Издание 241 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
|The Register 1230 2
|Wikipedia - Википедия 438 1
|Reddit 272 1
|ZDnet 598 1
|ThreatPost 9 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 233 1
|CVE Details 3 1
|EWeek 179 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.