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CSI Set Retail


06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания 4
16.09.2021 Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности кассовой системы Set Retail 1
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1
16.06.2021 Сеть магазинов «Винлаб» внедрила программного робота для контроля качества данных во внутренних системах 1
10.06.2021 Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K 1
07.06.2021 Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе 4
26.05.2021 Торговая сеть «Бегемаг» протестировала «умные» весы 1
26.04.2021 Замена кассового ПО в магазинах «Желен» и «Атлантида» повысила эффективность процессов всей компании 1
04.02.2021 CSI выпустила новую версию СККО Set Prisma 1
15.01.2021 Кассовые программные решения семейства Set включены в реестр российского ПО 2
28.12.2020 ГК «Дионис» сократила расходы на ИТ с новой кассовой системой 7
24.12.2020 Райффайзенбанк подключил супермаркеты Spar к СБП 3
03.12.2020 Оплата QR-кодами от Сбера — теперь в «Виктории» 3
30.10.2020 «Декатлон» запустил кассы самообслуживания в российских магазинах 1
10.09.2020 Система Set Retail готова к работе с маркированной молочной продукцией в режиме тестирования 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 5
26.08.2020 Райффайзенбанк и CSI обеспечили подключение СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров 2
19.06.2020 «Глобус» запустил новые инструменты для бизнеса в российских магазинах 1
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 11
06.05.2020 Softline внедрил аналитическую систему в сети «Новэкс» 1
30.04.2020 «Бегемаг» ускорил обслуживание покупателей с помощью чат-бота Set Galya 1
21.04.2020 В Германии открылся магазин Mere, работающий на российском ПО 4
16.04.2020 Ритейлеры Казахстана с ПО российской CSI перешли на новую ставку НДС 2
25.03.2020 «Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков 2
21.01.2020 7700 касс под управлением 1 сервера: Fix Price завершил ИТ-модернизацию 4
28.11.2019 Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry 3
28.11.2019 Торговая сеть «Реал» ускорила работу касс c помощью Set Retail 10 4
28.11.2019 Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI 5
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10 8
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум» 1
13.06.2019 Сеть «Бегемаг» модернизировала ИТ-инфраструктуру 9
03.04.2019 CSI представила клавиатурную POS-систему RX1 нового поколения 2
06.09.2018 Магазины Prisma в Санкт-Петербурге начали принимать оплату Alipay 3
26.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 3
25.07.2018 Супермаркеты SPAR в Санкт-Петербурге подключились к Alipay 3
06.09.2016 Кейс: Как «Лента» внедрила новую кассовую программу в 189 магазинах незаметно для покупателей 17
23.07.2008 «СМ Трэйд» автоматизирует магазины SPAR на базе Set Retail 3
24.06.2008 «СМ Трэйд» автоматизировала гипермаркет «Главмаг» в Ивановской области 1
04.04.2008 В универмагах «Фамилия» внедряют Set Retail 1
05.02.2008 «Кристал Сервис» выпустил весовую службу для Set Retail 2

Публикаций - 44, упоминаний - 138

CSI Set Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 22
Pirit - Пирит 9 6
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 3
3779 2
Telegram Group 702 1
Microsoft Corporation 11168 1
Intel Corporation 4204 1
Softline - Софтлайн 1475 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
ФТО 8 1
Просистемы 1 1
Qisda BenQ 90 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 3
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Интерторг ТД 5 2
Бегемаг - Сеть универсамов 3 2
A-Store 4 2
НОВЭКС 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Дионис ГК 1 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 2 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Виктория - Сеть супермаркетов 42 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Банк Зенит 132 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
Scan&Go - терминалы самосканирования для оплаты товара 5 1
CSI Set Kit 5 4
CSI Set Touch 4 3
CSI Set Retail SCO 7 3
CSI Set Mark Centrum 5 3
Alibaba Group - AliPay 65 3
CSI Set Prisma 12 2
Linux OS 4276 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
CSI RX1 - Системный блок 3 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Office 1950 1
Microsoft SQL Server 798 1
Intel Celeron J 5 1
Intel IoT - Intel Internet of Things 2 1
CSI Set Galya - чат-бот 3 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Power BI 113 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
Анкудинов Алексей 7 5
Носова Ирина 3 3
Чижикова Александра 2 2
Павлов Алексей 5 2
Нестеров Андрей 17 2
Коннов Георгий 21 2
Малых Дмитрий 23 1
Иванов Константин 17 1
Таланов Константин 1 1
Светличкин Максим 1 1
Гришин Сергей 7 1
Тимофеев Сергей 4 1
Чернышев Сергей 2 1
Федяев Павел 2 1
Сурский Кирилл 4 1
Онуфриев Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Казахстан - Республика 2650 3
Европа 3788 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Казахстан - Усть-Каменогорск 10 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Узбекистан - Ташкент 106 1
Казахстан - Алматы 265 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Кемерово 313 1
Россия - Хабаровск 624 1
Румыния 345 1
Узбекистан - Республика 827 1
Россия - Калининградская область 542 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 64 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Торговля розничная 77 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770322, в очереди разбора - 674004.
Создано именных указателей - 46354.
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