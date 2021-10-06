CSI Set Retail

Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 1

CSI выпустила новую версию СККО Set Prisma 1

Кассовые программные решения семейства Set включены в реестр российского ПО 2

Райффайзенбанк подключил супермаркеты Spar к СБП 3

Система Set Retail готова к работе с маркированной молочной продукцией в режиме тестирования 1

Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 5

Райффайзенбанк и CSI обеспечили подключение СБП на кассах крупнейших сетевых ритейлеров 2