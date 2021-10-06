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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CSI Set Retail
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 138
CSI Set Retail упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Анкудинов Алексей 7 5
|Носова Ирина 3 3
|Чижикова Александра 2 2
|Павлов Алексей 5 2
|Нестеров Андрей 17 2
|Коннов Георгий 21 2
|Малых Дмитрий 23 1
|Иванов Константин 17 1
|Таланов Константин 1 1
|Светличкин Максим 1 1
|Гришин Сергей 7 1
|Тимофеев Сергей 4 1
|Чернышев Сергей 2 1
|Федяев Павел 2 1
|Сурский Кирилл 4 1
|Онуфриев Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770322, в очереди разбора - 674004.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770322, в очереди разбора - 674004.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru