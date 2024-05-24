Индексная книга (каталог) CNews*
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CRM Клиентоориентированность Клиентоориентированный сервис
Публикаций - 262, упоминаний - 264
CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Благирев Вячеслав 15 4
|Фищук Борис 5 4
|Березин Максим 100 4
|Мельников Александр 77 4
|Кузякин Дмитрий 23 4
|Илюхин Олег 17 4
|Мухин Максим 18 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Затуловский Аркадий 16 3
|Рустамов Рустам 350 3
|Кравченко Денис 25 3
|Шадаев Максут 873 3
|Чаркин Евгений 277 3
|Висящев Андрей 64 3
|Коровкин Владимир 16 2
|Чиков Сергей 18 2
|Прянишников Николай 289 2
|Пустовой Максим 25 2
|Емельянов Алексей 10 2
|Сухов Алексей 10 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
|Бухтияров Андрей 18 2
|Мизун Даниил 10 2
|Занин Виталий 22 2
|Шеин Валерий 18 2
|Алексеенко Андрей 10 2
|Белоусов Максим 100 2
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 2
|Гоков Дмитрий 33 2
|Евтушенко Алексей 40 2
|Еремеев Сергей 25 2
|Волков Анатолий 10 2
|Козерод Сергей 38 2
|Лядов Михаил 11 2
|Баранов Сергей 19 2
|Казарцев Алексей 27 2
|Киричек Алексей 66 2
|Сотин Денис 200 2
|Потапов Владимир 41 2
|Семенов Александр 137 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291180, в очереди разбора - 802778.
Создано именных указателей - 147846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291180, в очереди разбора - 802778.
Создано именных указателей - 147846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.