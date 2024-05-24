Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 147846
ИКТ 11654
Организации 9236
Ведомства 1426
Ассоциации 877
Технологии 3254
Системы 22981
Персоны 61195
География 2333
Статьи 1464
Пресса 1098
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2367
Мероприятия 830

CRM Клиентоориентированность Клиентоориентированный сервис



24.05.2024 «Инферит Облако» выводит клиентский сервис на новый уровень с помощью ITSM-системы SimpleOne 1

02.05.2024 «Первый Бит» обезопасил кадровый учет оптовой компании «Инокстрейд» 1

18.04.2024 ГК Softline реализовала проект по поставке компьютерного оборудования для сети аптек «Гармония здоровья» 1

15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

 1

05.04.2024 Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования 1

03.04.2024 «Ростелеком» и «Теком» объявили о совместном проекте по контролю качества медиафайлов 1

27.02.2024 Группа «Ситиматик» продолжает повышать качество обслуживания абонентов 1

19.02.2024 Арсений Федоткин, Selecty: Спрос на ИТ-специалистов будет расти, несмотря на активное внедрение ИИ 1

14.12.2023 ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud 1

20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах 1

31.07.2023 Wildberries подвел итоги бесплатной программы поддержки «слабых» партнерских пунктов выдачи с низким рейтингом 1

11.07.2023 «Корус консалтинг» разработала CRM-систему для Energon 1

10.07.2023 Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток» 1

07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1

05.07.2023 Облачный провайдер Serverspace открывает представительство в Турции 1

04.07.2023 Что такое решения класса mediation и чем они могут пригодиться бизнесу? 1

30.06.2023 Wave Service и «Элма групп» сообщают о старте сотрудничества 1

19.06.2023 ГК «КОРУС Консалтинг» примет участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1

01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1

30.05.2023 Клиентский портфель Stack Group вырос на 46% по итогам 2022 года 1

02.05.2023 HFLabs выпустил «Маскировщик» — новый продукт для обезличивания персональных данных 1

28.04.2023 DPD автоматизировала работу с обращениями бизнеса 1

14.02.2023 «Позитрон» выпустит новую линейку отечественной компьютерной техники 1

23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1

19.01.2023 «Ланит омни» передаст одному из ведущих вузов Поволжья демо-стенды нового BPM-решения 1

03.11.2022 Языки программирования, системная архитектура и знание «1С» – работодатели назвали самые важные hard skills 1

13.10.2022 CTI и BSS заключили партнерское соглашение 1

06.10.2022 «Телфин» и HeadHunter: 57% вакансий в телеком-бизнесе не требуют опыта работы 1

14.09.2022 «Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы 1

03.08.2022 В «Сириусе» школьники под руководством команды «Росатома» разработали лучшее решение для цифровизации городов 1

18.07.2022 «Доставка.инфо» запустила сервис забытых вещей 1

22.03.2022 «Кредо консалтинг» и «Национальная платформа» внедряют отечественную ERP-платформу «Ма-3» в МКК SimpleFinance 1

23.12.2021 Аркадий Лобас принял участие дискуссионной сессии конференции «Финтех» издания «Ведомости» 1

20.12.2021 Станислав Иодковский -

Нам не хватает русских Илонов Масков

 1

15.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: все больше проектов выпускников курса РЦТ становятся реальной частью цифрового госуправления 1

04.11.2021 Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды 1

21.09.2021 Panasonic завершил поглощение компании Blue Yonder 1

08.09.2021 Lenovo запускает глобальную стратегию «все как услуга» 1

21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1

29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 1


Публикаций - 262, упоминаний - 264

CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24236 28
Oracle Corporation 6563 27
7812 22
SAP SE 5153 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8507 18
IBM - International Business Machines Corp 9372 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11302 14
Ростелеком 10896 13
Крок - Croc 1767 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 507 9
Oracle Siebel Systems 506 8
Цифра ГК 2318 8
Dell EMC 4989 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1433 7
Yandex - Яндекс 6686 7
Ситроникс - Sitronics 1220 6
Softline - Софтлайн 2490 6
Huawei 3756 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1038 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1592 5
Google LLC 11494 5
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 238 5
Прогноз 1599 5
Корус Консалтинг ГК 1168 5
SAS Institute 950 5
HP Inc. 5638 5
Cisco Systems 5042 5
Intel Corporation 11981 5
МегаФон 8103 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 356 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 5
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 92 5
Telegram Group 1594 4
1С-Рарус 864 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3141 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 407 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
Открытые технологии 695 4
Галактика - Корпорация 1445 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6737 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2682 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6842 8
ВТБ - ВТБ24 662 8
РЖД - Российские железные дороги 1820 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 957 7
Газпром ПАО 1272 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1074 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1865 6
Пробизнесбанк АКБ 134 5
Visa International 1934 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 159 5
Альфа-Банк 1703 5
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 486 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 4
Связной ГК 1360 4
X5 Group - Перекрёсток 502 4
СДМ-Банк 62 4
Citi - Citibank - Ситибанк 317 3
ПГК - Первая грузовая компания 191 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 399 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 462 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 3
Русский стандарт Банк 418 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 212 3
Почта России ПАО 2039 3
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2105 3
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 63 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 289 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1529 2
Открытие ФК - Росгосстрах 340 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 2
Северсталь ПАО - Severstal 433 2
ПСБ - Промсвязьбанк 805 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4793 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5550 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10846 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4441 7
Федеральное казначейство России 1681 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3619 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2416 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2992 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1320 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4243 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1851 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2618 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2705 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2904 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1848 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 135 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 144 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1323 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1316 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2871 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 219 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1325 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта 61 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 147 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 87 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 132 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 420 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 746 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3186 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1149 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 877 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 300 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 611 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 67 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60945 126
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6326 76
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28839 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46318 64
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15054 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16670 48
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4673 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19933 44
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9288 42
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3789 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23080 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10341 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11218 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11988 31
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6276 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6583 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10523 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10580 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20798 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4903 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11121 27
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13638 27
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4286 26
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4204 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9893 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28223 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9309 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8897 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23638 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5946 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10924 21
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3215 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8204 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12033 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24722 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12354 19
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1802 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11891 18
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2713 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4118 18
Google Android 13568 11
Microsoft Dynamics CRM 539 10
Microsoft Windows 2000 8661 8
ВГТРК - Смотрим 592 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4750 7
Microsoft Office 3600 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 411 7
Microsoft Windows 15211 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1067 6
Microsoft Dynamics 1169 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2208 5
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 117 5
Linux OS 9329 5
Qsoft amoCRM 96 5
Apple iOS 7452 5
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 377 5
Apple iPad 3818 5
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 5
Apple Pay 480 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3976 4
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 4
Microsoft SQL Server 1543 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 847 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 944 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1230 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1344 3
Microsoft Dynamics 365 131 3
Microsoft Exchange 1387 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 176 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3065 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 145 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4879 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 726 3
Softline Computers - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 129 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1039 3
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 32 3
Благирев Вячеслав 15 4
Фищук Борис 5 4
Березин Максим 100 4
Мельников Александр 77 4
Кузякин Дмитрий 23 4
Илюхин Олег 17 4
Мухин Максим 18 3
Фомичев Андрей 69 3
Затуловский Аркадий 16 3
Рустамов Рустам 350 3
Кравченко Денис 25 3
Шадаев Максут 873 3
Чаркин Евгений 277 3
Висящев Андрей 64 3
Коровкин Владимир 16 2
Чиков Сергей 18 2
Прянишников Николай 289 2
Пустовой Максим 25 2
Емельянов Алексей 10 2
Сухов Алексей 10 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
Бухтияров Андрей 18 2
Мизун Даниил 10 2
Занин Виталий 22 2
Шеин Валерий 18 2
Алексеенко Андрей 10 2
Белоусов Максим 100 2
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 2
Гоков Дмитрий 33 2
Евтушенко Алексей 40 2
Еремеев Сергей 25 2
Волков Анатолий 10 2
Козерод Сергей 38 2
Лядов Михаил 11 2
Баранов Сергей 19 2
Казарцев Алексей 27 2
Киричек Алексей 66 2
Сотин Денис 200 2
Потапов Владимир 41 2
Семенов Александр 137 2
Россия - РФ - Российская федерация 136364 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41478 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13894 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16600 23
Европа 21491 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51260 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13992 19
Германия - Федеративная Республика 12453 11
Украина 7482 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7027 8
Казахстан - Республика 5358 8
Азия - Азиатский регион 5340 7
Европа Восточная 3044 7
Ближний Восток 2872 7
Россия - СФО - Новосибирск 4071 6
Земля - планета Солнечной системы 10218 6
Беларусь - Белоруссия 5426 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1810 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2797 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1001 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3719 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2729 5
Америка - Американский регион 2119 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16314 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2981 5
Африка - Африканский регион 3400 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2308 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13168 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1345 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 788 4
Турция - Турецкая республика 2266 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3292 4
Финляндия - Финляндская Республика 3563 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2915 4
Бразилия - Федеративная Республика 2307 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2114 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1452 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2516 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 792 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46006 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22804 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48462 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12462 41
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7583 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5388 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15677 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12939 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5170 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10477 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27223 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6625 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17285 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2969 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6944 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5726 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2705 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5733 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6357 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9521 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4492 12
Энергетика - Energy - Energetically 4820 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5540 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4800 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8038 11
Абонентская база - Абонентская плата 5771 11
Кредитование - Сrediting - Заём 6455 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4167 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6179 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7161 11
Аудит - аудиторский услуги 2452 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3338 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2328 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4292 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1863 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4627 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5362 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4452 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5495 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11125 11
ЭнергоРынок 8 3
TAdviser - Центр выбора технологий 369 2
CNews TV 747 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 2
CNews - ZOOM.CNews 1818 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 2
Forbes - Форбс 730 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
Россия К - телеканал 27 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 63 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 110 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 76 1
Бизнес Online 11 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 1
N+1 - Издание 149 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
Ведомости 837 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5849 1
Bloomberg 1216 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7844 20
Gartner - Гартнер 3520 14
IDC - International Data Corporation 4888 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2949 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 4
Fortune Global 500 285 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
Juniper Research 516 2
Forrester Research 819 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 318 2
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 5 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 72 1
Moody's Investors Service 135 1
In-Stat 115 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Coleman Parkes 11 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Current Analysis 24 1
Fortune Global 100 140 1
IBM Institute for Business Value 25 1
CNews Инновация года - награда 108 1
Forbes Insights 18 1
Frost & Sullivan 202 1
Aragon Research 5 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 120 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 504 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 901 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 158 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 21 2
МЭИ - Московский энергетический институт 122 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 21 1
Минздрав РФ - ИжГМУ - Ижевский государственный медицинский университет - Ижевская государственная медицинская академия 3 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 22 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 1
КГУ им. К. Э. Циолковского - Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского - Калужский государственный педагогический университет 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 822 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 71 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 40 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 30 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 14 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 287 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1010 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 4
CNews FORUM Кейсы 182 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 2
День молодёжи - 27 июня 749 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
ИнфоКом 93 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
IT-Лидер - премия 3 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 6 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CeBIT 611 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
CNews AWARDS - награда 456 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1291180, в очереди разбора - 802778.
Создано именных указателей - 147846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024