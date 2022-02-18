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COO Chief Operating Officer исполнительный директор



18.02.2022 Возрожден легендарный всеми любимый сервис Google, которого многим не хватало 1
25.05.2021 Совет директоров VMware назначил Рагу Рагурама на пост генерального директора VMware 1
12.02.2020 Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle 1
11.02.2020 «Аэрофлот» внедрил инструмент для проведения маркетинговых кампаний 1
10.02.2020 Check Point объявила финансовые результаты 1
10.02.2020 «Росэлектроника» разработала «автоматического диспетчера» для управления грузовым беспилотным транспортом 1
06.02.2020 В Microsoft начинаются масштабные перестановки с закрытием подразделений 1
05.02.2020 Ростех разработал новое поколение оборудования для военного гидрометцентра 1
04.02.2020 В HID Global назначен новый президент и гендиректор 1
30.01.2020 «Росэлектроника» спроектировала «цифровое правительство» для Саратовской области и Адыгеи 1
28.01.2020 Zenuity и HPE займутся разработкой беспилотных автомобилей 1
28.01.2020 ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G 1
27.01.2020 «Рексофт» принял участников заседания правления НП «Руссофт» 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 1
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати 1
20.01.2020 AMD усиливает руководящий состав 1
20.01.2020 В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 1
17.01.2020 Разработка Ростеха позволит контролировать износ бортовой электроники космических аппаратов 1
16.01.2020 Hitachi Vantara и Hitachi Consulting объединились под одним брендом 1
15.01.2020 Эксперты Vertiv назвали гибридные модели в ЦОДах одним из главных трендов 2020 года 1
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 1
13.01.2020 Rockwell Automation представила программу для цифровизации предприятий 1
09.01.2020 «Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок 1
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу 1
27.12.2019 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов 1
26.12.2019 Решение Ростеха уменьшит очереди в супермаркетах 1
23.12.2019 Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города» 1
23.12.2019 Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft 1
18.12.2019 «Ростелеком» примет участие в развитии цифровых технологий АРМЗ 1
13.12.2019 Разработка «Росэлектроники» превратит электросети в сети для интернета вещей 1
13.12.2019 Абоненты оператора «Мегафон Таджикистан» получили возможность пополнять баланс телефона в Сбербанке 1
12.12.2019 ЦРПТ подписал соглашение о сотрудничестве с тремя фармассоциациями 1
12.12.2019 «Барс груп» начала развивать направление security-тестирования 1
12.12.2019 ВТБ подписал Кодекс этики использования данных 1
12.12.2019 Cisco представила процессорную архитектуру и стратегию «Интернет будущего» 1
11.12.2019 «Акронис-инфозащита» объединила виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном решении 1
09.12.2019 ВТБ начал раскрывать структуру биржевых паевых инвестиционных фондов в режиме онлайн 1
05.12.2019 МТС расширила возможности облачного резервного копирования для бизнеса 1
04.12.2019 Accenture и SAP развивают облачное решение для энергетики 1
04.12.2019 HPE представила платформу управления нового поколения 1

Публикаций - 280, упоминаний - 280

COO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4438 5
Microsoft Corporation 22057 4
VMware 2003 3
Oracle Corporation 5906 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 641 2
Siemens AG - Siemens Group 2272 2
AMD - Advanced Micro Devices 3567 2
Siemens Communications 61 2
TietoEVRY - Tieto 127 2
Nokia Siemens Networks 213 2
Telenor - Теленор 724 2
HP Inc. 5247 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5380 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8645 2
Dell EMC 4662 2
IBM - International Business Machines Corp 8823 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1404 2
SAP CIS - САП СНГ 815 2
Oracle - Sun Microsystems 2174 2
Microsoft Windows Experience 8 1
ITG - INLINE Technologies Group 149 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Commvault 165 1
Apple Inc 10417 1
CA Technologies - Computer Associates 384 1
Red Hat 1164 1
Seagate Technology 680 1
Micro Focus - Novell 854 1
Расчетные решения АО 17 1
Netscape Communications Corporation 412 1
Microsoft Cloud and AI Platform 3 1
Puppet 12 1
Microsoft EPIC - Microsoft Essential Products Inclusive Community 1 1
SAP Consulting 32 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 290 1
HP Compaq Computer Corp 1902 1
Buffalo Technology 79 1
Связьинформ 85 1
Станкоинформзащита НТЦ 6 1
МТС Зарубежные компании 12 1
МКБ - Московский кредитный банк 307 3
ПСБ - Промсвязьбанк 662 2
EPIC Telecom Invest 172 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 1
eBay Inc 1571 1
Warner Bros. International Television Distribution 263 1
JTI - Japan Tobacco International 25 1
Warner 416 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 325 3
Президент Российской Федерации 3116 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2124 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1276 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
МЦД - Московские центральные диаметры 24 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13877 3
Kubernetes 388 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6370 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 678 1
ITaaS - IT as a Service - ИТ как услуга 13 1
Cloud Native 29 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 733 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3201 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3594 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 647 1
Website - Вебсайт 3295 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31412 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6360 1
Big Data - Большие данные 2121 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1244 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 163 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5721 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1935 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1259 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1336 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 453 1
PoE - Power over Ethernet 342 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 826 1
Microsoft Windows 10 11234 2
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 520 2
Linux OS 7471 2
Oracle NetDynamics 6 1
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 1
Dell EMC Atmos Cloud 2 1
Buffalo TeraStation 7 1
Dell EMC VNX 42 1
Dell EMC Data Domain 26 1
Dell EMC VMAX All Flash 15 1
Merlion MerliOnCloud 31 1
Red Hat OpenShift 92 1
Dell Technologies Cloud OneFS 9 1
Microsoft Windows NT 737 1
LiveInternet - блог-платформа 178 1
Microsoft News 7 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 732 1
Microsoft Hololens 65 1
Microsoft COSINE - Core OS and Intelligent Edge 1 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1358 1
Microsoft Office 365 816 1
Microsoft Teams 283 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 11 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 398 1
Microsoft Surface - Планшет 355 1
Apple iOS 6304 1
Google Android 11695 1
Орехов Вячеслав 47 2
Светушкова Наталья 16 2
Парменова Наталия 63 2
Постолатий Виталий 22 2
Юрьев Илья 45 1
Носик Антон 100 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Латыпов Роман 8 1
Шалаев Антон 14 1
Young Bob - Янг Боб 6 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Распопов Олег 14 1
Глотов Дмитрий 14 1
Герчук Михаил 87 1
Клименко Герман 46 1
Ушацкий Андрей 102 1
Ибрагимов Руслан 34 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 1
Поповский Александр 90 1
Шоржин Валерий 33 1
Клишин Виталий 16 1
Комаров Андрей 8 1
Дроздова Ксения 10 1
Токарев Павел 7 1
Алтухов Леонид 18 1
Савченко Вадим 18 1
Дронов Илья 18 1
Скобелев Юрий 9 1
Назаров Азат 7 1
Овчинников Вячеслав 6 1
Никонов Сергей 2 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 5 1
Semel Terry - Семел Терри 39 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 1
Филатов Андрей 105 1
Гонтарев Павел 70 1
Богачев Игорь 173 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 102057 11
Германия - Федеративная Республика 8287 5
Россия - СФО - Новосибирск 3164 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12288 4
Дания - Королевство 895 4
Европа Восточная 2892 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31979 3
Европа Северная - Скандинавия 461 3
Ирландия - Республика 815 2
Украина 5883 2
Индия - Республика 4178 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1658 2
Австрия - Австрийская Республика 991 2
Малайзия 743 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44495 2
Норвегия - Королевство 1062 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 2
Сингапур - Республика 1556 2
Беларусь - Белоруссия 3366 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12533 1
Африка - Африканский регион 2774 1
Великобритания - Лондон 1990 1
Монголия 256 1
Америка Латинская 1394 1
Европа 9963 1
Россия - ПФО - Самарская область 871 1
Ближний Восток 2529 1
Америка Северная 2634 1
Европа Западная 1324 1
Австрия - Вена 221 1
Того - Тоголезская Республика 10708 1
Швеция - Королевство 1918 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2030 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 14 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1262 1
Казахстан - Республика 4380 1
Армения - Республика 1066 1
Франция - Французская Республика 5413 1
Япония - Токио 902 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 820 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1574 3
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 88 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2815 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 708 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2005 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1207 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 198 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 139 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 38 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 811 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 22 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 396 1
Банковский сектор экономики 2178 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5468 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5761 1
ZDnet 576 1
Ramber - Чемпионат.com - Championat.com 21 1
Fortune Global 100 138 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 49 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 101 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 168 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
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