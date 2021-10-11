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CNews Analytics


11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 4
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 2
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
27.07.2021 «Роснано» закупит на десятки миллионов ПО российского разработчика под санкциями США 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 2
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 2
24.06.2021 Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP 2
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 4
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
02.06.2021 CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России 1
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 3
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 9
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных 2
17.05.2021 Какие решения должны быть в цифровом офисе 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 4
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 6
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
14.04.2021 Расходы ритейла на ИТ в пандемию выросли больше чем на 40% 2
07.04.2021 CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
25.03.2021 CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 3
17.03.2021 CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования 1
17.03.2021 Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1

Публикаций - 1988, упоминаний - 3045

CNews Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 244
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 188
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 169
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 168
Крок 1219 165
Microsoft Corporation 11017 145
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 144
Softline - Софтлайн 1473 130
Ланит ГК 1155 122
IBM 3527 113
Oracle Corporation 3331 94
3727 90
SAP SE 3207 90
iTeco - Ай-Теко 715 80
NVision Group - Энвижн Груп 545 72
Yandex - Яндекс 4099 70
Астерос - Asteros 531 68
Google LLC 7128 67
Инфосистемы Джет 675 65
Apple Inc - Эппл Рус 7680 58
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 52
VK - Mail.ru Group 2482 50
Ростех - Ростехнологии 2230 49
ITG - INLINE Technologies Group 126 47
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 45
VMware 1829 45
Корус Консалтинг ГК 804 44
HP Inc. 2898 44
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 43
Dell EMC 2387 43
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 43
Amazon Inc - Amazon.com 1467 40
Cisco Systems 2037 40
Facebook 3765 39
АйТи 749 39
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 38
ФОРС - Центр разработки 179 36
Intel Corporation 4152 36
Ситроникс - Sitronics 557 35
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 133
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 58
РЖД - Российские железные дороги 1081 48
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 44
Альфа-Банк 1123 36
Почта России ПАО 1570 35
Газпром ПАО 518 35
Аэрофлот 492 34
ВТБ24 583 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 29
Газпромбанк - ГПБ 692 28
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 25
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 25
ПСБ - Промсвязьбанк 613 19
ВТБ Банк Москвы 371 17
Связной ГК 877 17
РВК - Российская венчурная компания 476 17
Роснефть НК 367 17
Visa International 1344 16
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 16
X5 Group 599 16
HeadHunter Group - HH Group 336 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 15
X5 Group - Пятерочка 559 15
РТС - Фондовая биржа 164 14
Уралсиб Банк 389 14
Евросеть 883 14
УЭК - Универсальная электронная карта 512 14
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 14
Газпром нефть 380 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 13
Росгосстрах 182 13
Citibank - Ситибанк 170 12
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 12
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 11
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 11
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 11
Открытие ФК 538 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 213
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 100
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 77
Федеральное казначейство России 766 56
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 55
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 54
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 50
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 46
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 46
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 45
Президент Российской Федерации 1439 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 41
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 41
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 40
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 39
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 36
Правительство РФ 2200 32
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 30
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 29
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 24
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 23
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 21
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 21
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 18
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 15
Верховный суд Российской Федерации 174 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Счётная палата РФ 460 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 15
Руссофт - Russoft 250 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 11
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
ЛДПР 68 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 424
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 144
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 138
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 121
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 96
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 77
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 69
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 65
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 62
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 60
ИТ-аутсорсинг 670 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 56
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 56
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 55
Big Data - Большие данные 1136 51
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 48
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 46
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 44
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 42
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 40
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 39
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 39
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 37
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 31
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 30
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 29
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 27
3G - Стандарт мобильной связи 3709 27
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 26
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 25
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 22
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 22
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 21
Безопасный город 347 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 20
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 20
Google Android 10750 68
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 43
Microsoft Windows 10 6612 40
Apple iOS 5741 40
Linux OS 4243 39
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 37
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 31
Apple iPad 3263 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 29
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 29
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 25
Microsoft Azure 1171 24
Microsoft Office 1921 22
Microsoft Skype 1462 22
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 21
AWS - Amazon Web Services 568 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 18
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 16
Microsoft Office 365 769 14
Microsoft SQL Server 789 14
Java - Язык программирования 1167 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 11
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 11
Apple - App Store 2198 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 11
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 10
Microsoft Exchange 678 10
Microsoft Windows 7 1662 10
Microsoft Windows 8 1228 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 9
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 9
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 9
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 9
МТС Cloud - CloudMTS 125 9
Symbian OS 764 9
Айвазов Армен 449 77
Четвернин Алексей 651 68
Серова Елена 299 64
Путин Владимир 1820 55
Медведев Дмитрий 1433 50
Морошкин Александр 106 42
Попова Мария 77 41
Никифоров Николай 1126 31
Рудычева Наталья 81 24
Корнеев Сергей 75 19
Фомичев Андрей 52 18
Макаров Станислав 111 18
Демидов Михаил 119 17
Нуралиев Борис 204 16
Щеголев Игорь 676 16
Козырев Алексей 270 14
Аншина Марина 67 14
Казак Максим 95 14
Карпинский Алексей 37 14
Бобровников Борис 86 13
Крысина Ольга 109 13
Самойлов Юрий 55 12
Назипов Дмитрий 66 12
Березин Максим 60 12
Евраев Михаил 222 12
Свердлов Денис 163 12
Оганесян Артак 30 12
Иванов Олег 124 11
Чурсин Игорь 20 11
Рейман Леонид 408 11
Шевченко Владимир 135 11
Коптелов Андрей 74 11
Попов Алексей 310 10
Симаков Олег 106 10
Ермолаев Артем 340 10
Албычев Александр 74 10
Заржецкий Александр 30 9
Кусков Денис 150 9
Орловский Виктор 229 9
Федечкин Эдуард 32 9
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1266
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 407
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 240
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 215
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 214
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 126
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 102
Европа 3730 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 72
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 56
Украина 3347 56
Германия - Федеративная Республика 3614 55
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 54
Казахстан - Республика 2621 49
Япония 2760 39
Россия - ПФО - Казань 1510 39
Россия - СФО - Новосибирск 1956 38
Беларусь - Белоруссия 2081 38
Индия - Республика 2161 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 33
Россия - Новосибирская область 811 33
Восточная Европа 1669 33
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 32
Россия - Республика Крым 625 31
Франция - Французская Республика 2112 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 25
Россия - Сочи 910 24
Россия - ПФО - Самара 1287 24
Азия - Азиатский регион 1512 24
Россия - Краснодарский край 913 24
Европа Западная 610 23
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 23
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 22
Россия - Тюменская область 582 22
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 22
Африка 1482 21
Россия - Севастополь 420 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 223
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 155
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 144
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 138
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 128
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 128
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 89
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 56
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 39
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 28
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 25
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 22
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 16
Информационное общество - Государственная программа 282 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 15
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 15
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 15
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 14
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 12
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 12
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 11
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 10
Коррупция 22 10
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 8
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 8
Образование в России 328 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 75
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 20
TAdviser - Центр выбора технологий 214 13
CNews TV 461 11
Коммерсантъ - Издательский дом 480 11
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 8
Thomson Reuters - Рейтер 1711 7
Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
Ведомости 259 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
The Wall Street Journal 709 3
N+1 - Издание 93 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 3
Российская газета 91 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Forbes - Форбс 441 2
WikiLeaks 106 2
Bloomberg 785 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 2
Wikipedia - Википедия 274 2
Android Authority 33 1
All Things Digital 156 1
National Geographic 34 1
Госрасходы - портал 6 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
Variety 9 1
Юность - радиостанция 14 1
ComputerWorld 92 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Россия К - телеканал 9 1
Axios 6 1
ComputerBase 5 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Gartner 2188 145
IDC - International Data Corporation 2709 122
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 88
Forrester Research 385 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 20
CNews Fast рейтинг 29 17
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 15
CNews SaaS рейтинг 15 13
CNews Tenders 11 10
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 8
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 8
CNews IaaS рейтинг 8 8
CNews Mobile - рейтинг 10 8
TelecomDaily ИАА 112 7
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 6
Juniper Research 278 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 5
CNews Рынок ИТ-услуг 13 5
Markets&Markets Research 78 5
CNews Мишень 7 5
Synergy Research Group 13 4
CNews Мишень ОФД 4 4
451 Research Group 44 4
AC&M Consulting 55 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
Strategy Analytics 173 3
IDC Russia - IDC Россия 115 3
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 3
Mordor Intelligence 8 3
RAEX - Эксперт РА 49 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 3
The Economist Intelligence Unit 30 2
Technavio 23 2
Grand View Research 11 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 2
Vanson Bourne 34 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 9
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 7
Сириус - Образовательный центр 85 6
РАН - Российская академия наук 316 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 2
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 2
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
ФМБА России ФГУП - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
Avaya Online University 3 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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