Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CNews Analytics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1988, упоминаний - 3045
CNews Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Айвазов Армен 449 77
|Четвернин Алексей 651 68
|Серова Елена 299 64
|Путин Владимир 1820 55
|Медведев Дмитрий 1433 50
|Морошкин Александр 106 42
|Попова Мария 77 41
|Никифоров Николай 1126 31
|Рудычева Наталья 81 24
|Корнеев Сергей 75 19
|Фомичев Андрей 52 18
|Макаров Станислав 111 18
|Демидов Михаил 119 17
|Нуралиев Борис 204 16
|Щеголев Игорь 676 16
|Козырев Алексей 270 14
|Аншина Марина 67 14
|Казак Максим 95 14
|Карпинский Алексей 37 14
|Бобровников Борис 86 13
|Крысина Ольга 109 13
|Самойлов Юрий 55 12
|Назипов Дмитрий 66 12
|Березин Максим 60 12
|Евраев Михаил 222 12
|Свердлов Денис 163 12
|Оганесян Артак 30 12
|Иванов Олег 124 11
|Чурсин Игорь 20 11
|Рейман Леонид 408 11
|Шевченко Владимир 135 11
|Коптелов Андрей 74 11
|Попов Алексей 310 10
|Симаков Олег 106 10
|Ермолаев Артем 340 10
|Албычев Александр 74 10
|Заржецкий Александр 30 9
|Кусков Денис 150 9
|Орловский Виктор 229 9
|Федечкин Эдуард 32 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757099, в очереди разбора - 660789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru