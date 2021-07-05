Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CFO
Chief Financial Officer
Финансовый директор
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Публикаций - 48, упоминаний - 54
CFO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ZDnet 385 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768577, в очереди разбора - 672261.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768577, в очереди разбора - 672261.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru