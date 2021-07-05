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CFO
Chief Financial Officer
Финансовый директор


05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 1
22.06.2021 «Автобан», РосДорНИИ и «Дороги и мосты» разработают цифровую платформу для всех участников дорожно-строительного рынка 1
01.04.2021 Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований 2
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 1
30.11.2020 Русскоязычный хакер продает сотни логинов и паролей топ-менеджеров со всего мира 1
19.11.2020 Группа Qiwi представила нового финансового директора 2
06.02.2020 В Microsoft начинаются масштабные перестановки с закрытием подразделений 1
04.12.2019 HPE представила платформу управления нового поколения 1
23.04.2019 В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор 1
12.04.2019 Сергей Дунаев, Северсталь: CIO – умирающая профессия 1
09.11.2018 Шесть качеств, которыми должен обладать профессиональный CDO 1
06.11.2018 «Эр-телеком холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1
26.06.2018 IBS объявила о назначении Сергея Резонтова на должность главного финансового директора 1
28.02.2018 Oracle расширяет возможности управления финансами благодаря приложениям с ИИ 1
20.10.2017 SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA 1
21.07.2017 Выручка SAP в EMEA выросла во II кв. на 9% за счет продаж облачных решений и ПО 1
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 1
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 1
10.04.2017 Россия: финансовые директора считают облака важнейшим инструментом оптимизации 1
16.02.2017 Oracle представила прогнозы для финансовых руководителей на 2017 год 2
09.09.2016 Новым главным финансовым директором TeamViewer стал топ-менеджер Vodafone 1
27.10.2015 Опрос Gemalto: 95% ИТ-подразделений признают наличие проблем с безопасностью, препятствующих повышению мобильности пользователей в своих организациях 1
26.02.2014 Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку 1
26.08.2013 Нилеш Лакхани вошел в состав совета директоров Qiwi в качестве независимого директора 3
08.07.2013 В Qiwi — новый главный финансовый директор 1
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews 1
30.05.2013 Совет директоров АФК «Система» утвердил назначения новых членов правления корпорации 1
07.05.2013 В Москве пройдет Третий форум финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2013 1
25.04.2013 Термин дня: CxO 1
19.04.2013 Microsoft объявила об отставке финансового директора 1
12.03.2013 Финансовые директора не понимают CIO 2
10.01.2013 Майкл Бранка назначен главным финансовым директором SafeNet 1
18.09.2012 Компанию AMD покинет главный финансовый директор 1
14.06.2012 Германия зовет российские ИТ-компании к себе 1
05.06.2012 Конференция CNews «ИКТ-бизнес в Германии: возможности для российских компаний» 1
24.05.2012 Россия: Мультитач-дисплей, проецирующий изображение на воздух, получил $1 млн инвестиций. ВИДЕО 1
27.04.2012 Nokia утратила первенство на рынке мобильников впервые за 14 лет 1
20.12.2011 Новые решения HP помогают бизнесу развертывать частные, публичные и гибридные «облака» 1
19.04.2011 В SAP назначен новый финансовый директор в Великобритании и Ирландии 1
18.01.2011 В Amadeus – новый президент и CEO 1

Публикаций - 48, упоминаний - 54

CFO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 6
Microsoft Corporation 11168 6
IBM 3557 2
Ситроникс - Sitronics 566 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Samsung Electronics 5730 1
SAP UKI 3 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Microsoft Experiences and Devices 10 1
Microsoft Windows and Devices 2 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 1
Microsoft Windows Experience 3 1
Microsoft Cloud and AI Platform 3 1
Hitachi Consulting 5 1
Microsoft EPIC - Microsoft Essential Products Inclusive Community 1 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
АФК Система ПАО 998 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Luxoft - Люксофт 233 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Hitachi Vantara 100 1
Oracle Corporation 3363 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Twitter 2204 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 1
Автобан ДСК 1 1
WikiMart - Викимарт 40 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Alfa Capital Partner 1 1
Uber 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
EPIC Telecom Invest 72 1
Russ Outdoor 7 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Связной ГК 884 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Евросеть 892 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Северсталь ПАО 204 1
Яндекс.Еда 93 1
Яндекс.Такси 271 1
Qiwi 783 1
LinkedIn 521 1
Credit Suisse 68 1
Uber Technologies 258 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 3
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
HPE GreenLake Central 5 1
Spring.me - Formspring - Социальная сеть 5 1
Oracle Adaptive Intelligent Applications 3 1
Oracle Adaptive Intelligent Applications for ERP 1 1
Oracle CX Cloud Suite 8 1
Oracle Data Cloud 10 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Java - Язык программирования 1180 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
SAP SuccessFactors 110 1
Microsoft News 7 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 1
Яндекс.Шеф 11 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Hololens 63 1
HPE GreenLake 41 1
Microsoft COSINE - Core OS and Intelligent Edge 1 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Apache Hadoop 339 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Surface Duo - Планшет 10 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Пьявкин Александр 12 2
Сендеров Евгений 1 1
Корж Павел 1 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Koenigsbauer Kirk - Кенигсбауэр Кирк 1 1
Megiddo Eran - Мегиддо Эран 2 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 2 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 4 1
Teper Jeff - Тепер Джефф 2 1
Lewis Stephen - Льюис Стивен 1 1
Macdonald Brian - Макдональд Брайан 2 1
Сиротинин Леонид 2 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 18 1
Iervolino Christopher - Иерволино Кристофер 1 1
Резонтов Сергей 2 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Щукин Владимир 6 1
Скачков Юрий 50 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Фёрнис Стив 5 1
Panay Panos - Панай Панос 14 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Баланова Светлана 29 1
Худавердян Тигран 66 1
Ким Борис 65 1
Дунаев Сергей 28 1
Кузяев Андрей 59 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Германия - Федеративная Республика 3674 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Европа 3788 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Восточная Европа 1691 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Япония 2811 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Мюнхен 168 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Тверь 328 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Вологодская область - Череповец 116 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ZDnet 385 2
Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
Gartner 2197 1
Gartner Impacts of Artificial Intelligence on Financial Management Applications 1 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
HPE Discover More 1 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768577, в очереди разбора - 672261.
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