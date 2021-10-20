Как меняется отношение к импортозамещению 3

Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1

Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1

IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 2

В Москве открывается третий фирменный магазин бытовой техники Bosch 1

Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 2

Топовые процессоры Intel оказались медленнее чипов AMD 1

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 3

Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 5

В IXcellerate назначен генеральный директор 2

Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 2

Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1