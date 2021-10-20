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20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 5
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
19.10.2021 В «Тинькофф» назначен директор по электронной коммерции 1
15.10.2021 В начале учебного года сфера образования серьезно пострадала от DDoS-атак 1
14.10.2021 Глава «Анлимитед Продакшн» рассказал о корпоративной платформе коммуникаций и мобильности eXpress 1
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
11.10.2021 Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости 1
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы 1
30.09.2021 Запущен оператор связи, который подключает напрямую к спутнику любые мобильники 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
16.09.2021 Американский стартап с российскими корнями Collectly привлек $3 млн 2
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 2
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак 1
05.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен» 1
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» 1
28.07.2021 Топ-менеджер eBay сел в тюрьму за изощренную травлю критиков компании. Судья: это было «безумие» 1
28.07.2021 Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26% 1
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1
23.07.2021 Знаменитый топ-менеджер призвал остановить рост зарплат в ИТ 1
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
21.07.2021 В Москве открывается третий фирменный магазин бытовой техники Bosch 1
21.07.2021 Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 2
13.07.2021 Топовые процессоры Intel оказались медленнее чипов AMD 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 3
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 5
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 2
06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор 2
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 2
29.06.2021 Разработчик решений защиты от DDoS-атак StormWall выходит на рынок США 1
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
22.06.2021 Российский стартап «Умный Мишка» выходит на рынок США 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона 2

Публикаций - 1009, упоминаний - 1235

CEO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 122
Google LLC 7128 46
Apple Inc - Эппл Рус 7680 36
Samsung Electronics 5633 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 32
VK - Mail.ru Group 2482 31
IBM 3527 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 27
SAP SE 3207 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 18
Veeam Software 250 17
Naumen - Наумен 341 17
Yandex - Яндекс 4099 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 14
Dynatrace 46 14
Amazon Inc - Amazon.com 1467 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Nvidia Corp 2011 11
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 11
Facebook 3765 10
HP Inc. 2898 10
Cisco Systems 2037 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Twitter 2204 9
GitHub 412 8
Huawei 2726 7
Lenovo Group 1636 7
Rambler Group - Рамблер ГК 484 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Red Hat 664 7
Крок 1219 7
АйТи 749 6
Intel Corporation 4152 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 6
Alphabet 74 6
HP - Hewlett-Packard 881 5
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 5
Ланит ГК 1155 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
Альфа-Банк 1123 23
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 15
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Uber Technologies 258 9
X5 Group - Пятерочка 559 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
X5 Group 599 8
Uber 257 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
LinkedIn 520 6
Tesla Motors 241 6
PepsiCo - Пепсико 94 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 6
eBay Inc 528 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Qiwi 783 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
Русагро Группа Компаний 139 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
Открытие ФК 538 5
Интер РАО ПАО 158 5
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 5
OKS Group 31 5
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 5
Пробизнесбанк АКБ 109 5
Уралсиб Банк 389 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Связной ГК 877 4
Lamoda 83 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Visa International 1344 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Газпром нефть 380 4
ВкусВилл 48 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 4 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 4 1
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство РФ 2200 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Президент США 105 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 10 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Церковь Вечности 11 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
OIN - Open Invention Network 17 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 29
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 17
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
Big Data - Большие данные 1136 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
Kubernetes 307 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 5
OpenStack 347 4
Smartphone - Смартфон 773 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 4
DevOps - Development и Operations 296 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
Google Android 10750 72
Apple iOS 5741 38
Microsoft Windows 10 6612 21
Microsoft Azure 1171 19
Java - Язык программирования 1167 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 15
Linux OS 4243 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 14
Microsoft Office 365 769 12
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Nvidia GeForce GTX 2054 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 12
JavaScript - Язык программирования 626 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Apple iPad 3263 8
Apple macOS 922 8
WhatsApp Messenger 654 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Microsoft Windows 8 1228 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 6
Apple Mac 1454 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 6
Apple - App Store 2198 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 5
Microsoft Office 1921 5
Symbian OS 764 5
Apple iPhone 7 246 4
Microsoft Windows 850 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 4
Google YouTube - Видеохостинг 1706 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Microsoft Store 229 4
SAP SuccessFactors 110 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 4
SQL - Язык программирования 432 4
Dropbox - Файловый хостинг 390 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 26
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 24
Антонов Александр 73 16
Кириченко Игорь 41 16
Клявин Владимир 26 14
Поляков Сергей 60 14
Чаркин Евгений 182 14
Абакумов Евгений 103 14
Савцов Игорь 27 14
Хомков Игорь 40 14
Путятинский Сергей 53 14
Валчев Стоян 44 14
Педоренко Андрей 41 14
Огуряев Дмитрий 53 11
Агафонова Наталия 35 11
Васильев Григорий 35 11
Шершнев Георгий 13 11
Чесаков Георгий 16 11
Теленков Андрей 21 11
Прохоров Фёдор 78 11
Хантимиров Рамиль 12 10
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 8
Айларов Алексей 10 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 6
Протопопов Андрей 13 6
Добкин Аркадий 54 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 5
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 5
Whitman Meg - Уитман Мэг 89 5
Карпов Иван 41 4
Баланова Светлана 29 4
Шевченко Владимир 135 4
Клепиков Алексей 77 4
Изосимов Александр 90 4
Сарнацкий Владислав 16 4
Сирота Юрий 38 4
Мищенко Евгений 14 4
Гордиенко Ростислав 17 4
Егоров Владимир 52 4
Казарин Станислав 100 4
Россия - Российская федерация - РФ 57180 312
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 193
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 79
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 73
Европа 3730 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 55
Украина 3347 44
Германия - Федеративная Республика 3614 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 39
Казахстан - Республика 2621 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 35
Восточная Европа 1669 29
Индия - Республика 2161 28
Япония 2760 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 28
Беларусь - Белоруссия 2081 27
Франция - Французская Республика 2112 19
Грузия 690 16
США - Кремниевая долина 398 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
Европа Западная 610 9
США - Сан-Франциско 689 9
Бразилия - Федеративная Республика 1121 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 8
Латинская Америка 721 8
Ближний Восток 1468 7
Израиль 716 7
США - Калифорния 969 7
США - Нью-Йорк 1087 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Россия - ПФО - Самара 1287 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 5
США - Редмонд 105 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 5
Европа Северная - Скандинавия 273 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 38
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 21
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 13
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Страхование - Страховое дело 43 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
Fashion industry - Индустрия моды 12 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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