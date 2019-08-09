Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CA Technologies
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 138
CA Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Президент США 105 1
|Forbes - Форбс 442 1
|The Wall Street Journal 710 1
|Bloomberg 785 1
|FT - Financial Times 247 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|CNews AWARDS 292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru