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CA Technologies


09.08.2019 Broadcom задешево купила Symantec 1
08.08.2019 Symantec продается по частям 1
03.07.2019 Symantec продается 1
10.06.2019 Salesforce покупает крупнейшую BI-платформу с переплатой в $5 миллиардов 1
12.11.2018 «Системный софт» начал российские продажи нового ПО от SolarWinds 1
20.03.2018 Microsoft, SAP, HPE пообещали сильно не наказывать нарушителей лицензий 1
25.09.2017 «СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва» 1
03.02.2016 В Riverbed — новые назначения в руководстве 1
14.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 1
06.10.2015 РЖД, «Ростелеком», Qiwi, Dynatrace выступят на Perform Day Moscow 2015 1
30.09.2015 CNews приглашает на конференцию Perform Day Moscow 2015 1
14.08.2015 Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса 1
31.07.2015 KMGi Group открыла российское представительство в Краснодаре 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1
24.12.2014 Внедрение DCIM – первый шаг к контролю ИТ-инфраструктуры 1
23.12.2014 ITSM в России внедряют в основном провайдеры ИТ-услуг 1
22.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
18.09.2014 25 сентября в Москве пройдет конференция Softline «IT-галактика» 1
10.07.2014 Fujitsu вложит около $2 млрд в инновации для бизнеса, соцсетей и средства предоставления услуг 1
03.06.2014 CA Technologies выпускает бесплатный инструмент для миграции с Windows XP 2
01.04.2014 Gartner: На мировом рынке ПО перестановки, поставщики-гиганты меняются местами 2
12.02.2014 Всероссийское роад-шоу Softline IT Reality стартует через пять дней 1
11.11.2013 «Техносерв» выступит партнером секции «Розница» на CNews Forum 2013 1
10.10.2013 Как APM-решения способны предупредить бизнес-катастрофу 1
21.08.2013 Gartner: «Индустрия кибербезопасности - это обман и финансовая пирамида» 1
10.12.2012 В SafeNet — новый президент и главный исполнительный директор 1
24.10.2012 Citrix ускоряет «Путь в облака» 1
12.07.2012 Объем российского рынка ПО управления системами и сетями в 2011 г. вырос более чем на 25% 1
14.03.2012 Российская DLP-система работает: доказано на практике 1
25.01.2012 Гиганты ИТ-рынка обсуждают стандарты интероперабельности «облаков» 1
02.12.2011 В Android Market найдены десятки приложений, ворующих деньги 1
30.08.2011 «Техносерв» построил централизованную систему мониторинга мультисервисной сети «Акадо Телеком» 1
19.08.2011 «АМТ-груп» внедрила систему мониторинга сетевой инфраструктуры в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» 1
08.08.2011 Российские компании не попали в Топ-100 мировых инноваторов 1
03.08.2011 Новый троян тайно записывает разговоры на Android-смартфонах 1
07.07.2011 «Техносерв» и «Ситроникс Башкортостан» создали систему поддержки пользователей корпоративных ИТ-услуг для АНК «Башнефть» 3
08.06.2011 Мировой рынок ПО для защиты данных увеличил темпы роста 1
13.04.2011 CA Technologies осуществила очередное «облачное» поглощение 5
04.04.2011 Представитель Huawei вошёл в состав совета директоров DMTF 1
11.03.2011 В России создано отделение международного альянса по облачной безопасности 1

Публикаций - 60, упоминаний - 138

CA Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 16
IBM 3554 9
SAP SE 3218 5
Google LLC 7168 5
Broadcom Inc 197 4
NortonLifeLock (Symantec) 784 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Qualcomm Technologies 1003 3
Samsung Electronics 5714 3
Red Hat 668 2
Cisco Systems 2054 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
HP - Hewlett-Packard 898 2
Avago Technologies 20 2
Agilent Technologies 17 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 2
Intel Corporation 4198 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
FrontRange Solutions 4 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Salesforce.com 273 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Riverbed Technology 103 1
SolarWinds 30 1
Looker 5 1
Tableau Software 42 1
Qualtrics 20 1
Verizon 372 1
SUSE 168 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
Schneider Electric 409 1
Nokia Corporation 2450 1
Facebook 3767 1
Dell EMC 2418 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
TPG - инвестиционная компания 10 2
LinkedIn 521 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Merrill Lynch 33 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Morrison & Foerster 1 1
Unilever Lipton 3 1
Президент США 105 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 32 1
OpenStack 347 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Microsoft Windows 10 6670 3
Google Android 10751 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
Linux OS 4272 1
Salesforce Einstein 2 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 3 1
Symantec NetBackup 49 1
SQL - Язык программирования 434 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iOS 5742 1
OpenText Documentum 191 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft SQL Server 798 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Clark Greg - Кларк Грег 8 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Четвернин Алексей 651 3
Nicholas Henry - Николас Генри 4 2
Samueli Henry - Самуэли Генри 6 2
Tan Hock - Тан Хок 6 2
Дмитриев Александр 21 1
Selipsky Adam - Селипски Адам 1 1
Cunningham Michael - Каннингем Майкл 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Степанов Антон 56 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
Европа 3781 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Казахстан - Республика 2646 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Япония 2808 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 2
Индия - Республика 2181 2
Европа Западная 618 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
США - Сиэттл 8 1
Украина 3389 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
США - Вашингтон 334 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
Forbes - Форбс 442 1
The Wall Street Journal 710 1
Bloomberg 785 1
FT - Financial Times 247 1
Wikipedia - Википедия 278 1
CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2728 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews AWARDS 292 1
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