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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198099
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CAS UCAS University of the Chinese Academy of Sciences Университет Китайской академии наук

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов 1
24.11.2010 Первые в мире пекари появились в Китае 2500 лет назад 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

CAS UCAS и организации, системы, технологии, персоны:

Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19053 1
Европа 24933 1
Египет - Арабская Республика 1092 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1543 1
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 40 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 463 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 435 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 241 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459518, в очереди разбора - 728716.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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