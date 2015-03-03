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Broadcom Inc Avago Technologies Avago Technologies LSI Corporation LSI Logic

Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic


03.03.2015 Fujitsu и Panasonic создали совместную компанию Socionext для разработки системных LSI

Компания Fujitsu Limited, корпорация Panasonic и Банк развития Японии (DBJ) объявили об окончательном объединении LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited при финансовой поддержке DBJ. Новое совместное предприятие, названное Socionext Inc., вскоре приступит к своей работе. Об этом CNews

17.12.2013 Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд

Компания Avago Technologies со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, объявила о приобретении LSI Corporation за $6,6 млрд. В результате будет создано полупроводниковое предприятие с годо
03.06.2013 LSI начала поставки Syncro CS — экономичного СХД-решения для СМБ

Компания LSI сообщила о начале поставок решения Syncro CS в канал продаж и изготовителям комплексного оборудования (OEM). В целом Syncro CS представляет собой экономичное и простое во внедрении СХД-реше
08.02.2013 Fujitsu и Panasonic создадут новую компанию на базе подразделений системных LSI решений

Компания Fujitsu Limited и корпорация Panasonic подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие на основе LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited. Новая компания сосредоточится на проектировании и разработке системных LSI, но при этом не будет иметь собственных производст
29.08.2012 LSI начала продажи карт ускорения приложений Nytro MegaRAID

Корпорация LSI сообщила о поступлении в продажу карт PCIe flash LSI Nytro MegaRAID, обеспечивающих прозрачное и экономически выгодное ускорение приложений для накопителей с прямым подключением (DAS
29.03.2011 True System анонсировала решение для СХД на базе продуктов LSI

Компания True System, производитель серверного оборудования под торговой маркой Gladius, в рамках технических семинаров по продуктам компании LSI — провайдера микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — представила решение для систем хранения данных на базе продуктов

11.03.2011 NetApp покупает бизнес систем хранения данных LSI

Корпорация LSI — провайдер микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — объявила о подписании окончательного соглашения о продаже своего биз
09.03.2011 Твердотельная СХД-карта LSI WarpDrive SLP-300 теперь поставляется в серверных платформах Supermicro

Корпорация LSI сообщила о том, что карта ускорения приложений LSI WarpDrive SLP-300, основанная на СХД PCI Express (PCIe), теперь доступна с некоторыми серверными решениями компании Supermicro. «На
27.12.2010 Toshiba избавляется от микросхем

Корпорация Toshiba объявила о реструктуризации бизнеса по производству полупроводниковых решений System LSI Division с 1 января 2011 г. System LSI Division является частью Toshiba Semiconductor Company, дочерней компании Toshiba, занимающейся выпуском полупроводниковых компонентов и делающ
08.07.2010 DSCon предлагает дисковые системы хранения данных LSI CTS2600 для СМБ

Компания DSCon, официальный дистрибьютор систем хранения данных корпорации LSI, объявила о начале поставок систем хранения данных LSI CTS2600, которые предназначены для малого и среднего бизнеса. В семейство LSI CTS2600 включены дисковые системы хранения
19.05.2010 В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России

Корпорация LSI назначила Александра Зейникова на должность регионального менеджера по продажам в России. Он будет находиться в Москве и заниматься управлением и развитием регионального бизнеса компании

18.10.2007 LSI наделила системы Engenio интерфейсом iSCSI

Компания LSI Corporation объявила о расширенных возможностях внешних систем хранения Engenio - теперь

07.09.2007 LSI займется безопасностью сетевых решений: поглощение Tarari

зопасности и ускорения работы XML, веб-сервисов и цифрового медиа, сообщила о поглощении со стороны LSI Corporation. Сумма покупки компании из Сан-Диего со штатом 45 сотрудников составит $85 мл
01.02.2007 LSI вывела на рынок новые системы хранения корпоративного уровня

-инфраструктур (напрямую подключаемые системы хранения). Новая продукция предлагается ОЕМ-партнерам LSI на базе одного или сдвоенного контроллера. Модель Engenio 1932 включает технологию сетево
04.12.2006 LSI Logic достигла соглашения о слиянии с Agere Systems

Американский производитель электроники и компьютерных комплектующих LSI Logic сообщил о достижении окончательной договоренности о слиянии с производителем микрос
08.09.2006 LSI ищет разработчика в России

айти его будет довольно сложно, — комментирует для CNews Марко Дотарелли, управляющий директор LSI в регионе EMEA. — Пока у нас нет уверенности в том, что российские компании, специал
06.12.2005 Maxtor и LSI Logic займутся продвижением SAS

Maxtor Corporation и LSI Logic объединили свои усилия, чтобы быстрее вывести на рынок интерфейс Serial Attached SC
12.07.2002 VIA открыла подразделение по производству чипов для беспроводной связи в США

схем для ПК и других изделий, находится в Тайбэе. VIA Telecom сформировалась из принадлежащей ранее LSI Logic группы разработок CDMA, которая также находилась в Сан-Диего. В мае VIA вышла на ры
09.07.2002 Storus начал поставки RAID-контроллеров и HB-адаптеров LSI Logic

ле продаж Ultra160 SCSI RAID-контроллеров серии MegaRaid и HB-адаптеров (HBA) производства компании LSI Logic. RAID-контроллеры LSI Logic обладают защитой от ошибок при копировании данны
03.07.2002 LSI Logic покупает подразделение IBM

Известный производитель полупроводниковой подукции LSI Logic сообщил о своих планах покупки активов одного из подразделений IBM - Mylex. Таким о
14.06.2002 LSI Logic выпустила новый процессор для Ethernet-коммутаторов с набором ПО

Компания LSI Logic представила новую версию своего процессора для Ethernet-коммутаторов с пакетом ПО и
07.09.2001 LSI приобрела производство RAID у American Megatrends

Компания LSI Logic завершила процедуру приобретения производства дисковых массивов RAID (Redundant Arr
27.03.2001 LSI Logic приобретет C-Cube за $878 млн.

Калифорнийская компания LSI Logic, производящая микросхемы для систем хранения и передачи голоса, видео и данных, объ
22.01.2001 IBM лицензировала ядро DSP-процессора от LSI Logic

льник компания IBM объявит о том, что лицензировала ядро DSP-процессора от ее конкурента - компании LSI Logic. IBM планирует использовать ядро DSP в чипах производящихся на заказ для крупных оп
06.12.2000 LSI Logic предупредила о снижении прибыли в 4-м квартале

Изготовитель специализированных микросхем - компания LSI Logic - предупредила о том, что прогнозируемые показатели прибыли на четвертый квартал не
22.11.2000 Акции LSI Logic упали на 20% в связи с уходом в отставку двух директоров

Во вторник, после объявления об уходе в отставку двух директоров, акции компании LSI Logic, производящей чипы под заказ, упали на 20%. Исполнительный вице-президент Джон Дэн

04.11.2000 Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320

Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук
04.11.2000 Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320

Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук
25.10.2000 LSI Logic представил отчет за третий квартал

Вчера компания LSI Logic Corp., специализирующаяся на производстве чипов, представила результаты деятельност
23.10.2000 AMD и LSI разработают интегрированный набор флэш-памяти с процессорами немодулируемой передачи

Advanced Micro Devices и LSI Logic Corp. объявили сегодня об альянсе по разработке интерфейса между микросхемами флэш-
26.07.2000 Прибыль LSI Logic за второй квартал составила $98 млн. при обороте $644 млн.

Производитель микросхем - компания LSI Logic Corp. - сообщила о результатах второго квартала 2000 года. Оборот компании по сравн
27.06.2000 LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер для корпоративных систем хранения информации

Компания LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер, ориентированный на корпоративные системы хран
23.05.2000 LSI Logic приобретет производителя коммуникационных чипов DataPath за $420 млн.

Производитель полупроводников компания LSI Logic Corp. сообщила. что намерена приобрести компанию DataPath Systems Inc., специализир
18.05.2000 LSI Logic приобретет производителя сетевого оборудования IntraServer Technology

Производитель коммуникационных чипов компания LSI Logic Corp. сообщила о своём намерении приобрести IntraServer Technology Inc. за $70 млн.
15.10.1999 Компании Hitachi и LSI Logic образуют технологический альянс

Компании Hitachi и LSI Logic объявили о подписанном ими соглашении о широком сотрудничестве в технологической сф
13.10.1999 LSI будет использовать технологии Hitachi для производства своих продуктов system-on-a-chip

оворенность о создании технологического партнерства была достигнута сегодня. В дальнейшем Hitachi и LSI намереваются значительно расширить сотрудничество в области развития технологии LSI

24.06.1999 Samsung создает условия для роста объема продаж LSI-чипов в 2001 году до $2,5 млрд

Компания Samsung Electronics намерена уделить максимум внимания развитию нового сектора рынка по производству LSI (large-scale integration) чипов. По словам Daeje Chin, исполнительного вице-президента и генерального директор System LSI Division, подразделения Samsung Electronics, цель компании -
23.02.1999 LSI приобретает своего конкурента Seeq Technology

Компания LSI Logic Corp. объявила о приобретении ею своего конкурента - компании Seeq Technology Inc.


Публикаций - 122, упоминаний - 143

Broadcom Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 28
Samsung Electronics 9874 20
IBM - International Business Machines Corp 9206 15
Microsoft Corporation 23868 15
SAS Institute 899 12
Fujitsu 1909 12
Cisco Systems 4914 12
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Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
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AMD - Advanced Micro Devices 3852 9
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Seagate Technology 717 9
PMC-Sierra - Adaptec 116 8
Applied Materials 276 8
HP Compaq Computer Corp 1648 8
Dell EMC 4946 8
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 829 8
Hitachi - Хитачи 1423 7
HP - Hewlett-Packard 3508 7
Yahoo! 3556 7
Dell Technologies - Dell Computer 825 7
JDSU - JDS Uniphase 217 7
TI - Texas Instruments Incorporated 809 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1692 7
Samsung System LSI 22 6
Oracle Corporation 6389 6
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Eastman Kodak - Кодак 172 5
QLogic 71 5
Cypress Semiconductor 32 5
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AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 230 4
Qualcomm Technologies 1721 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 13
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 175 6
Expedia Group 134 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 4
Merrill Lynch 1 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 512 4
Ticketmaster 40 4
CMGI 130 4
eBay Inc 1571 4
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 3
Thomas Weisel Partners 38 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 315 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 3 2
Cowen - SG Cowen 43 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 105 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 196 2
Walt Disney Company 440 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 233 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 437 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 234 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 91 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 45 2
Prudential Financial 52 2
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 29 2
GroupM - Mindshare 20 1
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EPIC Telecom Invest 201 1
Carl Zeiss AG 126 1
Walmart - Wal-Mart Stores 103 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Nike 175 1
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 3 1
Silver Lake Partners 75 1
Blackstone Group 29 1
X5 Group 789 1
Открытие ФК - Банк Открытие 448 1
ГПБ - Газпромбанк 974 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
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Gen-Z Consortium 11 2
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USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 2 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 1581 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 7
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 269 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 5
ISDEX интернет-индекс 200 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 370 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 377 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 4
Internet Economy - Интернет-экономика 10 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 153 3
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1336 3
Йена - денежная единица Японии 495 3
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1061 2
Федеральный закон 248-ФЗ - О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации 220 2
Энергетика - Energy - Energetically 2431 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 2
Ирак - Война в Персидском заливе 60 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 1809 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 534 12
CNET Networks - CNET News 1604 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 470 6
Dow Jones - MarketWatch 269 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 3
Los Angeles Times 69 2
EE Times 158 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 601 2
Phys.org 958 1
Independent 115 1
Upside Today 59 1
X-Bit Labs 83 1
EWeek 179 1
AsiaBizTech 100 1
NE Asia Online 313 1
AP - Associated Press 1976 1
DigiTimes - Издание 1272 1
РИА Новости 781 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 1
Internet Stock Report 992 12
S&P 500 101 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 391 4
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 4
IDC - International Data Corporation 4775 3
Juniper Research 510 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 22 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
IDC Russia - IDC Россия 142 1
Gartner - Dataquest 338 1
ITResearch 116 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 33 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 134 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 47 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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