Broadcom Inc Avago Technologies Avago Technologies LSI Corporation LSI Logic

Fujitsu и Panasonic создали совместную компанию Socionext для разработки системных LSI Компания Fujitsu Limited, корпорация Panasonic и Банк развития Японии (DBJ) объявили об окончательном объединении LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited при финансовой поддержке DBJ. Новое совместное предприятие, названное Socionext Inc., вскоре приступит к своей работе. Об этом CNews

Поставщик Apple и Samsung поглотил разработчика SSD-накопителей за $6,6 млрд Компания Avago Technologies со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, объявила о приобретении LSI Corporation за $6,6 млрд. В результате будет создано полупроводниковое предприятие с годо

LSI начала поставки Syncro CS — экономичного СХД-решения для СМБ Компания LSI сообщила о начале поставок решения Syncro CS в канал продаж и изготовителям комплексного оборудования (OEM). В целом Syncro CS представляет собой экономичное и простое во внедрении СХД-реше

Fujitsu и Panasonic создадут новую компанию на базе подразделений системных LSI решений Компания Fujitsu Limited и корпорация Panasonic подписали меморандум о намерении создать совместное предприятие на основе LSI-подразделений Panasonic и Fujitsu Semiconductor Limited. Новая компания сосредоточится на проектировании и разработке системных LSI, но при этом не будет иметь собственных производст

LSI начала продажи карт ускорения приложений Nytro MegaRAID Корпорация LSI сообщила о поступлении в продажу карт PCIe flash LSI Nytro MegaRAID, обеспечивающих прозрачное и экономически выгодное ускорение приложений для накопителей с прямым подключением (DAS

True System анонсировала решение для СХД на базе продуктов LSI Компания True System, производитель серверного оборудования под торговой маркой Gladius, в рамках технических семинаров по продуктам компании LSI — провайдера микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — представила решение для систем хранения данных на базе продуктов

NetApp покупает бизнес систем хранения данных LSI Корпорация LSI — провайдер микросхем, системных и программных технологий и продукции, которая объединяет людей, ИТ и цифровой контент — объявила о подписании окончательного соглашения о продаже своего биз

Твердотельная СХД-карта LSI WarpDrive SLP-300 теперь поставляется в серверных платформах Supermicro Корпорация LSI сообщила о том, что карта ускорения приложений LSI WarpDrive SLP-300, основанная на СХД PCI Express (PCIe), теперь доступна с некоторыми серверными решениями компании Supermicro. «На

Toshiba избавляется от микросхем Корпорация Toshiba объявила о реструктуризации бизнеса по производству полупроводниковых решений System LSI Division с 1 января 2011 г. System LSI Division является частью Toshiba Semiconductor Company, дочерней компании Toshiba, занимающейся выпуском полупроводниковых компонентов и делающ

DSCon предлагает дисковые системы хранения данных LSI CTS2600 для СМБ Компания DSCon, официальный дистрибьютор систем хранения данных корпорации LSI, объявила о начале поставок систем хранения данных LSI CTS2600, которые предназначены для малого и среднего бизнеса. В семейство LSI CTS2600 включены дисковые системы хранения

В LSI назначен региональный менеджер по продажам в России Корпорация LSI назначила Александра Зейникова на должность регионального менеджера по продажам в России. Он будет находиться в Москве и заниматься управлением и развитием регионального бизнеса компании

LSI наделила системы Engenio интерфейсом iSCSI Компания LSI Corporation объявила о расширенных возможностях внешних систем хранения Engenio - теперь

LSI займется безопасностью сетевых решений: поглощение Tarari зопасности и ускорения работы XML, веб-сервисов и цифрового медиа, сообщила о поглощении со стороны LSI Corporation. Сумма покупки компании из Сан-Диего со штатом 45 сотрудников составит $85 мл

LSI вывела на рынок новые системы хранения корпоративного уровня -инфраструктур (напрямую подключаемые системы хранения). Новая продукция предлагается ОЕМ-партнерам LSI на базе одного или сдвоенного контроллера. Модель Engenio 1932 включает технологию сетево

LSI Logic достигла соглашения о слиянии с Agere Systems Американский производитель электроники и компьютерных комплектующих LSI Logic сообщил о достижении окончательной договоренности о слиянии с производителем микрос

LSI ищет разработчика в России айти его будет довольно сложно, — комментирует для CNews Марко Дотарелли, управляющий директор LSI в регионе EMEA. — Пока у нас нет уверенности в том, что российские компании, специал

Maxtor и LSI Logic займутся продвижением SAS Maxtor Corporation и LSI Logic объединили свои усилия, чтобы быстрее вывести на рынок интерфейс Serial Attached SC

VIA открыла подразделение по производству чипов для беспроводной связи в США схем для ПК и других изделий, находится в Тайбэе. VIA Telecom сформировалась из принадлежащей ранее LSI Logic группы разработок CDMA, которая также находилась в Сан-Диего. В мае VIA вышла на ры

Storus начал поставки RAID-контроллеров и HB-адаптеров LSI Logic ле продаж Ultra160 SCSI RAID-контроллеров серии MegaRaid и HB-адаптеров (HBA) производства компании LSI Logic. RAID-контроллеры LSI Logic обладают защитой от ошибок при копировании данны

LSI Logic покупает подразделение IBM Известный производитель полупроводниковой подукции LSI Logic сообщил о своих планах покупки активов одного из подразделений IBM - Mylex. Таким о

LSI Logic выпустила новый процессор для Ethernet-коммутаторов с набором ПО Компания LSI Logic представила новую версию своего процессора для Ethernet-коммутаторов с пакетом ПО и

LSI приобрела производство RAID у American Megatrends Компания LSI Logic завершила процедуру приобретения производства дисковых массивов RAID (Redundant Arr

LSI Logic приобретет C-Cube за $878 млн. Калифорнийская компания LSI Logic, производящая микросхемы для систем хранения и передачи голоса, видео и данных, объ

IBM лицензировала ядро DSP-процессора от LSI Logic льник компания IBM объявит о том, что лицензировала ядро DSP-процессора от ее конкурента - компании LSI Logic. IBM планирует использовать ядро DSP в чипах производящихся на заказ для крупных оп

LSI Logic предупредила о снижении прибыли в 4-м квартале Изготовитель специализированных микросхем - компания LSI Logic - предупредила о том, что прогнозируемые показатели прибыли на четвертый квартал не

Акции LSI Logic упали на 20% в связи с уходом в отставку двух директоров Во вторник, после объявления об уходе в отставку двух директоров, акции компании LSI Logic, производящей чипы под заказ, упали на 20%. Исполнительный вице-президент Джон Дэн

Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320 Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук

Adaptec, LSI Logic и Seagate разработали рабочую спецификацию стандарта SPI-4 Ultra320 Компании Adaptec, Inc., LSI Logic Corporation и Seagate Technology сообщили о принятии рабочего варианта специфиукации стандарта передачи данных Ultra320 SCSI SPI-4. Компании планируют представить образцы своих продук

LSI Logic представил отчет за третий квартал Вчера компания LSI Logic Corp., специализирующаяся на производстве чипов, представила результаты деятельност

AMD и LSI разработают интегрированный набор флэш-памяти с процессорами немодулируемой передачи Advanced Micro Devices и LSI Logic Corp. объявили сегодня об альянсе по разработке интерфейса между микросхемами флэш-

Прибыль LSI Logic за второй квартал составила $98 млн. при обороте $644 млн. Производитель микросхем - компания LSI Logic Corp. - сообщила о результатах второго квартала 2000 года. Оборот компании по сравн

LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер для корпоративных систем хранения информации Компания LSI Logic представила Ultra320 SCSI контроллер, ориентированный на корпоративные системы хран

LSI Logic приобретет производителя коммуникационных чипов DataPath за $420 млн. Производитель полупроводников компания LSI Logic Corp. сообщила. что намерена приобрести компанию DataPath Systems Inc., специализир

LSI Logic приобретет производителя сетевого оборудования IntraServer Technology Производитель коммуникационных чипов компания LSI Logic Corp. сообщила о своём намерении приобрести IntraServer Technology Inc. за $70 млн.

Компании Hitachi и LSI Logic образуют технологический альянс Компании Hitachi и LSI Logic объявили о подписанном ими соглашении о широком сотрудничестве в технологической сф

LSI будет использовать технологии Hitachi для производства своих продуктов system-on-a-chip оворенность о создании технологического партнерства была достигнута сегодня. В дальнейшем Hitachi и LSI намереваются значительно расширить сотрудничество в области развития технологии LSI

Samsung создает условия для роста объема продаж LSI-чипов в 2001 году до $2,5 млрд Компания Samsung Electronics намерена уделить максимум внимания развитию нового сектора рынка по производству LSI (large-scale integration) чипов. По словам Daeje Chin, исполнительного вице-президента и генерального директор System LSI Division, подразделения Samsung Electronics, цель компании -