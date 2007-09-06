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Bluetooth Handsfree Profile гарнитура



06.09.2007 ГИБДД взорвала рынок Bluetooth-гарнитур
05.09.2007 ГИБДД взорвало рынок Bluetooth-гарнитур в России
19.03.2007 CeBIT: Samsung представил новые Bluetooth-гарнитуры
17.08.2006 Plantronics представил новые серии Bluetooth-гарнитур
29.06.2006 Plantronics M2500/M3500 – американская версия BlueTooth-гарнитур
05.10.2005 Sony Ericsson представил решение, упрощающее подключение Bluetooth-гарнитуры
13.07.2005 Hands-free не спасет водителей-смертников
13.07.2005 Телефонные гарнитуры не спасают водителей
31.01.2005 Россияне почувствовали вкус к Bluetooth-гарнитурам
29.03.2004 Россия сокращает bluetooth-разрыв
29.03.2004 Россия сокращает bluetooth-разрыв
24.08.2001 General Motors не согласна с мнением об опасности телефонов hands-free для водителей
20.08.2001 Hands-free не делает вождение машины безопаснее
20.08.2001 Мобильные телефоны с hands-free не делают разговор во время вождения безопасным

Публикаций - 546, упоминаний - 592

Bluetooth Handsfree Profile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 140
Samsung Electronics 9333 110
Microsoft Corporation 22497 63
Intel Corporation 11262 57
Nvidia Corp 3118 56
Lenovo Group 2077 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 49
Huawei 3222 46
LG Electronics 3372 39
Yandex - Яндекс 5015 27
Элемент ГК - Elementec 1523 26
Xiaomi 1095 23
Samsung - Harman - JBL 167 19
AMD - Advanced Micro Devices 3661 17
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 15
IBM - International Business Machines Corp 8941 13
Poly - Plantronics 102 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 11
Sony Ericsson 1107 10
Lenovo Motorola 3463 10
Sony 6145 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Kingston Technology 186 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 6
HTC Corporation 1428 6
BBK OPPO Electronics 281 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 5
Navitel - Навител Навигатор 288 5
Jabra 65 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Google LLC 10352 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 12
Евросеть 1393 7
Самолёт ГК 216 6
Dixis - Диксис 343 6
Почта России ПАО 1853 3
Телефон.Ру 89 3
Цифроград 171 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
LEGO 202 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 2
Связной ГК 1190 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
Альфа-Банк 1476 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 1
Metallica - американская метал-группа 34 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Swarovski AG 69 1
Телефорум 91 1
Lexus 61 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
GM - General Motors 434 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
AliExpress 327 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Беталинк 102 1
KGI Securities 49 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Carl Zeiss 294 1
Kickstarter 117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
Президент Российской Федерации 3770 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Верховный суд Российской Федерации 709 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 316
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 312
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 234
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 215
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 200
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 192
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 160
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 140
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 120
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 117
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 108
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 107
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 105
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 89
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 84
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 76
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 76
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 75
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 71
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 70
Автофокус - Автофокусировка 699 65
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 64
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 61
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 60
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 56
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 48
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 45
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 42
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 42
DDR - Double data rate 2422 40
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 39
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 38
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 34
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 32
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 29
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 28
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 27
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 26
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 26
Google Android 11959 182
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 108
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 37
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 36
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 30
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 27
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 26
Microsoft Windows 2000 2856 24
Nokia Symbian OS 1388 23
Microsoft Office 3247 20
Linux OS 7669 20
Microsoft Windows 7 1780 18
Apple macOS 1457 18
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 15
Apple iPod 1369 15
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 14
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 12
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 11
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 10
Microsoft Windows 2104 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 9
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 9
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 8
Intel XScale PXA 155 8
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 8
Acer Iconia 93 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 7
Nokia Sseries - серия телефонов 148 7
Apple iOS 6422 7
Honor SuperCharge 74 6
Google Gmail 802 6
Apple Safari - браузер 743 6
Nokia Nseries 424 6
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 6
Oracle Java - язык программирования 2554 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
AMD Radeon 187 5
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 4
Ксенин Алекс 311 3
Солонин Виталий 89 3
Резников Олег 14 3
Путин Владимир 2542 2
Чичваркин Евгений 158 2
Ерофеева Мария 31 2
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Гуляева Татьяна 36 1
Муллогулова Асия 6 1
Кусков Денис 212 1
Клинаичев Андрей 30 1
Эгов Кирилл 18 1
Зотов Виталий 3 1
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 1
Лахова Олеся 35 1
Panay Panos - Панай Панос 15 1
Хинштейн Александр 68 1
Мельникова Анастасия 197 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Кабаков Ярослав 21 1
Маркеев Андрей 0 1
Константинов Константин 30 1
Chapman James - Чапмэн Джемс 1 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 1
Андреев Андрей 29 1
Хрусталь Оксана 25 1
Сергеев Иван 71 1
Москалева Татьяна 73 1
Ширшов Павел 76 1
Муртазин Эльдар 53 1
Хохлова Зинаида 13 1
Набоков Сергей 27 1
Лопатин Виктор 25 1
Чуйкин Алексей 27 1
Горюнов Михаил 16 1
Родионов Алексей 3 1
Изосимов Александр 192 1
Волошин Кирилл 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 114
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 72
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 60
Россия - РФ - Российская федерация 108428 55
Япония 10069 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 23
Китай - Тайвань 2115 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
Азия - Азиатский регион 3803 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
Беларусь - Белоруссия 3525 10
Европа 12319 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Казахстан - Республика 4467 8
США - Нью-Йорк 2616 7
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Луна - спутник Земли 1184 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
Америка 2011 5
Германия - Берлин 635 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 4
Швеция - Королевство 2072 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Нидерланды 2197 4
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Украина 6212 3
Солнечная система - Solar system 2236 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
США - Коннектикут 165 2
США - Нью-Джерси 271 2
Таиланд - Королевство 671 2
Израиль 1756 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Америка Южная 680 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 76
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 63
Эргономика 840 52
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 31
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 20
Торговая марка - Товарный знак 1107 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 4
Физика - Physics - область естествознания 889 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Федеральное законодательство 1944 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 508 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 1
Английский язык 764 1
Градус Цельсия 239 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 151 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
NYT - The New York Times 956 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
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РИА Новости 766 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
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Daily Telegraph 43 1
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Associated Press 1975 1
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IDC - International Data Corporation 4671 1
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Mobile Research Group 65 1
ABI Research 230 1
Datamonitor 83 1
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Frost & Sullivan 199 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
CeBIT 454 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193103, в очереди разбора - 947604.
Создано именных указателей - 87117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
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