Индексная книга CNews*
Bluetooth Handsfree Profile гарнитура
Публикаций - 546, упоминаний - 592
Bluetooth Handsfree Profile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 311 3
|Солонин Виталий 89 3
|Резников Олег 14 3
|Путин Владимир 2542 2
|Чичваркин Евгений 158 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Walker Chris - Уокер Крис 7 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Муллогулова Асия 6 1
|Кусков Денис 212 1
|Клинаичев Андрей 30 1
|Эгов Кирилл 18 1
|Зотов Виталий 3 1
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 1
|Лахова Олеся 35 1
|Panay Panos - Панай Панос 15 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Маркеев Андрей 0 1
|Константинов Константин 30 1
|Chapman James - Чапмэн Джемс 1 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 1
|Андреев Андрей 29 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Сергеев Иван 71 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Ширшов Павел 76 1
|Муртазин Эльдар 53 1
|Хохлова Зинаида 13 1
|Набоков Сергей 27 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Родионов Алексей 3 1
|Изосимов Александр 192 1
|Волошин Кирилл 20 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|NYT - The New York Times 956 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
|FT - Financial Times 1118 2
|РИА Новости 766 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|SiliconValley.com - SV.com 238 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|The Register 1286 1
|IGN 51 1
|Daily Telegraph 43 1
|Telecom Today - Today in Telecom 138 1
|The Verge - Издание 482 1
|Associated Press 1975 1
|Patently Apple 27 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|Forbes - Форбс 591 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|Strategy Analytics 283 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Juniper Research 468 1
|Gartner - Гартнер 3301 1
|Mobile Research Group 65 1
|ABI Research 230 1
|Datamonitor 83 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
|Frost & Sullivan 199 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193103, в очереди разбора - 947604.
Создано именных указателей - 87117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193103, в очереди разбора - 947604.
Создано именных указателей - 87117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.