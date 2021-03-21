Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Bluetooth Handsfree Profile
Публикаций - 59, упоминаний - 65
Bluetooth Handsfree Profile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евросеть 1342 4
|Dixis - Диксис 341 4
|Телефон.Ру 87 2
|Связной ГК 1083 1
|Kickstarter 110 1
|Carl Zeiss 277 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 1
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 233 1
|Lego 174 1
|Цифроград 155 1
|KGI Securities 49 1
|Беталинк 102 1
|Евросеть Техмаркет 76 1
|Солонин Виталий 85 3
|Ксенин Алекс 311 2
|Chapman James - Чапмэн Джемс 1 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 78 1
|Андреев Андрей 29 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Сергеев Иван 71 1
|Москалева Татьяна 65 1
|Ширшов Павел 71 1
|Эльдар Муртазин 45 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Константинов Константин 30 1
|Набоков Сергей 27 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Чуйкин Алексей 24 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 2
|The Verge - Издание 456 1
|Forbes - Форбс 558 1
|Wikipedia - Википедия 398 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
|Patently Apple 27 1
|IDC - International Data Corporation 4515 1
|Gartner 3173 1
|Strategy Analytics 281 1
|Mobile Research Group 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru