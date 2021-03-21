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Bluetooth Handsfree Profile



21.03.2021 Что такое стандарт A2DP Bluetooth в смартфонах и зачем он нужен? 1
02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 1
14.10.2020 Россияне выпустили крошечный мобильник размером с флешку. Цена, фото 1
09.01.2020 Qualcomm представила аудио технологию aptX Voice 4
03.08.2018 7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM 1
09.08.2017 Apple разрабатывает «iPhone nano» 1
17.07.2017 Представлены новые версии кнопочных телефонов Nokia 105 и Nokia 130. Фото 1
18.01.2017 Обзор Apple AirPods: и всё-таки революция 2
15.09.2016 Elari представил компактный антисмартфон NanoPhone 1
10.11.2014 Колонка Creative Muvo mini: я всегда с собой беру 1
05.09.2014 Asus анонсировала новый планшет MeMO Pad 7 1
02.07.2014 Пять самых ожидаемых планшетов 2014 года 1
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 1
15.07.2013 ТОП-8 "умных" часов: что заменит смартфоны через два года 1
31.08.2012 Philips скрестил домашний телефон со смартфонами. ФОТО 1
20.06.2012 Samsung представил в России мини-планшет с экраном 4,2 дюйма 1
14.05.2012 Часы или смартфон? Первый взгляд на Sony SmartWatch 1
21.03.2011 Kinect помогла прозреть слепым 1
26.04.2010 Московский «МегаФон» увеличил ассортимент вознаграждений для участников программы «МегаФон-Бонус» 1
25.11.2009 Телефон-часы LG Watch Phone: российский дебют 1
14.10.2009 Первая гарнитура с функцией записи 1
08.10.2009 Многоцелевая гарнитура 1
05.10.2009 Гарнитура с гибким микрофоном 1
22.09.2009 Гарнитура на солнечных батареях 1
15.09.2009 Гарнитура как украшение 1
11.02.2009 Тест Samsung P3: лучше iPod Touch? 1
10.07.2008 Новый типоразмер батареек 1
07.07.2008 Nokia N82: опыт использования флагманского камерофона 1
24.01.2008 Продажи сети «Телефон.Ру» выросли вдвое 1
04.12.2007 Коммуникаторы: важные аксессуары 1
03.12.2007 C Bluetooth "прослушка" сильно упростилась 1
09.11.2007 Новый концепт телефона-ручки 1
24.10.2007 Оборот «Телефон.Ру» за квартал вырос почти на треть 1
06.09.2007 ГИБДД взорвала рынок Bluetooth-гарнитур 1
05.09.2007 ГИБДД взорвало рынок Bluetooth-гарнитур в России 1
04.09.2007 Аксессуары для мобильных телефонов 1
26.09.2006 Техника Samsung образца 2007 года 1
08.08.2006 Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей 1
23.06.2006 Motorola признали Bluetooth-лидером 1
11.05.2006 В Москве показали самый тонкий в мире мобильник 1

Публикаций - 59, упоминаний - 65

Bluetooth Handsfree Profile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5231 14
Sony Ericsson 1032 8
Samsung Electronics 8923 7
Lenovo Motorola 3318 7
Sony 5559 6
Poly - Plantronics 81 5
Apple Inc - Эппл Рус 10088 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 932 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 4
HTC Corporation 1374 4
Microsoft Corporation 20965 4
Siemens AG - Сименс Россия 2221 3
LG Electronics 3116 3
Google LLC 9405 3
Acer Group 2178 3
Jabra 55 3
Nvidia Corp 3010 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 2
Logitech 353 2
Garmin 169 2
Philips 1704 2
Ericsson 2273 2
Meta - Facebook 4113 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 2
Dell EMC 4464 2
TomTom 47 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 1
Indiegogo 56 1
Snap Inc 40 1
Paragon Software Group - PSG 324 1
Qualcomm Technologies 1550 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 133 1
MiTAC 60 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 1
Сенсорные технологии 2 1
Haier 84 1
Compal Electronics 130 1
Pantech Curitel 115 1
HP - palmOne - Handspring 282 1
Pebble 50 1
Евросеть 1342 4
Dixis - Диксис 341 4
Телефон.Ру 87 2
Связной ГК 1083 1
Kickstarter 110 1
Carl Zeiss 277 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 91 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 233 1
Lego 174 1
Цифроград 155 1
KGI Securities 49 1
Беталинк 102 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 32
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 11
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 4
WMA - Windows Media Audio 927 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 486 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1266 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 730 3
VGA камера 162 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 972 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 329 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 2
Головная гарнитура - комплект из наушников и микрофона 44 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 603 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 223 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 233 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 777 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 687 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 2
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 2
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 2
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 258 2
Умные платформы 576 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 818 2
Google Android 11622 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 5
Apple iOS 6194 4
Symbian OS 1387 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1264 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 393 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 484 2
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 2
Microsoft Windows Media Player 508 2
HP - palmOne Treo 85 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3319 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 2
Apple iPod 1376 2
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 164 2
Nestle KitKat 162 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 2
Microsoft Windows 10 10088 2
Google Maps - Карты Google 579 2
Nvidia GeForce GTX 3056 2
Apple iPad 3535 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 192 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 31 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 105 1
Nokia 8800 40 1
Sony Playstation Dualshock 24 1
Samsung Galaxy Gear 115 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 224 1
Nvidia Shield 20 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 273 1
INOI S - Серия смартфонов 3 1
Tumblr 40 1
Apple 3D Touch 58 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
SRS Labs - WOW 3D 52 1
Oracle Java ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 53 1
Rover - RoverPC 53 1
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 60 1
Nokia 7650 62 1
Солонин Виталий 85 3
Ксенин Алекс 311 2
Chapman James - Чапмэн Джемс 1 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 78 1
Андреев Андрей 29 1
Хрусталь Оксана 25 1
Сергеев Иван 71 1
Москалева Татьяна 65 1
Ширшов Павел 71 1
Эльдар Муртазин 45 1
Ерофеева Мария 31 1
Константинов Константин 30 1
Набоков Сергей 27 1
Лопатин Виктор 25 1
Чуйкин Алексей 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 5
Европа 7243 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 3
Франция - Французская Республика 4920 2
Нидерланды 1988 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 854 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1004 1
Япония 7885 1
Швеция - Стокгольм 351 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 63 1
Европа Западная 1275 1
США - Калифорния - Купертино 246 1
Германия - Берлин 570 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 1
США - Калифорния 3066 1
Турция - Турецкая республика 1474 1
Китай - Тайвань 1551 1
Казахстан - Республика 4119 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 902 1
Южная Америка 669 1
Европа Восточная 2805 1
Индия - Республика 4070 1
Дания - Королевство 882 1
Русский язык 1653 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 1
F2P - Free-to-play 26 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 2
The Verge - Издание 456 1
Forbes - Форбс 558 1
Wikipedia - Википедия 398 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
Patently Apple 27 1
IDC - International Data Corporation 4515 1
Gartner 3173 1
Strategy Analytics 281 1
Mobile Research Group 65 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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