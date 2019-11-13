Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 63175
ИКТ 5733
Организации 3822
Ведомства 1369
Ассоциации 436
Технологии 2253
Системы 13546
Персоны 22904
География 1132
Статьи 755
Пресса 654
ИАА 456
НИИ, ВУЗы и библиотеки 842
Мероприятия 678

Blue chips
Голубые фишки
акции крупнейших компаний



CNews: ИТ-тренды 2022 1
13.11.2019 5 технологий искусственного интеллекта, которые изменят бизнес в ближайшем будущем 1
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» 2
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 1
01.08.2011 Акции: Уверенный рост «Ростелекома» и Mail.ru на фоне всеобщей лихорадки 1
18.01.2011 В Amadeus – новый президент и CEO 1
15.12.2008 Акции: ИКТ растут хуже рынка 1
24.11.2008 Акции: российский ИКТ подешевел на 78% 1
05.11.2008 ИКТ-акции рванули вверх, IBS и «Ситроникс» рухнули 1
11.01.2008 «Финам» открывает турнир торговых роботов 1
13.04.2007 Microsoft и Google: кто кого? 1
07.06.2006 Акции в мае: "Великая ИТ-депрессия" образца 2006 года 1
27.03.2006 Акции Google прочно вошли в категорию "голубых фишек" 1
15.11.2005 "Алор-Трейд 2005": новая версия системы интернет-трейдинга 1
03.11.2005 Иностранные маркетологи не могут удержать российский телеком 1
03.10.2005 Администрация президента поддержала российский телеком 1
17.08.2005 МВД не смогла удержать телеком-рынок 1
01.08.2005 Акции телекомов отстают от Сбербанка и ТЭК 1
27.06.2005 Новый совет директоров стал камнем на шее «Билайн» 1
06.06.2005 «Слабые» доходы обвалили котировки МТС 1
06.06.2005 Мобильники Siemens станут тайваньскими 1
17.05.2005 Российские тек-акции дешевеют несмотря на позитивные новости 1
25.11.2004 Обвал цен на ЖК-панели отменяется 1
28.09.2004 Неэффективное управление ИТ-проектами влетает в копейку 1
28.07.2003 Акции высокотехнологичных компаний дорожают 1
07.07.2003 Рынок встречает вторую половину года 1
30.06.2003 Второй квартал стал лучшим для рынка за 4 года 1
26.06.2003 ФРС разочаровала инвесторов 1
06.06.2003 Стив Баллмер спровоцировал рост акций разработчиков Linux 1
21.04.2003 NASDAQ встретил Пасху с миром 1
14.04.2003 Инвесторы настроены скептически 1
07.04.2003 Итоги квартала подвели техсектор 1
25.03.2003 NASDAQ: опасения затяжной войны ударили по котировкам 1
24.03.2003 NASDAQ: лучший недельный рост за 20 лет 2
14.03.2003 Отсрочка войны оживила NASDAQ 1
12.03.2003 ММВБ и "Юнайтед Телеком" представили КПК для игр.. на фондовом рынке 1
05.03.2003 Новости политики и компаний обвалили NASDAQ 1
25.02.2003 Иракский вопрос вновь снизил NASDAQ 1
17.02.2003 NASDAQ вырвался из череды неудач 2

Публикаций - 67, упоминаний - 75

Blue chips упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172543, в очереди разбора - 1025620.
Создано именных указателей - 63175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить

Показать еще

Наука

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022