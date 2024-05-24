Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД щение в аэропорту Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контроля и управления инженерным оборудованием (BMS). Под импортозамещением BMS понимается внедрение программного обеспечения системного и прикладного уровня, включая операционную систему, систему управления базами данных и систему ди

В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий По данным нового отчета Kaspersky ICS CERT, в первые шесть месяцев 2020 года доля атакованных компьютеров выросла по сравнению с предыдущим полугодием с 38% до почти 40% в системах автоматизации зданий и с 36,3% до 37,8% в АСУ ТП нефтегазовой отрасли. В целом же эксперты сообщили о глобальной тенденции к снижению доли атакованных компьютеров АСУ ТП. В первом полугодии 202

Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий сперт в управлении энергией и автоматизации, объявил об обновлении открытой инновационной платформы автоматизации зданий Ecostruxure Building 2.0, объединяющей приложения, программное обеспечен

Умное здание: безопасно, но неэффективно? е расчеты не применимы ввиду разной стоимости электроэнергии. Рост капитальных затрат при внедрении АСУЗ (автоматическая система управления зданием), по разным оценкам, может составить от 1% до

Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013» C 28 по 29 мая 2013 г. в конференц-зал «Ассамблея», в рамках деловой программы форума «ПТА. Интеллектуальное здание — Санкт-Петербург 2013», состоится презентация новинок от компаний, р

29 мая в Санкт-Петербурге начнет работу конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013» С 29 по 30 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге состоится VI Специализированной конференции «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013», организатором которой является компания «Экспо

Сделать офис "умным" сложно, но можно Пасеков привел в качестве примера самые распространенные ошибки заказчиков интеллектуальных зданий: АСУЗ воспринимается как готовое "коробочное" решение, превалирует расчет на бренд оборудовани

Портфель «Астерос» пополнился новыми решениями для комплексной автоматизации зданий ем зданий. Компания заключила партнерство сразу с двумя мировыми производителями решений для рынка промышленной автоматизации — Beckhoff и Iconics, расширив, таким образом, свои компетенции в области автоматизации зданий. По оценкам специалистов «Астерос», в последнее время активно растет спрос на комплексные решения по автоматизации зданий. Заказчики повышают требования к энергоэффе

25 мая состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург 2011» 25 мая в городе на Неве состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт–Петербург 2011», организатором которого выступает компания «Экс

Безопасность АСУЗ. Можно ли взломать умный дом? туацию, когда система управления умным домом будет взломана. Какова вероятность? Эксперты в области автоматизации зданий в один голос говорят, что такая ситуация вполне может иметь место. Как р

Рынок АСУЗ: подводим итоги 2010 года дом и автоматизация зданий, проведение подобных исследований было продолжено. Как развивается рынок АСУЗ В этот раз исследование охватило все сегменты рынка: к изучаемым ранее сферам домашней и

Radisson Blu стала крупнейшим в России «умным» зданием и система управления освещением номеров класса Executive и Suite. АСУЗ (в иностранной терминологии BMS) построена на базе оборудования и программного обеспечения Siemens Building Technologies

Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание ния», одним из основных компонентов которой является автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) при эксплуатации объекта. В частности, новое здание оснащено системой гарантированного

Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий ron System и её официальный дистрибьютор в России «Фиорд» представляют новый программно-аппаратный сервер автоматизации doGate. Он обеспечивает поддержку основных открытых стандартов в области систем автоматизации зданий с поддержкой протоколов LonTalk, BACnet, KNX, Modbus и M-Bus. Сервер doGate собирает информацию в сети по любому из этих протоколов, обеспечивает преобразование ее между пр

Safeclass готовится к производству решений класса «интеллектуальное здание» и «умный» дом е системы безопасности, мониторинга и учета в единую автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ). Производственные мощности компании работают в универсальном и быстропереналаживаемом р

Госпрограмма обеспечит энергоэффективность зданий ическими и социальными. С точки зрения использования автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) повышение энергоэффективности - один из основных доводов в пользу применения таких сист

Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010" й которой была посвящена теме «Автоматизация зданий». Выступление Артема Серазетинова, департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании Siemens, было посвящено новой линейке оборудова

Платформа KNX станет основой автоматизации зданий на концах кабеля. После окончания инсталляции кроме стандартных проверок необходимо измерить сопротивление изоляции кабелей и напряжение питания, которое на концах шины не должно быть ниже 21 В. Для автоматизации зданий KNX - производители выпускают большое количество устройств. В случаях возникновения необходимости интеграции с другими устройствами и системами, можно использовать универса

Холдинг «Космос-Нефть-Газ» предлагает молниезащиту для интеллектуальных зданий силовой сети и при попадании молний. Поэтому, защита автоматизированных систем управления зданием (АСУЗ) от воздействия молний – одна из актуальнейших задач повышения надежности и безопасности

«Крок» вступил в Ассоциацию Building Integration Group Russia зации зданий, нам есть, что показать потребителям и коллегам по направлению. Среди наших проектов — интеллектуальное здание СО ЕЭС (36 инженерных и информационных систем), автоматизация инженер

Как поставить оценку "умному" дому брать компанию интегратора - подрядчика для создания автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Терминология зависит от целей Дать определение термину "цифровой дом" просто. Это дом,

«Комстар» и «Интелвижен» займутся интеллектуальными зданиями ртнерского соглашения компании займутся совместной разработкой и реализацией проектов с концепцией «Интеллектуальное Здание». В крупных офисных центрах и на объектах городской инфраструктуры бу

Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов ременно с проектами в области энергосбережения продолжается разработка нового оборудования и систем автоматизации зданий, а также совершенствование программного обеспечения, используемого в это

Finder представила новое оборудование для автоматизации зданий одящей выставке Электро 2010 итальянская компания Finder, которая недавно открыла свое прямое представительство в РФ, представила свои новинки в области электротехнической продукции, применимой и для автоматизации зданий, такие как: различные реле, электросчетчики, контакторы и датчики. Был показан интерфейсный модуль реле серии 39 на номинальный ток 2 и 6А, с различными версиями катушек дл

Angelo Аэропорт-Отель стал «интеллектуальным зданием» Angelo в Екатеринбурге оборудована новым комплексом инженерных систем в соответствии с концепцией «интеллектуальное здание». Реализованные технические решения и современное оборудование обеспе

«Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий проблемно-ориентированным набором пакетов программ делают его универсальной платформой для различных приложений. Это в первую очередь встраиваемые системы сбора данных и управления в промышленности и автоматизации зданий, системы учета электроэнергии и тепла, ЖКХ, малогабаритные мобильные системы в тяжелых условиях эксплуатации, специализированные роутеры и POS-терминалы. fit-PC2 – миниатюр

Где обучают основам АСУЗ? школьного. Но, к сожалению, неизвестно ни одной школы, которая специализировалась бы по направлению АСУЗ. Со средним специальным образованием дело обстоит немного лучше. Конечно, полностью проф

BTR NETCOM представила новые продукты для автоматизации зданий ение модулей между собой с объединением шины питания и информационной шины. Новые BACnet модули дополняют ряд популярных модулей Logline c интерфейсами LON и CAN. Они позволят легко расширять системы автоматизации зданий с открытым протоколом BACnet и могут применяться с любыми контроллерами и системами других производителей, поддерживающими интерфейс BACnet MS/TP. Была также показана новая

Российский потребитель мало знает об автоматизации зданий Инжениринг". Целью опроса ставилось определить уровень знакомства и понимания важности направления автоматизации зданий в России. В опросе приняли участие 75 человек (из них 76% - мужчины). 61

Конференция по автоматизации зданий прошла в Екатеринбурге ания включает все основные компоненты для построения автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Это может быть «умный» дом для частного заказчика или Интеллектуальное Здание как корп

Интеллектуальное строительство: спор о платформах продолжается В настоящее время в области АСУЗ (Автоматизированных Систем Управления Зданиями) официально признано три технологические

Школа АСУЗ обучает технологии KNX Школа предназначена для подготовки и проведения обучающих семинаров в области автоматизации зданий. Она начала работать с середины прошлого года. Совместно с компанией "Гилэнд" с сентября прошло 4 тренинга " Уроки технологии KNX на оборудование GIRA". 23 слушателя, проше

Рынок автоматизации зданий: попытка анализа Рынок автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) существует в России уже более десяти лет. Однако оценка его годового оборота – непроста

8 декабря в Москве начнёт работу выставка-конгресс Hi-Tech Building 2009 С 8 по 10 декабря в Москве пройдёт главное событие на рынке автоматизации зданий и жилых домов – 8-я международная выставка-конгресс Hi-Tech Building 200

26 мая состоялась конференция «ПТА. Интеллектуальное здание - Урал 2009» ая 2009 г. в г. Екатеринбург успешно завершила свою работу III Специализированная Конференция «ПТА. Интеллектуальное здание - Урал 2009». Организатором мероприятия выступала выставочная компани

В Москве состоялся Международный Конгресс «Экономические преимущества Интеллектуальных Зданий» теля. Комплекс «Федерация» состоит из двух башен «Запад» и «Восток», причем в башне «Запад» система BMS строится на базе оборудования Johnson Controls, а в башне «Восток» – на базе оборудования

30 октября начнет работу 7-я международная выставка Hi-Tech Building & House 2008 -я международная выставка-конгресс Hi-Tech Building & House 2008 (HTB&H) - главное событие на рынке автоматизации зданий. В этом году она впервые проводится на территории МВЦ «Крокус Экспо». См

29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» класса А+ «Газойл Плаза» и гипермаркетов сети «Магнит» расскажет Роман Вроблевский, директор отдела автоматизации зданий, Johnson Controls. С докладом «Интеллектуальная автоматизация офиса: зим

29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» класса А+ «Газойл Плаза» и гипермаркетов сети «Магнит» расскажет Роман Вроблевский, директор отдела автоматизации зданий, Johnson Controls. С докладом «Интеллектуальная автоматизация офиса: зим