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BMS Building Management System АСУЗ Автоматическая система управления зданием Автоматизация зданий Умные здания Интеллектуальные здания



24.05.2024 Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД

щение в аэропорту Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контроля и управления инженерным оборудованием (BMS). Под импортозамещением BMS понимается внедрение программного обеспечения системного и прикладного уровня, включая операционную систему, систему управления базами данных и систему ди
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий

По данным нового отчета Kaspersky ICS CERT, в первые шесть месяцев 2020 года доля атакованных компьютеров выросла по сравнению с предыдущим полугодием с 38% до почти 40% в системах автоматизации зданий и с 36,3% до 37,8% в АСУ ТП нефтегазовой отрасли. В целом же эксперты сообщили о глобальной тенденции к снижению доли атакованных компьютеров АСУ ТП. В первом полугодии 202
21.11.2018 Schneider Electric представил обновленную версию открытой платформы автоматизации зданий

сперт в управлении энергией и автоматизации, объявил об обновлении открытой инновационной платформы автоматизации зданий Ecostruxure Building 2.0, объединяющей приложения, программное обеспечен
30.01.2014 Умное здание: безопасно, но неэффективно?

е расчеты не применимы ввиду разной стоимости электроэнергии. Рост капитальных затрат при внедрении АСУЗ (автоматическая система управления зданием), по разным оценкам, может составить от 1% до
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013»

C 28 по 29 мая 2013 г. в конференц-зал «Ассамблея», в рамках деловой программы форума «ПТА. Интеллектуальное здание — Санкт-Петербург 2013», состоится презентация новинок от компаний, р
21.02.2013 29 мая в Санкт-Петербурге начнет работу конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013»

С 29 по 30 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге состоится VI Специализированной конференции «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург-2013», организатором которой является компания «Экспо
07.12.2012 Сделать офис "умным" сложно, но можно

Пасеков привел в качестве примера самые распространенные ошибки заказчиков интеллектуальных зданий: АСУЗ воспринимается как готовое "коробочное" решение, превалирует расчет на бренд оборудовани
15.05.2012 Портфель «Астерос» пополнился новыми решениями для комплексной автоматизации зданий

ем зданий. Компания заключила партнерство сразу с двумя мировыми производителями решений для рынка промышленной автоматизации — Beckhoff и Iconics, расширив, таким образом, свои компетенции в области автоматизации зданий. По оценкам специалистов «Астерос», в последнее время активно растет спрос на комплексные решения по автоматизации зданий. Заказчики повышают требования к энергоэффе
16.03.2011 25 мая состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт-Петербург 2011»

25 мая в городе на Неве состоится IV специализированная конференция «ПТА. Интеллектуальное здание Санкт–Петербург 2011», организатором которого выступает компания «Экс
24.01.2011 Безопасность АСУЗ. Можно ли взломать умный дом?

туацию, когда система управления умным домом будет взломана. Какова вероятность? Эксперты в области автоматизации зданий в один голос говорят, что такая ситуация вполне может иметь место. Как р
16.12.2010 Рынок АСУЗ: подводим итоги 2010 года

дом и автоматизация зданий, проведение подобных исследований было продолжено. Как развивается рынок АСУЗ В этот раз исследование охватило все сегменты рынка: к изучаемым ранее сферам домашней и
25.11.2010 Radisson Blu стала крупнейшим в России «умным» зданием

и система управления освещением номеров класса Executive и Suite. АСУЗ (в иностранной терминологии BMS) построена на базе оборудования и программного обеспечения Siemens Building Technologies

11.11.2010 Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание

ния», одним из основных компонентов которой является автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) при эксплуатации объекта. В частности, новое здание оснащено системой гарантированного

10.11.2010 Newron System выпустила мультипротокольный сервер doGate для систем автоматизации зданий

ron System и её официальный дистрибьютор в России «Фиорд» представляют новый программно-аппаратный сервер автоматизации doGate. Он обеспечивает поддержку основных открытых стандартов в области систем автоматизации зданий с поддержкой протоколов LonTalk, BACnet, KNX, Modbus и M-Bus. Сервер doGate собирает информацию в сети по любому из этих протоколов, обеспечивает преобразование ее между пр
03.11.2010 Safeclass готовится к производству решений класса «интеллектуальное здание» и «умный» дом

е системы безопасности, мониторинга и учета в единую автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ). Производственные мощности компании работают в универсальном и быстропереналаживаемом р
27.10.2010 Госпрограмма обеспечит энергоэффективность зданий

ическими и социальными. С точки зрения использования автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) повышение энергоэффективности - один из основных доводов в пользу применения таких сист
12.10.2010 Тема автоматизации зданий представлена на выставке "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2010"

й которой была посвящена теме «Автоматизация зданий». Выступление Артема Серазетинова, департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании Siemens, было посвящено новой линейке оборудова
08.10.2010 Платформа KNX станет основой автоматизации зданий

на концах кабеля. После окончания инсталляции кроме стандартных проверок необходимо измерить сопротивление изоляции кабелей и напряжение питания, которое на концах шины не должно быть ниже 21 В. Для автоматизации зданий KNX - производители выпускают большое количество устройств. В случаях возникновения необходимости интеграции с другими устройствами и системами, можно использовать универса
05.10.2010 Холдинг «Космос-Нефть-Газ» предлагает молниезащиту для интеллектуальных зданий

силовой сети и при попадании молний. Поэтому, защита автоматизированных систем управления зданием (АСУЗ) от воздействия молний – одна из актуальнейших задач повышения надежности и безопасности
18.08.2010 «Крок» вступил в Ассоциацию Building Integration Group Russia

зации зданий, нам есть, что показать потребителям и коллегам по направлению. Среди наших проектов — интеллектуальное здание СО ЕЭС (36 инженерных и информационных систем), автоматизация инженер
17.08.2010 Как поставить оценку "умному" дому

брать компанию интегратора - подрядчика для создания автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Терминология зависит от целей Дать определение термину "цифровой дом" просто. Это дом,
16.06.2010 «Комстар» и «Интелвижен» займутся интеллектуальными зданиями

ртнерского соглашения компании займутся совместной разработкой и реализацией проектов с концепцией «Интеллектуальное Здание». В крупных офисных центрах и на объектах городской инфраструктуры бу
15.06.2010 Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов

ременно с проектами в области энергосбережения продолжается разработка нового оборудования и систем автоматизации зданий, а также совершенствование программного обеспечения, используемого в это
11.06.2010 Finder представила новое оборудование для автоматизации зданий

одящей выставке Электро 2010 итальянская компания Finder, которая недавно открыла свое прямое представительство в РФ, представила свои новинки в области электротехнической продукции, применимой и для автоматизации зданий, такие как: различные реле, электросчетчики, контакторы и датчики. Был показан интерфейсный модуль реле серии 39 на номинальный ток 2 и 6А, с различными версиями катушек дл
07.06.2010 Angelo Аэропорт-Отель стал «интеллектуальным зданием»

Angelo в Екатеринбурге оборудована новым комплексом инженерных систем в соответствии с концепцией «интеллектуальное здание». Реализованные технические решения и современное оборудование обеспе
25.05.2010 «Альт Линукс» продемонстрировала решение для автоматизации зданий

проблемно-ориентированным набором пакетов программ делают его универсальной платформой для различных приложений. Это в первую очередь встраиваемые системы сбора данных и управления в промышленности и автоматизации зданий, системы учета электроэнергии и тепла, ЖКХ, малогабаритные мобильные системы в тяжелых условиях эксплуатации, специализированные роутеры и POS-терминалы. fit-PC2 – миниатюр
14.05.2010 Где обучают основам АСУЗ?

школьного. Но, к сожалению, неизвестно ни одной школы, которая специализировалась бы по направлению АСУЗ. Со средним специальным образованием дело обстоит немного лучше. Конечно, полностью проф
14.05.2010 BTR NETCOM представила новые продукты для автоматизации зданий

ение модулей между собой с объединением шины питания и информационной шины. Новые BACnet модули дополняют ряд популярных модулей Logline c интерфейсами LON и CAN. Они позволят легко расширять системы автоматизации зданий с открытым протоколом BACnet и могут применяться с любыми контроллерами и системами других производителей, поддерживающими интерфейс BACnet MS/TP. Была также показана новая
30.04.2010 Российский потребитель мало знает об автоматизации зданий

Инжениринг". Целью опроса ставилось определить уровень знакомства и понимания важности направления автоматизации зданий в России. В опросе приняли участие 75 человек (из них 76% - мужчины). 61
29.04.2010 Конференция по автоматизации зданий прошла в Екатеринбурге

ания включает все основные компоненты для построения автоматизированной системы управления зданием (АСУЗ). Это может быть «умный» дом для частного заказчика или Интеллектуальное Здание как корп
22.04.2010 Интеллектуальное строительство: спор о платформах продолжается

В настоящее время в области АСУЗ (Автоматизированных Систем Управления Зданиями) официально признано три технологические

01.04.2010 Школа АСУЗ обучает технологии KNX

Школа предназначена для подготовки и проведения обучающих семинаров в области автоматизации зданий. Она начала работать с середины прошлого года. Совместно с компанией "Гилэнд" с сентября прошло 4 тренинга " Уроки технологии KNX на оборудование GIRA". 23 слушателя, проше
05.02.2010 Рынок автоматизации зданий: попытка анализа

Рынок автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) существует в России уже более десяти лет. Однако оценка его годового оборота – непроста
28.10.2009 8 декабря в Москве начнёт работу выставка-конгресс Hi-Tech Building 2009

С 8 по 10 декабря в Москве пройдёт главное событие на рынке автоматизации зданий и жилых домов – 8-я международная выставка-конгресс Hi-Tech Building 200
27.05.2009 26 мая состоялась конференция «ПТА. Интеллектуальное здание - Урал 2009»

ая 2009 г. в г. Екатеринбург успешно завершила свою работу III Специализированная Конференция «ПТА. Интеллектуальное здание - Урал 2009». Организатором мероприятия выступала выставочная компани
07.11.2008 В Москве состоялся Международный Конгресс «Экономические преимущества Интеллектуальных Зданий»

теля. Комплекс «Федерация» состоит из двух башен «Запад» и «Восток», причем в башне «Запад» система BMS строится на базе оборудования Johnson Controls, а в башне «Восток» – на базе оборудования
28.10.2008 30 октября начнет работу 7-я международная выставка Hi-Tech Building & House 2008

-я международная выставка-конгресс Hi-Tech Building & House 2008 (HTB&H) - главное событие на рынке автоматизации зданий. В этом году она впервые проводится на территории МВЦ «Крокус Экспо». См
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий»

класса А+ «Газойл Плаза» и гипермаркетов сети «Магнит» расскажет Роман Вроблевский, директор отдела автоматизации зданий, Johnson Controls. С докладом «Интеллектуальная автоматизация офиса: зим
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий»

класса А+ «Газойл Плаза» и гипермаркетов сети «Магнит» расскажет Роман Вроблевский, директор отдела автоматизации зданий, Johnson Controls. С докладом «Интеллектуальная автоматизация офиса: зим
17.03.2008 «Оптима» строит «интеллектуальное здание» в Екатеринбурге

мами. Основной этап работ – строительство инженерных систем в масштабе здания – выполнен в 2007 г. По окончании проекта новое административное здание Группы будет полностью соответствовать концепции «интеллектуального здания» в его классическом понимании. Интересной технологической особенностью проекта является реализация ЛВС и системы корпоративной связи как единого комплекса. На всех уров

Публикаций - 509, упоминаний - 820

BMS и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1605 54
Siemens AG - Siemens Group 2573 42
Крок - Croc 1768 34
Beckhoff - Beckhoff Automation 37 24
Cisco Systems 5048 22
Johnson Controls 33 21
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 21
Schneider Electric 564 20
АРМО ГК 123 19
Microsoft Corporation 24281 18
АРМО ГК - АРМО-Системы 265 18
ABB Group - Asea Brown Boveri 317 17
Intel Corporation 12004 16
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 15
IBM - International Business Machines Corp 9383 14
ПроСофт - ProSoft 76 13
Mitsubishi Electric 362 12
Philips 2042 12
Crestron 90 11
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 10
Информсвязь 47 10
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 637 9
Цифра ГК 2328 9
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 9
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 9
Legrand - BTicino 10 8
Delta Controls - Дельта Контролс 12 8
HP Inc. 5646 8
Honeywell 277 8
GE Fanuc - Фанук 37 8
Открытые технологии 695 7
JUNG 17 7
СЭМ НПО - Научно-производственное объединение 8 7
АйТи 1342 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 424 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 6
Legrand 76 6
Oracle Corporation 6581 6
Iconics 14 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1437 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 45
Экспотроника ВК 40 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6842 14
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 10
РЖД - Российские железные дороги 1831 9
Россети Ленэнерго 1700 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога 20 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 314 7
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 325 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 5
Миракс Групп - Mirax Group 17 5
Daikin Industries 46 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2699 5
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 4
Aerostar Hotels - Аэростар 27 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 473 4
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 39 4
Bravo - Браво Интернешнл 6 4
MR Group - МР Групп 28 3
Saras S.p.A. 6 3
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
BMW Group 430 3
Grundfos - Грундфос 12 3
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 3
Аэродинамика - Базэл Аэро 39 3
Accor Hotels 15 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 189 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 148 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго 177 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 421 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 257 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 794 3
M+W Zander Facility management 3 3
OTIS - OTIS Elevators 11 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10920 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4811 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1791 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2929 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 302 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2355 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3182 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2628 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 946 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5249 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4277 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 391 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 413 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 272 3
Федеральное казначейство России 1691 3
Мосгордума - Московская городская Дума 140 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 773 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5655 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1323 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 47 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 749 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 280 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 55 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4463 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 300 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2459 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 290 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 413 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1339 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 66 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2883 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1404 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6205 4
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 111 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 234 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
Greenpeace - Гринпис 128 2
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 285 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 215 1
АФТ - Ассоциация Финтех 126 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29047 194
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61533 140
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8193 109
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12171 95
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Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating 526 44
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11947 41
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3583 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11190 40
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20928 37
КСБ - Комплексные системы безопасности 1360 35
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1164 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9910 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23726 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9200 30
Умные платформы 1574 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20222 30
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 1109 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24223 29
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3564 29
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25076 28
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 357 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9363 26
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4986 25
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3147 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15774 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12198 23
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1000 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7356 23
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 76 33
Linux OS 9411 20
Microsoft Windows 15271 13
Microsoft Windows 2000 8661 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 888 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4021 7
Microsoft Windows XP 2545 7
Microsoft Windows Embedded 197 7
Apple iPhone 6 4861 6
Google Android 13619 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3080 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 5
Microsoft Edge - браузер 1976 5
QAD MFG/Pro 29 5
Apple iPad 3824 5
Microsoft Windows 7 1963 4
Nuvia Phoenix 136 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 700 4
Oracle Java - язык программирования 2943 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 986 4
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 19 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 759 4
Intel x86 - архитектура процессора 1774 4
РЖД ЦОД 7 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 65 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 538 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 3
Schneider Electric EcoStruxure 68 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 3
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 8 3
ARC Informatique - PcVue SCADA 4 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1491 3
AdAstra SCADA Trace Mode 12 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1269 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1094 3
Siemens - Simatic - Simatic Net 18 3
Пасеков Владимир 24 21
Широков Александр 25 20
Гутман Виктор 17 11
Головин Андрей 14 8
Рудь Сергей 7 7
Воеводенко Нина 6 6
Вроблевский Роман 6 6
Румакин Игорь 5 5
Пека Павел 5 5
Карпинский Алексей 37 5
Александров Артур 6 5
Максименко Владимир 10 5
Либерман Борис 4 4
Костюнин Игорь 4 4
Лосюков Константин 3 3
Серова Елена 319 3
Бобровников Борис 103 3
Никифоров Игорь 31 3
Сазанчиков Дмитрий 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Орлов Степан 11 3
Ласый Александр 7 3
Трифонов Михаил 3 3
Ильин Виктор 4 3
Апсит Эдуард 6 3
Клещев Анатолий 3 3
Русанов Николай 3 3
Епишина Елена 3 3
Королев Юрий 4 3
Орлов Дмитрий 23 3
Максимова Юлия 5 3
Кульпин Назар 3 3
Мякишева Марина 84 3
Никифоров Николай 1134 3
Невзоров Михаил 5 3
Иванов Владимир 61 3
Лященко Григорий 4 3
Сафонов Владимир 4 2
Михеева Ольга 3 2
Круглов Кирилл 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 137309 293
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41682 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51350 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16713 49
Европа 21518 47
Германия - Федеративная Республика 12506 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14009 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13920 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3753 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13180 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5062 17
Европа Восточная 3046 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7069 12
Италия - Итальянская Республика 4296 12
Япония 13172 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16388 11
Россия - УФО - Свердловская область 1382 10
Китай - Тайвань 3897 10
Земля - планета Солнечной системы 10242 9
Франция - Французская Республика 7734 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2815 8
Южная Корея - Республика 6532 8
Канада 4813 6
Солнечная система - Solar system 2493 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 698 6
Россия - СФО - Новосибирск 4107 6
Беларусь - Белоруссия 5449 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2992 6
Польша - Республика 1922 5
Израиль 2693 5
Украина 7496 5
Финляндия - Финляндская Республика 3566 5
Дания - Королевство 1282 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2763 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2700 5
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1467 5
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5024 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46229 49
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12578 19
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9305 19
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5448 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2301 15
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2255 12
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10672 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5418 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6657 11
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4764 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7096 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2431 10
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2058 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 13
Bloomberg 1218 3
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РБК ТВ - телеканал 79 2
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 2
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Intelligent Enterprise 27 1
ЭнергоНьюс 1 1
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РБК Daily 91 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 1
N+1 - Издание 150 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
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FT - Financial Times 1201 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 319 8
IDC - International Data Corporation 4890 7
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Gartner - Гартнер 3523 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 964 2
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Juniper Research 516 1
Markets&Markets Research 110 1
Grand View Research 17 1
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МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 5
РАН - Российская академия наук 1796 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1434 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 91 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 70 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 837 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 56 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 35 2
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
Open University - Открытый университет 38 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 4 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 12 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 31 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 31 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 262 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 69 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 187 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 29 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 74 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 165 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 38 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 10
ISR - Integrated Systems Russia 24 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1938 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 703 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 3
День молодёжи - 27 июня 753 3
Digital October - конференционное пространство 90 2
Связь-Экспокомм 113 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Cisco Expo 23 1
Антипремия Рунета 1 1
Балтийская строительная неделя 1 1
ProIntegration Awards 5 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
CeBIT 611 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2317 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 1
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