Индексная книга CNews*
BIOS UEFI The Unified Extensible Firmware Interface Интерфейс между операционной системой и микропрограммами Развитие BIOS
Публикаций - 113, упоминаний - 171
BIOS UEFI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 12
|Юсупов Ренат 113 4
|Галушкин Олег 173 4
|Garrett Matthew - Гарет Мэтью 13 3
|Францев Викентий 8 3
|Стуров Дмитрий 29 2
|Курило Андрей 37 2
|Шумилов Максим 9 2
|Новодворский Алексей 104 2
|Волков Дмитрий 46 2
|Гинятуллин Роман 61 2
|Бабенко Алексей 9 1
|Потанин Сергей 9 1
|Безкоровайный Денис 14 1
|Бажин Андрей 12 1
|Гребенников Николай 29 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Александров Илья 6 1
|Александров Сергей 10 1
|Чаплыгин Роман 17 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Железняков Вячеслав 11 1
|Ступин Сергей 9 1
|Калугин Андрей 8 1
|Bottomley James - Боттомли Джеймс 15 1
|Ефремов Дмитрий 0 1
|Исаков Иван 0 1
|Гайдаенко Олег 7 1
|Каншина Мария 5 1
|Николаева Наталья 21 1
|Гусенков Евгений 5 1
|Sharp Sarah - Шарп Сара 5 1
|Шерстобитов Сергей 43 1
|Шепилов Александр 12 1
|Лю Юй 11 1
|Резников Олег 14 1
|Устюжанин Дмитрий 49 1
|Казаков Константин 7 1
|Рыстенко Михаил 61 1
|Кадыков Иван 4 1
|BleepingComputer - Издание 157 5
|Tom’s Hardware 127 2
|Reddit 221 2
|ZDnet 584 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|Phoronix 26 1
|Windowslatest 13 1
|MS Power User 3 1
|Golem.de 3 1
|Ars Technica 364 1
|Digital Trends - Издание 31 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
|Inquirer 462 1
|Мобильные системы 94 1
|Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 6
|РАН - Российская академия наук 1397 1
|РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.