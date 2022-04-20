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BIOS UEFI The Unified Extensible Firmware Interface Интерфейс между операционной системой и микропрограммами Развитие BIOS



20.04.2022 В миллионах ноутбуков крупнейшего в мире производителя ПК живут «заводские бэкдоры»
05.10.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новое вредоносное ПО для заражения компьютера на низком уровне
23.10.2019 Windows навсегда пропишется в новых ПК. Удалять ее будет нельзя
10.01.2019 Найден примитивный, но очень действенный способ читать данные с украденных ноутбуков
21.12.2018 Microsoft выпустила Open Source систему для создания UEFI
04.10.2018 Eset обнаружила первую атаку с использованием руткита для UEFI
18.09.2018 Intel выпустила «убийцу» BIOS и UEFI с открытым кодом
20.11.2017 Объявлена дата окончательных «похорон» BIOS
31.03.2017 Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии
16.04.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» обеспечат защиту от вирусов на этапе загрузки ОС
04.12.2012 Активисты Linux опубликовали «противоядие» от Secure Boot
17.01.2012 Microsoft блокировала установку Linux на свои планшеты
08.12.2011 Paragon Software предлагает новую утилиту для миграции Windows Vista/7 на платформу UEFI
09.06.2010 BIOS исчезнет через 3 года

Публикаций - 113, упоминаний - 171

BIOS UEFI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 32
Intel Corporation 11262 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 18
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 11
AMD - Advanced Micro Devices 3661 11
Apple Inc 10683 11
HP Inc. 5313 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Dell EMC 4736 10
Lenovo Group 2077 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 8
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 7
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 7
Nvidia Corp 3118 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 6
Информзащита 641 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 5
Canonical 185 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 4
Red Hat 1183 4
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 326 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Eclypsium 8 4
Google LLC 10352 4
Конфидент ЦЗИ 72 4
Dell Technologies - Dell Computer 984 4
Acronis - Акронис 424 4
AltEll - АльтЭль 25 4
GitHub 487 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 3
Программный продукт ГК 3960 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 37 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Twitter 2493 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Huawei 3222 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
ГПБ - Газпромбанк 842 1
Visa International 1809 1
Почта России ПАО 1853 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Резонанс НПП 94 1
Восточный Банк 232 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 1
Россети Ленэнерго 786 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 34 1
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 2
TCG - Trusted Computing Group 19 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Linux Foundation 167 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 546 75
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