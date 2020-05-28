Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BCM Business Continuity Management Управление непрерывностью бизнеса
Публикаций - 152, упоминаний - 155
BCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукин Роман 3 2
|Тюкачев Игорь 3 2
|Цуцкарев Кирилл 6 1
|Романовский Сергей 6 1
|Самодаев Николай 8 1
|Сафонов Андрей 5 1
|Измайлов Юрий 15 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Николаев Сергей 11 1
|Хохлов Юрий 13 1
|Осокина Полина 24 1
|Заболотный Игорь 43 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Солонин Виталий 89 1
|Марченко Игорь 12 1
|Никитин Александр 15 1
|Алехин Заурбек 8 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Рейман Леонид 1009 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2956 1
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru