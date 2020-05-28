Как за пару недель перевести целый университет из офлайна в онлайн 1

Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 1

МТС поможет крупному бизнесу с облачным резервным копированием 1

Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1

Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках 1

МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group 1

CloudMTS снизил стоимость облачного резервного копирования для бизнеса 1

Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1

Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине 1

SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру 1

Платформа для организации рабочих процессов Pyrus станет бесплатной на три месяца 1

Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки 1

Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов 1

IVA Technologies поможет организовать удаленную работу и учебу в условиях карантина 1

Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost 1