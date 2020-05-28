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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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BCM Business Continuity Management Управление непрерывностью бизнеса



28.05.2020 Как за пару недель перевести целый университет из офлайна в онлайн 1
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 1
26.05.2020 АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2 1
26.05.2020 «Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
18.05.2020 МТС поможет крупному бизнесу с облачным резервным копированием 1
08.05.2020 «Сименс АГ» объявила результаты второго квартала 2020 финансового года 1
08.05.2020 Atos мобилизует ИТ-ресурсы для борьбы с Covid-19 1
08.05.2020 ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК 1
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
29.04.2020 Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках 1
28.04.2020 Как с VDI сократить операционные затраты на 50% 1
27.04.2020 МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group 1
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru 1
15.04.2020 «Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei 1
14.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE 1
10.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустил бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка 1
08.04.2020 CloudMTS снизил стоимость облачного резервного копирования для бизнеса 1
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1
06.04.2020 HP обновила линейку принтеров без картриджа HP Neverstop Laser. Цены 1
31.03.2020 «Билайн» представил пакет решений BeeFREE 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине 1
30.03.2020 ИТ и связь выведены из-под действия указа о нерабочей неделе 1
27.03.2020 SAP представила расширенные возможности для бесплатного обучения по всему миру 1
26.03.2020 Платформа для организации рабочих процессов Pyrus станет бесплатной на три месяца 1
25.03.2020 «Билайн» открыл бизнесу два месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга 1
24.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки 1
23.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов 1
19.03.2020 IVA Technologies поможет организовать удаленную работу и учебу в условиях карантина 1
16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 1
11.03.2020 Как коронавирус повлияет на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
04.03.2020 Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру компании «Русская кожа» 1
13.01.2020 «Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон» 1
19.12.2019 Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost 1
18.12.2019 QIWI анонсировала изменения в составе высшего менеджмента 1
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 1
12.12.2019 Михаил Миньковский, «МаксимаТелеком»: Скорость Wi-Fi в московском метро повысится до 200 Мбит/с 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
20.11.2019 ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z» 1

Публикаций - 152, упоминаний - 155

BCM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nortel Networks 1287 12
Инфосистемы Джет 860 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7949 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1141 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7619 2
Beltel - Белтел 131 2
Cisco Systems 4694 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 154 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 270 1
Ниеншанц 90 1
ДиалогНаука 191 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 203 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 778 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 373 1
Siemens AG - Siemens Group 2273 1
Восход ФГБУ НИИ 505 1
Микротест 276 1
Harris Corporation 80 1
NVision Group - Энвижн Груп 659 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 1
Псковэлектросвязь 3 1
Поликом Про 34 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез 35 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 293 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6400 1
Microsoft Corporation 22129 1
Oracle Corporation 5923 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 1
Ростелеком - Связьинвест 1697 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1270 1
VMware 2007 1
Softline - Софтлайн 1837 1
Крок - Croc 1599 1
Ericsson 2697 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1631 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 963 1
Ford 381 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Citi - Citibank - Ситибанк 261 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
Цифроград 171 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 5 1
РосЕвроБанк 47 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 87 1
РЖД - Российские железные дороги 1419 1
Лидер УК 16 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3038 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7709 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1558 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 101 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 226 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3090 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 16168 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 665 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2003 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2974 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10909 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8434 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 531 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 223 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3236 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 776 2
ИТ-аудит ИТ-инфраструктуры 132 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 95 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10304 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3062 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 312 1
Масштабируемость - Scalability 1384 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3879 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2962 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 496 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 509 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1756 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 118 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 385 1
USDS - Unified Subscriber Data Server - унифицированный сервер пользовательских данных 1 1
Softswitch - программный коммутатор 86 1
VXML - VoiceXML- Voice eXtensible Markup Language - CCXML - Call Control eXtensible Markup Language 38 1
PoC - Push to Talk Over Cellular 20 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 60 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 360 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 251 1
Web Interface - Веб-интерфейс 229 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2185 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 967 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1605 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5529 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 993 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 366 1
Microsoft Outlook 1232 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 12 1
Nortel Networks Succession 11 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 18 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 167 1
МТС Автосекретарь 45 1
Avaya IP Office Cloud Platform 78 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 35 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 273 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 110 1
Microsoft Office Excel 747 1
Microsoft Office 3203 1
Linux OS 7495 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 1
Лукин Роман 3 2
Тюкачев Игорь 3 2
Цуцкарев Кирилл 6 1
Романовский Сергей 6 1
Самодаев Николай 8 1
Сафонов Андрей 5 1
Измайлов Юрий 15 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Николаев Сергей 11 1
Хохлов Юрий 13 1
Осокина Полина 24 1
Заболотный Игорь 43 1
Филимонов Сергей 45 1
Солонин Виталий 89 1
Марченко Игорь 12 1
Никитин Александр 15 1
Алехин Заурбек 8 1
Матюхин Владимир 61 1
Рейман Леонид 1009 1
Россия - Российская федерация - РФ 102937 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32241 5
Африка - Африканский регион 2779 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44669 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1666 3
Ближний Восток 2530 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12333 2
Европа 10359 2
Америка Северная 2636 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11999 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1141 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа 227 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 644 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1016 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 327 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 348 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 88 1
США - Торонто 264 1
Того - Тоголезская Республика 14254 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 614 1
Америка Латинская 1395 1
Канада 3124 1
Америка Южная 677 1
Австралия - Австралийский Союз 2717 1
Россия - ПФО - Казань 1972 1
Европа Восточная 2894 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12718 1
Земля - планета Солнечной системы 6999 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12658 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2049 1
Евразия 256 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11020 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 474 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2490 2
Банковский сектор экономики 3443 2
Страхование - Страховое дело 775 2
Торговля розничная - Ритейл 2049 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6516 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 35 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2858 1
Русский язык 4069 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3695 1
Информационное общество - Государственная программа 1164 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 449 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2956 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 63 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 89 1
ИнфоКом 56 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
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