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Aros SEQ SEC Consult Services Vulnerability Lab

Aros SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab


06.06.2023 США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

Америка против крипты Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) серьезно взялась за криптобиржи. Всего за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора. Про
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни

Наказание за введение в заблуждение инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила космический стартап Momentus, его основателя и экс-главу Михаила Кокорича, во введении в заблуждение инвесторов относительно технологий компании и рисков национальной безопасности
02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК

к минимум, недальновидно, — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services, российского дочернего предприятия SEC Consult. — Угроза выглядит достат
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

Ошибочный запрет Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester M. Peirce) назвала запрет на выпуск криптовалюты Gram Павла Дурова и запуск его блокчейн-платформы TON ошибкой. Об этом она заявила в рамках конференции Blockchain Asso
26.06.2020 Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США

Павел Дуров и SEC заключают мировое соглашение В суд Южного округа штата Нью-Йорк поступил проект мирового соглашения по иску Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) к компании Telegram Group, п
17.02.2020 Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult

уктового портфеля – программное обеспечение в области кибербезопасности международного разработчика SEC Consult. Дистрибьюторский ассортимент пополнили ловушка для злоумышленников Cyber Trap и

12.10.2019 США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж

SEC подал иск против создателей Telegram Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с целью предотвращения выпуска в свободную продажу критовалюты Gram, созданной основателями мессенджера Telegram, братьями Николаем и Павлом Д
21.08.2019 США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию

Штраф за дезинформацию Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала российскую аналитическую компанию ICO Rating. Основанием для штрафа стал факт сокрытия информации о платежах, полученных компанией от эмитентов за рекламу их цифровых активов.

31.07.2019 Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники

CNews и SEC Consult запускают совместное исследование Защищенность устройств интернета вещей часто ос
23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках

Взятки за MS Office Корпорация Microsoft выплатит компенсацию Федеральной комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) за отказ от правовых претензий. Размер выплаты, по данным Bloomberg, составит $25,35 млн, и все это напрямую связано с расследованием возможных финансовых преступлений, совершенных корпора
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии

SEC проверят «Яндекс» на предмет сотрудничества со странами, находящимися под санкциями Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) опубликовала переписку с компанией Yandex, владеющей российским «Яндексом», на предмет соблюдения санкционного законодательства. SEC заподозрила, что у Yandex есть бизнес-активности
17.05.2018 Власти США запустили фальшивое ICO

SEC проводит ICO Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила в интернете фальшивый проект по первичному предложению монет (ICO). Напомним, SEC — это американское правительственное агентство, главный надзорный и регуляторный орган на
05.02.2018 Популярные «умные» вибраторы отправили в Сеть интимные данные пользователей

Перехват контроля над секс-игрушкой Компания SEC Consult обнаружила ряд уязвимостей в ПО «умных» секс-игрушек Vibratissimo, которые позвол
14.09.2017 Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP

ие отсутствует уникальный одноразовый идентификатор, — говорит Георгий Лагода, генеральный директор SEC Consult Services. — Простота эксплуатации делает эту уязвимость довольно опасной как для

26.07.2017 Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют

Решение SECКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена подвести под действие американского законодательства о ценных бумагах операции типа первоначального предложения монет (ICO) и продажи токенов. К ICO бизнес прибегает для привлечен
15.09.2016 В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией

SEC задал вопросы Vimpelcom относительно неправильных режимов Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) опубликовала переписку с телекоммуникационной компанией Vimpelcom (работает в России под торговой маркй «Билайн») относительно сотрудничества с недружественными США режимами и компаниями,

27.11.2015 Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft

Компания Safe'n'Sec Corporation, владелец прав на программные продукты для защиты информации банкоматов и платежных терминалов, известных на рынке как линейка SafenSoft TPSecure, совместно с компанией «Протекш
18.04.2013 CNews и Sec Consult запускают информер об уязвимостях

ю рассылку. Это стало возможным благодаря сотрудничеству CNews с ведущей такую базу знаний компании Sec Consult. Из огромной базы знаний можно выбрать только интересующий пользователя софт и ре
08.04.2013 Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией

Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) направила в Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»), чьи акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компан
29.01.2013 Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов

ут быть доступны (через SSH-соединение) для сотен других компаний — к такому выводу пришли эксперты SEC Consult Vulnerability Lab. Кроме того, экспертами было установлено, что, используя в каче
21.09.2012 ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать

Австрийская компания SEC Consult, специализирующаяся на вопросах ИТ-безопасности, при поддержке Cap Gemini провела
09.08.2012 Сервис My.Sec.Ru расширил возможности пользовательского интерфейса

Сервис My.Sec.Ru объявил о нововведении: были расширены пользовательские настройки. Теперь каждый пользователь может при желании поменять свои логин/пароль, а также рабочий адрес электронной почты (e-mai
13.03.2012 В Рунете запущено новое сообщество профессионалов отрасли безопасности

Портал Sec.Ru объявил о запуске нового сервиса - сообщества профессионалов отрасли безопасности My.Sec.Ru. Каждый, кто завел аккаунт на My.Sec.Ru, не просто получает более широкие возмож
27.01.2010 Safe’n’Sec TPSecure защищает банкоматы от внешних и внутренних угроз

Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, сообщила о выходе обновленной версии программного продукта Safe’n’Sec TPSecure. Расширенные функциональные возможности данной версии обеспечивают контроль всех возможных каналов вторжения вредоносного кода в операционную систему ATM, предотвращают и блокируют
28.09.2009 S.N. Safe&Software представила решение для защиты банкоматов от вирусов: Safe’n’Sec TPSecure

Российская компания-разработчик программного обеспечения по информационной безопасности S.N. Safe&Software представила решение Safe’n’Sec TPSecure, предназначенное специально для защиты банкоматов от внедрения всех типов вредоносных программ и их несанкционированной активности, а также новую версию корпоративного продукта Saf
25.03.2008 S.N.Safe&Software объединила продукты Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing

Компания S.N.Safe&Software объявила коммерческий релиз новой версии корпоративного решения Safe’n’Sec для защиты компьютерных сетей предприятий, объединившего две базовые разработки – Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing. Компания выпустила версию, объединившую оба решени
21.02.2008 ПО Safe’n’Sec распространяется «1С»

S.N.Safe&Software заключила партнерское соглашение с российским дистрибьютором программного обеспечения - фирмой «1С». Согласно договоренности, программные продукты Safe’n’Sec Personal Pro+Антивирусный сканер Dr.Web и Safe’n’Sec Enterprise Pro+Антивирусный сканер Dr.Web с начала 2008 г. издаются и распространяются фирмой «1С» под маркой издания «1С:Дистриб
18.12.2007 Microsoft обвинили в пиратстве

Руководство Юго-восточного колледжа (Southeastern College, SEC) в филиппинском городе Пасай подало гражданский иск в отношении корпорации Microsoft и ее местного филиала Microsoft Philippines. Редмондская компания обвиняется в незаконном распространени
29.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference

1-2 ноября в Москве состоится одно из ключевых событий индустрии разработки программного обеспечения – Software Engineering Conference (Russia) – SEC(R) 2007. Это ежегодное мероприятие, организатором которого выступают компании Business Exchange, TEKAMA и ГУ Высшая Школа Экономики при спонсорской поддержке мировых лидеров ИТ-индустрии: I
26.10.2007 1 ноября откроется Software Engineering Conference

1-2 ноября в Москве состоится одно из ключевых событий индустрии разработки программного обеспечения – Software Engineering Conference (Russia) – SEC(R) 2007. Это ежегодное мероприятие, организатором которого выступает компании Business Exchange, TEKAMA и ГУ Высшая Школа Экономики при спонсорской поддержке мировых лидеров ИТ-индустрии: I
08.10.2007 1 ноября состоится Software Engineering Conference

1-2 ноября в Москве состоится одно из ключевых событий индустрии разработки программного обеспечения – Software Engineering Conference (Russia) – SEC(R) 2007. Это ежегодное мероприятие, организатором которого выступает компании Business Exchange, TEKAMA и ГУ Высшая Школа Экономики при спонсорской поддержке мировых лидеров ИТ-индустрии: I
25.07.2007 Организаторы интернет-пирамиды «отделались» от SEC за $200 тыс

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откажется от претензий к двоим организаторам финансовой пирамиды в интернете в обмен на выплату $200 тыс. Договоренность была достигнута во вторник. Мошенники, предположительно, собрали по
29.06.2007 Safe’n’Sec получил доступ в госсектор

Компания S.N.Safe&Software получила сертификат соответствия на программу Safe’n’Sec, выданный российской государственной технической комиссией по результатам сертификационных испытаний. Документ подтверждает соответствие программы Safe’n’Sec техническим требованиям,
21.06.2007 СЗТ поддерживает стандарты SEC

ОАО «Северо-Западный Телеком» изменило порядок раскрытия информации о своей деятельности в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В СЗТ действует программа АДР 1 уровня на обыкновенные акции. Депозитарные расписки на акции общества торгуются на внебиржевом рынке США, Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах. Ранее
18.06.2007 Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов

Компания S.N.Safe&Software выпустила в продажу новую версию Safe’n’Sec Pro Deluxe - программу для комплексной защиты компьютера с внедренным антируткит-модулем. Safe’n’Sec Pro Deluxe – комплексная система защиты компьютеров пользователей, включающая баз
06.06.2007 Дело об опционах: SEC «простила» IBM

IBM урегулировала претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу данных об опционах акций, не объявленных инвесторам в 2005 году. IBM согласилась с требованиями SEC информировать аналитиков подробно, но не признала и не опровергла налич
25.05.2007 SEC: HP нарушила федеральный закон

ричину внезапной отставки члена совета директоров Томаса Перкинса (Thomas Perkins) в ходе расследования скандала о прослушивании телефонов в компании, заявила комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду. SEC выпустила ордер о запрещении продолжения противоправного действия и потребовала раскрыть причину увольнения. Компания согласилась это сделать, не признавая себя виновно
18.05.2007 Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК

Компания S.N.Safe&Software Ltd. объявляет о начале продаж новой комплексной системы защиты домашних ПК Safe’n’Sec Pro в российском и англоязычном интернете. Опция исполнения неизвестного приложения в изолированной среде (Unknown Application Isolation) и anti adware модуль обеспечивают безопасную и спок
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала действия российского брокера «высокотехнологичной версией мошеннический схемы pump and dump». Данная схема не нова, и заключается в искусственной «накачке» цен акций и их последующ
27.12.2006 Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заморозила биржевую учётную запись россиянина Евгения Гашичева и его компании Grand Logistic на Нью-йоркской фондовой бирже. Регулятор подозревает его во взломе аккаунтов других участников

Публикаций - 1730, упоминаний - 1756

Aros SEQ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23748 242
Google LLC 11120 161
Apple Inc 11377 110
Intel Corporation 11746 106
Twitter 2754 93
Cisco Systems 4932 76
GitHub 603 57
Meta Platforms - Facebook 4354 56
Amazon Inc - Amazon.com 2838 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4309 52
Oracle Corporation 6394 52
IBM - International Business Machines Corp 9257 41
Yandex - Яндекс 5968 39
Dell EMC 4952 38
HP - Hewlett-Packard 3621 38
Verizon - WorldCom 487 35
Telegram Group 1212 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7217 33
HP Inc. 5586 31
Oracle - Sun Microsystems 2207 31
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 798 30
AMD - Advanced Micro Devices 3914 29
Dell Technologies - Dell Computer 2024 28
Samsung Electronics 9833 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8181 28
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 27
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1114 25
Nvidia Corp 3248 25
Trend Micro 582 24
AOL Inc 1588 23
Check Point Software Technologies 718 22
Yahoo! 3692 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 20
VMware 2183 20
REvil - Хакерская группировка 45 20
Cisco Talos 38 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6413 19
AT&T Inc 1663 19
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 715 18
PayPal 652 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 110
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6314 43
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 40
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 323 38
Qiwi 938 26
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 25
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 25
LinkedIn 593 24
Merrill Lynch 433 21
Tesla Motors 354 19
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 18
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6100 16
Россети Ленэнерго 2390 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1261 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6707 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2489 15
Enron - Enrongate 122 14
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 14
eBay Inc 1603 14
BlackRock 29 13
Citi - Citigroup 294 12
Colonial Pipeline 28 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 12
Capital Group 73 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 965 11
Kismet Sponsor 15 11
Альфа-Групп 668 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 11
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 37 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 10
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 10
Медиа-1 25 10
Ford 399 9
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 116 9
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 36 9
LetterOne Holdings - L1 Technology 72 8
Warner 554 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 515
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4659 106
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18466 79
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1084 71
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1349 59
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 508 52
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 438 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3876 26
Судебная власть - Judicial power 2141 25
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1000 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10611 23
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 664 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 15
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3104 13
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9565 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 11
Европол - Полицейская служба Европейского союза 72 11
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 17 10
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 9
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 138 9
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 8
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 157 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2903 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 7
Президент Российской Федерации 3821 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3061 6
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 581 6
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 134 5
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1704 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1976 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 164
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 5
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 4
Демократическая политическая партия США 118 4
ASF - Apache Software Foundation 106 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 19 3
Free TON Community 5 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 573 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
Ассоциация менеджеров 97 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 219 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
4CIO 733 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 10 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20912 923
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11562 492
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5187 471
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26502 295
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1701 252
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55342 230
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2611 176
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22549 175
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2272 148
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5507 128
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7053 123
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SecurityAffairs.co 5 5
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Le Monde 24 5
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Wired - Издание 228 5
InformationWeek 234 5
The Guardian - Британская газета 345 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
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S&P 500 553 27
S&P - Standard and Poor’s 483 16
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NetMarketShare Web Analytics 29 1
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Fortune Global 50 7 1
Gartner - AMR Research 48 1
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NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 2
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Tsinghua University - Университет Цинхуа 30 1
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Northwestern University - Северо-Западный университет 105 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 25 1
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МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 1 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 15 1
University of Chicago - Чикагский университет 96 1
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