Aros SEQ SEC Consult Services Vulnerability Lab

США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками Америка против крипты Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) серьезно взялась за криптобиржи. Всего за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора. Про

Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни Наказание за введение в заблуждение инвесторов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила космический стартап Momentus, его основателя и экс-главу Михаила Кокорича, во введении в заблуждение инвесторов относительно технологий компании и рисков национальной безопасности

В Windows нашли «дыру» для захвата ПК к минимум, недальновидно, — полагает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services, российского дочернего предприятия SEC Consult. — Угроза выглядит достат

«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова Ошибочный запрет Комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хестер Пирс (Hester M. Peirce) назвала запрет на выпуск криптовалюты Gram Павла Дурова и запуск его блокчейн-платформы TON ошибкой. Об этом она заявила в рамках конференции Blockchain Asso

Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США Павел Дуров и SEC заключают мировое соглашение В суд Южного округа штата Нью-Йорк поступил проект мирового соглашения по иску Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) к компании Telegram Group, п

Портфель OCS пополнился ПО SEC Consult уктового портфеля – программное обеспечение в области кибербезопасности международного разработчика SEC Consult. Дистрибьюторский ассортимент пополнили ловушка для злоумышленников Cyber Trap и

США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж SEC подал иск против создателей Telegram Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с целью предотвращения выпуска в свободную продажу критовалюты Gram, созданной основателями мессенджера Telegram, братьями Николаем и Павлом Д

США крупно оштрафовали российскую крипто-компанию Штраф за дезинформацию Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала российскую аналитическую компанию ICO Rating. Основанием для штрафа стал факт сокрытия информации о платежах, полученных компанией от эмитентов за рекламу их цифровых активов.

Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники CNews и SEC Consult запускают совместное исследование Защищенность устройств интернета вещей часто ос

Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках Взятки за MS Office Корпорация Microsoft выплатит компенсацию Федеральной комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) за отказ от правовых претензий. Размер выплаты, по данным Bloomberg, составит $25,35 млн, и все это напрямую связано с расследованием возможных финансовых преступлений, совершенных корпора

США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии SEC проверят «Яндекс» на предмет сотрудничества со странами, находящимися под санкциями Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) опубликовала переписку с компанией Yandex, владеющей российским «Яндексом», на предмет соблюдения санкционного законодательства. SEC заподозрила, что у Yandex есть бизнес-активности

Власти США запустили фальшивое ICO SEC проводит ICO Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила в интернете фальшивый проект по первичному предложению монет (ICO). Напомним, SEC — это американское правительственное агентство, главный надзорный и регуляторный орган на

Популярные «умные» вибраторы отправили в Сеть интимные данные пользователей Перехват контроля над секс-игрушкой Компания SEC Consult обнаружила ряд уязвимостей в ПО «умных» секс-игрушек Vibratissimo, которые позвол

Хакеры научились лишать людей работы, взломав SAP ие отсутствует уникальный одноразовый идентификатор, — говорит Георгий Лагода, генеральный директор SEC Consult Services. — Простота эксплуатации делает эту уязвимость довольно опасной как для

Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют Решение SECКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена подвести под действие американского законодательства о ценных бумагах операции типа первоначального предложения монет (ICO) и продажи токенов. К ICO бизнес прибегает для привлечен

В США допросили «Билайн» из-за подозрительной дружбы с Huawei и Сирией SEC задал вопросы Vimpelcom относительно неправильных режимов Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) опубликовала переписку с телекоммуникационной компанией Vimpelcom (работает в России под торговой маркй «Билайн») относительно сотрудничества с недружественными США режимами и компаниями,

Safe'n'Sec Corporation и «Протекшен Технолоджи» запустили специальную программу поддержки пользователей SafenSoft Компания Safe'n'Sec Corporation, владелец прав на программные продукты для защиты информации банкоматов и платежных терминалов, известных на рынке как линейка SafenSoft TPSecure, совместно с компанией «Протекш

CNews и Sec Consult запускают информер об уязвимостях ю рассылку. Это стало возможным благодаря сотрудничеству CNews с ведущей такую базу знаний компании Sec Consult. Из огромной базы знаний можно выбрать только интересующий пользователя софт и ре

Власти США обнаружили у «Билайна» связи с Ираном, Кубой и Сирией Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) направила в Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн»), чьи акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, запрос на раскрытие информации относительно деятельности компан

Barracuda использует скрытые учетные записи для поддержки своих клиентов ут быть доступны (через SSH-соединение) для сотен других компаний — к такому выводу пришли эксперты SEC Consult Vulnerability Lab. Кроме того, экспертами было установлено, что, используя в каче

ИТ-системы банков защищены гораздо хуже, чем принято считать Австрийская компания SEC Consult, специализирующаяся на вопросах ИТ-безопасности, при поддержке Cap Gemini провела

Сервис My.Sec.Ru расширил возможности пользовательского интерфейса Сервис My.Sec.Ru объявил о нововведении: были расширены пользовательские настройки. Теперь каждый пользователь может при желании поменять свои логин/пароль, а также рабочий адрес электронной почты (e-mai

В Рунете запущено новое сообщество профессионалов отрасли безопасности Портал Sec.Ru объявил о запуске нового сервиса - сообщества профессионалов отрасли безопасности My.Sec.Ru. Каждый, кто завел аккаунт на My.Sec.Ru, не просто получает более широкие возмож

Safe’n’Sec TPSecure защищает банкоматы от внешних и внутренних угроз Компания S.N. Safe&Software, российский разработчик программного обеспечения по информационной безопасности, сообщила о выходе обновленной версии программного продукта Safe’n’Sec TPSecure. Расширенные функциональные возможности данной версии обеспечивают контроль всех возможных каналов вторжения вредоносного кода в операционную систему ATM, предотвращают и блокируют

S.N. Safe&Software представила решение для защиты банкоматов от вирусов: Safe’n’Sec TPSecure Российская компания-разработчик программного обеспечения по информационной безопасности S.N. Safe&Software представила решение Safe’n’Sec TPSecure, предназначенное специально для защиты банкоматов от внедрения всех типов вредоносных программ и их несанкционированной активности, а также новую версию корпоративного продукта Saf

S.N.Safe&Software объединила продукты Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing Компания S.N.Safe&Software объявила коммерческий релиз новой версии корпоративного решения Safe’n’Sec для защиты компьютерных сетей предприятий, объединившего две базовые разработки – Safe’n’Sec Enterprise и Safe’n’Sec Timing. Компания выпустила версию, объединившую оба решени

ПО Safe’n’Sec распространяется «1С» S.N.Safe&Software заключила партнерское соглашение с российским дистрибьютором программного обеспечения - фирмой «1С». Согласно договоренности, программные продукты Safe’n’Sec Personal Pro+Антивирусный сканер Dr.Web и Safe’n’Sec Enterprise Pro+Антивирусный сканер Dr.Web с начала 2008 г. издаются и распространяются фирмой «1С» под маркой издания «1С:Дистриб

Microsoft обвинили в пиратстве Руководство Юго-восточного колледжа (Southeastern College, SEC) в филиппинском городе Пасай подало гражданский иск в отношении корпорации Microsoft и ее местного филиала Microsoft Philippines. Редмондская компания обвиняется в незаконном распространени

1 ноября откроется Software Engineering Conference 1-2 ноября в Москве состоится одно из ключевых событий индустрии разработки программного обеспечения – Software Engineering Conference (Russia) – SEC(R) 2007. Это ежегодное мероприятие, организатором которого выступают компании Business Exchange, TEKAMA и ГУ Высшая Школа Экономики при спонсорской поддержке мировых лидеров ИТ-индустрии: I

1 ноября откроется Software Engineering Conference 1-2 ноября в Москве состоится одно из ключевых событий индустрии разработки программного обеспечения – Software Engineering Conference (Russia) – SEC(R) 2007. Это ежегодное мероприятие, организатором которого выступает компании Business Exchange, TEKAMA и ГУ Высшая Школа Экономики при спонсорской поддержке мировых лидеров ИТ-индустрии: I

1 ноября состоится Software Engineering Conference 1-2 ноября в Москве состоится одно из ключевых событий индустрии разработки программного обеспечения – Software Engineering Conference (Russia) – SEC(R) 2007. Это ежегодное мероприятие, организатором которого выступает компании Business Exchange, TEKAMA и ГУ Высшая Школа Экономики при спонсорской поддержке мировых лидеров ИТ-индустрии: I

Организаторы интернет-пирамиды «отделались» от SEC за $200 тыс Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откажется от претензий к двоим организаторам финансовой пирамиды в интернете в обмен на выплату $200 тыс. Договоренность была достигнута во вторник. Мошенники, предположительно, собрали по

Safe’n’Sec получил доступ в госсектор Компания S.N.Safe&Software получила сертификат соответствия на программу Safe’n’Sec, выданный российской государственной технической комиссией по результатам сертификационных испытаний. Документ подтверждает соответствие программы Safe’n’Sec техническим требованиям,

СЗТ поддерживает стандарты SEC ОАО «Северо-Западный Телеком» изменило порядок раскрытия информации о своей деятельности в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В СЗТ действует программа АДР 1 уровня на обыкновенные акции. Депозитарные расписки на акции общества торгуются на внебиржевом рынке США, Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах. Ранее

Новая версия Safe’n’Sec Pro Deluxe: у руткитов нет шансов Компания S.N.Safe&Software выпустила в продажу новую версию Safe’n’Sec Pro Deluxe - программу для комплексной защиты компьютера с внедренным антируткит-модулем. Safe’n’Sec Pro Deluxe – комплексная система защиты компьютеров пользователей, включающая баз

Дело об опционах: SEC «простила» IBM IBM урегулировала претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу данных об опционах акций, не объявленных инвесторам в 2005 году. IBM согласилась с требованиями SEC информировать аналитиков подробно, но не признала и не опровергла налич

SEC: HP нарушила федеральный закон ричину внезапной отставки члена совета директоров Томаса Перкинса (Thomas Perkins) в ходе расследования скандала о прослушивании телефонов в компании, заявила комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду. SEC выпустила ордер о запрещении продолжения противоправного действия и потребовала раскрыть причину увольнения. Компания согласилась это сделать, не признавая себя виновно

Новинка: Safe’n’Sec Pro – комплексная защита ПК Компания S.N.Safe&Software Ltd. объявляет о начале продаж новой комплексной системы защиты домашних ПК Safe’n’Sec Pro в российском и англоязычном интернете. Опция исполнения неизвестного приложения в изолированной среде (Unknown Application Isolation) и anti adware модуль обеспечивают безопасную и спок

Подозреваемого в хакерстве россиянина выкинули с NYSE Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) назвала действия российского брокера «высокотехнологичной версией мошеннический схемы pump and dump». Данная схема не нова, и заключается в искусственной «накачке» цен акций и их последующ