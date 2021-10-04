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Aquarius
Аквариус


04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 6
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
10.09.2021 Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
01.09.2021 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 1
08.07.2021 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 2
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 2
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
08.06.2021 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 8
02.06.2021 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 2
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
20.05.2021 «Почта России» в 4 раза увеличит вложения в российские информационные технологии 1
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 6
19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 5
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 7
12.05.2021 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда» 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 7
30.04.2021 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 2
19.04.2021 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 6
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 6
30.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус» 2
26.03.2021 «С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах 2
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 3
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
15.01.2021 МВД заставляют потратить миллиард на «российские ПК», которых нет в реестре отечественного «железа» 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 2
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
04.12.2020 Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее 1

Публикаций - 209, упоминаний - 418

Aquarius упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 28
Microsoft Corporation 11017 25
Ланит ГК 1155 14
Крок 1219 14
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 13
Merlion - Мерлион 273 12
IBM 3527 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 9
БайтЭрг 24 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 9
Samsung Electronics 5633 8
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 8
Merlion iRU - Деловой офис 66 7
Intel Corporation 4152 7
SuperWave - СуперВэйв групп 11 6
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 6
Код Безопасности 365 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 6
K-Systems - К-Системс 48 6
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 6
HP - Hewlett-Packard 881 6
Yandex - Яндекс 4099 6
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 6
Softline - Софтлайн 1473 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
Lenovo Group 1636 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 149 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 5
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 4
Cisco Systems 2037 4
Ланит Treolan - Треолан 95 4
Инфосистемы Джет 675 4
Huawei 2726 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Почта России ПАО 1570 6
Норникель - Норильский никель 177 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Транснефть 159 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Роснефть НК 367 1
Газпром ПАО 518 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Вотрон 16 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Миландр ПКК 26 1
Скайсофт Виктори 2 1
Сбербанк Капитал 6 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Арбитражный суд Московского округа 20 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 3
Правительство РФ 2200 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Правительство Москвы 649 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 3 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 33 1
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 6
3G - Стандарт мобильной связи 3709 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
DDR - Double data rate 1066 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
Сервер - Серверные платформы 168 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
NAND flash memory - Флеш-память 202 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 566 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 52 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 16
Microsoft Windows 10 6612 13
Intel x86 - Архитектура процессора 991 9
Linux OS 4243 8
Microsoft Windows 7 1662 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 6
Microsoft Windows 8 1228 5
Google Android 10750 5
Infotecs - ViPNet Client 53 5
Microsoft Windows 850 4
Aquarius Pro P - серия ПК 3 3
Gemalto SafeNet eToken 119 3
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Intel Celeron - Серия процессоров 250 3
Apple iOS 5741 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1161 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 160 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
AlterOffice 16 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
Linux MeeGo Core Software Platform 236 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
PostLink - Мессенджер 4 2
MobilityLab WorksPad 36 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Калинин Александр 95 8
Гольденберг Леонид 15 7
Путин Владимир 1820 6
Калинин Алексей 23 6
Емельченков Сергей 83 5
Шибанов Владимир 17 4
Березкин Григорий 28 4
Эйгес Павел 66 4
Малков Павел 38 4
Тенишев Андрей 12 3
Трушкин Константин 43 3
Акимов Максим 167 3
Степанов Владимир 11 2
Поляков Олег 6 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Осеевский Михаил 221 2
Банцов Иван 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Богданов Валентин 7 1
Адам Безиев 4 1
Родин Александр 1 1
Легостаева Светлана 23 1
Чернякова Анна 2 1
Гундин Павел 1 1
Харламова Наталья 3 1
Софронова Наталия 2 1
Иванцов Илья 2 1
Груздев Сергей 26 1
Трошин Ратмир 1 1
Заречнев Сергей 4 1
Мельников Андрей 3 1
Стуров Дмитрий 25 1
Буравлев Александр 2 1
Решетков Александр 5 1
Коган Алексей 2 1
Кравцов Алексей 16 1
Залецкий Алексей 3 1
Писарев Михаил 12 1
Щапов Олег 24 1
Пыслару Аркадий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 8
Европа 3730 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Россия - Ивановская область 262 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Германия - Федеративная Республика 3614 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Восточная Европа 1669 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Россия - Ивановская область - Шуя 29 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Украина 3347 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 2
Россия - Иркутская область 537 1
Россия - Калининград 659 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - Калининградская область - Гусев 56 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Россия - Республика Хакасия 248 1
Россия - Кемеровская область 463 1
Россия - Республика Алтай 681 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Мурманская область 290 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 1
Россия - Ярославская область 330 1
Европа Западная 610 1
Россия - Тамбовская область 321 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 18
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 17
Всероссийская перепись населения 31 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Руспрофайл 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 15
CNews Analytics 1988 9
IDC - International Data Corporation 2709 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
Gartner 2188 1
CNews Fast рейтинг 29 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Электрические сети - международный форум 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756927, в очереди разбора - 660617.
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