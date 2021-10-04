Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aquarius
Аквариус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 418
Aquarius упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|Калинин Александр 95 8
|Гольденберг Леонид 15 7
|Путин Владимир 1820 6
|Калинин Алексей 23 6
|Емельченков Сергей 83 5
|Шибанов Владимир 17 4
|Березкин Григорий 28 4
|Эйгес Павел 66 4
|Малков Павел 38 4
|Тенишев Андрей 12 3
|Трушкин Константин 43 3
|Акимов Максим 167 3
|Степанов Владимир 11 2
|Поляков Олег 6 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Банцов Иван 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Богданов Валентин 7 1
|Адам Безиев 4 1
|Родин Александр 1 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Чернякова Анна 2 1
|Гундин Павел 1 1
|Харламова Наталья 3 1
|Софронова Наталия 2 1
|Иванцов Илья 2 1
|Груздев Сергей 26 1
|Трошин Ратмир 1 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Мельников Андрей 3 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Буравлев Александр 2 1
|Решетков Александр 5 1
|Коган Алексей 2 1
|Кравцов Алексей 16 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Писарев Михаил 12 1
|Щапов Олег 24 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Руспрофайл 3 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756927, в очереди разбора - 660617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756927, в очереди разбора - 660617.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru