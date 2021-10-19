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Apple Mac


19.10.2021 «Тендерплан» оснастила свой колл-центр профессиональными гарнитурами Logitech Zone Wired 1
13.10.2021 Совкомбанк настроил платежи по карте «Мир» через Apple Pay 1
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» 1
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест 1
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств 3
01.10.2021 BlueStacks запускает BlueStacks X (Beta) — первый в мире облачный игровой сервис для мобильных игр 2
27.09.2021 Через «дыру» в macOS можно захватить любой Mac. Антивирусные движки этот эксплойт не видят 1
22.09.2021 Флагманский игровой саундбар от Creative с технологией Super X-Fi 1
27.08.2021 Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac 3
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 2
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
28.07.2021 Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 2
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» ВТБ 1
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay 1
20.07.2021 «Тинькофф» подключил Apple Pay держателям карт «Мир» 1
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 1
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями 1
08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 2
02.06.2021 Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector 2
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 2
28.05.2021 В революционном суперпроцессоре Apple M1 нашли неисправимую «дыру» 1
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1
17.05.2021 В Miсrosoft Teams станут доступны Together mode и другие функции для личного использования 1
14.04.2021 Parallels добавила поддержку процессоров M1 в дополнение к Intel в линейке своего ПО для Mac 34
12.04.2021 Решение многофакторной аутентификации Cisco Secure Access by Duo доступно в России 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
30.03.2021 SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
11.03.2021 Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 4
10.03.2021 Blackmagic Design представила обновление DaVinci Resolve 2
09.03.2021 TSMC и Apple объединились против всех, чтобы поразить мир 2-нанометровыми чипами 1
04.03.2021 На макбуках с чипом М1, который всем нравится, навсегда перестанет запускаться ПО для Intel 3
01.03.2021 Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM 2
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 2
24.02.2021 Макбуки на процессоре М1, который всем очень нравится, молниеносно портят и уничтожают SSD 3

Публикаций - 1454, упоминаний - 2770

Apple Mac упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 256
Microsoft Corporation 11017 220
Samsung Electronics 5633 62
Google LLC 7128 55
VK - Mail.ru Group 2482 27
Intel Corporation 4152 20
VideoMost - ВидеоМост 191 17
Parallels Holdings 470 14
Twitter 2204 13
EA - Electronic Arts 906 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 12
SEC Consult Services 929 12
Cisco Systems 2037 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 11
AMD - Advanced Micro Devices 1664 11
Lenovo EMC - Iomega 45 10
Adobe Systems 805 10
Nvidia Corp 2011 9
Yandex - Яндекс 4099 9
GitHub 412 9
Facebook 3765 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 8
Acronis - Акронис 364 8
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 8
Lenovo Group 1636 7
Huawei 2726 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 7
IBM 3527 6
D-Link 189 6
ESET 989 5
VMware 1829 5
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 5
Corel Corporation 122 5
HP Inc. 2898 5
Merlion - Мерлион 273 4
SAP SE 3207 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Xiaomi 904 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Visa International 1344 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Почта Банк 289 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 2
Candy Group - Канди 50 1
Valeo 7 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Equifax 22 1
Venture Capital 2 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ24 583 1
EPIC Telecom Invest 69 1
Almaz Capital Partners 118 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 1
BorgWarner 2 1
Intel Capital 75 1
MAER Group 1 1
Helion Venture Partners 2 1
KGI Securities 47 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Vector Capital 6 1
Sanavo Capital Partners 2 1
Maxifield Capital 2 1
Fujian Sunner Development 1 1
Oradell Equites 2 1
Loup Ventures 3 1
Pixar 22 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Freedom International Group 2 1
Газпром ПАО 518 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Президент США 105 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Вестминстерский магистратский суд - Westminster Magistrates' Court 1 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
МВД РФ Управление К 38 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 9 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 161
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 146
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 59
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 53
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 44
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 41
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 34
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 27
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 23
Flash 472 20
Lightning 131 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 17
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 16
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 14
USB Type-C - USB-C 901 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 12
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 12
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 12
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 11
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 11
ARM64 - Архитектура процессора 1017 11
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 10
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 10
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 10
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 9
Microsoft Windows приложения 105 9
Web Interface - Веб-интерфейс 177 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 8
Apple iOS 5741 323
Google Android 10750 315
Microsoft Windows 10 6612 283
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 161
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 158
Apple macOS 922 157
Apple iPad 3263 142
Linux OS 4243 96
Apple macOS X 900 81
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 64
Microsoft Windows 7 1662 62
Microsoft Windows 850 53
Microsoft Windows 8 1228 48
Apple iPad Pro 226 45
Microsoft Windows Phone OS 1472 44
Apple iPhone 6 547 43
JavaScript - Язык программирования 626 36
Java - Язык программирования 1167 33
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 32
Google Play - Google Store - Android Market 2515 32
Apple iPad mini 375 31
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 26
Nvidia GeForce GTX 2054 23
Apple iPhone 3 383 22
Apple Safari - Браузер 599 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 22
Apple - App Store 2198 20
Apple macOS Snow Leopard 54 20
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 20
Microsoft Office 365 769 18
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 17
Apple Face ID 118 17
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 17
Microsoft Azure 1171 16
Apple iMac - Серия моноблоков 224 16
Apple iPadOS 62 16
Apple iPhone 5 710 16
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 15
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 15
Apple macOS Mojave 24 15
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 64
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
Steve Jobs - Стив Джобс 700 7
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 5
Зубарев Яков 23 5
Мельникова Анастасия 166 4
Белоусов Сергей 217 4
Зайцев Михаил 145 4
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 3
Зубарев Илья 20 3
Добровольский Николай 13 3
Белокрылов Александр 20 3
Гудилин Олег 28 2
Путин Владимир 1820 2
Исагулова Элина 28 2
Масленникова Анастасия 35 2
Оганесян Игорь 8 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Henze Linus - Хенце Линус 2 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 2
Галушкин Олег 168 2
Ruddock David - Руддок Дэвид 2 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 2
Дягилев Василий 83 1
Сухоруков Сергей 12 1
Демидова Надежда 11 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Жаров Александр 165 1
Livingston Ted - Ливингстон Тед 1 1
Лысенко Эдуард 209 1
Марцынкьян Сергей 19 1
Федоров Алексей 40 1
Спиридонов Дмитрий 23 1
Карачинский Анатолий 74 1
Сидорина Татьяна 10 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Миньковский Михаил 21 1
Иванов Антон 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 313
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 161
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 42
Германия - Федеративная Республика 3614 40
Япония 2760 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 28
Франция - Французская Республика 2112 27
Европа 3730 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 13
Индия - Республика 2161 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 10
Украина 3347 9
Бразилия - Федеративная Республика 1121 8
Беларусь - Белоруссия 2081 7
Казахстан - Республика 2621 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Канада 1294 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Австралия - Австралийский Союз 1118 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Китай - Тайвань 589 4
Армения - Республика 687 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - Рязань 353 3
Россия - Ростовская область 860 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Южная Корея - Республика 1450 2
Швеция - Королевство 748 2
Сингапур - Республика 808 2
Восточная Европа 1669 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Израиль 716 2
Ближний Восток 1468 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Турция - Турецкая республика 950 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 2
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
Русский язык 970 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Трудовой кодекс Калифорнии - California Labor Code 2 1
Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 51 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Человеческий фактор 126 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
КПД - Коэффициент полезного действия 63 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
Дед Мороз 58 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 23
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 12
The Verge - Издание 448 10
Bloomberg 785 8
MacRumors 114 7
NYT - The New York Times 505 7
All Things Digital 156 5
ZDnet 381 4
Thomson Reuters - Рейтер 1711 3
Ars Technica 227 3
9to5 Mac 55 3
The Wall Street Journal 709 3
Reddit 198 3
Wikipedia - Википедия 274 3
GigaOM 61 2
AppleInsider 366 2
WikiLeaks 106 2
Chicago Sun-Times 9 2
РБК Инновации 36 1
The China Times 1 1
IDropNews 3 1
Axios 6 1
ShowTime - телеканал 13 1
IBT - International Business Times 14 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
InformationWeek 101 1
Digg 51 1
Эхо Москвы - радиостанция 47 1
MacUpdate 2 1
PC Magazine - PCMag 39 1
Nikkei - Издание 114 1
WCCFTech - Издание 32 1
Business Insider 182 1
РИА Новости 654 1
The Register 337 1
FT - Financial Times 246 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 5
IHS iSuppli 274 4
NPD Group 80 3
Piper Jaffray 65 3
Gartner 2188 2
NetMarketShare Web Analytics 29 2
Tolly Group 6 2
IDC - International Data Corporation 2709 2
W3Techs 10 2
Медиалогия 37 1
comScore 224 1
NPD DisplaySearch 194 1
Net Applications 109 1
Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
Confiant 2 1
AV-Test Institute 26 1
Forrester Consulting 22 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Markets&Markets Research 78 1
Fortune Global 500 160 1
Juniper Research 278 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 3 1
Пекинский университет - БэйДа 5 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
News & Documentary Emmy Awards 4 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Today at Apple 1 1
Hard Fork Decentralized 1 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
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