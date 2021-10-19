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Apple Mac
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1454, упоминаний - 2770
Apple Mac упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1089 23
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 12
|The Verge - Издание 448 10
|Bloomberg 785 8
|MacRumors 114 7
|NYT - The New York Times 505 7
|All Things Digital 156 5
|ZDnet 381 4
|Thomson Reuters - Рейтер 1711 3
|Ars Technica 227 3
|9to5 Mac 55 3
|The Wall Street Journal 709 3
|Reddit 198 3
|Wikipedia - Википедия 274 3
|GigaOM 61 2
|AppleInsider 366 2
|WikiLeaks 106 2
|Chicago Sun-Times 9 2
|РБК Инновации 36 1
|The China Times 1 1
|IDropNews 3 1
|Axios 6 1
|ShowTime - телеканал 13 1
|IBT - International Business Times 14 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|InformationWeek 101 1
|Digg 51 1
|Эхо Москвы - радиостанция 47 1
|MacUpdate 2 1
|PC Magazine - PCMag 39 1
|Nikkei - Издание 114 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|Business Insider 182 1
|РИА Новости 654 1
|The Register 337 1
|FT - Financial Times 246 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Forbes - Форбс 441 1
|CNews Analytics 1988 5
|IHS iSuppli 274 4
|NPD Group 80 3
|Piper Jaffray 65 3
|Gartner 2188 2
|NetMarketShare Web Analytics 29 2
|Tolly Group 6 2
|IDC - International Data Corporation 2709 2
|W3Techs 10 2
|Медиалогия 37 1
|comScore 224 1
|NPD DisplaySearch 194 1
|Net Applications 109 1
|Ponemon Institute Global Encryption Trends Study 1 1
|Confiant 2 1
|AV-Test Institute 26 1
|Forrester Consulting 22 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Fortune Global 500 160 1
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756742, в очереди разбора - 660432.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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