Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Anaplan
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Публикаций - 37, упоминаний - 109
Anaplan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корус Консалтинг ГК 808 8
|1С 3806 3
|Oracle Corporation 3389 3
|SAP SE 3230 2
|Prophix Software 7 2
|IBM 3586 2
|ForeScout Technologies 4 1
|QLogic 18 1
|WorkDay 16 1
|АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 1 1
|Google LLC 7210 1
|Микротест 179 1
|Pegasystems 29 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|Salesforce.com 275 1
|Ситилинк - Citilink 190 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
|Microsoft Corporation 11253 1
|Yandex - Яндекс 4107 1
|Тепляков Всеволод 7 5
|Велесевич Евгений 12 4
|Баранова Наталья 4 3
|Тарасов Александр 7 1
|Рахманов Александр 19 1
|Лобанов Александр 1 1
|Суслов Андрей 10 1
|Гвоськов Андрей 1 1
|Назимок Максим 1 1
|Поваров Евгений 2 1
|Шведков Руслан 1 1
|Бутягин Иван 1 1
|Демина Наталья 3 1
|Морейдо Анна 1 1
|Щеголькова Елена 1 1
|Артемьев Алексей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru