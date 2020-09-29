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Anaplan


29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро» 1
11.08.2020 «Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan 3
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan 3
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
21.01.2020 «Корус консалтинг» создал решение для быстрого сбора данных из Excel-файлов 1
17.10.2019 «Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans 1
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group 1
19.02.2019 «КОРУС Консалтинг» автоматизировала бюджетирование в «Инвитро» на базе Anaplan 1
24.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизирует бюджетирование в BNS Group с помощью Anaplan 8
02.07.2018 «КОРУС Консалтинг» модернизирует бюджетирование «Инвитро» с помощью платформы Anaplan 2
26.03.2018 5 способов приобщиться к магии Gartner и поймать волну Forrester 1
30.01.2018 Polymetal моделирует сценарии развития месторождений с помощью Anaplan 3
25.01.2018 Kerama Marazzi внедряет Anaplan для прогнозирования спроса и планирования производства 3
20.09.2017 Число заказчиков решений Anaplan для управления продажами выросло более чем на 30% 5
01.08.2017 Компания Anaplan вошла в число ведущих облачных компаний года по версии Forbes 1
19.07.2017 Anaplan назначила нового управляющего директора по региону EMEA 7
12.07.2017 Anaplan стала лидером магического квадранта Gartner 2017 в категории «Облачные решения для стратегического управления корпоративной эффективностью» 5
21.06.2017 Anaplan назначила нового исполнительного вице-президента и финансового директора компании 2
22.02.2017 Только 22% компаний довольны своими инструментами для бизнес-планирования 2
07.02.2017 «Корус Консалтинг» пополнила портфель решений облачной платформой Anaplan 3
16.01.2017 Экс-топ-менеджер Red Hat назначен президентом и гендиректором Anaplan 1
26.12.2016 Платформа Anaplan пополнилась функцией Application Lifecycle Management 8
08.09.2016 «Энергопром» переходит на Anaplan Smart Business Platform 4
02.09.2016 Доходы Anaplan по итогам 1 полугодия 2016 выросли более чем на 80% 2
06.06.2016 Облачная платформа Anaplan пополнилась инструментами прогнозной аналитики 3
16.05.2016 Anaplan предложила финансовым учреждениям решение для моделирования вознаграждений 3
01.04.2016 Anaplan увеличила свой доход за 2015-2016 финансовый год более чем на 100% 3
15.02.2016 Anaplan назначила Пола Мельхиорре главным по выручке 2
12.02.2016 Amway внедряет Anaplan для управления эффективностью продаж 2
15.01.2016 Anaplan привлекла $90 млн инвестиций и назначила Джеймса Баджа финансовым директором 4
09.11.2015 Anaplan запускает ряд приложений для стратегического кадрового планирования 4
19.10.2015 Anaplan запускает линейку решений для оптимизации маркетинговой деятельности 3
14.09.2015 Доходы Anaplan в первом полугодии 2015 финансового года выросли на 134% 3
10.08.2015 Вышла новая версия облачной платформы для финансового и операционного планирования Anaplan 2
26.01.2015 NewTech оптимизирует процессы бизнес-планирования с помощью платформы Anaplan 3
11.09.2014 Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест» 6
23.04.2014 Anaplan открыла представительство в Москве 2

Публикаций - 37, упоминаний - 109

Anaplan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Корус Консалтинг ГК 808 8
3806 3
Oracle Corporation 3389 3
SAP SE 3230 2
Prophix Software 7 2
IBM 3586 2
ForeScout Technologies 4 1
QLogic 18 1
WorkDay 16 1
АТОМС Консалтинг - ATOMS Consulting 1 1
Google LLC 7210 1
Микротест 179 1
Pegasystems 29 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Salesforce.com 275 1
Ситилинк - Citilink 190 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 235 1
Microsoft Corporation 11253 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Инвитро - Invitro 35 4
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 3 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Газпром нефть 382 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 237 1
Абамет 6 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Аквафор 6 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 6 1
SKL Group 2 1
Lamb Weston Maijer - Лэм Уэстон Белая Дача 1 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 136 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 226 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
Microsoft Excel 440 4
Microsoft Office 1959 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
Oracle Hyperion Planning 93 2
Microsoft SQL Server 799 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 273 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 463 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Корус Консалтинг - Платформа K-Point 16 1
SAP Ariba 71 1
Korus Five - конструктор информационного пространства 2 1
Microsoft Dynamics NAV 179 1
Manhattan SCALE 30 1
Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 9 1
SugarCRM 28 1
Тепляков Всеволод 7 5
Велесевич Евгений 12 4
Баранова Наталья 4 3
Тарасов Александр 7 1
Рахманов Александр 19 1
Лобанов Александр 1 1
Суслов Андрей 10 1
Гвоськов Андрей 1 1
Назимок Максим 1 1
Поваров Евгений 2 1
Шведков Руслан 1 1
Бутягин Иван 1 1
Демина Наталья 3 1
Морейдо Анна 1 1
Щеголькова Елена 1 1
Артемьев Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 13
Восточная Европа 1701 5
Казахстан - Республика 2665 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Беларусь - Белоруссия 2107 2
Армения - Республика 692 2
Россия - Свердловская область 811 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 598 1
Украина 3431 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Япония 2832 1
Индия - Республика 2188 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Европа 3804 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - Магаданская область 230 1
Россия - Хабаровский край 421 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 5
Gartner 2201 2
CNews Analytics 1996 1
Forrester Research 388 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
Forrester Wave 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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