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Allied Telesis


18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
26.03.2015 Allied Telesis представила серию высокопроизводительных коммутаторов x930 3
22.01.2015 Allied Telesis объявила о создании подразделения Allied Telesis Wireless 1
02.10.2014 Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310 3
15.07.2014 Allied Telesis выступила поставщиком оборудования для перинатального центра во Владивостоке 1
11.04.2014 Allied Telesis представила стекируемый коммутатор AT-x510DP-52GTX для применения в ЦОД 1
04.04.2014 Allied Telesis представила модульный коммутатор SwitchBlade x3106 1
18.03.2014 Allied Telesis представила модульный коммутатор SwitchBlade x8106 1
23.01.2014 Allied Telesis в 2013 г. увеличила продажи в России на 10% 5
05.12.2013 Ростовская АЭС будет оборудована коммутаторами Allied Telesis 1
06.08.2013 Allied Telesis анонсировала новую линейку гигабитных коммутаторов 2
19.06.2013 Новое решение Allied Telesis обеспечит управление всей сетью как одним виртуальным коммутатором 1
31.05.2013 Allied Telesis расширяет продуктовую линейку промышленного Ethernet 4
08.05.2013 Allied Telesis представила обновленную операционную систему AlliedWare Plus 1
28.03.2013 Allied Telesis совместно с «Импульс Телеком» построила сетевую инфраструктуру для дилера KIA в России 3
26.02.2013 Allied Telesis и Soling обновили сети «Росгосстраха» 2
30.01.2013 Allied Telesis представила коммутатор для частных облачных окружений 1
29.11.2012 В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка 10
20.11.2012 21 ноября в Москве начнет работу форум All-over-IP 2012 1
02.10.2012 Allied Telesis и ISS оснастили Департамент земельных ресурсов Москвы системой видеонаблюдения 1
10.09.2012 Allied Telesis представил новую модель коммутатора SwitchBlade x8112 с низким энергопотреблением 1
22.08.2012 Allied Telesis оснастила ОС AlliedWare Plus поддержкой стандарта IEEE 802.3az 1
04.06.2012 Allied Telesis представила консолидированное сетевое решение для облачных вычислений на базе коммутатора SwitchBlade x8112 1
12.03.2012 «Инсотел» внедрил решения Allied Telesis в ряде региональных компаний 2
20.02.2012 Allied Telesis выпустила 10G модули расширения для коммутаторов серий x900 и SwitchBlade x908 2
29.11.2011 EKKER будет продвигать решения Allied Telesis на Дальневосточном рынке 1
24.11.2011 Allied Telesis запускает новую партнерскую программу EcoSystem Partner Program 5
11.11.2011 Allied Telesis и «Росинтел» построили мультисервисную сеть в Тульской области 2
04.10.2011 Allied Telesis представила новые коммутаторы серии x610 2
23.08.2011 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 1
01.06.2011 Allied Telesis представила карту виртуализации AT-VNC10S, работающую на скоростях 10G 2
17.05.2011 Allied Telesis поставит НЛМК оборудование для расширения сетевой инфраструктуры 4
19.04.2011 «ЦентрОбувь» выбрал решения Allied Telesis для построения единой мультисервисной сети 2
15.03.2011 Allied Telesis обновляет линейку коммутаторов GS950 WebSmart Gigabit 2
07.02.2011 Allied Telesis представила коммутационную платформу SwitchBlade x3112 2
20.01.2011 Allied Telesis доверила IBM обслуживание своих решений для сетей нового поколения 7
02.11.2010 Allied Telesis обновила линейку коммутаторов AT-GS900 1

Публикаций - 76, упоминаний - 141

Allied Telesis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 3
Brother 111 2
Merlion - Мерлион 275 2
Verysell - Верисел 91 2
Haulmont - Хоулмонт 71 1
Schneider Electric 408 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
ТелеМед 7 1
Samsung Electronics 5686 1
Microsoft Corporation 11110 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Sigrand - Сигранд 1 1
Фармстандарт АО 32 3
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
МРТ Эксперт 2 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
Uber Technologies 258 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
Uber 257 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 19
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 2
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 95 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Brother Secure Print+ 1 1
Зырянов Илья 17 3
Владзимирский Антон 9 3
Анкудинов Николай 5 3
Бахаев Алексей 8 3
Яндулов Максим 3 3
Храмова Ольга 3 3
Природова Ольга 3 3
Зажигин Владимир 5 2
Сененко Алия 2 2
Остроушко Алексей 4 2
Власов Иван 2 2
Гнеушев Сергей 2 2
Симаков Олег 106 2
Степанова Ольга 5 1
Морозов Михаил 15 1
Гречушкин Владимир 4 1
Баранов Леонид 1 1
Дремлюг Андрей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 6
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Европа 3766 4
Россия - СФО - Новосибирск 1971 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Казахстан - Республика 2637 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Восточная Европа 1682 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Украина 3374 1
Великобритания - Лондон 823 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews Analytics 1991 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764392, в очереди разбора - 668079.
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