Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Allied Telesis
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 141
Allied Telesis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
|Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
|ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
|Зырянов Илья 17 3
|Владзимирский Антон 9 3
|Анкудинов Николай 5 3
|Бахаев Алексей 8 3
|Яндулов Максим 3 3
|Храмова Ольга 3 3
|Природова Ольга 3 3
|Зажигин Владимир 5 2
|Сененко Алия 2 2
|Остроушко Алексей 4 2
|Власов Иван 2 2
|Гнеушев Сергей 2 2
|Симаков Олег 106 2
|Степанова Ольга 5 1
|Морозов Михаил 15 1
|Гречушкин Владимир 4 1
|Баранов Леонид 1 1
|Дремлюг Андрей 3 1
|Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764392, в очереди разбора - 668079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764392, в очереди разбора - 668079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru