Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Alcatel-Lucent Enterprise
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Публикаций - 329, упоминаний - 620
Alcatel-Lucent Enterprise упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирьянова Александра 42 2
|Василенко Александр 64 2
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Лебедев Павел 21 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
|Сергеев Александр 21 1
|Бриткин Александр 7 1
|Корчагин Павел 14 1
|Громов Ростислав 7 1
|Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
|Герасимов Александр 40 1
|Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
|Кореш Виктор 71 1
|Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 1
|Рудаков Денис 31 1
|Цейтлин Александр 11 1
|Красников Александр 8 1
|Брыков Александр 3 1
|Туркот Александр 36 1
|Peterc Alexander - Питерк Александр 1 1
|Зеленский Александр 2 1
|Демидов Михаил 119 1
|Сачков Илья 105 1
|Горобцов Алексей 14 1
|Зубов Александр 11 1
|Писарев Алексей 10 1
|Сачков Владимир 11 1
|Дарбинян Армен 2 1
|Климко Игорь 15 1
|Погосян Ашот 11 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Акопян Рубен 1 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Рейман Леонид 408 1
|Козырев Алексей 270 1
|Авербах Владимир 121 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Крутицкий Алексей 3 1
|CNews Analytics 1988 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
|Analysys Mason 26 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
|Frost & Sullivan 101 1
|IMARC Group 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756684, в очереди разбора - 660374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756684, в очереди разбора - 660374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru