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Alcatel-Lucent Enterprise


09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» 1
07.12.2020 Все стремятся в облака — глобальные тенденции отрасли XaaS на ближайшие 5 лет 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 2
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 1
17.08.2020 ALE и RingCentral представили новое межбрендовое облачное решение 1
13.07.2020 Alcatel-Lucent Enterprise обновила коммуникационную платформу Rainbow 3
26.05.2020 В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре 1
26.02.2020 «Дочка» «Билайна» закупала услуги у компаний собственного гендиректора 4
27.05.2019 Huawei в осаде: компанию отлучили от Wi-Fi 1
07.11.2018 Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 1
27.09.2018 Директор по техническим инновациям и инфраструктуре займется развитием технической стратегии «Мегафона» 1
09.08.2017 Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна» 2
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner 1
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
09.02.2017 Nokia покупает ведущего производителя систем для биллинга 1
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? 1
04.01.2017 Intel вошла в долю бывшего картографического подразделения Nokia, проданного за 2,8 млрд евро 2
30.08.2016 Softprom by ERC открыла новое направление бизнеса — Distribution Solutions 1
08.07.2016 Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ 1
04.07.2016 Главой департамента продаж и маркетинга Orange Business Services в России и СНГ стал Дэвид Холден 1
17.06.2016 Выбран подрядчик на поставку и монтаж активного оборудования для строительства ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск 1
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии 2
26.04.2016 Nokia больше не телефоны: За 170 млн евро финны прорвались на медицинский рынок 1
06.04.2016 Nokia сокращает тысячи рабочих мест 2
06.04.2016 Genesys начал демпинговую войну на рынке ПО для колл-центров 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
28.12.2015 Nokia Networks: Главная задача – создание единого стандарта 5G 1
24.12.2015 Alcatel-Lucent построит для железнодорожного оператора SBB сеть следующего поколения и обеспечит ее эксплуатацию 2
21.12.2015 Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа 6
11.12.2015 У Nokia больше нет навигационного бизнеса 1
10.12.2015 China Mobile и China Unicom расширяют внедрение магистральных IP-маршрутизаторов Alcatel-Lucent 2
07.12.2015 Без специализированного оборудования телекоммуникационная сеть будет эффективнее и дешевле 3
07.12.2015 IBM учредила международный консорциум для модернизации спортивных объектов 1
26.11.2015 Развитие сети «Ростелекома» ценой 21 млрд отложено на неопределенный срок 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
20.11.2015 Alcatel-Lucent представила радиомодуль DAS RFM для распределенных антенных систем 5
13.11.2015 Nokia объявила о назначении руководителя по региону Европа объединенной Nokia и Alcatel-Lucent 3
11.11.2015 Alcatel-Lucent объявила о готовности к коммерческому развертыванию новых мультистандартных малых сот для жилых помещений 3

Публикаций - 329, упоминаний - 620

Alcatel-Lucent Enterprise упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 32
Microsoft Corporation 11017 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 22
Samsung Electronics 5633 15
Cisco Systems 2037 10
Google LLC 7128 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 8
Nokia Networks 54 7
IBM 3527 7
Navteq 109 7
Ростелеком Связьинвест 692 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
Акадо Телеком - Комкор 606 5
Nokia Technologies 12 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 4
Verysell - Верисел 90 4
Coriant 12 4
Merlion - Мерлион 273 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
BT Group - British Telecommunications 82 4
Синтерра - Synterra 562 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 3
Zelax - Зелакс 42 3
Huawei 2726 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 3
Nokia Corporation 2416 3
SAP SE 3207 2
Millicom International Cellular SA 25 2
HP Inc. 2898 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 174 2
Nuage Networks 7 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 2
Nortel Networks 219 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Uber Technologies 258 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Uber 257 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 2
Альфа-Банк 1123 1
ВТБ24 583 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Rion Alliance 1 1
БСГВ Аудит 1 1
Hansa - Ханса 59 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 12 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 26
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 17
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 12
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 10
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 9
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 7
G.Fast - Стандарт протокола цифровой абонентской линии 12 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 6
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 115 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
3G - Стандарт мобильной связи 3709 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Vplus - широкополосная технология 4 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 2
OpenStack 347 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 72 2
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 7
Nokia N - серия 238 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Java - Язык программирования 1167 3
Symbian OS 764 3
HERE Maps 41 3
Microsoft Windows 10 6612 2
Cisco CRS-3 5 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 5 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Intel x86 - Архитектура процессора 991 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Cisco Videoscape 3 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
РДП.ру EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 1
Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 7 1
Apple macOS 922 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
WhatsApp Messenger 654 1
HPE GreenLake 41 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Nvidia GeForce GTX 2054 1
Кирьянова Александра 42 2
Василенко Александр 64 2
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 2
Вермишян Геворк 61 2
Лебедев Павел 21 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Сергеев Александр 21 1
Бриткин Александр 7 1
Корчагин Павел 14 1
Громов Ростислав 7 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Герасимов Александр 40 1
Takala Juha-Pekka - Такала Юха-Пекка 10 1
Кореш Виктор 71 1
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 1
Рудаков Денис 31 1
Цейтлин Александр 11 1
Красников Александр 8 1
Брыков Александр 3 1
Туркот Александр 36 1
Peterc Alexander - Питерк Александр 1 1
Зеленский Александр 2 1
Демидов Михаил 119 1
Сачков Илья 105 1
Горобцов Алексей 14 1
Зубов Александр 11 1
Писарев Алексей 10 1
Сачков Владимир 11 1
Дарбинян Армен 2 1
Климко Игорь 15 1
Погосян Ашот 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Акопян Рубен 1 1
Ведяхин Александр 43 1
Рейман Леонид 408 1
Козырев Алексей 270 1
Авербах Владимир 121 1
Ройтман Евгений 34 1
Крутицкий Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 130
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 24
Европа 3730 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 19
Япония 2760 14
Германия - Федеративная Республика 3614 14
Казахстан - Республика 2621 13
Украина 3347 12
Индия - Республика 2161 9
Восточная Европа 1669 8
Франция - Французская Республика 2112 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Европа Западная 610 6
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 4
Европа Северная - Скандинавия 273 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Европа Юго-Восточная 37 2
Россия - Севастополь 420 2
Бельгия - Королевство 395 2
Россия - Поволжье - Поволжский район 205 1
Россия - Артём 21 1
Россия - Находка 79 1
Европа Центральная 106 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
NYT - The New York Times 505 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Nikkei - Издание 114 1
Android Authority 33 1
Re/code 40 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
Analysys Mason 26 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
Frost & Sullivan 101 1
IMARC Group 1 1
University of Mons - Университет Монса 2 2
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 2 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756684, в очереди разбора - 660374.
Создано именных указателей - 46354.
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