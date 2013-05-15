Индексная книга CNews*
Airbus EADS Astrium ST Astrium Space Transportation
Публикаций - 165, упоминаний - 197
Airbus EADS Astrium ST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пехтерев Сергей 45 3
|Прохоров Юрий 49 3
|Перминов Анатолий 130 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Поповкин Владимир 23 2
|Майданик Юрий 1 1
|Щеголев Игорь 689 1
|Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
|Косенко Виктор 5 1
|Кучейко Алексей 22 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Истомин Максим 26 1
|Исанин Антон 29 1
|Морозов Сергей 56 1
|Богачев Игорь 178 1
|Иванов Аркадий 1 1
|Королев Игорь 61 1
|Гусинский Владимир 16 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
|500 Startups 14324 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 2
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.