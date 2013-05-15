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Airbus EADS Astrium ST Astrium Space Transportation

Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation


15.05.2013 Производителем нового российского спутника связи и вещания «Экспресс-АМУ1» выбрана компания Astrium
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%
11.09.2009 Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium
08.06.2009 Astrium приступает к разработке ТЗ на лунный посадочный модуль
09.02.2009 Astrium и Thales Alenia Space стали партнерами Arabsat по поставке двух спутников
16.07.2008 Компания Astrium приобрела большой пакет акций Spot Image
11.04.2008 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL
15.11.2007 Роскосмос и ASTRIUM ST обсудили проекты сотрудничества
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия
08.09.2006 Радарный глобус создаст Германия
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре
11.09.2001 Airbus и Astrium намерены создать системы широкополосных коммуникаций для авиалайнеров
31.07.2000 Astrium и Thomson CSF намерены создать услуги по передаче потоков мультимедиа для авиапассажиров
21.07.2000 Saab Ericsson Space поставит оборудование для спутниковой связи компании Astrium
11.05.2000 Astrium выиграла $700 млн. контракт с телекоммуникационным консорциумом Inmarsat

Публикаций - 165, упоминаний - 197

Airbus EADS Astrium ST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 16
Inmarsat - Инмарсат 103 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 6
Eutelsat 151 6
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 5
Thales Group 116 5
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 97 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 211 3
Орбита 277 3
Специальные технологии 59 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 323 2
DigitalGlobe 125 2
SES Networks 80 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 2
Lenovo Motorola 3503 2
Myriad 17 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 296 2
Spirit DSP - Спирит Корп 445 2
HP Inc. 5518 2
LG Electronics 3538 2
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 3 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 1
Intel Corporation 11666 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 1
Rover - Инфомаш 16 1
KPN - KPNQwest 53 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 1
AT&T Inc 1652 1
Microsoft Corporation 23487 1
Cisco Systems 4873 1
Sony 6481 1
IBS Platformix - СИЛА 835 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 1
Telenor - Теленор 735 1
TI - Texas Instruments Incorporated 815 1
Vodafone Group 1342 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 36
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 29
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум 171 27
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 25
ILS - International Launch Services 61 14
Точка 3795 12
Lockheed Martin 750 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 9
ЕКА Топливная компания 139 9
Boeing 987 6
Arianespace 85 6
Northrop Grumman 201 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 3
Ингосстрах СПАО 331 3
QinetiQ Group 58 2
Airbus EADS SPACE Transportation 8 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 2
Leonardo - Finmeccanica 25 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 2
BAE Systems 169 2
Русский Страховой Центр 9 2
Восточный Банк 281 2
Kari - Кари - сеть магазинов 66 1
HeadHunter Group - HH Group 288 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 1
Ford 397 1
Reaction Engines 4 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 138 1
Space Transport 9 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
Virgin Galactic 34 1
Sumitomo Group 44 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 9
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 240 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 8
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 7
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 3
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 2
Ростех - Рособоронэкспорт 108 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français 10 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 107 2
Совет Европы 86 2
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Федеральное казначейство России 1548 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 1
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CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 4
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Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 3
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Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 5
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 5
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Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
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ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 4
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SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 3
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GeoEye IKONOS 110 3
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ESA VEX - Venus Express 71 3
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U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 52 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 2
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Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 56 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - Fengyun - Феньянь, Фэнъюнь - метеорологический спутник 11 1
Пехтерев Сергей 45 3
Прохоров Юрий 49 3
Перминов Анатолий 130 2
Шалманов Сергей 201 2
Поповкин Владимир 23 2
Майданик Юрий 1 1
Щеголев Игорь 689 1
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 1
Косенко Виктор 5 1
Кучейко Алексей 22 1
Дроздова Ксения 10 1
Истомин Максим 26 1
Исанин Антон 29 1
Морозов Сергей 56 1
Богачев Игорь 178 1
Иванов Аркадий 1 1
Королев Игорь 61 1
Гусинский Владимир 16 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Европа 21301 100
Россия - РФ - Российская федерация 122701 76
Земля - планета Солнечной системы 9700 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 48
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Германия - Федеративная Республика 12009 35
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 26
Канада 4709 23
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 16
Казахстан - Республика 4838 14
Индия - Республика 5068 13
Италия - Итальянская Республика 4223 12
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1273 11
Япония 12876 11
Израиль 2606 9
Южная Корея - Республика 6283 9
Ближний Восток 2647 9
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 729 8
Испания - Королевство 3600 8
Люксембург Великое Герцогство 397 8
Солнечная система - Solar system 2450 7
Саудовская Аравия - Королевство 511 7
Украина 7266 7
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 7
Франция - Тулуза 65 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 7
Луна - спутник Земли 1316 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 526 6
Африка - Африканский регион 3267 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 5
Азия - Азиатский регион 4657 5
США - Калифорния 4665 5
Венера - планета Солнечной системы 270 5
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 19 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 4
Арктика - Арктический регион 481 4
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