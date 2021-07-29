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Adidas


29.07.2021 Bi.Zone обнаружила всплеск мошенничеств с подменой счетов и реквизитов компаний 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
27.05.2021 Instagram официально превращается в барахолку. В него добавили функцию распродаж 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 4
20.01.2021 Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей 1
02.07.2020 Viber прекращает сотрудничество с Facebook 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 1
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви 1
13.01.2020 Eset: киберпреступники используют бренд Adidas для фишинговых атак на пользователей Whatsapp 3
25.06.2019 В России стартует пилот по маркировке изделий легкой промышленности 1
14.06.2019 ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp 1
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
28.06.2018 Eset: мошенники в WhatsApp обманом подписывают на премиум-сервис за $50 в месяц 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 3
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 2
29.08.2017 Выпущены долгоиграющие умные часы - настоящие «убийцы» Apple Watch 2
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1
16.06.2017 Компания НАС провела стратсессию с сотрудниками в Подмосковье 1
29.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе 1
16.05.2017 Эксперт: через 2-3 года появится единая ИТ-платформа для ипотеки 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
25.01.2017 Видеореклама «ВКонтакте» будет воспроизводиться автоматически 1
28.11.2016 ИТ в рознице: цифровая трансформация бизнеса как способ выживания 2
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1

Публикаций - 96, упоминаний - 122

Adidas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 14
Microsoft Corporation 11095 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 8
Samsung Electronics 5677 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
IBM 3544 7
Google LLC 7154 4
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 4
SAP SE 3215 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 3
ESET 989 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Facebook 3766 2
Ланит Интеграция 101 2
Inventive Retail Group 63 2
Ланит ГК 1157 2
Lenovo Group 1637 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Sony Ericsson 473 1
Сервис Плюс 97 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Orange France Télécom 99 1
Nvidia Corp 2024 1
Lenovo EMC - Iomega 45 1
PayRing 3 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Микротест 177 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Ланит Омни 17 1
ОБИТ 43 1
Cambridge Analytica 43 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Lenovo Motorola 1006 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Huawei 2730 1
HP Inc. 2914 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 12
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 10
ВТБ24 583 10
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Медскан 12 7
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
Альфа-Банк 1125 6
Спортмастер 116 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Глобэкс банк 28 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
Yves Rocher - Ив Роше 29 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
Uniqlo 5 3
Zenden Group 24 3
Zara - Зара 19 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Открытие ФК 538 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Stockmann - Стокманн 5 2
Lamoda 83 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
IKEA - ИКЕА 81 2
O’STIN - Остин 8 2
X5 Group 599 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 21 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Rosan Diamond 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
ПФР Департамент информационных технологий 103 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2205 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
3D-печать 135 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 309 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 120 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Фишинг - Phishing 97 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Смартизация 177 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 8
WhatsApp Messenger 654 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 3
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 2
Apple iPad mini 375 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Samsung Galaxy Gear 102 2
Samsung Galaxy 345 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Apple iPad 3263 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Lenovo Phab Plus - Lenovo Phab 2 Pro - смартфон-планшет 12 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 1
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Giphy 8 1
Facebook Instagram Shopping 1 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Apple iPhone 6 547 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Google Android 5 Lollipop 146 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Huawei AppGallery 95 1
Google Android TV 173 1
SQL - Язык программирования 434 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Спиридонов Александр 35 29
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
Елистратов Николай 90 11
Мехришвили Александр 11 10
Бугаев Леонид 11 9
Нестеров Алексей 79 8
Скурятина Елена 20 8
Китляр Владимир 19 7
Самородов Александр 10 7
Пашнин Роман 10 7
Шакманас Алгирдас 33 7
Яшин Леонид 20 6
Дюгаев Евгений 12 6
Шумков Александр 7 6
Емельченков Сергей 83 6
Ревяшко Андрей 18 6
Козырев Алексей 270 5
Алябьев Андрей 27 5
Марич Игорь 18 5
Соловьев Игорь 35 5
Соколов Алексей 121 4
Гальперин Александр 4 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 4
Смирнова-Крелль Оксана 49 4
Пашенцев Виталий 11 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 16 3
Королев Максим 4 3
Ходов Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 6 3
Першутов Александр 4 3
Голубев Александр 13 3
Водяницкий Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 30 3
Адмиральский Сергей 38 2
Зайцев Николай 28 2
Юсупов Реваз 22 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 16
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Япония 2788 4
Индия - Республика 2173 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Европа 3759 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Нидерланды 975 1
Кения - Республика 61 1
Украина 3372 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Россия - Курск 231 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Курская область 338 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Бельгия - Королевство 398 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Казахстан - Республика 2632 1
Швеция - Королевство 754 1
Норвегия - Королевство 429 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
Apps4All 25 10
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
РосПравосудие 10 1
CNews Analytics 1990 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
Discovery Research Group 14 1
eMarketer 77 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 23
CNews AWARDS 291 19
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Fashion Tech Day 1 1
eFashion 1 1
StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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