Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Adidas
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 122
Adidas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Спиридонов Александр 35 29
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
|Елистратов Николай 90 11
|Мехришвили Александр 11 10
|Бугаев Леонид 11 9
|Нестеров Алексей 79 8
|Скурятина Елена 20 8
|Китляр Владимир 19 7
|Самородов Александр 10 7
|Пашнин Роман 10 7
|Шакманас Алгирдас 33 7
|Яшин Леонид 20 6
|Дюгаев Евгений 12 6
|Шумков Александр 7 6
|Емельченков Сергей 83 6
|Ревяшко Андрей 18 6
|Козырев Алексей 270 5
|Алябьев Андрей 27 5
|Марич Игорь 18 5
|Соловьев Игорь 35 5
|Соколов Алексей 121 4
|Гальперин Александр 4 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 4
|Смирнова-Крелль Оксана 49 4
|Пашенцев Виталий 11 3
|Староверов Денис 14 3
|Сологуб Денис 16 3
|Королев Максим 4 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 6 3
|Першутов Александр 4 3
|Голубев Александр 13 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Козырь Сергей 30 3
|Адмиральский Сергей 38 2
|Зайцев Николай 28 2
|Юсупов Реваз 22 2
|Apps4All 25 10
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РосПравосудие 10 1
|CNews Analytics 1990 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
|Discovery Research Group 14 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru