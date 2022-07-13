APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки развитая устойчивая угроза
APT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новиков Алексей 43 10
|Сачков Илья 111 9
|Плешков Алексей 49 8
|Hogan Art - Хоган Арт 47 8
|Наместников Юрий 40 8
|Мельникова Анастасия 244 7
|Зайцев Михаил 183 7
|Волков Дмитрий 52 7
|Кирюхин Дмитрий 86 6
|Филиппов Максим 47 6
|Водясов Алексей 155 5
|Касперский Евгений 301 5
|Земков Сергей 157 5
|Сергунина Наталья 288 5
|Лукацкий Алексей 99 5
|Матросов Александр 45 5
|Янкин Андрей 26 4
|Кувшинов Денис 6 4
|Вишняков Алексей 8 4
|Алябьев Андрей 27 4
|Марцынкьян Сергей 19 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Бажин Андрей 12 4
|Дягилев Василий 84 4
|Кислицин Никита 8 4
|Родионов Михаил 46 4
|Гольцов Александр 69 4
|Пучков Дмитрий 39 4
|Авезова Яна 10 4
|Иванов Антон 50 3
|Стуров Дмитрий 31 3
|Огородников Дмитрий 27 3
|Курило Андрей 38 3
|Козлов Михаил 167 3
|Прибочий Михаил 40 3
|Шерстобитов Сергей 50 3
|Синицын Артем 6 3
|Гришин Алексей 20 3
|Данилин Алексей 19 3
|Дрюков Владимир 34 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215290, в очереди разбора - 887794.
Создано именных указателей - 108549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.