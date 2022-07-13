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Индексная книга CNews*
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APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки развитая устойчивая угроза



13.07.2022 «Мегафон» обеспечил связью LTE арт-парк Никола-Ленивец
24.03.2022 Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане
08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG
05.08.2021 Китайские хакеры в течение года атаковали российские госорганы. Это прямое нарушение договора между странами
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России
09.06.2021 В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM
12.05.2020 Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии
20.01.2020 Защита от таргетированных атак
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК
31.10.2019 Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года
18.04.2019 «Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK
24.01.2019 «Дыра» в самом сердце Linux позволяет кому угодно нелегально стать админом системы
21.09.2018 Cloud4Y предоставил «Арт текникс» ИТ-инфраструктуру виртуального офиса
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti
13.02.2017 «Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду
09.12.2016 Юрий Черкас -

Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник
26.07.2016 Более 100 группировок целенаправленно атакуют государственные и коммерческие компании по всему миру
18.05.2016 Обзор ASUS ZenFone 2 Deluxe SE: арт-смартфон
12.11.2015 Авторы Buhtrap освоили APT-атаки
04.12.2014 Рынок ищет способы защиты от целевых атак
24.10.2014 Названы главные мишени кибератак
29.04.2014 Axelot внедрил WMS-систему в холодильном складе «Арт-лоджистик»
29.10.2013 Любимый разработчик украинского Минюста атакован силовиками
11.09.2013 «1С-Рарус» автоматизировал управление кадровой политикой в «Тепло-Арт»
14.10.2011 «APT Дистрибьюшен» стала первым сертифицированным MDS-партнером Kyocera Mita в Европе
28.06.2011 Участники семинара RISSPA изучили пробелы Advanced Persistent Threat
25.08.2010 «1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»
17.02.2009 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты и арт
24.03.2008 «Сервис Плюс АРТ» оснастил новый магазин «Магнит» торговым оборудованием

Публикаций - 652, упоминаний - 863

APT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4142 81
Microsoft Corporation 23464 65
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 691 52
Group-IB - Группа информационной безопасности 463 36
Aros SEQ - SEC Consult Services 1611 32
6981 27
IBM - International Business Machines Corp 9185 26
Google LLC 10918 21
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1108 20
Cisco Systems 4868 19
1С-ИжТиСи 6298 19
Fortinet 340 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 18
Oracle Corporation 6297 18
Check Point Software Technologies 711 18
Intel Corporation 11650 17
Meta Platforms - Facebook 4334 15
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 14
Apple Inc 11166 14
InfoWatch - Инфовотч 914 14
Trend Micro 579 14
Сервис Плюс 182 14
Акелла 847 13
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 45 12
Yandex - Яндекс 5642 11
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 11
SAP SE 4871 10
Dell EMC 4908 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 10
Информзащита 681 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8030 10
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 83 10
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 38 10
Sony 6480 10
Red Hat 1229 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6917 9
Trellix - FireEye 58 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 9
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 85 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9400 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5767 9
Точка 3792 8
ГПБ - Газпромбанк 936 7
eBay Inc 1596 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 6
Май - Российская торговая компания 1017 6
UBS AG 299 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 5
The Mystery of Bulgarian Voices 5 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 650 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 5
Возрождение - Коммерческий банк 326 5
Лента - Сеть розничной торговли 1692 5
Visa International 1872 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 4
Альфа-Банк 1593 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Глобэкс банк 45 4
LinkedIn 582 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 202 3
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 47 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1173 3
Expedia Group 133 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 24 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 230 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
101Hotels.com 702 3
Merrill Lynch 433 3
Крокус Сити Молл 7 3
Резонанс НПП 342 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2363 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17902 62
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2831 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3675 25
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4292 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10359 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2685 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9046 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2369 12
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 429 10
Президент Российской Федерации 3698 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 7
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1307 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 68 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2498 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 517 3
Администрация Президента РФ 977 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 155 3
Федеральное собрание Российской Федерации 285 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
Правительство Москвы 1986 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 226 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 65 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 273 2
Федеральное казначейство России 1547 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Ассоциация менеджеров 97 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 94 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19697 351
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11084 259
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53046 236
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79070 224
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25588 127
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5012 118
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3355 110
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38699 104
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6916 101
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5223 89
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25872 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17055 83
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2484 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21882 75
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10884 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11698 66
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15989 62
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11618 62
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2820 62
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2399 59
Фишинг - Phishing 1234 57
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9009 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12932 56
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 493 55
Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud 696 51
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 437 50
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24992 49
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3872 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5437 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15041 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 41
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 294 40
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7747 40
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5847 40
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4056 40
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8071 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10002 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9067 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3898 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17284 36
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3160 97
Microsoft Windows 14413 64
Linux OS 8214 35
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 64 27
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 87 24
Google Android 12517 24
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 51 21
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6500 19
Microsoft Office 3429 18
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 258 17
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 161 17
Microsoft Windows 2000 12659 14
Сервис Плюс АРТ 32 14
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 708 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1233 13
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 44 13
Linux - Debian GNU 358 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 12
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 205 12
Apple iPhone 6 6164 12
Oracle Java - язык программирования 2758 11
Google Chrome - браузер 1383 10
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 35 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 9
Apple macOS 1705 9
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 45 9
Microsoft Edge - браузер 1929 9
Apple iOS 6778 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 141 9
Microsoft Exchange 1332 9
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 77 9
Сервис Плюс СуперМаг 71 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 8
Kaspersky Internet Security 418 8
Microsoft Office Word 657 8
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 166 7
Google YouTube - Видеохостинг 2423 7
Microsoft Windows 10 1508 7
Microsoft Windows PowerShell 125 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4087 7
Новиков Алексей 43 10
Сачков Илья 111 9
Плешков Алексей 49 8
Hogan Art - Хоган Арт 47 8
Наместников Юрий 40 8
Мельникова Анастасия 244 7
Зайцев Михаил 183 7
Волков Дмитрий 52 7
Кирюхин Дмитрий 86 6
Филиппов Максим 47 6
Водясов Алексей 155 5
Касперский Евгений 301 5
Земков Сергей 157 5
Сергунина Наталья 288 5
Лукацкий Алексей 99 5
Матросов Александр 45 5
Янкин Андрей 26 4
Кувшинов Денис 6 4
Вишняков Алексей 8 4
Алябьев Андрей 27 4
Марцынкьян Сергей 19 4
Скородумов Анатолий 65 4
Бажин Андрей 12 4
Дягилев Василий 84 4
Кислицин Никита 8 4
Родионов Михаил 46 4
Гольцов Александр 69 4
Пучков Дмитрий 39 4
Авезова Яна 10 4
Иванов Антон 50 3
Стуров Дмитрий 31 3
Огородников Дмитрий 27 3
Курило Андрей 38 3
Козлов Михаил 167 3
Прибочий Михаил 40 3
Шерстобитов Сергей 50 3
Синицын Артем 6 3
Гришин Алексей 20 3
Данилин Алексей 19 3
Дрюков Владимир 34 3
Россия - РФ - Российская федерация 122395 329
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50119 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39235 75
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13126 51
Европа 21288 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15039 48
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17037 39
Германия - Федеративная Республика 12001 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14905 33
Япония 12868 26
Индия - Республика 5062 23
Азия - Азиатский регион 4651 23
Украина 7256 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12803 21
Франция - Французская Республика 7080 19
Израиль 2603 18
Беларусь - Белоруссия 4229 17
Южная Корея - Республика 6278 17
Иран - Исламская Республика Иран 1004 14
Ближний Восток 2644 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1743 14
Европа Восточная 2996 14
Казахстан - Республика 4829 13
Испания - Королевство 3599 13
Америка Северная 2831 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1280 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3425 11
Италия - Итальянская Республика 4217 11
Земля - планета Солнечной системы 9691 10
Нидерланды 3300 10
Африка - Африканский регион 3266 10
Америка Латинская 1681 9
Польша - Республика 1770 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2377 9
Солнце - звезда Солнечной системы 4902 8
Китай - Тайвань 3682 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2312 8
Канада 4706 8
Сингапур - Республика 1625 8
Турция - Турецкая республика 2062 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41784 166
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41556 143
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23879 63
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9911 59
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10218 53
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 614 53
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4462 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10635 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9089 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13902 43
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4118 40
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7585 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19954 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15002 36
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1298 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8259 31
Английский язык 6152 31
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3191 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6009 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3867 28
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 759 26
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5208 24
Энергетика - Energy - Energetically 4190 23
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4898 21
Юриспруденция - Законодательство 4548 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6471 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4610 18
Аудит 1888 17
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5148 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4913 16
Homo Sapiens - Человек разумный 2719 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4733 14
Человеческий фактор - Human factor 1561 14
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1402 14
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 250 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1887 14
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 11
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 7
CNET Networks - CNET News 1638 5
91Mobiles 1693 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 4
Securelist 12 4
NYT - The New York Times 1001 3
CBS MarketWatch 306 3
TAdviser - Центр выбора технологий 292 3
The Register 1397 3
BleepingComputer - Издание 199 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1206 2
Fortune 206 2
Bloomberg 1107 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
WikiLeaks 114 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 2
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Independent 114 1
Daily Telegraph 45 1
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ZDnet 596 1
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Gartner - Гартнер 3472 24
500 Startups 14293 22
IDC - International Data Corporation 4847 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7439 15
Internet Stock Report 992 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2087 6
S&P 500 551 6
Forrester Research 812 5
Fortune Global 500 283 5
CNews Мишень 158 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 53 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 4
Juniper Research 502 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
Frost & Sullivan 200 3
S&P - Standard and Poor’s 482 3
Moody's Investors Service 135 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 10 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
Kaspersky CyberSecurity Index 4 2
KuppingerCole Analysts AG 4 2
IBM X-Force Threat Intelligence Index 19 2
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Nasdaq Philadelphia semiconductor 39 1
CNews Инновация года - награда 70 1
CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
Google Threat Analysis Group 9 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 149 1
Computer Economics 32 1
Gartner Customer Choice 1 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
B2B International 50 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
RiskIQ 9 1
Forrester Wave 45 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 8 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 22 2
Открытое образование 6 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 29 1
University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 27 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 1
МЭИ - Московский энергетический институт 90 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 1
ИРИ - Институт развития интернета 111 1
VK Образование 6 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 239 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 282 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11600 38
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2062 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1719 7
Фотофорум 48 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 5
CNews AWARDS - награда 407 4
Microsoft Build - конференция 35 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 3
День молодёжи - 27 июня 688 3
Fortinet Security Day 9 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
День без турникетов 7 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
Defcon 42 2
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Startup Village - международная стартап-конференция 52 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
CNews FORUM Кейсы 95 1
Infosecurity - выставка 63 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
SAP Coach Jam 1 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
VMworld 29 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 18 1
OSBC - Open Source Business Conference 14 1
Kaspersky ON AIR 1 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
Check Point CPX 360 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
Национальная банковская премия 2 1
Black Hat - Конференция 78 1
McAfee FOCUS 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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