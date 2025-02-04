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APPIA Logistics Аппиа Лоджистикс GXO Logistics ДжиИксО Лоджистикс XPO Logistics


GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики по всему миру


04.02.2025 «Информзащита» проверила APPIA Logistics на уязвимости 1
02.04.2024 ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения 2
28.08.2023 GXO Logistics внедрила Consid.WMS в российские распределительные центры 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

APPIA Logistics и организации, системы, технологии, персоны:

ConsID - Консид Технологии 9 1
Appia 2 1
Информзащита 762 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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