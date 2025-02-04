APPIA Logistics Аппиа Лоджистикс GXO Logistics ДжиИксО Лоджистикс XPO Logistics
GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики по всему миру
APPIA Logistics и организации, системы, технологии, персоны:
|ConsID - Консид Технологии 9 1
|Appia 2 1
|Информзащита 762 1
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
|Softline - Софтлайн 2826 1
|SAP SE 5280 1
|Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
|Корнилов Дмитрий 4 2
|Агапов Иван 16 1
|Замков Антон 12 1
|Эйфус Борис 1 1
|Маймин Евгений 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.