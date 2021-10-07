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AMD Athlon Pro
Микропроцессор



07.10.2021 Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD 1
24.09.2020 AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры 1
23.09.2020 AMD выпустила быстрые мобильные чипы на древнем техпроцессе 2
22.07.2020 AMD представила десктопные процессоры Ryzen 4000 1
20.11.2019 Новый сверхдешевый процессор AMD победил Intel по цене и производительности 1
30.10.2019 AMD показала крупнейшую выручку за последние 14 лет 1
02.10.2019 AMD начала продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии 3
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 1
09.04.2019 AMD перевела свои мобильные процессоры на 12 нм. У Intel пока 14 нм 9
07.09.2018 AMD представила новые процессоры Athlon и Ryzen PRO второго поколения 5
15.01.2018 Подтверждена стабильность работы DeviceLock DLP с патчами против Meltdown/Spectre 1
09.01.2018 Обновление Windows для защиты от «чипокалипсиса» ломает системы на чипах AMD 1
05.02.2016 История AMD: то же самое, но дешевле 2
20.12.2011 Как выбрать ноутбук. Рекомендации ZOOM.CNews 1
15.08.2011 Ноутбуки: хиты продаж июля 2011 1
07.02.2011 Toshiba Portege R700: удачное продолжение знаменитой линейки 1
17.05.2010 Gateway выпустила бюджетный ноутбук с Blu-Ray 1
13.05.2010 Lenovo начала готовиться к сезону back-to-school 1
29.04.2010 Продажи процессоров резко возросли 1
18.03.2010 Lenovo представляет двухъядерные ноутбуки по доступной цене 1
18.02.2010 StarCraft 2: Бета-тест, системные требования, скриншоты 1
20.10.2009 AMD подготовилась к Windows 7 3
20.10.2009 AMD представила первые 3-ядерные процессоры Athlon 3
15.09.2009 HP: Новые нетбуки и ноутбуки. ФОТО 1
02.06.2009 AMD приступил к поставкам Istanbul, запустил еще два процессора 1
26.05.2009 AMD продолжает переход на более экономичную 45-нм технологию 1
18.05.2009 Графический чип достиг рубежа в 1 ГГц 1
24.04.2009 AMD: сразу 14 новых процессоров 1
16.12.2008 AMD выпустил новые двухъядерные процессоры для настольных ПК 1
18.08.2008 AMD : новые процессоры для бизнес-ПК 2
14.05.2008 Dell наигрался в XPS 1
25.04.2008 «Ангстрем» покупает завод AMD в кредит 2
08.04.2008 AMD выпустил новые чипы для встраиваемых систем 1
30.08.2007 Казначейство Архангельской области закупает компьютеры 1
20.08.2007 Самый мощный AMD Athlon 64 X2 поступил в продажу 1
10.07.2007 AMD снизил стоимость настольных процессоров до 26% 1
25.06.2007 Первые процессоры AMD Phenom выйдут в ноябре 2
18.04.2007 Демоверсия игры "Вторая мировая" 1

Публикаций - 38, упоминаний - 61

AMD Athlon Pro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMD - Advanced Micro Devices 1787 11
HP Inc. 3146 8
Lenovo Group 1691 8
Intel Corporation 4473 5
Microsoft Corporation 12193 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1278 3
Acer Group 1441 3
Google LLC 7785 2
Apple Inc - Эппл Рус 7995 1
Dell Technologies 133 1
Twitter 2206 1
Dell EMC 2586 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 129 1
MSI - Micro-Star International 288 1
Cray 51 1
IBM 3805 1
Gigabyte Technology 141 1
Nvidia Corp 2131 1
Compal Electronics 59 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 46 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5653 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1614 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2541 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3148 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1692 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 914 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
DDR - Double data rate 1103 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2252 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 630 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
ARM64 - Архитектура процессора 1025 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3906 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 893 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 340 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 457 1
SFF - Small Form Factor 53 1
Kernel Page Table Isolation 2 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1221 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 8
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 6
Microsoft Windows 10 7042 4
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 4
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 18 3
Nvidia GeForce GTX 2174 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 342 3
AMD Memory Guard 6 2
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 9 2
AMD Athlon 200GE - Микропроцессор 2 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 713 2
Intel x86 - Архитектура процессора 1009 2
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 30 2
Microsoft Windows 7 1665 2
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 1
Intel Pentium Gold - Cерия процессоров 10 1
Intel Cannon Lake 17 1
Dell XPS - Серия ноутбуков 83 1
Intel Tiger Lake 38 1
Microsoft Windows Update 77 1
AMD RDNA - AMD Radeon DNA 15 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 134 1
HP Sure Start 25 1
Apple tvOS 36 1
HP EliteDesk Workstation Edition 6 1
AMD Sapphire 22 1
HP Pavilion Gaming - настольный ПК 4 1
Lenovo ThinkShield 16 1
AMD Secure Processor 7 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 137 1
Lenovo IdeaCentre - серия моноблоков 11 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
CPU-Z 15 1
Intel Ice Lake-U - серия микропроцессоров 9 1
Intel Ice Lake-Y - серия микропроцессоров 5 1
Nintendo Wii - игровая консоль 579 1
Nvidia GeForce GT 157 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 2
Оганесян Ашот 58 1
Lisa Su - Лиза Су 33 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 3
США - Лас Вегас - Las Vegas 449 1
Китай - Тайвань 640 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 164 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1036 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 27 1
Reddit 199 1
The Register 494 1
NYT - The New York Times 547 1
DigiTimes - Издание 581 1
The Digitimes 12 1
TechPowerUp 13 1
Cinebench 16 1
PCMark 79 1
NPD Group 93 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 128 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805407, в очереди разбора - 709078.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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