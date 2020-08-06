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AC&M Consulting


06.08.2020 «Билайн» массово сокращает сеть салонов связи 1
13.11.2019 «Мегафон» запускает поддержку нового стандарта интернета вещей 1
28.09.2017 Отечественный телеком вышел из зоны комфорта 2
01.08.2016 Агентство AK&M подтвердило Tele2 рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» 1
28.07.2016 «Яндекс.Деньги» помогут перевести и принять платеж по QR-коду 1
15.07.2016 Вышло приложение «Яндекс.Денег» для Apple Watch 1
12.04.2016 Tele2 в 4 квартале 2015 г. обеспечил 66,5% чистых подключений абонентов в Москве 3
06.04.2016 «МегаФон» отмечает рост спроса на сервис «Мобильное информирование» в Удмуртии 1
24.09.2015 LTE становится драйвером выручки и генератором проблем 1
13.08.2014 Тысячи абонентов «Мегафона» в Москве несколько месяцев испытывают проблемы со связью 1
30.06.2014 Зачем операторам нужны мессенджеры 2
14.05.2013 Tele2 неожиданно объявила о победе над МТС, «Билайном» и «Мегафоном» 1
11.04.2013 Корпоративная связь: активность регионов 1
20.03.2013 Зачем «Мегафон» выпустил демпинговый мобильный тариф 2
23.11.2011 Как сэкономить на мобильном интернете? 1
14.02.2011 “Билайн” нашел виновного в неудачах в России 1
10.08.2010 «Мегафон» бросил новый вызов Skype 1
08.07.2010 «Билайн» будет брать деньги за защиту от мошенников 1
25.05.2010 «Мегафон» обогнал «Билайн» 2
27.02.2010 Число пользователей сотовой связи в РФ в январе 2010 г. выросло до 208,33 млн 1
09.02.2010 Абонентская база НСС растет рекордными темпами на 32% в год 2
22.01.2010 Число пользователей сотовой связи в РФ в декабре 2009 г. выросло до 207,9 млн 1
14.10.2009 Москва: «Скай Линк» занялся голосовым демпингом 1
19.08.2009 Число пользователей сотовой связи в России в июле 2009 г. выросло на 2 млн абонентов 1
13.08.2009 Россия: операторы заработали на SMS 25 млрд руб. 1
29.06.2009 Назарбаев дал шанс МТС 2
22.06.2009 Qwerty ушел под контроль государства 1
24.02.2009 Telenor продолжит защиту своих инвестиций в «Вымпелком» 1
21.11.2008 У россиян по 1,2 SIM-карты 1
11.11.2008 «Ростехнологии» освоят мобильный WiMAX 1
29.10.2008 На рынке микроплатежей большой передел 1
18.09.2008 «Билайн» отключал абонентов по кодовому признаку 1
10.09.2008 МТС отправляет SIM-карты «Билайна» в мусор 1
01.09.2008 Гонка 3G: «Билайн» дал ответ конкурентам 1
27.08.2008 Украина дает старт 3G 1
19.08.2008 Число пользователей сотовой связи в России в июле выросло на 1,6% 1
01.08.2008 Tele2 теснит МТС и «Билайн» 1
25.07.2008 Численность абонентов «Tele2 Россия» составила 9,46 млн человек 1
17.07.2008 Уровень проникновения услуг сотовой связи в Петербурге достиг 153% 1
01.07.2008 ФАС «раскулачит» телеком-гигантов 1

Публикаций - 56, упоминаний - 64

AC&M Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Ростелеком НСС 48 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Воентелеком 134 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
МегаФон Ижевское региональное отделение 2 1
Google LLC 7177 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Питерская группа связистов 114 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
MediaTek 315 1
Инфосистемы Джет 675 1
Крок 1221 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Huawei 2733 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group 600 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 1
Farimex - Фэримекс 14 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 118 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Яндекс.Маркет 439 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
МТТ MVNE 20 1
МТС Деньги 42 1
МегаФон 5G-сеть 1 1
Symbian OS 782 1
Морошкин Александр 106 2
Стрешинский Владимир 7 1
Костылев Александр 2 1
Грачева Мария 8 1
Клименко Алексей 11 1
Горшенин Василий 5 1
Жилков Евгений 6 1
Чазов Андрей 18 1
Немшич Борис 2 1
Греф Герман 205 1
Маковский Максим 4 1
Бородин Андрей 31 1
Тюрин Андрей 3 1
Мельников Александр 63 1
Кириенко Владимир 38 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Торбахов Александр 54 1
Лацанич Василь 92 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Украина 3398 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Казахстан - Республика 2650 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Восточная Европа 1691 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - Тюмень 499 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Сыктывкар 132 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Сочи 913 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Нижневартовск 111 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Gartner 2197 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768363, в очереди разбора - 672047.
Создано именных указателей - 46354.
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