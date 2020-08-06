Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AC&M Consulting
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 64
AC&M Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
|Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Google Android 10751 3
|Apple iOS 5742 2
|Microsoft Windows 10 6676 2
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
|Microsoft Windows Phone OS 1472 2
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
|Яндекс.Маркет 439 1
|ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
|Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
|МТТ MVNE 20 1
|МТС Деньги 42 1
|МегаФон 5G-сеть 1 1
|Symbian OS 782 1
|Морошкин Александр 106 2
|Стрешинский Владимир 7 1
|Костылев Александр 2 1
|Грачева Мария 8 1
|Клименко Алексей 11 1
|Горшенин Василий 5 1
|Жилков Евгений 6 1
|Чазов Андрей 18 1
|Немшич Борис 2 1
|Греф Герман 205 1
|Маковский Максим 4 1
|Бородин Андрей 31 1
|Тюрин Андрей 3 1
|Мельников Александр 63 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Торбахов Александр 54 1
|Лацанич Василь 92 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
|CNews Analytics 1991 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Gartner 2197 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768363, в очереди разбора - 672047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768363, в очереди разбора - 672047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru