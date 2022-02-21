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91Mobiles



21.02.2022 Google захламит главную страницу поисковика по примеру конкурентов 1
02.12.2021 Android-смартфоны полностью уничтожат частную жизнь хозяев благодаря новому суперпроцессору 1
27.10.2021 Samsung везет в Россию сверхдешевый смартфон Galaxy A03 2
15.10.2021 Основатель знаменитых «убийц флагманов» возвращается с идеей нового телефона 2
10.06.2021 За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов 2
03.09.2020 Утечки чертежей предрекают iPad 8-го поколения с USB Type-C и Face ID 1
31.08.2020 Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей 2
26.06.2020 Samsung готовит сверхдешевый «антикризисный» смартфон, чтобы воевать с Xiaomi 2
25.06.2020 Смартфон - главный конкурент Xiaomi взорвался спустя сутки после покупки и чуть не убил хозяина. Фото 2
14.02.2020 Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов 1
05.02.2020 Исследование Accenture: в B2B-продажах важнее всего сервис 1
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы 1
30.01.2020 Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис конверсионных операций в мобильном приложении 1
24.01.2020 Oracle спрогнозировала, как облака повлияют на информационную безопасность в 2020 году 1
24.01.2020 Рассекречен облик новых флагманов Samsung Galaxy S20 c гигантской камерой. Цена 1
23.01.2020 Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье 1
21.01.2020 РЖД покупают тысячи ПК с Windows и российским Linux 1
16.01.2020 Разработчик Firefox выгнал часть сотрудников, чтобы «жить по средствам» 1
14.01.2020 Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет 1
03.01.2020 ВЭБ выставил «Ангстрему» счет в 90 миллиардов 1
30.12.2019 Впервые в мире проведена квантовая телепортация 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
12.12.2019 Половина российского бизнеса не желает внедрять искусственный интеллект 1
12.12.2019 Исследование: есть ли есть контакт между ИИ и бизнесом? 1
11.12.2019 Данные о покупках в «Пятерочках» и «Перекрестках» продадут рекламодателям 1
10.12.2019 Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео 1
10.12.2019 Accenture выделила пять ключевых трендов цифровой трансформации нефтегазовой отрасли 1
19.11.2019 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла свой тысячный магазин 1
29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi 1
22.10.2019 Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров 1
21.10.2019 Huawei начинает российские продажи фитнес-трекера Band 4. Цена 1
21.10.2019 Магазин «Яндекса» и Сбербанка теряет покупателей. Посещаемость рухнула в 27 раз 1
15.10.2019 Выпущен «убийца» флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung: Он мощнее и дешевле 1
09.10.2019 В России начались продажи дешевого смартфона Xiaomi с камерой лучше, чем у нового iPhone. Цена 1
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 1
18.09.2019 ЭР-Телеком представил пилотный проект первого инновационного пешеходного перехода 1
13.09.2019 Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения Huawei 1
11.09.2019 У «Вконтакте» проблемы: Соцсеть лихорадит по всей России 1
03.09.2019 Начались продажи неприлично длинного и сверхдешевого смартфона Xiaomi 1
29.08.2019 Xiaomi выпустила дешевый смартфон с камерой лучше, чем у iPhone XS. Цена 1

Публикаций - 69, упоминаний - 75

91Mobiles упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1017 11
Huawei 3105 11
21 век – ТВ - Народный телефон 403 10
Samsung Electronics 9163 9
Google LLC 9867 9
Apple Inc 10417 7
Qualcomm Technologies 1608 6
Realme 107 6
Microsoft Corporation 22057 5
OnePlus - BBK Electronics 370 4
Yandex - Яндекс 4820 4
OPPO Electronics 252 4
Meta - Facebook 4176 4
MediaTek 379 3
Dell EMC 4662 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7936 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1894 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5380 3
Telegram Group 716 2
IFellow - АйФэлл 8 2
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 106 2
vivo 167 2
VK - Mail.ru Group 2953 2
Twitter 2348 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 81 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 470 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7616 2
Корус Консалтинг ГК 999 2
Dell Technologies - Dell Computer 848 2
Oracle Corporation 5906 2
Pivotal Software 72 1
HTC Corporation 1402 1
Цифра лаб 1 1
Философия.ИТ 16 1
Geoscan Technologies - Геоскан 5 1
Saprun - Сапран групп 40 1
RSA Security 102 1
Sabre Airline Solutions 16 1
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 24 1
LG Electronics 3264 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 231 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5047 5
TÜV Rheinland Group 80 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 162 3
Лента - Сеть розничной торговли 476 2
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 28 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 389 2
Почта России ПАО 1830 2
Лиза Алерт 18 1
Bosch - Роберт Бош 1 1
Промышленные технологии 47 1
Магнат 10 1
ИСК - Ижевская строительная компания 503 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 206 1
РЖД - Российские железные дороги 1410 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 1
Valeo 9 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Транснефть 223 1
Burford Capital 1 1
Аэрофлот 630 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 66 1
Nestle - Нестле 100 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2025 1
Совкомфлот - Современный коммерческий флот 18 1
Точка 604 1
HeadHunter Group - HH Group 400 1
Яндекс.Такси 291 1
LinkedIn 554 1
AliExpress 311 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
Газпром ПАО 879 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2988 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7511 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2085 3
Федеральное казначейство России 1160 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 923 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 2
Президент Российской Федерации 3116 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 550 1
Верховный суд Российской Федерации 629 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 117 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
Районный суд Москвы 266 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
ДОДД СПб ГКУ - Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга 1 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 332 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 611 1
Правительство РФ 7112 1
Верховный суд Великобритании - High Court of Justice 10 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 21 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 114 1
Правительство Москвы 1502 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1084 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2415 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 846 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7660 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1387 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2282 1
Счётная палата РФ 580 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1412 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 1
Руссофт - Russoft 359 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5068 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31412 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1470 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13877 9
USB Type-C - USB-C 1025 9
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1923 8
Сервер - Серверные платформы 2716 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3121 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 4207 7
Website - Вебсайт 3295 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6360 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 8852 6
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 947 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3598 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 899 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2854 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6398 6
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 749 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10285 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1108 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7121 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5721 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1099 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5094 5
Фотокамеры - Фотоаппараты 1053 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2092 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4308 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1146 4
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1974 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3427 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 750 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9050 3
ToF camera - Time-of-flight камера 56 3
Социальные сети - Соцсети 615 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 414 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 841 3
Настольный компьютер - Десктоп - Desktop computer 155 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 294 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1729 3
Apple iOS 6304 9
Google Android 11695 9
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 197 7
Microsoft Windows 10 11234 7
Samsung Galaxy Note 615 7
Google Android 9 Pie 176 6
Google Android 10 183 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1361 6
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 694 5
Apple iPhone 6 813 5
Samsung Galaxy S10 - смартфон 162 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 461 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 846 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1130 4
WhatsApp Messenger 714 3
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 257 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 188 3
Huawei Mate - серия смартфонов 217 3
Realme X и XT - Серия смартфонов 18 3
Apple iPhone 11 165 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 126 3
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 199 3
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 66 3
Corning Gorilla Glass 590 2
Statcounter 193 2
Linux KaiOS - Мобильная операционная система 11 2
Statista 108 2
Intel x86 - архитектура процессора 1279 2
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 25 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1038 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 2
Oracle Java - язык программирования 2514 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 132 2
Samsung One UI 49 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 202 2
Apple iPad 3572 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6014 2
Исанин Антон 1298 13
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 2
Lau Pete - Ло Пит 14 2
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Singh Roshan - Сингх Рошан 1 1
Никитин Юрий 5 1
Вершков Сергей 5 1
Бурков Сергей 6 1
Зубарев Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1595 1
Sargeant III Harry - Сарджента III Гарри 1 1
Уваров Степан 2 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 19 1
Ellis Kelly - Эллис Келли 1 1
Ruperti Wilmer - Руперти Уилмер 1 1
Путин Владимир 2480 1
Васильев Алекс 7 1
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Hall Daniel - Холл Дэниэл 1 1
Weibing Lu - Вейбинг Лу 3 1
Wilberg Arne - Вилберг Арне 2 1
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Акимов Максим 169 1
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Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 360 1
Бочарникова Татьяна 81 1
Богачев Игорь 173 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Menke Shawn - Менке Шон 15 1
Щербаков Владимир 3 1
Орешкин Максим 17 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 1
Авезова Яна 10 1
Сергеев Григорий 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 102057 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12533 18
Того - Тоголезская Республика 10708 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31979 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44495 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11975 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12288 7
Индия - Республика 4178 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10911 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12564 5
Германия - Федеративная Республика 8287 4
Казахстан - Республика 4380 3
Южная Корея - Республика 3897 3
Франция - Французская Республика 5413 3
Япония 9534 3
Россия - ПФО - Казань 1920 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5084 3
Беларусь - Белоруссия 3366 3
Израиль 1713 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 888 3
Швеция - Королевство 1918 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1484 2
Украина 5883 2
Испания - Королевство 2766 2
Канада 3099 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 2
Нидерланды 2113 2
Сингапур - Республика 1556 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1310 2
Италия - Итальянская Республика 3090 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1983 2
Россия - СФО - Новосибирск 3164 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 2
Узбекистан - Республика 1267 2
Малайзия 743 2
Филиппины - Республика 455 2
Индонезия - Республика 774 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 805 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5468 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5071 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2207 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 955 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5761 3
Банковский сектор экономики 2178 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 310 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1207 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 33 2
Русский язык 3959 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 63 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1439 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 855 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 284 2
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 246 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
Трудовой договор 36 1
Сельское хозяйство 154 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 321 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 79 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1089 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 108 1
Коррупция 36 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 5 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 490 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 81 1
Эргономика 410 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 68 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 811 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2345 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1756 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 396 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 660 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 248 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 890 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 557 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 85 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 934 1
Транспорт 581 1
GSM Arena 57 2
The Verge - Издание 464 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 1
FT - Financial Times 1107 1
TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
NYT - The New York Times 955 1
MacRumors 122 1
Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 84 1
TorrentFreak (TF) 91 1
Ars Technica 359 1
За Телеком - telegram-канал 35 1
SamMobile 41 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 125 1
GizmoChina 88 1
500 Startups 428 3
IDC - International Data Corporation 4582 2
RAEX - Эксперт РА 72 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 23 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2845 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
Fortune Global 100 138 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 749 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 190 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 118 1
100+ Forum Russia 941 10
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 473 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 360 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 749 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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